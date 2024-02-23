West Highland White Terrier'lerden bahsedelim
Kar beyazı tüyleriyle dikkat çeken West Highland White Terrier'ler (veya "Westie'ler") neşeli, sağlam ve şaşırtıcı derecede güçlü köpeklerdir. Karakter sahibi bu küçük İskoçlar aynı zamanda zeki ve meraklıdır- ayrıca oldukça enerjik de olabilirler! İnsan aileleriyle güçlü bağlar kurmalarının yanı sıra algıladıkları herhangi bir tehditte alarm vermeleri onları iyi bir bekçi köpeği de yapar. Başlangıçta fare avlamak amacıyla yetiştirilen Westie'ler, günümüzde hala o inatçı avcı içgüdüsünün bir kısmını korumaktadır ve bir şey istediklerinde oldukça kararlı olabilirler.
Resmi adı: West Highland White Terrier
Diğer adları: Poltalloch Terrier, Roseneath Terrier, Westie
Kökeni: İskoçya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi2 out of 5
Havlama eğilimi4 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|0 - 28 cm
|0 - 26 cm
|Kilo
|Kilo
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
West Highland White Terrier'i tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
En popüler terrier ırklarından biri olan West Highland White'lar, son derece belirgin bir karaktere sahiplerdir. Sosyal, arkadaş canlısı ve zeki olmalarının yanı sıra kesinlikle kendilerine özgü bir düşünce tarzları da vardır. Bu özellikleri, eğitimlerini biraz zorlaştırabilir ancak sabırla -ve birkaç sağlıklı ödül maması ile- başaracaklardır.
Yine de genel olarak bu küçücük köpekler, çoğu ev düzenine iyi uyum sağlar. Yaklaşık 28 cm maksimum boya ulaşan Westie'ler, her gün yeterli miktarda egzersiz yaptıkları sürece bir apartmanda yaşamaya uyum sağlayabilirler. Akılda tutulması gereken tek nokta, bazen kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ani tepki verebilmeleridir. Bu nedenle küçük çocukların etrafındayken onları gözetim altında tutmak en iyisidir.
Kökenleri İskoçya'nın dağlık bölgelerine uzanan, burada fare ve tilki avlamak için yetiştirilmiş olan West Highland White Terrier'ler, günümüzde hala bu içgüdünün bir kısmını koruyor. Bu nedenle, diğer hayvanların veya insanların peşine takılma fırsatını hiç kaçırmazlar, ve bahçede oyun oynamaya hiç itirazları olmaz! Ayrıca Westie'ler bir şeyleri keşfetme, kazma ve koklayıp bulma konusunda oldukça başarılılardır- ve isteseniz de istemeseniz de bu başarılarını sergileyeceklerdir!
Küçük boyutlarına kıyasla şaşırtıcı derecede güçlü olan West Highland White Terrier'ler oldukça dayanıklıdır. Bir hayli sağlıklı ve sağlam, aynı zamanda uzun ömürlü köpeklerdir. 12 - 14 yaşlarına kadar yaşarlar.
Ayırt edici beyaz çift katmanlı tüyleri, onları hava koşullarından korumak için oldukça kalındır. Ayrıca, bu köpekler düşündüğünüzden daha hızlıdırlar! Koyu kahverengi gözleri genellikle parlak ve tetikte olup dik kulakları en ufak bir sesi dahi kaçırmayacak şekilde sürekli açıktır.
Kendi bölgesinde oldukça korumacı olan West Highland White Terrier, yaklaşan yabancılara havlamakta da gecikmez. Bu, gürültünün sorun olabileceği ortamlara pek uygun olmasa da iyi bir koruma köpeği oldukları anlamına gelir. Ancak bunun dışında, bu neşeli küçük terrier her evin harika bir yeni üyesi olacaktır.
West Highland White Terrier'ler hakkında 2 bilgi
1. Yeraltına doğru...
Avlarını açığa çıkarmak için yeraltına giren
avcı köpekleri olarak geçmişleri göz önüne alındığında, West Highland
White Terrier'lerin günümüzde de her zaman toprağı kazıp eşelemeye hazır olmaları normaldir. Aslına bakarsanız, "terrier" adının
kendisi de toprak anlamına gelen "terra" kelimesinden türetilmiştir.
2. Evde tek başına (ya da değil...)
West Highland White Terrier'ler özgür ruhlu
bir mizaca sahip olsalar da çok uzun süre yalnız bırakılmamalıdırlar. Aksi halde
eve döndüğünüzde gazetenizi çiğnenmiş bulabilirsiniz! Westie'nizi evde yalnız bırakmanız gerekiyorsa
öncesinde yapacağınız tempolu bir yürüyüş veya koşu onu yormaya yardımcı olacaktır. Aşağıda,
Westie'nizin eğitimi için daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Irkın geçmişi
Kökeni İskoçya'nın engebeli arazileri olan West Highland White Terrier'in tarihi birkaç yüz yıl önce başlar. Tilkileri ve fareleri avlamak için yetiştirilmiş olan bu köpekler İskoç kırsallarında koşturur, yakaladıkları avları güçlü dişleriyle efendilerine getirirlerdi.
