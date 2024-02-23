Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



En popüler terrier ırklarından biri olan West Highland White'lar, son derece belirgin bir karaktere sahiplerdir. Sosyal, arkadaş canlısı ve zeki olmalarının yanı sıra kesinlikle kendilerine özgü bir düşünce tarzları da vardır. Bu özellikleri, eğitimlerini biraz zorlaştırabilir ancak sabırla -ve birkaç sağlıklı ödül maması ile- başaracaklardır.

Yine de genel olarak bu küçücük köpekler, çoğu ev düzenine iyi uyum sağlar. Yaklaşık 28 cm maksimum boya ulaşan Westie'ler, her gün yeterli miktarda egzersiz yaptıkları sürece bir apartmanda yaşamaya uyum sağlayabilirler. Akılda tutulması gereken tek nokta, bazen kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ani tepki verebilmeleridir. Bu nedenle küçük çocukların etrafındayken onları gözetim altında tutmak en iyisidir.

Kökenleri İskoçya'nın dağlık bölgelerine uzanan, burada fare ve tilki avlamak için yetiştirilmiş olan West Highland White Terrier'ler, günümüzde hala bu içgüdünün bir kısmını koruyor. Bu nedenle, diğer hayvanların veya insanların peşine takılma fırsatını hiç kaçırmazlar, ve bahçede oyun oynamaya hiç itirazları olmaz! Ayrıca Westie'ler bir şeyleri keşfetme, kazma ve koklayıp bulma konusunda oldukça başarılılardır- ve isteseniz de istemeseniz de bu başarılarını sergileyeceklerdir!

Küçük boyutlarına kıyasla şaşırtıcı derecede güçlü olan West Highland White Terrier'ler oldukça dayanıklıdır. Bir hayli sağlıklı ve sağlam, aynı zamanda uzun ömürlü köpeklerdir. 12 - 14 yaşlarına kadar yaşarlar.

Ayırt edici beyaz çift katmanlı tüyleri, onları hava koşullarından korumak için oldukça kalındır. Ayrıca, bu köpekler düşündüğünüzden daha hızlıdırlar! Koyu kahverengi gözleri genellikle parlak ve tetikte olup dik kulakları en ufak bir sesi dahi kaçırmayacak şekilde sürekli açıktır.

Kendi bölgesinde oldukça korumacı olan West Highland White Terrier, yaklaşan yabancılara havlamakta da gecikmez. Bu, gürültünün sorun olabileceği ortamlara pek uygun olmasa da iyi bir koruma köpeği oldukları anlamına gelir. Ancak bunun dışında, bu neşeli küçük terrier her evin harika bir yeni üyesi olacaktır.