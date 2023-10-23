Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Zeki, neşeli ve kararlı bir ırk olan Alman kurdu, bir köpekten beklenen çoğu şeyi karşılar. Kendini sahibine ve ailesine adayan bu köpek; evde bir odadan diğerine, arabaya, aslında gittiğiniz her yere peşinizden gelir!

Alman çoban köpeğinin enerji seviyesi nedir? Yüksek! Irk her fiziksel aktiviteye dünden hazır olduğundan, bu bol eğlence anlamına da gelebilir! Her türlü aktivite -yürüme, koşma, vb.- Alman kurdu için idealdir; ayrıca iz sürme ve çeviklik yarışmalarında da çok başarılıdırlar.

Alman çoban köpeklerini en iyi tanımlayan özellikleri ise zekalarıdır. İnanılmaz derecede yüksek zekaları ve olup biteni anlayabilme yetenekleri ile bilinirler- bu özellikleri ve sadık doğaları nedeniyle polis ve askerler tarafından da sıklıkla tercih edilirler.

Alman çoban köpekleri, yüksek zekaları nedeniyle, engelli veya görme engelli kişiler tarafından rehber köpek olarak da büyük ölçüde kullanılmaktadır. Sarsılmaz sadakatleri, zekaları ve keskin koku alma duyuları göz önüne alındığında, bu görev için idealdirler.

Bu ırk, iyi eğitim verdiğinizde isteklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Kendilerinden emin hayvanlardır, aynı zamanda harika refakatçi köpekler olarak da bilinirler. Sahibine inanılmaz derecede bağlı bir ırk olduğu için Alman kurt köpeğinizi eğitmek zor değildir, ancak eğitimin tutarlı olması gerekir.

Irkın diğer ayırt edici özelliği: o tüyler! Alman çoban köpeği ırkına muhteşem görünümünü veren, karakteristik renklere sahip çift katlı kalın, pelüş gibi bir kürk...