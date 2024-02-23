Jack Russell Terrier'lerden bahsedelim
Resmi adı: Jack Russell Terrier
Diğer adları: Jack Russell
Kökeni: İngiltere
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Tüy dökme seviyesi2 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|25 - 30 cm
|25 - 30 cm
|Kilo
|Kilo
|5 - 6 kg
|5 - 6 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Jack Russell Terrier'i tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Jack Russell Terrier'in kendine has tavrını, başka köpeklerde görmek zordur. "Büyük köpek enerjisi" ifadesi bu ırkı mükemmel bir şekilde özetler! Söz konusu enerji küçük bir vücuda sığdırılmıştır o kadar!
Kendisinden çok daha büyük bir hayvanın cesaretine, coşkusuna ve -elbette- enerjisine sahip olan Jack Russell Terrier, hayat yolunda son derece neşeli ve bir o kadar da gösterişli adımlarla yürür. Jack Russell Terrier'ler, yanınızda olmaktan her zaman çok mutlu olan sadık, özverili hayvanlardır.
Özellikle yavruyken sosyalleştirildiklerinde harika aile köpekleri olabilirler. Ancak biraz "çevik" oldukları bilinir ve bu nedenle köpeklerin etrafında nasıl davranacağını bilen biraz daha büyük çocukları olan ailelere daha iyi uyum sağlarlar. Yeni yürümeye başlayan bebekler veya çok küçük çocuklar için uygun değillerdir.
Aslen avcılara eşlik etmek üzere yetiştirilen Jack Russell, övgü aldığı yüksek avlanma içgüdüsü de dahil olmak üzere işçi bir köpeğin tabiatına -ve enerjisine- sahiptir. Jack Russell Terrier'inizin hareket eden her şeyin ardından koşması sizi pek memnun etmeyebilir. Bu nedenle dışarıdayken onu tasmayla gezdirmek her zaman iyi bir fikirdir.
Irk hakkında dikkat edilmesi gereken iki şey: Küçük boyutlarına rağmen, muhtemelen onlardan çok daha önce yorulacağınız kadar fazla egzersize ve zihinsel uyarıma ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda yalnız bırakılmayı gerçekten iyi karşılamazlar. Irkın ayrılık endişesi aslında onların genel sağlıklarını da etkileyebilir. Neyse ki -Jack Russell Terrier'in kafasının çalışma tarzına aşina bir profesyonelin de yardımıyla- erken sosyalleştirme ve eğitim sayesinde, köpeğiniz hayatınızı sürdürürken size uyum sağlamaya fazlasıyla hazır olacaklardır.
Jack Russell Terrier'ler hakkında 2 bilgi
1. Bir şey mi dediniz?
Jack Russell Terrier'in kendi sesini beğendiği söylenir. Belki de bu, ırkın havlamaya biraz yatkın olabileceğini söylemenin nazik bir yolu. Doğaları gereği heyecanlıdırlar, ve üzüldüklerinde bunu size bildirmekten çekinmezler. Memnun olduklarında da öyle. Ayrıca bir şey duyduklarında da! Siz durumu anladınız... Sakin ancak disiplinli bir eğitim, bu eğilimi erkenden kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
2. Tam olarak ne kadar egzersiz yaptırmalı?
Küçük olabilirler ancak bu canlı, neşeli ırkın hatırı sayılır miktardaki enerjisini her gün harcaması gerekiyor. Yani, mahallede günde iki tur yürüyüş yeterli gelmeyecektir. Jack Russell Terrier'inize günde en az bir saat egzersiz yaptırmayı düşünün. Tasmasız geçirilecek zaman, onun özgür ruhunu besleyecektir- sadece iyi bir şekilde kapatılmış bir alanda olduğunuzdan emin olun. Gerçek bir terrier olarak, kazarak bir çıkış yolu açabilirlerse kaçarlar!
Irkın geçmişi
1800'lerin ortaları - sonları arasında kalan bir dönemde İngiltere'de ortaya çıkan Jack Russell Terrier, Rahip John Russel tarafından çok sevdiği tilki avlarında kendisine eşlik etmesi için üretildi- ilginçtir, ırk, John Russell Terrier adını almadı. Peşine düşülen hayvanlarla karıştırılmamaları için çoğunlukla beyaz olan bu köpekler, ayrıca avlanan hayvana yakın olmaları için yere yakın, ava ayak uydurabilecek kadar hızlı, ve tilkileri dışarı çıkarmak üzere dar yuvaların içine doğru onları takip edebilmeleri için de son derece kıvraktılar. Ayrıca bir şey bulduklarında herkesin haberdar olabilmesi için yüksek sesle alarm verecek kadar gürültülüydüler, ve avlarına da asla zarar vermiyorlardı.
Her halükarda, bu dayanıklı terrier'ler bir iş yapmak için yetiştirildi. Şu anki Jack Russell'ların kökeninin rahibin yetiştirdiği orijinallerine kadar izlenmesi pek mümkün olmasa, ırkın taşıdığı yüksek enerji miktarı ve avlanma içgüdüsü dikkate alındığında hala çalışma arzusuna sahip olması kimseyi şaşırtmayan bir gerçektir. Artık popüler bir evcil hayvan da olsa, neşeli Jack Russell Terrier hala keşfedecek yeni yerlere ve zihnini meşgul edecek aktivitelere ihtiyaç duyar.
