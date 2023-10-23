Biraz Alman çoban köpeklerinden bahsedelim...
Ona kısaca Popüler Bey deyin. Ünlü Alman kurdu, evrensel olarak en çok aranan ırklardan biridir ve yüksek zekası ve sağlam sadakatli ile takdir görür. Harika bir aile hayvanı olan Alman çoban köpeği, çok itaatkar olduğu için kolay eğitilir- ayrıca eğitimden çok keyif alır! Ekstra avantaj: çarpıcı desenlerle birleşen o parlak gözler.
Resmi adı: Alman Çoban Köpeği
Diğer adları: Alman kurdu, kurt köpeği, Alman çoban
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları5 out of 5
Tüy dökme seviyesi5 out of 5
Havlama eğilimi4 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?4 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|Kilo
|Kilo
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 15 ay
|15 ay ila 5 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|5 ila 8 yıl
|8 ila 18 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Alman çoban köpeğini tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Zeki, neşeli ve kararlı bir ırk olan Alman kurdu, bir köpekten beklenen çoğu şeyi karşılar. Kendini sahibine ve ailesine adayan bu köpek; evde bir odadan diğerine, arabaya, aslında gittiğiniz her yere peşinizden gelir!
Alman çoban köpeğinin enerji seviyesi nedir? Yüksek! Irk her fiziksel aktiviteye dünden hazır olduğundan, bu bol eğlence anlamına da gelebilir! Her türlü aktivite -yürüme, koşma, vb.- Alman kurdu için idealdir; ayrıca iz sürme ve çeviklik yarışmalarında da çok başarılıdırlar.
Alman çoban köpeklerini en iyi tanımlayan özellikleri ise zekalarıdır. İnanılmaz derecede yüksek zekaları ve olup biteni anlayabilme yetenekleri ile bilinirler- bu özellikleri ve sadık doğaları nedeniyle polis ve askerler tarafından da sıklıkla tercih edilirler.
Alman çoban köpekleri, yüksek zekaları nedeniyle, engelli veya görme engelli kişiler tarafından rehber köpek olarak da büyük ölçüde kullanılmaktadır. Sarsılmaz sadakatleri, zekaları ve keskin koku alma duyuları göz önüne alındığında, bu görev için idealdirler.
Bu ırk, iyi eğitim verdiğinizde isteklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Kendilerinden emin hayvanlardır, aynı zamanda harika refakatçi köpekler olarak da bilinirler. Sahibine inanılmaz derecede bağlı bir ırk olduğu için Alman kurt köpeğinizi eğitmek zor değildir, ancak eğitimin tutarlı olması gerekir.
Irkın diğer ayırt edici özelliği: o tüyler! Alman çoban köpeği ırkına muhteşem görünümünü veren, karakteristik renklere sahip çift katlı kalın, pelüş gibi bir kürk...
Alman kurt köpekleri hakkında 2 bilgi
1. İnanılmaz bir koku alma duyusu
Alman çoban köpeği ırkı, koklama becerileri söz konusu olduğunda liderler arasındadır. Bu güçlü özelliklerinden dolayı, arama kurtarma görevlerinde ve polis ve ordu için bomba ve uyuşturucu bulma görevlerinde sıklıkla tercih edilen köpekler olmuşlardır.
2. Burun demişken...
Çoban köpeği olarak yetiştirilen Alman kurtları, yalnızca diğer hayvanları değil insanları da gütmeleriyle bilinir! Dışarı çıkmaları gerektiğinde, yürüyüşe çıkmak istediklerinde veya yemek zamanı geldiğinde sizi burunlarıyla dürterler. Bu cana yakın ve zararsız özellik, Alman çoban köpeği fazlasıyla korumacı olduğundan küçük çocuklar üzerinde faydalı bile olabilir.
Irkın geçmişi
Dengeli ve sonuna kadar sadık olan Alman çoban köpeğinin mizacı, Kaptan Max Frederic Emile Von Stephanitz'in 1899'dan itibaren Almanya'da yaptığı dikkatli üretimi yansıtmaktadır. Von Stephanitz, özellikle koyunları gütmesi için üstün bir çoban köpeği üretmek istiyordu ve bunun için Güney ve Orta Almanya'daki çoban köpeklerini bir araya getirdi. Hedef, yüksek zekaya ve atletik yeteneğe sahip bir köpekti. Böylece, Alman çoban köpeği doğdu.
Ardından, Von Stephanitz 1899'da Frankfurt'ta ırk için bir kulüp kurdu. Irk sonraki yıllarda mükemmel bir itaat geliştirdi ve başta -günümüzde de olduğu gibi- ordu ve polis güçleri tarafından olmak üzere git gide daha çok kişi tarafından güvenlik için kullanılmaya başladı. Ve halk da onların saflarına katıldı: Alman kurdu ABD'de yirminci yüzyılın başlarında köpek film yıldızları Rin-Tin-Tin ve Strongheart sayesinde büyük bir popülerlik kazandı. Irk dünya çapında oldukça popülerdir: American Köpek Kulübü'ne göre son on yılda ABD'de popüler olan ırklar listesinde ilk 10'da ve genellikle Labrador Retriever'dan sonra 2. sıradadır.
