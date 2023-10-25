Golden Retriever'lardan bahsedelim
"Bağ kuran köpek" ifadesinin vücut bulmuş hali olan Golden Retriever neşe ve coşkuyla doludur. Oldukça uysal da olan bu ırk mükemmel bir mizaca sahiptir ve etrafındakilere daima arkadaş canlısı ve sevecen şekilde yaklaşır. Evde ailenin kalbinde, arama kurtarma görevlerinde veya rehber köpek olarak iş başında olabilen Golden Retriever son derece çok yönlü bir ırktır. Sağlam yapısını tamamlayan altın renkli güzel görünüşüyle dünyanın en sevilen köpek ırklarından biri olmasına şaşırmamak gerek.
Resmi adı: Golden Retriever
Kökeni: İskoçya
Salya akıtma eğilimi3 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Havlama eğilimi4 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|56 - 61 cm
|51 - 56 cm
|Kilo
|Kilo
|30 - 34 kg
|25 - 30 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 15 ay
|15 ay ila 5 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|5 ila 8 yaş
|8 ila 18 yaş
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya kadar
Golden Retriever'ı tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Dikkat çekici ve canlı tavırlara sahip olan Golden Retriever'ın aslen usta bir av köpeği olarak yetiştirildiğine inanmak hiç de kolay değildir. Günümüzde daha çok sevgi dolu sadık karakteri, havalı yürüyüşü, ve göz alıcı altın kürküyle bilinir. Golden Retriever, yetişkinliğinde dahi yavru köpekleri anımsatan oyuncu bir kişiliğe sahiptir.
Bununla birlikte eski avcılık dönemlerinden gelen bazı özelliklerini yine de korur. Köpek sporlarında ve çeşitli görevlerdeki becerileriyle ünlü olan Golden Retriever mükemmel iz sürme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden arama ve kurtarma görevlerinde, kayıp kişilerin aranmasında kullanılır. Aynı zamanda uysal mizaçları da kör veya görme engelli kişiler için ideal rehber köpekler olmalarını sağlar. Ayrıca başarılı terapi köpekleri de olurlar.
Uygun olmayacakları bir iş varsa, o da bekçiliktir. Davetsiz bir misafirle karşılaştıklarında verecekleri tepki büyük ihtimalle kuyruk sallamak olacaktır!
Golden Retriever'lar, her şeyden önce, sevilen aile köpekleri olarak bilinir. Eğitim aldıktan sonra çocuklarla ve diğer hayvanlarla çok iyi geçinirler. İnsan aileleriyle de -karşılıklı olarak- güçlü bir bağ kurarlar. Alman çoban köpeği (kurt köpeği) ve Labrador ile birlikte Golden Retriever genellikle dünyadaki en sevilen üç ırktan biri olarak adlandırılır.
Görünümüne gelecek olursak Golden Retriever ırkı yoğun alt katmanlı, kalın ve suya dirençli bir kürke sahiptir. Rengi açık altından koyu kehribara ve aradaki tüm tonlara kadar değişebilir. Bu kürkün değişmeyen tek özelliği ise oldukça kalın ve dış unsurlara dayanıklı yapısıdır. Tabii azımsanamayacak düzeyde de bakım gerektirir. Golden Retriever'lar çok tüy döken köpekler olarak bilinir.
Avcı köpeği geçmişlerinin etkisiyle, bu hayvanlar gün içinde bolca fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyarlar- yürüyüş, koşu veya top kovalama gibi... Getirme eylemi hem adında hem de tabiatında olan bu ırkın ("retrieve" İngilizcede geri almak/getirmek anlamlarında kullanılır) en becerikli olduğu iş bir eşyayı alıp size geri getirmektir. Yani Golden Retriever'ınızı bu tip bir meşgale ile memnun ederseniz sizin en büyük hayranınız olur!
