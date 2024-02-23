Labrador Retriever'lardan bahsedelim
Labrador Retriever'ların dünya çapında en popüler köpeklerden biri olmalarının bir nedeni vardır. Oyuncu ve sadık olan bu köpekler, kısa sürede çok seveceğiniz -aşırı sevgi yüklemesine dayanabilirseniz tabii!- açık, hevesli mizaçları ile bilinirler. Aynı zamanda akıllıdırlar. Biraz sabırla, Labrador ırkı iyi bir şekilde eğitilebilir. Sadece o yemek tabağını masanın kenarından uzakta tutun!
Resmi adı: Labrador Retriever
Diğer adları: Labrador, Lab
Kökeni: Birleşik Krallık
Salya akıtma eğilimi4 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi5 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?4 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?1 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|56 - 61 cm
|53 - 58 cm
|Kilo
|Kilo
|30 - 36 kg
|25 - 32 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 15 ay
|15 ay ila 5 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|5 yıl ila 8+ yıl
|8 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Labrador'u tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Labrador Retriever'lar kesinlikle miskin, tembel köpekler değildir. En sevdikleri insanlarla yüzmek, oynamak (biri "Getir!" mi dedi?) ve uzun yürüyüşler yapmak... Labrador'lar her türlü aktiviteye hazırdır. Eğitim dahil. Eğitim seansları, ırkın doğuştan gelen zekası sayesinde tatmin edici bir uğraştır. Dengeli ve oyuncu köpekler olan Labrador'lar, eğitildikten sonra çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Genellikle terapi köpeği olarak eğitilen Labrador'ların karakter özellikleri, mükemmel hizmet köpekleri olmalarını sağlar. Ayrıca oldukça da iyi huylu köpeklerdir...
Bu ırkın kocaman bir motivasyon kaynağına sahip olduğunu hatırlamak önemlidir: iştahları. Bu durum, Labrador'un sağlıklı kilosunu korumayı diğer ırklara kıyasla daha zor kılabilir. Ancak dengeli ve Labrador'lara uygun bir beslenme, bolca egzersiz ve iyi bir veteriner hekim ile köpeğiniz sağlıklı ve mutlu olacaktır.
Oldukça sağlam ve kaslı olan bu ırk, güçlü bir çeneye ve büyük bir buruna sahiptir. Genellikle kahverengi veya fındık renginde olan gözleri; uysallık, zeka ve bağlılık doludur. Labrador Retriever sahibine baktığında aralarındaki bağlantıyı herkes kolayca görebilir.
Labrador'ların kürkleri kısa ve kalındır; dalgalar veya tüylenme olmaz ve hava koşullarına dayanıklı bir alt katmana sahiptir. Irk, sarı (açık kremden tilki kırmızısına kadar), kahverengi veya tamamen siyah olabilir. Genellikle hareket halinde olan kuyrukları, doğuştan oldukça kalındır. Labrador'ların kuyruğu tamamen yoğun tüylerle kaplı olduğundan yuvarlakmış gibi görünür; buna genellikle "su samuru kuyruğu" denir. İyi bir tavsiye: Bir Labrador sizi görünce sevinirse, kuyruğunun yakınlarında durmayın!
Arkadaş canlısı, nazik mizaçlarıyla tanınan Labrador Retriever'lar, neredeyse her yaşam koşuluyla fevkalade uyumludur. Bir aile köpeği olarak, bir şekilde sabredip çocukların okuldan eve gelmesini beklerler ve geldiklerinde onlarla oynamak için heyecanla bahçeye koşarlar! Labrador'lar, tuhaf veya yüksek sesler duyduklarında havlasalar da iyi bekçi köpekleri değillerdir; iyi bir şekilde sosyalleştirildiklerinde saldırganlıktan oldukça uzaklaşırlar ve insan veya diğer evcil hayvanlara karşı hiç düşmanlık beslemezler.