Aslında hikayeye göre, bir zamanlar çeşitli renklerde olan tüylerinin kar beyazı olmasının kökleri avcılık mirasına dayanıyor. 1800'lü yıllarda, İskoçya'nın batı kıyısında yer alan Poltalloch'ta yaşayan Albay Edward Malcolm'a ait bir köpek, tilki sanıldıktan sonra vurularak öldürüldü. Bunun üzerine, bu tip bir hatanın tekrar gerçekleşmesini önlemek üzere bundan böyle beyaz olacak şekilde yetiştirildiler.
Başlangıçta beyaz renkli soyun çıktığı İskoç bölgesinden ismini alarak Roseneath Terrier olarak adlandırıldılar. 1800'lerin sonlarından itibaren ise West Highland White Terrier olarak tanındılar. Irk, 1907 yılında Birleşik Krallık Kennel Club ve 1908'de American Kennel Club tarafından resmen tanındı.
İlginç bir şekilde, İskoçya bir şekilde terrier'lerle eş anlamlı hale geldi. Bu kuzey ülkesi, Westie'nin yanı sıra Cairn, Skye, İskoç ve Dandie Dinmont terrier'leri üzerinde de hak sahibidir.
Baştan kuyruğa
West Highland White Terrier'lerin fiziksel özellikleri
4.Çift katmanlı tüyler
5.Kulaklar
2.Kulaklar
1.Baş
3.Gövde
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte West Highland White Terrier'iniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Sorun olabilecek noktalardan biri, hassas derileridir
West Highland White Terrier'ler, "alerjik dermatite" -ya da basitçe söylemek gerekirse alerjilere- yatkın köpeklerdendir. Bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesinin sebep olduğu bu durum, sıklıkla köpeğin yalayarak, kaşıyarak, ısırarak veya sürtünerek rahatlatmaya çalışacağı bir kaşıntıya yol açar. Bu davranışlar daha fazla deri lezyonuna neden olabilir ve/veya mantar veya bakteri gibi diğer bulaşıcıların ortaya çıkmasına yol açabilir. Tetikleyicilerin arasında belirli gıdalar, çevresel alerjenler ve hatta pireler sayılabilir. Neyse ki bunu çözmek için yapılacak pek çok şey vardır ve veteriner hekiminizle birlikte Westie'nizi daha rahat ettirecek bir yaklaşım bulabilirsiniz. Bu yaklaşımlar, özel çoraplardan çeşitli terapötik seçeneklere ve özel diyetlere kadar uzanır.
Westie'ler, aynı zamanda diğer küçük ırk köpekler gibi ağız ve diş sağlığı problemleri de yaşayabilirler
Bundan dolayı, West Highland White Terrier'inizin dişleri mümkün olduğunca sık -ideal olarak her gün- fırçalanmalıdır. Ayrıca veteriner hekiminizde düzenli diş kontrolleri de yaptırmalısınız. Tekrar belirtmek gerekirse beslenme rutini, dişlerinin sağlığında büyük bir rol oynayabilir. Örneğin, doğru şekle sahip mama taneleri onları çiğnemeye teşvik ederek diş plağı oluşumunu yavaşlatacaktır. Kalsiyum şelatörleri içeren formül, aynı zamanda tartar oluşumunu azaltmaya da yardımcı olacaktır. West Highland White Terrier'iniz için en iyi beslenme hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere "Sağlıklı Beslenme, Daha Sağlıklı Köpek" bölümümüze bakabilirsiniz.
Dikkat edilecek bir diğer nokta ise "Westie çenesi" adlı bir hastalıktır
Irkın yatkın olabileceği genetik bozukluklardan biri de kraniomandibular osteopati (CMO) adı verilen bir durumdur. Daha yaygın olarak "Westie çenesi" olarak bilinen bu kafatası bozukluğu, çene kemiklerinin şişmesine ve kalınlaşmasına yol açar. Bu, çiğneme ve yutma zorluğunun yanı sıra salya akmasına da neden olabilir ve oldukça ağrılı bir hal alabilir. Ancak bu durumun vereceği rahatsızlık, iskeletin olgunluğa erişmesiyle (10 ila 12 aylıkken) azalabilir. Herhangi bir belirti olup olmadığına dikkat etmeniz ve gerekirse belirtileri hafifletmek üzere veteriner hekiminize danışmanız en iyisi olacaktır. Ayrıca bu probleme sahip hayvanların üremesinin durdurulması tavsiye edilir. Bu nedenle bir yavru almadan önce yetiştirici ile görüşüp gerekli kontrolü sağlamalısınız. İki ebeveynde de hastalık bulunmamalıdır.