Golden Retriever'lar hakkında 2 bilgi
1. 101 Retriever
2006 yılında İskoçya Golden Retriever Kulübü, ırkın atalarının topraklarında bir buluşma düzenledi. Etkinlik sırasında çekilen ve 188 köpeğin yer aldığı fotoğrafın, en çok Golden Retriever'ın yer aldığı fotoğraf olma rekorunu elinde tuttuğu düşünülüyor.
2. Köpeğin akşam yemeği
Bu ırk, midesine çok düşkündür! Bu yüzden Golden Retriever'lar fazla kilolu olmaya çok meyillidir. Bu nedenle, ödül maması verirken cömert davranmamak ve yüksek kaliteli, düşük yağ içeriğine sahip mama seçtiğinizden emin olmak önemlidir. Golden Retriever'a en uygun diyetle ilgili diğer bilgiler için aşağıya göz atın.
Irkın geçmişi
Golden Retriever'ların kökeni 200 yıl kadar öncesine dayanır. Irkın öyküsünü keşfetmek için 19. yüzyıla, İskoçya'ya gitmek gerek. Lord Tweedmouth adlı İskoç aristokrat ve Nous adlı sarı retriever'ı ile tanışalım. ("retriever", vurulan hayvanları bulup avcılara getiren av köpekleri için kullanılan genel bir terimdir.)
1865'te, avlanmayı seven bu kişi zorlu arazi ve sert iklimle başa çıkabilecek bir av köpeği yetiştirmek istediğine karar verdi. Bu amaçla sarı retriever'ını günümüzde nesli tükenmiş olan Tweed Water Spaniel'la çiftleştirip bu karışıma bir de Irish Setter ve Bloodhound ekledi. Elde ettiği sonuçları özenle kayda geçirdiğinden Golden Retriever'ın tam tarihi iyi belgelenmiştir.
Erken dönem Golden Retriever'lar ilk önce 1908'de İngiltere'de sunulup 1911 yılında oradaki Köpek Kulübü tarafından tanındı. Ancak o sırada "Yellow or Golden Retriever" şeklinde sınıflandırılıyorlardı. Golden Retriever Kulübü'nün 1913'te kurulmasıyla, ırkın adı da aynı şekilde değişti. Golden Retriever, 1925'te Amerikan Köpek Kulübü'ne kabul edildi.
Bugün dünyanın en sevilen köpek ırklarından biridir. Fakat ilginç bir şekilde aslında üç farklı Golden Retriever türü vardır: İngiliz, Kanadalı ve Amerikalı. Ancak yine de aralarındaki fark oldukça küçük olup aynı ırk olarak sınıflandırılırlar.
Tepeden kuyruğa
Golden Retriever'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Yüz
3.Kürk
4.Gövde
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar Golden Retriever'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Kulaklarını düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun
Golden Retriever'ın yaşayabileceği yaygın rahatsızlıklardan biri kulak enfeksiyonu adıyla da bilinen "otit"tir. Çoğu durumda alerjiden kaynaklanır, köpeğe kaşıntı ve acı yaşatabilir. Ciddi vakalarda ise işitme kaybına yol açabilir. Dolayısıyla kulakların enfeksiyon belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol edilmesi, olağan dışı bir durumla karşılaşılması halinde de Golden Retriever'ın derhal veteriner hekiminize götürülmesi gerekir. Uzman muayenelerinin de yılda en az iki kez yapılması önerilir.
Eklem komplikasyonları da yaşayabilirler
Diğer birçok köpek ırkında olduğu gibi Golden Retriever'ın da kalça displazisi adı verilen bir hastalığa genetik yatkınlığı bulunur. Bu hastalıkta bacak kemiği kalça yuvasından dışarı çıkar. Kalça displazisi, acı ve yanmaya yol açabileceği gibi köpeğin ilerleyen yaşlarında artiritle de sonuçlanabilir. Ancak bu durum yönetilebilir olduğundan, önünüzdeki seçenekleri veteriner hekiminizle mutlaka konuşun. Örneğin Golden Retriever'ınız aşırı kiloluysa bu durum daha da ciddi hale gelebileceğinden, özenle dengelenmiş bir diyetle beslenmesi çok önemlidir. Ciddi vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.
