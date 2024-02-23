Biraz Shih Tzu'lardan bahsedelim
Adı kendisine Shih Tzu'dan daha fazla yakışan çok az köpek bulunur- Shih Tzu, Mandarin dilinde "küçük aslan" anlamına gelir. Uzun parlak lülelerden oluşan muhteşem yelelerinin yanı sıra, Çin imparatorlarının evcil hayvanları olarak kökenlerine uygun, mağrur hatta soylu bir duruşları vardır. Ancak aslanlar ile ortak yanları bunlarla sınırlıdır. Evcil hayvanlar olarak yetiştirilen Shih Tzu'lar, sahipleriyle güçlü bağlar kuran uysal ev köpekleridir. Gerçekten ihtiyaçları olan tek şey saraydan ziyade, sevgi dolu bir evdir.
Resmi adı: Shih Tzu
Diğer adları: Shittsu, Tibet Aslanı Köpek, Çin Aslanı Köpek, Krizantem
Kökeni: Tibet/Çin
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Soğuk hava?2 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Kilo
|Kilo
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 20 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Shih Tzu'yu tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Ardındaki şanlı mirasıyla, Shih Tzu'nun her zaman egzotik bir yönü olmuştur. Kökeni birkaç yüzyıl boyunca yalnızca bu ırkın yaşadığı Çin imparatorluk sarayına dayanan Shih Tzu, bu dönemde birçok insan tarafından kutsal olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle, etraflarından her zaman saygı görürlerdi.
Bu neşeli ırkın kendine özgü bir çekiciliği vardır. Sadık, sevecen ve uysal bir mizacı olan Shih Tzu'lar, aynı zamanda doğal bir zekaya sahiptir. Tabii aslanı andıran o muhteşem görünüşü de unutmamalı.
Uzun ipeksi bukleleriyle ünlü olan Shih Tzu'nun tüylerinin belirli bir miktarda bakım gerektirdiği doğrudur. Ancak bu da, bu ırka sahip olmanın verdiği zevkin bir parçasıdır. Ayrıca birçok köpeğe kıyasla çok az fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğundan, başka alanlarda da daha az uğraş gerektiren bir ırktır. Maksimum 8 kiloya ulaşan Shih Tzu'lar, ufak boyutlarıyla çoğu ev ortamına uyum sağlar.
Ne istediklerini iyi bilen kararlı hayvanlar olduklarından, eğitim Shih Tzu'lar için ilk başta biraz zorlayıcı olabilir. Ancak küçük yaştan itibaren uygulanacak hafif ikna yöntemleri ve bolca cesaretlendirme ile, büyüdükçe daha iyi huylu köpekler olurlar. Shih Tzu, 20 yıla kadar varabilen uzun bir ömre sahiptir.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, bu ırkın ünlüler arasında popüler olması da pek şaşırtıcı değildir. Shih Tzu sahibi olan birçok tanınmış isim arasında Mariah Carey, Beyoncé, Colin Farrell, Bill Gates ve hatta Kraliçe II. Elizabeth sayılabilir. Özetle, sahibini oldukça memnun eden küçük bir köpek ırkıdır ve gerçekten de hükümdarlara yakışır özelliklere sahiptir.
Shih Tzu'lar hakkında 2 gerçek
1. İsim deyip geçmeyin
"Shih Tzu" isminin nasıl okunduğunu merak mı ediyorsunuz? Batı dünyasında, olası olumsuz çağrışımlar vurguyla giderilecek şekilde, "şiid-zu" veya "şiit-su" olarak okunur. Ancak Çin'de kelime "şer-zer" olarak telaffuz ediliyor.
2. Çiçek gücüne sahip bir köpek
Shih Tzu'lar ile ilgili bir başka ilginç gerçek ise, "Krizantem" köpek olarak da bilinmeleridir. Bunun nedeni ırkın kısmen bu çiçeğe benzerliği ve aynı zamanda krizantemlerin Çin'de önemli bir kültürel sembol olmasıdır.
Irkın geçmişi
1.000 yıldan daha eski bir ırk olarak Shih Tzu, uzun ve şanlı bir tarihe ve etkileyici bir mirasa sahiptir. Yüzyıllar boyunca, bu köpekler yalnızca Çin imparatorları tarafından bakıldı ve saray dışından hiç kimsenin onları sahiplenmesine izin verilmedi.
Daha da geriye gidersek, Shih Tzu'nun kökenlerinin komşu Tibet'e uzandığı düşünülüyor. Söylenenlere göre, bu zarif süs köpeği ırkı, muhtemelen onları Çin imparatorlarına hediye olarak sunan Tibetli Rahipler tarafından geliştirildi. Her halükarda, Shih Tzu, iki Çin-Tibet ırkı olan Lhaso Apso ve Pekinez ile başka bir Tibet türü arasında bir melez olarak görünüyor.