Labrador Retriever'lar hakkında 2 bilgi
1. Labrador'lar 2 şey için yaşar: oyun ve yemek
Ve illa bu sırayla değil... Ama eğitim bunun için var. İnternette harika Labrador yavru eğitim videoları ve yaşadığınız çevrede yetkin eğitmenler bulabilirsiniz. Oyun, Labrador'unuzun formunu korumaya yardımcı olur, aynı zamanda sıkılmasını önler. Bunu yapabilirsiniz!
2. Problemleri erkenden fark etmek
Labrador Retriever'lar, kalça displazisi (saygın bir yetiştirici, yavrunun buna sahip olmasını önlemek için çiftleşmeden önce ebeveynleri test etmiş olacaktır) gibi durumlardan ön çapraz bağ yırtıklarına kadar (evet, insanlar gibi) belirli sağlık sorunlarına eğilimli olabilir. Önerilen muayenelerin yapılması, dengeli bir beslenme rutini ve tam sağlık kontrolleri ile çoğu sorun erkenden teşhis edilebilir.
Irkın geçmişi
Labrador Retriever'ların hem karada hem de suda bu kadar iyi olmasının bir nedeni var. İsimlerini Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinin başkentinden alan ve doğrudan St. John's Water Dog'un soyundan gelen bu çalışkan köpekler, balıkçılar tarafından çetin kıyıların buz gibi sularından ağlarını ve balıklarını toplamaya yardımcı olmaları için kullanılırdı. Bu köpekler ayrıca balıkçılara bu izole, büyük ve yaşaması çok güç adada arkadaşlık da ettiler.
Ancak “Labrador'lar nereden geliyor?” sorusunun cevabı bu kadar basit değil. Bugün bildiğimiz ırkın 1800'lerin başlarında Büyük Britanya'da ortaya çıktığına inanılıyor. Maceracı aristokratlar ve geri dönen balıkçılar, dönerken beraberlerinde Labrador'un atasını İngiltere'ye getirdiler. Köpekler burada sağlam yapıları ve sadık mizaçlarıyla erkenden şöhreti yakaladılar.
İleri görüşlü bir adam olduğu kesin olan Malmesbury Kontu, bu köpekleri fark etti ve doğru bir şekilde, malikane yaşamına çok uygun oldukları sonucuna vardı. Ardından ise başarılı bir yetiştirme programı uygulamaya konuldu. Labrador Retriever ırkının bugün var olması, Kont ve bazı soylu arkadaşları sayesindedir. Karada olduğu kadar suda da rahat olan Labrador Retriever, dünyadaki en popüler köpek ırklarından biri olmaya devam ediyor.
Baştan kuyruğa
Labrador Retriever'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Tüy
3.Kürk
4.Kuyruk
5.Bacaklar ve omurga
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Labrador Retriever'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Labrador Retriever, her gün bolca egzersize ihtiyaç duyan coşkulu, enerjik bir ırktır. Yeteri kadar hareket etmeyen bir Labrador'un birikmiş enerjisini harcamak için hiperaktif ve hatta yıkıcı davranışlarda bulunması olasıdır. Irkın en sevdiği aktiviteler bir şeyleri getirmek (adı da buradan gelir - "retrieve" İngilizcede geri getirmek demektir) ve yüzmektir. Labrador'lar kilo almaya eğilimli olabilir. Neyse ki enerjilerini av gezilerinde veya uzun koşularda harcamaya bayılırlar. Sizin de tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, Labrador hareketsiz kişilere uygun bir ırk değildir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Labrador Retriever için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Yavru bir Labrador Retriever'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Labrador Retriever'ların bağışıklık sistemi, 15 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Labrador Retriever'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır. Bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler (FOS) gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Dişleriyle kavrayıp yemelerini kolaylaştırmak için uygun büyüklüğe, şekle ve dokuya sahip bir mama tanesi seçmek önemlidir. Bu büyüme evresi aynı zamanda orta seviyede enerji ihtiyacı anlamına gelir. Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen büyük ırk yavruları, örneğin yavru Labrador Retriever'lar; uzuv bozuklukları, kemik deformiteleri ve eklem lezyonları dahil olmak üzere özellikle iskelet ve eklem sorunlarına karşı duyarlıdır. Büyümenin ilk kısmı, kaslar da büyümeye başlasa da, esas olarak kemik gelişimi ile ilgilidir. Labrador Retriever yavrular için mamanın enerji içeriğini sınırlamak ve onları doğru günlük porsiyon ile beslemek büyüme hızının kontrol edilmesine ve fazla kilo riskinin en düşük düzeye indirilmesine yardımcı olacaktır. Kısırlaştırma, köpeklerin fazla kilolu olmasında bir etkendir.
Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları normalden daha yüksek olmalıdır. Mamanın kalsiyum içeriğinin artırılması gerekse de büyük boy ırk yavruları, aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Bir veteriner hekim tarafından verilmedikçe, büyüme aşaması için formüle edilmiş eksiksiz bir mamaya herhangi bir malzeme eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle ise hayvan için tehlikeli olduğunu anlamak önemlidir. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir. Labrador Retriever'ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kilolarını korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Labrador Retriever'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sağlıklı yağ metabolizmasına katkı sağlayan L-karnitin, uyarlanmış kalori içeriği, ve artırılmış protein seviyesi ile ideal kiloyu korumak. Labrador Retriever'lar açgözlü olmaları ve kilo alma eğilimleri ile bilinirler. Özel olarak tasarlanmış bir mama tanesi şekli de yemek yeme hızlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Glukozamin, kondroitin, antioksidanlar ve EPA-DHA, kemik ve eklem sağlığını destekler.
Derinin "bariyer" işlevini desteklemek amacıyla esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı, deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olur.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir lif kaynağı ile optimum sindirilebilirlik desteklenir.
Labrador Retriever'lar 5 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya; kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemik ve eklem sağlıklarını desteklemeye yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitelerinde değişiklik meydana gelir ve özel beslenme gereksinimleri ortaya çıkar. Bu nedenle yaşlı Labrador Retriever'lar için mamaların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olmak için uyarlanmış bir yağ ve kalori içeriği ile kas kütlesinin korunmasına yardımcı olmak için protein içeriği ve L-karnitin...
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenerek aldıkları proteinlerden genç köpekler kadar yararlanamazlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak üzere daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanesinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Uyarlanmış bir mama tanesi şekli, besin alımını azaltmayı destekleyerek köpeğinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olabilir.
Labrador Retriever'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Labrador Retriever'lar, obeziteye eğilimi olabilir
Alabiliyorlarsa kaçak yiyeceklere de düşkündürler! -- bilim gösteriyor ki düzenli egzersiz ve dengeli bir beslenme, obezite eğiliminin dengelenmesi için Labrador'un olmazsa olmazlarıdır. Bu, aynı zamanda; kalçada deformasyona, artrite ve dirsekle ilgili sorunlara da yol açabilecek olan kalça veya dirsek displazisi gibi eklem problemlerini azaltmaya da yardımcı olur. Bazen ağrılı olabilen displazi, Labrador'ların hareketliliğini azaltabilir ve tedavi için cerrahi işlem gerektirebilir. İyi haber ne mi? Erken teşhis, bu durumu yönetmede çok önemlidir ve düzenli tam sağlık muayeneleri, size ve veteriner hekiminize bu konuda yardımcı olabilir.
Kulak iltihabı- ya da tıbbi terim ile otit.
Labrador Retriever'lar buna eğilimli olabilir. Bazen yaşam tarzına bağlı olsa da (örneğin yüzme gibi sevdikleri aktiviteler - bu Labrador'lar için sadece derin su birikintilerinde paytak paytak dolaşmak bile olsa!) Labrador'ların tekrar eden kulak enfeksiyonları geçirmelerinin nedenlerinden biri, kulaklarının büyük dış kısmı olan pinna'nın serbest hava dolaşımını engellemesidir- bu yüzden, kulak kanalı nemli kalabilir. Orta kulak iltihabına eşlik edebilecek ağrı; kaşıntılı, kötü kokulu kulaklar ve olası işitme kaybı yılda iki kez yapılan muayenelerle çoğu zaman önlenebilir. Ancak bunu dert etmeyin çünkü veteriner hekiminiz bunları zaten biliyor olacağından olağan dışı herhangi bir durumu erkenden fark edip tedavi edecektir.