Sağlıklı Beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir West Highland White Terrier için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
Köpeğinizin üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir West Highland White Terrier'in enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru West Highland White Terrier'lerin bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir West Highland White Terrier'inkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
West Highland White Terrier'leri insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kilolarını korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin West Highland White Terrier'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Deri ve tüylerin sağlığını korumak için esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler, ve derinin "bariyer" işlevini destekleyecek B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir takviye... West Highland White Terrier sert tüylere ve hassas bir deriye sahiptir.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşlarda ağız ve diş sağlığı problemlerine; daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalırlar. West Highland White Terrier'in dişleri ve çenesi fazlaca korumaya ihtiyaç duyar. Kalsiyum şelatörleri içeren formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olur. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak nam salmışlardır. Özel formül ve aromaların yanı sıra, mama tanelerinin özel bir dokuya ve boyuta sahip olması da iştahlarını canlandırmaya yardımcı olur. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimli olduğundan, onlar için sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Eğer West Highland White Terrier çoğunlukla iç mekânlarda yaşıyorsa; sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve miktarını azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İç mekan yaşam tarzının yanı sıra kısırlaştırma da köpeklerin fazla kilolu olmasında rol oynayan bir faktördür.
West Highland White Terrier'ler 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılıklarını korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlı West Highland White Terrier'ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanırlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının zaman içinde bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Şekli özel olarak tasarlanmış bir mama tanesi, besin alımını azaltmayı destekleyerek köpeğinizin sağlıklı kiloda kalmasına yardımcı olabilir.
West Highland White Terrier'inizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
İşçi terrier'ler olarak geçmişleri göz önüne alındığında, West Highland White Terrier'in oldukça yüksek enerjili bir ırk olması şaşırtıcı değildir. Bu nedenle Westie'nin her gün makul miktarda egzersize ihtiyacı vardır. En az 30 dakikayı hedefleyin ancak ideal olarak, bir saate kadar çıkabilirsiniz. Oldukça arkadaş canlısı ve sosyal bir ırk olan Westie'ler oyun oynamayı, topları kovalamayı ve diğer köpeklerle tanışmayı da severler. Westie'nin doğuştan gelen avcılık içgüdüsü nedeniyle, onları bir tilkinin tünelinde bulmak istemiyorsanız tasmasız salarken dikkat etmelisiniz- aynı zamanda onları tüm küçük hayvanlardan uzak tuttuğunuzdan da emin olmalısınız.
Sert dış tüylerden ve daha yumuşak bir alt katmandan oluşan çift katmanlı kalın tüyleriyle West Highland White Terrier'ler için günlük bakım önem taşır. Her zamanki fırçalamanın yanı sıra bazı sahipler eski, ölü tüyleri nazikçe çekip almayı -yani yolmayı- tercih etse de diğerleri, köpeklerini her dört ila altı haftada bir profesyonel bir kuaföre götürür. İyi yandan bakılırsa Westie'lerin tüy dökme oranı ortalamanın altındadır. Ayrıca dış tüylerinin az yağ içermesi ve nispeten kirlenmeye dirençli olması sayesinde çok sık banyo almalarına da gerek kalmayacaktır. Dişler ideal olarak günlük fırçalanmalı, tırnaklar gerektiği şekilde kesilmeli ve kulaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Son derece zeki köpekler olan West Highland White Terrier'ler çabuk öğrenen hayvanlardır, ancak biraz inatçı olabileceklerini de söylemek gerekir. İşçi terrier'ler olarak tek başlarına çalışmak üzere yetiştirilmiş olmaları nedeniyle özgür ruhlu köpeklerdir- ve bu ruhu günümüzde de kesinlikle taşırlar! Olumlu bir nokta olarak, cana yakın karakterleri, ödüle dayalı eğitime ve pozitif teşviğe iyi yanıt verdiklerini gösterir. İşin anahtarı sabırdır! Westie'ler aslında komut takip etmekten iz sürmeye ve parkura kadar çeşitli köpek sporlarında oldukça iyi performans gösterebilecek kapasitededirler; önemli olan, ilk komutları halletmektir!
7/7
West Highland White Terrier'ler hakkında her şey
West Highland White Terrier'lerin kendilerini ifade etme konusunda çekingen olmadıkları bir gerçektir. Ancak bunu yaptıklarında, çoğunlukla bir yabancının gelişini veya beklenmedik bir şeyi duyurmak gibi iyi bir nedenleri vardır. Yani, bir Westie aşırı derecede havlıyorsa, bunun bir sebebi vardır.
West Highland White Terrier'ler sahipleriyle güçlü bağlar kurduklarından çok uzun süre yalnız bırakılmamalıdırlar. Aksi takdirde stresli olabilirler ve/veya yıkıcı davranışlar sergileyebilirler. Onlara eşlik edecek başka bir köpeğe sahip olmanın bazen yardımı dokunabilir.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hastaneleri https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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