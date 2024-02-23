Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Ardındaki şanlı mirasıyla, Shih Tzu'nun her zaman egzotik bir yönü olmuştur. Kökeni birkaç yüzyıl boyunca yalnızca bu ırkın yaşadığı Çin imparatorluk sarayına dayanan Shih Tzu, bu dönemde birçok insan tarafından kutsal olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle, etraflarından her zaman saygı görürlerdi.

Bu neşeli ırkın kendine özgü bir çekiciliği vardır. Sadık, sevecen ve uysal bir mizacı olan Shih Tzu'lar, aynı zamanda doğal bir zekaya sahiptir. Tabii aslanı andıran o muhteşem görünüşü de unutmamalı.

Uzun ipeksi bukleleriyle ünlü olan Shih Tzu'nun tüylerinin belirli bir miktarda bakım gerektirdiği doğrudur. Ancak bu da, bu ırka sahip olmanın verdiği zevkin bir parçasıdır. Ayrıca birçok köpeğe kıyasla çok az fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğundan, başka alanlarda da daha az uğraş gerektiren bir ırktır. Maksimum 8 kiloya ulaşan Shih Tzu'lar, ufak boyutlarıyla çoğu ev ortamına uyum sağlar.

Ne istediklerini iyi bilen kararlı hayvanlar olduklarından, eğitim Shih Tzu'lar için ilk başta biraz zorlayıcı olabilir. Ancak küçük yaştan itibaren uygulanacak hafif ikna yöntemleri ve bolca cesaretlendirme ile, büyüdükçe daha iyi huylu köpekler olurlar. Shih Tzu, 20 yıla kadar varabilen uzun bir ömre sahiptir.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, bu ırkın ünlüler arasında popüler olması da pek şaşırtıcı değildir. Shih Tzu sahibi olan birçok tanınmış isim arasında Mariah Carey, Beyoncé, Colin Farrell, Bill Gates ve hatta Kraliçe II. Elizabeth sayılabilir. Özetle, sahibini oldukça memnun eden küçük bir köpek ırkıdır ve gerçekten de hükümdarlara yakışır özelliklere sahiptir.