Educ
Kuru / Köpek
Yavru ve yetişkin köpekler için tamamlayıcı mama
Adet 1
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DÜŞÜK KALORİLİ (< 3KCAL/BİRİM)
Yavru veya yetişkin köpeğinize eğitim verirken kullanabileceğiniz Educ besin takviyesi, sınırlı kalori alımı (< 3 kcal/birim) ile optimum yenilebilirliği bir arada sunar.
VİTAMİN KOMPLEKSİ
Hücre fonksiyonlarını destekleyen besinler olan yüksek seviyede E ve C vitaminleri içerir.
KOMPOZİSYON: Tapyoka, buğday gluten*, buğday unu, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin C: 200 mg, Vitamin E: 500 mg – Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %20, Yağ: %1, Kül: %2.3, Diyetsel Lif: %1.9, Nem: %15.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein
|Günlük önerilen maksimum ödül miktarı:
|Puppy & Adult MINI < 10 kg
|10
|Puppy & Adult MEDIUM 11-25 kg
|20
|Puppy & Adult MAXI 26-44 kg
|30
|Puppy & Adult GIANT >45 kg
|40
|Beslenme kılavuzuna uyun ve vücudunun durumunu takip edin