Labrador'lar, bağ yırtıklarına eğilimli olabilirler
Çapraz bağlar diz eklemlerini bir arada tutan kaslardır. Yırtılmaları, diz eklemlerinin ileri geri kaymasına sebep olacağından köpek için çok acı verici olabilir. Bu durum, Labrador Retriever gibi düz bir arka bacak yapısına sahip aktif köpeklerde en yaygın ortopedik sakatlıktır. Neyse ki sorunları meydana gelmeden önce yılda iki kez yapılacak ortopedik muayenelerle tespit etmek oldukça kolaydır.
Veteriner hekiminiz aynı zamanda bir önlem olarak Labrador'unuzun kilo yönetimi hakkında konuşabilir. Bu basit önlemler, olası sorunları fark etmenize yardımcı olabilir.
Sağlıklı, parlak kürklerini korumak için Labrador Retriever'ların haftada bir kez, hatta mevsimsel tüy dökme dönemlerinde -ilkbahar ve kış- daha da fazla fırçalanmaları gerekir. Temiz kalmaları için ara sıra, özellikle açık havadaki aktivitelerden sonra - hele bir gölün ya da göletin yakınında bulunmuşlarsa!- yıkanmaları gerekir. Labrador'lar da tüm köpekler -ve insanlar- gibi, evde diş fırçalama ve profesyonel diş temizleme seansları dahil düzenli diş bakımına ihtiyaç duyar. Diş hijyenini korumak Labrador'unuzun uzun süreli genel sağlığı için önemlidir. Tırnakları gereken sıklıkta kesilmeli ve izin verirlerse kulakları her hafta kontrol edilmelidir.
Labrador Retriever'ın fiziksel gücü ve yüksek enerji seviyesi dikkate alınırsa erkenden sosyalleştirme ve yavru eğitim sınıfları hayati önem taşır. Ayrıca bu uğraşlar oldukça eğlencelidir de! 7 haftalık - 4 aylık arası bir Labrador yavrusunu çok çeşitli insanlara, yerlere ve durumlara hafifçe maruz bırakmak ve eğitime erken başlamak, onun uyumlu, iyi huylu bir yetişkin olmasına katkı sağlayacaktır. Bir Labrador için, yavru eğitim sınıfları sosyalleştirme sürecinin bir parçasıdır ve sizin de sahibi olarak köpeğinizin kötü alışkanlıklarını erkenden fark edip düzeltmeyi öğrenmenize yardımcı olur. Labrador'lar, biraz sabırla eğitime iyi uyum sağlayacak ve harcanan zamanın hakkını kuyruk sallaya sallaya harika davranışlarıyla verecek olan sadık, zeki ve hevesli arkadaşlardır.
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Labrador Retriever'lar hakkında her şey
Tek kelimeyle, evet! Labrador Retriever'lar, çift kürke sahiptir- bu, onlar gibi köpekler için bolca tüy dökme anlamına gelebilir. Yıl boyunca tüy dökerler- en çok da ilkbahar ve kış aylarında... Fırçalama (köpeğinizi haftada bir veya iki kez fırçalanmaya alıştırmak iyi bir fikirdir) ve bakımın aksatılmaması, haftalık ev temizliklerinde elektrik süpürgesini tıkayabilecek tüyleri azaltmaya yardımcı olur.
Diğer tüm köpekler gibi, Labrador Retriever'lar da dünyaya tüm kuralları bilerek gelmedi. Ancak öğrenmeye hazır ve istekli hayvanlar olduklarından, siz veya profesyonel bir eğitmen, sıkı derslerle yavru Labrador'unuza rehberlik edebilir, ondan ne beklendiğini anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Labrador'un mizacı doğuştan memnun etmeye yöneliktir, bu nedenle öğretilenleri nispeten daha hızlı kavrayacaktır. Evinizde çocuklar varsa erken eğitim -her ırk için olduğu gibi- çok önemlidir.
Irklar hakkında daha fazla bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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