Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Genellikle filmlerde ve medyada agresif veya tehlikeli köpekler olarak tasvir edilen Rottweiler'ların kişiliği gerçek hayatta tamamen farklıdır. Kuvvetli oldukları, gerektiğinde bir suçluyla mücadele etmek için eğitilebilecekleri doğru olsa da, genellikle çok yufka yürekli hayvanlardır. Deneyimli bir sahibin doğru rehberliğinde uslu, saygılı ve çok uysal olan bu ırk kısa sürede sahibine bağlı bir arkadaş olacaktır.

Doğaları gereği ait oldukları gruba karşı korumacı olan Rottweiler'lar, insan aileleriyle çok güçlü bağlar kurar. Ancak, mevcut sahiplerin de onaylayacağı gibi, son derece oyuncu bir yapıya sahiptirler. Sevdikleri insanlarla sarılıp yatmaktan hoşlanırlar ve izin verirseniz kucağınıza oturmaya bile çalışabilirler.

Dünyanın en eski ırklarından biri olan Rottweiler'ın tarihi, sığır gütmek için kullanıldıkları Roma dönemine kadar uzanır. Bugün çok sevilen aile hayvanları olmalarının yanı sıra iri ve kaslı vücutları, güçlü yapıları ve doğuştan gelen zekaları sayesinde çoğunlukla bekçi köpeği olarak da değerlendirilirler. Her zaman etraflarında olup bitene dikkat kesilirler, kendilerine görev verilmesine olumlu yanıt verirler.

Polisler için popüler bir seçim olmalarının yanı sıra genellikle güvenlik görevlilerinin yanında da görülür, ayrıca arama kurtarma köpeği olarak da kullanılırlar. Bu da kuşkusuz itibarlarına katkıda bulunmaktadır!

Heybetli yapısıyla Rottweiler kesinlikle çetin bir görünüme sahip. Rottweiler'lar büyük, kaslı, enerjik ve aynı zamanda çok güzel hayvanlardır. Pas rengi noktalarla bezenmiş pürüzsüz koyu renkli bir kürke sahip olan bu köpeklerin manalı bakan koyu kahverengi gözleri ve güçlü, sıklıkla salladıkları bir kuyrukları vardır.

Rottweiler'lar ile ilgili unutulmaması gereken bir diğer konu da bol bol egzersiz yapmaya ihtiyaç duyduklarıdır. İdeal olarak, her gün en az iki saat fiziksel aktivitede bulunmaları gerekir. Yanlış okumadınız; evet, en az iki saat! Fakat onlara bunu sağlarsanız -tabii doğru eğitim ve sosyalleştirme ile bir arada olacak şekilde- bu köpekler de kesinlikle ailenizin ayrılmaz bir üyesi olurlar!