Baştan kuyruğa
Alman kurtlarının fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Kürk
4.Gövde
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Alman kurt köpeğiniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Alman çoban köpeği için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Enerji alımının iklim koşullarına göre ayarlanması da gerekebilir. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Alman kurdunun enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Alman kurdunun bağışıklık sistemi, 15 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Yavruların sindirim işlevleri de yetişkin bir Alman kurdundan farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır. Bu nedenle onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi mannan-oligosakkaritler ve prebiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Doğru boyut, şekil ve dokuya sahip mamayı seçmek önemlidir. Bu büyüme evresi aynı zamanda orta seviyede enerji ihtiyacı anlamına gelir. Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen dev boy ırk yavruları -Alman kurtları da bunlar arasındadır- iskelet ve eklem sorunlarına -uzuv bozuklukları, kemik deformasyonları ve eklem lezyonları gibi- karşı özellikle duyarlıdır. Büyümenin ilk kısmı -kasların da gelişiyor olmasına rağmen- esas olarak kemik gelişimi ile ilgilidir. Bu da çok fazla yiyen, yani çok fazla enerji alan bir yavrunun kilo alacağı ve fazla hızlı büyüyeceği anlamına gelir. İskelet üzerindeki bu ekstra ağırlık, kemik deformitesi ve eklem sorunları ya da displazi riskini artıracaktır. Yavru Alman çoban köpekleri için mamanın enerji içeriğini sınırlamak ve doğru günlük porsiyon ile beslemek büyüme hızını kontrol etmeye ve bu tip riskleri en düşük düzeye indirmeye yardımcı olacaktır.
Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları normalden daha yüksek olmalıdır. Mamanın kalsiyum içeriğinin artırılması gerekse de büyük boy ırk yavruları, aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Bir veteriner hekim tarafından verilmedikçe, büyüme aşaması için formüle edilmiş eksiksiz bir mamaya herhangi bir malzeme eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle ise hayvan için tehlikeli olduğunu anlamak önemlidir. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Alman çoban köpekleri için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Bağırsak fermantasyonunu sınırlandırmak için yüksek kaliteli protein ve lifler ile optimum sindirilebilirliği destekleme. Bu, bağırsak florasındaki dengeyi destekler- Alman kurdunun sindirim hassasiyetini de hesaba katarak.
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zengin bir katkı ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak, aynı zamanda derinin "bariyer" işlevini desteklemek.
Glukozamin, kondroitin ve antioksidanlarla kemik ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olmak.
Alman kurtları, 5 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya; kondroitin, glukozamin, kolajen ve EPA-DHA gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Alman çoban köpekleri için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenerek aldıkları proteinlerden genç köpekler kadar yararlanamazlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.
Tüy kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (boran yağı ve balık yağı gibi). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır.
Alman kurtlarını insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Alman kurdunun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Alman çoban köpeği ve egzersiz ayrılmaz bir ikilidir. Son derece atletik ve becerikli köpekler olduklarından, günlük aktivite ihtiyaçları da fazladır. Tabii aynı zamanda yalnız başlarına veya insanlarla birlikte uzun mesafeler katedebilen harika koşuculardır. Çobanlık, iz sürme veya çeviklik gerektiren egzersizler de zaten bu tür aktiviteler için profesyonel yarışmalara -ayrıca işçi köpek yarışmalarına ve her türlü köpek gösterisine de- sıkça katılan bu ırk için idealdir.
Alman kurtları, biraz kalın ve sert bir dış katman ile yumuşak bir alt katmandan oluşan çift kürke sahiptir. Onları haftada iki kez fırçalamak en iyisidir. Oldukça atletik hayvanlar olmalarına rağmen, Alman çoban köpekleri çok sık banyoya ihtiyaç duymaz. Normalde uzun tüylü ırklar tüy dökseler de, düzenli fırçalamayla döktükleri tüy miktarı azalır. Yeni tüylere yer açmak için yılda iki kez yoğun tüy dökme gerçekleşir. Tırnak kesimi ayda bir yapılmalıdır; bununla birlikte, sert yüzeylerde yürüyen bir köpeğin tırnakları düzleşeceği için sık sık kesmek gerekmez.
Oldukça eğitilebilir bir ırk olan Alman çoban köpekleri, komutlara iyi yanıt veren bir karaktere sahiptir. Sahiplerini memnun etmeyi çok severler ve zekalarını üst düzey olarak tarif etmek de abartılı olmaz. Bu özelliklerin bir araya gelmesi de onları mükemmel yoldaşlar yapar. Alman kurtları sürekli bir meşgale arayışında olacaklarından, eğitime çok erken başlanması önerilir. İnsan ailelerine son derece bağlılardır.
7/7
Alman çoban köpekleri hakkında her şey...
Eğitildikten sonra mükemmel bir aile köpeği olan ırk, inanılmaz derecede sadık olup insanlarla güçlü bağlar kurar. Boş duramayan Alman çoban köpeği, komutlara iyi yanıt verir. Yürüyüş veya koşuya her an hazır olan ırk çocuklarla çok iyi geçinme eğiliminde olup korumacıdır. Yüksek zekası sayesinde ayrıca çok itaatkardır.
Hiç de değil... Alman kurt köpekleri, sevgiyle dolu bir ırktır, her anlamda insanlara iyi yanıt verir. Oldukça aktif olan bu ırk hep bir işle meşgul olmayı sever, hiç sıkılmaz. Ancak onu nasıl meşgul tutacağınızı bilmeniz gerekir. Sahibinin ciddi bir taahhütte bulunmasını gerektirse de, birlikte olması çok keyifli bir köpektir. Doğru bakım sayesinde Alman çoban köpeğinizin sağlıkla ilgili tüm sorunları yönetilebilir.
Alman çoban köpeğiniz için özel beslenme
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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