Irkın resmi olarak tanınmasıyla ilgili tüm o tartışmalarla sizi sıkmaya gerek yok. Adları Parson Russell Terrier olarak değiştirilerek nihayet 2001 yılında AKC tarafından tanındıklarını söylemek yeterli. Jack Russell Terrier Yetiştiricileri Derneği bunu takip ederek Amerika Parson Russell Terrier Derneği oldu. İlginç bir şekilde, aralarında Avustralya Ulusal Kennel Konseyi (ANKC) ve Yeni Zelanda Kennel Kulübü'nün de (NZCK) bulunduğu bazı köpek kulüpleri, hem Jack Russell Terrier'i hem de Parson Russell Terrier'i farklı ırklar olarak kaydetmiştir.
Baştan kuyruğa
Jack Russell Terrier'lerin Fiziksel Özellikleri
1.Gözler
2.Burun
3.Kafatası
4.Gövde
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Jack Russell Terrier'iniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Atlama ve zıplama
Genel olarak oldukça sağlıklı köpekler olan Jack Russell Terrier'ler, sürekli hareketin sebep olabileceği belirli birkaç eklem sorununa meyilli olabilir. Bu problemler arasında, cerrahi olarak düzeltilebilen kalıtsal Legg-Calve-Perthes (LCP) hastalığı ve -en yaygını- diz kapağı çıkıkları vardır. Diz kapakları yerinden çıkabilir. Bu problemin birtakım belirtilerini erken fark edebilirsiniz- köpeğinizin topallaması, ve rahat edebilmek için mecburen yapıyormuş gibi görünen bir pozisyonda oturması gibi. İyi bir veteriner hekim, köpeğinizin ameliyata ihtiyacı olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.
Irk kolayca sıkılır
Doğuştan gelen zekası sayesinde Jack Russell Terrier'in eğitimi nispeten kolay bir iş olsa da, ırk oldukça çabuk sıkılması ve ilgisini kaybetmesiyle de bilinir. Bu, eğitim için iyi değildir! Bu seansları eğlenceli hale getirmek, Jack Russell Terrier'nizin meşgul kalmasını sağlamak için değişiklikler yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu yaparsanız hızlı öğrenirler ve eğitim kalıcı olacaktır. Ne de olsa çalışan bir köpek olarak yetiştirildiler.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Jack Russell Terrier için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vermek isteyeceği su molaları için yanınızda su getirin. Bu öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru Jack Russell Terrier'lerin enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Jack Russell Terrier'lerin bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişikliklerle, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Jack Russell Terrier'inkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen, özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Jack Russell Terrier'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ve tüylerin sağlığının ve güzelliğinin korunması.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşlarda ağız ve diş sağlığı bozukluklarına; daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalırlar. Jack Russell Terrier'lerin dişlerinin ve çenelerinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Kalsiyum şelatörleri içeren formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük ağız hijyenini destekler. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra özel bir dokuya sahip mama tanesi boyutu da iştahlarını canlandırır.
Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimlidir; sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Jack Russell Terrier'ler için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları, dışkı kokusunu ve hacmini azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İç mekan yaşam tarzının yanı sıra kısırlaştırma da köpeklerin fazla kilolu olmasında rol oynayan bir faktördür.
Jack Russell Terrier'ler 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Jack Russell Terrier'ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücudu yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı koruyan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini azaltma konusunda çok az fayda sağlar. Ayrıca yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri tercih ederek deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak mümkündür.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için ise daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri tercih edilmelidir. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşarlar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır.
Jack Russell Terrier'inizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
7/7
Jack Russell Terrier'ler hakkında her şey
Dünya çapında en popüler ırklardan biri olan Jack Russell Terrier'ler canlı, neşeli, akıllı ve son derece eğlencelidir. Ancak büyük kişilikleri olan bu küçük köpekler herkese göre değildir. Çok fazla egzersize, zihinsel olarak uyarılmaya, yeterli miktarda ilgiye -çok yalnız bırakılabilecek köpekler değillerdir- ve erken eğitim ve sosyalleştirilmeye ihtiyaçları vardır. Tüm artıları ve eksileri toplayın ve ırkın sizin için uygun olup olmadığına bakın.
Kuşlar uçar mı? Avlanmak ve deliklerde tünel kazmak için üretilen Jack Russell Terrier'ler, güçlü bir avlanma içgüdüsüne ve çok keskin bir koku alma duyusuna sahiptir. Can sıkıntısından ya da dürüst olmak gerekirse sırf eğlenceli olduğu için de kazıyor olabilecekleri gibi, yeraltında koşuşturan bir şeyin kokusunu alıyor da olabilirler. Eğitim, tamamen olmasa da bu özelliği baskılamaya yardımcı olabilir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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