Biraz Rottweiler'lardan bahsedelim.
Sert köpekler olarak ün salmalarına ve ürkütücü boyutlarına rağmen Rottweiler'lar sevecen, itaatkar, ve şaşırtıcı şekilde uysal bir mizaca sahip sadık, sahibine bağlı hayvanlardır. Bununla birlikte korkusuz karakterleri, doğal zekaları ve güçlü yapıları sayesinde aynı zamanda dünyanın en popüler bekçi köpekleri arasında yer alırlar. Sonuç olarak, Rottweiler'lar için en iyisi "sürü lideri" rolünü üstlenebilecek deneyimli bir sahipleri olmasıdır.
Resmi adı: Rottweiler
Diğer adları: Rottie, Rottweiler Metzgerhund, Rottweil Kasap Köpeği
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi2 out of 5
Bakım ihtiyaçları1 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk3 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|61 - 69 cm
|56 - 64 cm
|Kilo
|Kilo
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 8 ay
|8 ay ila 2 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|2 yıl ila 5 yıl
|5 ila 16 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Rottweiler'ı tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Genellikle filmlerde ve medyada agresif veya tehlikeli köpekler olarak tasvir edilen Rottweiler'ların kişiliği gerçek hayatta tamamen farklıdır. Kuvvetli oldukları, gerektiğinde bir suçluyla mücadele etmek için eğitilebilecekleri doğru olsa da, genellikle çok yufka yürekli hayvanlardır. Deneyimli bir sahibin doğru rehberliğinde uslu, saygılı ve çok uysal olan bu ırk kısa sürede sahibine bağlı bir arkadaş olacaktır.
Doğaları gereği ait oldukları gruba karşı korumacı olan Rottweiler'lar, insan aileleriyle çok güçlü bağlar kurar. Ancak, mevcut sahiplerin de onaylayacağı gibi, son derece oyuncu bir yapıya sahiptirler. Sevdikleri insanlarla sarılıp yatmaktan hoşlanırlar ve izin verirseniz kucağınıza oturmaya bile çalışabilirler.
Dünyanın en eski ırklarından biri olan Rottweiler'ın tarihi, sığır gütmek için kullanıldıkları Roma dönemine kadar uzanır. Bugün çok sevilen aile hayvanları olmalarının yanı sıra iri ve kaslı vücutları, güçlü yapıları ve doğuştan gelen zekaları sayesinde çoğunlukla bekçi köpeği olarak da değerlendirilirler. Her zaman etraflarında olup bitene dikkat kesilirler, kendilerine görev verilmesine olumlu yanıt verirler.
Polisler için popüler bir seçim olmalarının yanı sıra genellikle güvenlik görevlilerinin yanında da görülür, ayrıca arama kurtarma köpeği olarak da kullanılırlar. Bu da kuşkusuz itibarlarına katkıda bulunmaktadır!
Heybetli yapısıyla Rottweiler kesinlikle çetin bir görünüme sahip. Rottweiler'lar büyük, kaslı, enerjik ve aynı zamanda çok güzel hayvanlardır. Pas rengi noktalarla bezenmiş pürüzsüz koyu renkli bir kürke sahip olan bu köpeklerin manalı bakan koyu kahverengi gözleri ve güçlü, sıklıkla salladıkları bir kuyrukları vardır.
Rottweiler'lar ile ilgili unutulmaması gereken bir diğer konu da bol bol egzersiz yapmaya ihtiyaç duyduklarıdır. İdeal olarak, her gün en az iki saat fiziksel aktivitede bulunmaları gerekir. Yanlış okumadınız; evet, en az iki saat! Fakat onlara bunu sağlarsanız -tabii doğru eğitim ve sosyalleştirme ile bir arada olacak şekilde- bu köpekler de kesinlikle ailenizin ayrılmaz bir üyesi olurlar!
Rottweiler'lar hakkında 2 bilgi
1. Hurafeleri yıkmak
Rottweiler'ların tehlikeli olabilecek herhangi bir davranışı neredeyse her zaman kötü bir sahipten, ya da sosyalleştirme ve eğitim eksikliğinden kaynaklanır. Bunlar, özellikle muazzam güçleri göz önüne alındığında bu ırk için önemli hususlardır. Rottweiler'ların eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıya göz atabilirsiniz...