Vücudundaki değişimleri yakından izleyin
Golden Retriever lenfoma, hemanjiyosarkom ve mast hücre tümörü gibi belirli kanser türlerine maalesef yatkındır.
Erken teşhisin önemi çok büyük olduğundan olağan dışı belirtilere karşı tetikte olunmalıdır. Özellikle de yumru veya şişlikler, belirgin ağrılar veya nefes almada güçlük çekme gibi belirtiler asla göz ardı edilmemelidir. Golden Retriever'ınızın bakım seansları onu yakından incelemek için iyi bir fırsattır. Maalesef iç organlarda bir problem meydana geldiğinde fark etmesi çok daha güç olabilir. Bu yüzden Golden Retriever'ınız keyifsiz görünüyorsa, yemek yemiyor ya da kilo veriyorsa, gecikmeden kontrole götürün. Senede en az iki kez de veteriner hekiminiz tarafından kapsamlı muayene yapılması tavsiye edilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Golden Retriever için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir beslenme eksikliğinin veya fazlalığının önlenmesi için, iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Sağlıklı bir idrar düzeni için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su getirin. Enerji alımının iklim koşullarına göre ayarlanması da gerekebilir. Kışın açık havada yaşayan bir köpeğin enerji gereksinimi daha yüksek olacaktır. Bu öneriler, sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Golden Retriever'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Golden Retriever'ların bağışıklık sistemi, 15 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Golden Retriever'ınkinden farklıdır: Sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır; bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilmesi kolay proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Doğru boyut, şekil ve dokuya sahip mamayı seçmek önemlidir. Bu büyüme evresi aynı zamanda orta seviyede enerji ihtiyacı anlamına gelir. Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen büyük ırk yavruları -Golden Retriever yavruları gibi- özellikle uzuv bozukluğu, kemik deformasyonu ve eklem lezyonu gibi kemik ve eklem sorunlarına karşı daha hassastır. Büyümenin ilk kısmı -kasların da gelişiyor olmasına rağmen- esas olarak kemik gelişimi ile ilgilidir. Yani çok fazla yiyen bir yavru çok fazla enerji alır, çok kilolu olur ve fazla hızlı büyür. Yavru Golden Retriever'lar için mamanın enerji içeriğini sınırlamak ve doğru günlük porsiyon ile beslemek büyüme hızını kontrol etmeye ve bu riskleri en düşük düzeye indirmeye yardımcı olacaktır.
Büyümeyi destekleyen, özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları normalden daha yüksek olmalıdır. Mamanın kalsiyum içeriğinin artırılması gerekse de büyük boy ırk yavruları, aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Veteriner hekiminizin önerisi dışında büyüme yaşındaki köpekler için formüle edilmiş eksiksiz mamalara herhangi bir madde eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle de hayvan için tehlikeli olduğunu bilmek gerekir. 6 aylık olana kadar günlük mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir. Golden Retriever'ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Golden Retriever'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Yüksek oranda sindirilebilir malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak
Glukozamin, kondroitin ve antioksidanlarla kemik ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olmak
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak.
Golden Retriever'lar 5 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise sağlıklı kemikleri ve eklemleri desteklemeye yardımcı olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Golden Retriever'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğinin önüne geçilmesinde çok fayda sağlamaz. Üstelik yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanırlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır.
