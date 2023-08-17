Educ

Educ

Kuru / Köpek

Yavru ve yetişkin köpekler için tamamlayıcı mama

Adet 1

Ücretsiz kargo

DÜŞÜK KALORİLİ (< 3KCAL/BİRİM)

Yavru veya yetişkin köpeğinize eğitim verirken kullanabileceğiniz Educ besin takviyesi, sınırlı kalori alımı (< 3 kcal/birim) ile optimum yenilebilirliği bir arada sunar.

VİTAMİN KOMPLEKSİ

Hücre fonksiyonlarını destekleyen besinler olan yüksek seviyede E ve C vitaminleri içerir.

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?