2. Her şey üretimle alakalı
1990'larda, Rottweiler ABD'de en çok rağbet gören köpeklerden biri haline geldi ve bu, etik olmayan çok sayıda üreticinin ortaya çıkmasına neden olarak sağlık sorunlarına sahip ve/veya kötü mizaçlı hayvanlar yetiştirilmesine yol açtı. Saygın ve güvenilir bir üretici bulmaya zaman ayırmak her zaman önemlidir.
Irkın geçmişi
Dünyanın en eski köpek ırklarından biri olan Rottweiler, köken olarak bir tür mastif olan Molossus'tan türemiştir. Bu dayanıklı köpekler, Roma döneminin ilk zamanlarında sığır gütmek ve bekçilik yapmak için kullanılmışlardır. Daha sonra ise, Roma lejyonlarına, Alpler boyunca yaptıkları destansı yolculuklarda eşlik etmişlerdir. Romalılar koloniler kurdukları Almanya'ya vardıklarında, köpekleri yerli ırklarla tanışmış ve melezleşmiştir. Bunun sonucunda da bugün bildiğimiz Rottweiler ortaya çıkmıştır.
İsimlerini sığır ticaretinin merkezi haline gelen küçük Rottweil kasabasından alan bu köpekler, çoban hayvanları olarak çalışmaya devam etmişlerdir. Bununla birlikte, yerel kasaplar tarafından da güvenilir bir yük köpeği olarak kabul görmüşlerdir- hatta Rottweiler Metzgerhunds (kasap köpekleri) olarak adlandırıldıkları da olmuştur.
Daha sonra, 1900'lerin başında, polis teşkilatının tercih ettiği bir ırk haline gelmiş, böylece koruma köpeği olarak da itibar görmeye başlamışlardır. Irk, 1931'de Amerikan Köpek Kulübü tarafından resmen tanındı, ancak popülerliği İkinci Dünya Savaşı sonrasında artmaya başladı. İşçi köpekler olmalarının yanı sıra, elbette zamanla evcil hayvan olarak da eşit derecede ünlü hale geldiler.
İlginç bir şekilde, Rottweiler'lar ayrıca körlere yardımcı olmak için kullanılan ilk rehber köpekler arasında yer almış, daha yakın geçmişten bu yana ise arama-kurtarma köpekleri olarak çalışmaları takdir görmüştür. Şimdilerde ise -her ne kadar medyada sıklıkla olumsuz şekilde tasvir edilseler de- dünyanın her yerinden köpek severler arasında sıkı bir favori olmaya devam ediyorlar.
Baştan kuyruğa
Rottweiler'ların fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Gözler
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Rottweiler'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Uzuvlarında oluşabilecek aşınma ve yıpranmalara dikkat edin
Rottweiler'larda en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri, bir eklem şekil bozukluğu olan, "kalça çıkığı" olarak bilinen kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık söz konusu olduğunda, köpekler genellikle arka bacaklarının bir veya iki tanesinde ağrı belirtisi ve/veya topallama gösterecektir- ancak bu belirtiler her zaman görülmeyebilir... İlerleyen yaşlarda bu hastalık sıklıkla artrite yol açar. Bununla birlikte, işini doğru yapan bir yetiştirici tüm ebeveyn köpeklerin kalça ve dirsek röntgenlerini çekerek bu riski en aza indirecektir. Yüksek kaliteli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir kiloda kalmasını sağlamak, Rottweiler'ınızın eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
Bu köpekler, bir mide sorununa da yatkındır...
Diğer büyük köpek ırkları gibi Rottweiler'lar da gastrik dilatasyon volvulus (veya "mide dönmesi") riski altında olabilir. Bu, midede aşırı gaz birikmesinden kaynaklanan, ciddi bir risk oluşturabilecek bir hastalıktır. Neyse ki, bu konuda alınabilecek birçok önleyici tedbir mevcuttur. Örneğin, genellikle tek seferde çok fazla yeme ve/veya içme nedeniyle tetiklenebileceğinden, günlük mama miktarı birkaç öğüne bölünmelidir. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış bir kase köpeklerin yeme hızını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Daha da önemlisi, Rottweiler'ların egzersizi de yemeklerden mümkün olduğu kadar sonra yaptırılmalıdır. Belirtiler arasında şişkin bir karın, aşırı tükürük salgılama ve öğürme bulunur ve acil tedavi hayati önem taşıdığından, belirtilerin görülmesi halinde hemen veteriner hekime danışılmalıdır.
