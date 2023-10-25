Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Dikkat çekici ve canlı tavırlara sahip olan Golden Retriever'ın aslen usta bir av köpeği olarak yetiştirildiğine inanmak hiç de kolay değildir. Günümüzde daha çok sevgi dolu sadık karakteri, havalı yürüyüşü, ve göz alıcı altın kürküyle bilinir. Golden Retriever, yetişkinliğinde dahi yavru köpekleri anımsatan oyuncu bir kişiliğe sahiptir.

Bununla birlikte eski avcılık dönemlerinden gelen bazı özelliklerini yine de korur. Köpek sporlarında ve çeşitli görevlerdeki becerileriyle ünlü olan Golden Retriever mükemmel iz sürme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden arama ve kurtarma görevlerinde, kayıp kişilerin aranmasında kullanılır. Aynı zamanda uysal mizaçları da kör veya görme engelli kişiler için ideal rehber köpekler olmalarını sağlar. Ayrıca başarılı terapi köpekleri de olurlar.

Uygun olmayacakları bir iş varsa, o da bekçiliktir. Davetsiz bir misafirle karşılaştıklarında verecekleri tepki büyük ihtimalle kuyruk sallamak olacaktır!

Golden Retriever'lar, her şeyden önce, sevilen aile köpekleri olarak bilinir. Eğitim aldıktan sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla çok iyi geçinirler. İnsan aileleriyle de -karşılıklı olarak- güçlü bir bağ kurarlar. Alman çoban köpeği (kurt köpeği) ve Labrador ile birlikte Golden Retriever genellikle dünyadaki en sevilen üç ırktan biri olarak adlandırılır.

Görünümüne gelecek olursak Golden Retriever ırkı yoğun alt katmanlı, kalın ve suya dirençli bir kürke sahiptir. Rengi açık altından koyu kehribara ve aradaki tüm tonlara kadar değişebilir. Bu kürkün değişmeyen tek özelliği ise oldukça kalın ve dış unsurlara dayanıklı yapısıdır. Tabii azımsanamayacak düzeyde de bakım gerektirir. Golden Retriever'lar çok tüy döken köpekler olarak bilinir.

Avcı köpeği geçmişlerinin etkisiyle, bu hayvanlar gün içinde bolca fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyarlar- yürüyüş, koşu veya top kovalama gibi... Getirme eylemi hem adında hem de tabiatında olan bu ırkın ("retrieve" İngilizcede geri almak/getirmek anlamlarında kullanılır) en becerikli olduğu iş bir eşyayı alıp size geri getirmektir. Yani Golden Retriever'ınızı bu tip bir meşgale ile memnun ederseniz sizin en büyük hayranınız olur!