Peş peşe gelen imparatorlar tarafından sevilen Shih Tzu, yüzlerce yıl sarayda lüks bir hayat yaşadı, ancak saray çevresi dışında çok az biliniyordu. Hatta 1900'lerin başında bu ırk neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Ancak yok olmanın eşiğinden geri getirilen Shih Tzu, nihayet 1930'larda dış dünyanın dikkatini çekti ve o zamandan beri de popülaritesi aldı yürüdü...
Irk yetiştirici kulüpleri önce Pekin'de, sonra da ırkın daha da fazla geliştirildiği İngiltere'de kuruldu. 1940'lı ve 50'li yıllarda popülariteleri ABD'ye yayıldı ve 1969'da Amerikan Köpek Kulübü tarafından tanındılar. Bugün dünyanın en popüler süs köpeği ırkları arasındalar.
Baştan kuyruğa
Shih Tzu'ların fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Yüz
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Shih Tzu'nuz hakkında bazı ilginç gerçekler
Göz problemlerine karşı gözünüzü dört açın!
<p>Parlak kahverengi gözleri onların ayırt edici özelliklerinden biri olmakla birlikte, Shih Tzu'lar bu güzel gözleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirler. Bunlar arasında katarakt, retina yırtılması, kornea kuruluğu, genel iltihaplanma ve progresif retinal atrofi adı verilen dejeneratif bir sağlık sorunu bulunur. Ayrıca çıkık şekilleri nedeniyle gözleri kolayca çizilebilir veya yaralanabilir. Peki ne yapmalı? Olağan dışı bir durum olup olmadığını her gün kontrol edip böyle bir durumun ilk belirtisinde veteriner hekiminizle iletişime geçin. Tüylerini tepeden bağlayarak veya kısa keserek gözlerden uzak tutmak önemlidir.</p>
Solunum rahatsızlıklarına yatkın olabilirler
<p>Shih Tzu; başının, yüzünün ve solunum yollarının şekli nedeniyle "brakisefalik" bir ırk olarak bilinir. Bu, solunum zorluklarına ve bazı durumlarda bayılma nöbetlerine yatkın olabilecekleri anlamına gelir. Bu nedenle, Shih Tzu'lara aşırı fiziksel aktivite yaptırmaktan her zaman kaçınılmalıdır. Bu durum ayrıca, ısıyı iyi tolere edemeyecekleri anlamına da gelir. Kalın tüy dokularının da etkisiyle, Shih Tzu'lar sıcak havalarla pek başa çıkamaz. Sonuç olarak, yaz aylarında yürüyüşler ya sabahları ilk iş olarak ya da havanın daha serin olduğu günün son saatlerinde yapılmalıdır. İmkanlar dahilindeki en sağlıklı köpeği sahiplendiğinizden emin olmak için mutlaka sorumlu ve güvenilir bir yetiştirici araştırıp bulun, gerekirse veteriner hekiminizden tavsiye isteyin.</p>
Ayrıca köpeğinizde alerji olup olmadığına dikkat edin
<p>Dikkate alınması gereken bir diğer konu da Shih Tzu'ların atopik dermatite yatkın ırklar arasında yer almasıdır. Bu ise polen, toz akarları vb. gibi çevresel alerjenlere karşı aşırı duyarlılık anlamına gelen bir rahatsızlıktır. Ayrıca, bundan kaynaklanan kaşıntı (prurit), ikincil enfeksiyonlarla ilerleyebilir. Bu nedenle Shih Tzu köpeğinizin cilt sağlığına özen göstermeniz önerilir. Patileri yalamak, yüzü sürtmek ve tekrarlayan kulak enfeksiyonları, alerjinin en yaygın belirtileridir. Bu belirtilerden herhangi birini görmeniz halinde veteriner hekiminize danışmak en iyisidir. Ne yazık ki alerjik bir köpek ile baş etmek kolay değildir ancak ilaç içerikli şampuanlar, ırka özel bir diyet veya belli başlı tedaviler durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.</p>
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Shih Tzu için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Shih Tzu'nuzun üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Shih Tzu'nun enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Shih Tzu'ların bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Shih Tzu'nunkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Cilt sağlığını korumak için Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA), vitamin A ve hodan yağı gibi besinler gereklidir. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Shih Tzu'nuzu insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamı boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onu porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Shih Tzu'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zengin bir katkı ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak, aynı zamanda derinin "bariyer" işlevini desteklemek.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak.