Golden Retriever'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Eskiden av köpeği olan Golden Retriever'lar, çok fazla dış mekan egzersizine ihtiyaç duyar. Yetişkinlerin günde en az bir saat egzersiz yapması gerekir ancak ideali iki saat veya daha fazlasıdır. Yeterince egzersiz yapmazlarsa biraz gürültücü olabilirler, dolayısıyla uzun bir yürüyüş veya koşu fazla enerjilerini atmalarına yardımcı olur. Bazıları ise, tam tersine, fırsat verilirse büyük bir keyifle tembelleşebilir. Bu da kilo almalarına yol açar- yani egzersiz her açıdan önemlidir. Avcı miraslarının etkisiyle, Golden Retriever'lar genellikle bir şeyleri yakalayıp getirmekten ve yüzmekten hoşlanırlar. Bu nedenle fiziksel aktivite programında biraz yaratıcı olmak faydalı olabilir!
Bir Golden Retriever sahiplenmenin az sayıda zorluğundan biri -hatta belki de tek zorluğu- uzun tüylerinin fazla bakım gerektirmesidir. Hele ki en sevdikleri aktivitelerin çamurlu alanlarda son sürat koşmak, su birikintisinde yuvarlanmak, veya yüzmek (ki buna ayrıca bayılırlar) gibi şeyler olduğu düşünüldüğünde... Ek olarak, Golden Retriever'lar bol miktarda tüy dökmeye eğilimlidir. Bu nedenle haftada en az iki kez -tüy dökme mevsimlerinde ise her gün- fırçalanmalıdırlar. Kürklerine hiçbir şeyin dolanmadığından emin olmak için her yürüyüşten sonra tüyleri kontrol edilmelidir. Güzel kokmaları için de düzenli olarak yıkanmalıdırlar. Ayrıca düzenli olarak tırnakları kesilmeli, kulakları kontrol edilmeli ve dişleri fırçalanmalıdır.
Akıllı ve zeki bir ırk olan Golden Retriever memnun etmeye de heveslidir, dolayısıyla eğitim hem köpek hem de sahibi için keyifli bir deneyim olur. Yiyecek, Golden Retriever'ları çok motive ettiği için ödül mamaları ekstra cazibe kaynağı olabilir- elbette sağlıklı olmaları koşuluyla! Ödül mamalarını, günlük mama porsiyonlarından eksiltmeyi düşünebilirsiniz. Golden Retriever'ınızı eğitmeye düzenli sosyalleştirme ve yavru eğitimi dersleri ile erkenden başlayın; böylece daha çabuk öğrenecek ve uyum sağlayacaktır. Çeviklik veya itaat derslerindeki mükemmelliğiyle de bilinen Golden Retriever'ların çoğu gösteri sahnesinde de üstün başarı gösterir. Ayrıca Golden Retriever'ınızın eğitimi, evde düzenli oyunlarla desteklenebilir- bu aynı zamanda onunla bağ kurmanız için de iyi bir fırsattır.
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Golden Retriever'lar hakkında her şey
Golden Retriever'ın tek bir ırk olduğu doğru olsa da, içerisinde şu üç farklı alt türü barındırır: İngiliz, Kanada ve Amerikan. Genellikle, İngiliz Golden Retriever'lar daha tıknaz olur, tüyleri de diğerlerine kıyasla daha açık renklidir. Kanada ve Amerikan Golden Retriever'lar ise birbirine benzer bir yapıya sahiptir ancak Kanada türünün tüyleri daha ince olur. Ve tabii farklı aksanlar ile havlarlar!
Golden Retriever'lar bazı ırklarla kıyaslandığında yalnız kalmakla daha az sorun yaşasa da, aslında insan aileleriyle vakit geçirmekten daha fazla sevdikleri bir şey yoktur. Ayrıca, ailelerinden çok uzun süre veya çok sık ayrı kalırlarsa tüm ırklarda olduğu gibi ayrılık anksiyetesi yaşayabilirler. Bu durum havlama, uluma ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Özetle, Golden Retriever'larınızı pek fazla yalnız bırakmamanız en iyisi olacaktır. Ki bu aslında her köpek için geçerlidir.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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