Beklenmeyen yumrulara veya şişliklere dikkat edin
Tüm köpekler gibi Rottweiler'ların vücutlarında da bazen tümörler veya kitleler gelişebilir. Bunlar çoğunlukla siğiller, kistler veya yağ kitleleri gibi endişe gerektirmeyen oluşumlar olsalar da, bazı durumlarda, mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gereken bir kanser türü olan "mast hücresi tümörleri" de olabilirler. Rottweiler'lar ayrıca büyük köpek ırklarında daha yaygın olan osteosarkom adı verilen bir tür kemik kanserine de yatkın olabilir. Bu hastalık en çok omuz, bilek veya diz bölgesinde meydana geldiği için ilk belirtilerden biri genellikle topallamadır. Bu nedenle her zaman olduğu gibi, köpeğinizde beklenmedik değişiklikler olup olmadığına dikkat etmek önemlidir ve erken teşhis çok önemli olduğundan, köpeğinizi veteriner hekiminize ne kadar erken götürürseniz o kadar iyidir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Rottweiler için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fiziksel durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Dev boy köpek ırklarında, gastrik dilatasyon volvulus (GDV) adı verilen, midenin genellikle bir öğün sırasında çok fazla beslenmeden kaynaklanan yüksek miktarda gaz nedeniyle aşırı gerildiği ve döndüğü bir rahatsızlığın görülme riski diğer ırklara göre daha yüksek olduğundan, yavrular için günlük miktarın üç öğüne bölünmesi ve bu rutinin yetişkinlik yıllarında da sürdürülmeye çalışılması önerilir. Her zaman taze ve temiz içme suyu bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su taşıyın. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir... Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Rottweiler'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir köpeğinkinden daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Büyüme sırasında yavru Rottweiler'ların bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Yavruların sindirim işlevleri de yetişkin bir Rottweiler'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara kemiklerin, dokuların ve organların inşası için verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler (FOS) gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlıklarını destekleyebilir. Mamayı kavrayıp yemelerini kolaylaştırmak için uygun büyüklüğe, şekle ve dokuya sahip bir mama tanesi seçmek önemlidir. Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen dev boy ırk yavruları, iskelet ve eklem sorunlarına -uzuv bozuklukları, kemik deformasyonları ve eklem lezyonları gibi- karşı bilhassa duyarlıdır.
Büyümenin 8 aya kadarki ilk kısmı -kasların da gelişiyor olmasına rağmen- esas olarak kemik gelişimi ile ilgilidir. Yüksek bir büyüme oranını desteklerken aynı zamanda aşırı kilo alımından kaçınmak üzere kalori içeriği uyarlanmış bir mama, fazla kilo riskini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca kısırlaştırmanın da köpeklerin aşırı kilo almasında bir etken olduğunu unutmayın. Büyümenin bu ilk evresindeki enerji ve mineral (kalsiyum ve fosfor) dengesi, kemik güçlenmesini ve sağlıklı eklemlerinin gelişimini desteklemek üzere kemik mineralizasyonuna katkıda bulunacaktır. Mamanın kalsiyum içeriğinin artırılması gerekse de dev boy ırk yavruları, aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Bir veteriner hekim tarafından verilmedikçe, büyüme aşaması için formüle edilmiş eksiksiz bir mamaya herhangi bir malzeme eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle ise hayvan için tehlikeli olduğunu anlamak önemlidir.
8 aydan itibaren başlayan ikinci büyüme evresinde, uyarlanmış bir protein ve L-Karnitin içeriği kas gelişimini desteklemeye de yardımcı olacaktır. Rottweiler'ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve pakette belirtilen besleme kılavuzlarına bire bir uyun.