Küçük köpek ırkları, yemek seçmeleriyle bilinirler. Özel bir formüle ve aromalara sahip olmasının yanı sıra dokusu ve boyutu da özel olarak tasarlanan bir mama tanesi, iştahlarını canlandırır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına da eğilimlidir; sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Shih Tzu'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmini azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İç mekan yaşam tarzının yanı sıra kısırlaştırma da köpeklerin fazla kilolu olmasında rol oynayan bir faktördür.
Shih Tzu'lar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, enerjilerini korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı Shih Tzu'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Ayrıca yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri
Kürkün kalitesini korumak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretir ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır.
Shih Tzu'nuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Ev arkadaşı olacak şekilde yetiştirilmiş olmalarına, yani çoğu köpekten daha az egzersiz yapmalarına rağmen, küçük Shih Tzu'lar yine de aktif köpeklerdir. Aynı zamanda oldukça sosyal hayvanlardır. Bu nedenle Shih Tzu'lar; formda kalmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını desteklemek için günde birkaç kez kısa yürüyüşlere ihtiyaç duyarlar. Yalnızca, istemeden gürültülü/ürkütücü olabilecek büyük köpeklere dikkat edin. Shih Tzu'nuzun güvenliği için, köpek parkından kaçınmak en iyisidir. Bu köpekler, aşırı sıcak veya soğuk havalara iyi uyum sağlayamayan bir ırk olduğundan, egzersizleri de havaya göre düzenlenmelidir. Dış mekan maceraları, Shih Tzu'ların doğal oyuncu kişiliklerini tatmin etmek için iç mekan oyunlarıyla desteklenmelidir.
Shih Tzu'ların çift katlı, gösterişli tüyleri vardır ve gereken bakım miktarı bu tüylerin uzunluğuna göre değişir. Tüylerini uzun tutmayı seçerseniz, biraz daha fazla bakım gerektirecektir. Shih Tzu'nuz ideal olarak günlük yapılacak iyi bir fırçalamaya ihtiyaç duyar. Hasır gibi bir görünüm oluşmasını önlemek için derisine nazikçe yaklaştığınızdan emin olun. Daha önce de belirtildiği gibi, gözlerini korumak için başının üstündeki saçlar da tepeden bağlanmalı veya kısa kesilmelidir. Orta uzunluktaki tüylerde iki günde bir ve kısa tüylerde üç günde bir bakım yapılması yeterli olacaktır. Shih Tzu'ların tüy dökmesi, ortalama düzeyde hatta ortalamadan daha az olabilir. Ayda bir banyo yaptırılması önerilir ve dişlerinin fırçalanması, tırnaklarının kesilmesi ve kulaklarının temizlenmesi de normal rutinin bir parçası olmalıdır.
Oldukça zeki oldukları doğru olsa da, Shih Tzu'ların inatçı bir damarı da olabilir- bu da bazı zamanlar eğitimi biraz zorlaştırabilir. Yavrular için eğitim sınıfları bu nedenle iyi bir fikirdir. Evde eğitim onlar için biraz zor olabileceğinden, normalden uzun sürebilir. Ancak biraz sabır ve bolca olumlu pekiştirmeyle, öğretilenleri kısa sürede kavrarlar. Bir Shih Tzu kadar küçükseniz, dünya büyük bir yer gibi görünebilir. Bu nedenle yeni insanlarla, evcil hayvanlarla ve farklı mekânlarla küçük yaşta tanışmaları, yani sosyalleştirilmeleri tavsiye edilir.
7/7
Shih Tzu'lar hakkında her şey
Shih Tzu'nun havlamaya eğilimli bir ırk olabileceği doğrudur. Ancak bu sadece çevrelerinde olup bitenler hakkında sizinle iletişim kurmayı sevdikleri içindir. Shih Tzu'lar genellikle pencere önünden geçen insanlara veya köpeklere havlayacağından, perde ya da panjur için biraz para harcamak yardımcı olabilir. Bu durumun olumlu yanı, bu küçük kucak köpeklerinin aynı zamanda iyi bekçiler olduğu anlamına gelmesidir.
Bunun cevabı evet, kesinlikle! Shih Tzu'lar eşlikçi hayvanlar olarak yetiştirildiklerinden -ve bu durum yüzyıllardır böyle olduğundan- birlikte yaşadıkları aileyle yakın bağlar kurarlar. Shih Tzu'lar ayrıca arkadaş canlısı ve sevecen bir mizaca sahiptir ve sahiplerinden ilgi gördükçe kendilerini geliştirir.
Bu konu hakkında detaylı bilgi alın
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
Bu sayfayı beğenin & paylaşın