Rottweiler'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Yetişkin Rottweiler'lar oldukça kaslı ve atletik köpeklerdir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak en iyi durumda kalmaları için bol miktarda egzersize ve etkileşime ihtiyaçları vardır. Bu fazla enerjinin bir kısmını yakmaya yardımcı olması açısından ve dingin bir ruh hali için her gün en az iki saat egzersiz yapmaları gerekir. İdeal olarak, etrafta tam gaz koşabilecekleri ve biraz deşarj olabilecekleri geniş, güvenli bir alan onlara oldukça fayda sağlar. Rottweiler'lar yetişkinlik dönemlerinde bile en az yavru köpekler kadar oyuncu olabildikleri için bahçede oyun oynamaktan da hoşlanırlar. Ayrıca yüzebilecekleri güvenli bir yer varsa yüzmeyi de severler.
Orta uzunlukta çift katlı bir kürke sahip olan Rottweiler'lar, tüylerinin en iyi durumda kalması için haftalık düzenli fırçalamaya ihtiyaç duyarlar. Yılın çoğunluğunda, tüy dökme oranı oldukça makul seviyededir; ancak Rottweiler'ların ilkbahar ve sonbahardaki mevsimsel tüy dökme dönemlerinde daha belirgin olabilir. Biraz salyaya da hazır olun! Düzenli şekilde banyo yapmak onlara fayda sağlar ancak Rottweiler oldukça büyük bir köpek olduğundan, birçok sahip profesyonel bakım seanslarını tercih eder. Rottweiler'ın tırnakları gerektiği şekilde kesilmeli ve kulakları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca dişleri mümkün olduğunca sık -haftada en az iki veya üç kez, mümkünse her gün- fırçalanmalıdır. Buradaki kilit nokta, gençken buna alışmalarını sağlamaktır, böylece korkulacak bir şey olmadığını bilirler.
Küçük yaştan itibaren Rottweiler'ınızın sizi "sürü lideri" olarak kabul etmesi önemlidir. Aksi takdirde kendisinin "lider" olduğunu düşünür. Bu nedenle Rottweiler, ilk kez köpek sahiplenenler için uygun bir seçim değildir. Bununla birlikte, nazik ancak kararlı bir insanla olduğu ve doğru eğitimi aldığı sürece, Rottweiler yavrusu büyüdüğünde mutlu ve özgüvenli bir yetişkine dönüşür. Ayrıca, Rottweiler'ların doğal bir korumacı içgüdüsü olduğundan, diğer insanlarla ve hayvanlarla rahat bir ilişki kurabilmeleri için onları erken yaşta sosyalleştirmeye başlamak önemlidir. Son derece zekidirler, çabuk öğrenirler ve eğitim eğitimin getireceği zihinsel uyarılmadan keyif alırlar. En iyi sonuçları elde etmek için daima olumlu pekiştirme ve ödüle dayalı teknikler kullanın.
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Rottweiler'lar hakkında her şey
Bu konudaki görüşler değişiklik gösteriyor olsa da dişi Rottweiler'ların genellikle erkek olanlardan biraz daha uysal ve daha az gürültücü olduğu gözlemlenir. Ancak doğru eğitimle ve daha da önemlisi doğru sahiple her iki cinsiyet de sahiplerine bağlı evcil hayvanlar olabilir. Ayrıca kısırlaştırmanın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek de önemlidir. Kısırlaştırma hem erkek hem de dişide agresifliği azaltsa da beslenme düzeni takip edilmediğinde kilo alma riskini artırır. Son olarak dişi seçmenin avantajlarından biri de birkaç yıl daha uzun yaşamalarıdır.
Çift katlı kalın kürkleriyle Rottweiler'lar kış koşullarında idare edebilseler de, aslında soğuğa karşı düşündüğünüzden çok daha hassaslardır. Sıcak havalarda da zorlanabileceklerinden, egzersiz planlamasında saate dikkat edilmelidir. Gölgelik alana erişimlerinin olması ve yakınlarında bol miktarda su bulunması şarttır. Sert çocuklar olarak nam salmalarına rağmen, Rottweiler'lar uç noktalardaki hava koşullarına karşı beklediğinizden daha hassastır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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