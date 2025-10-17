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Ana SayfaKöpeklerÜrünlerKöpeklere özel beslenme ürünleriMaxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması
Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması

Maxi Adult Gravy Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Boyut: 10 x 140 g
742,14 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

1.039 TL/ 742,14 TL/kg
935,1 TL
/ 667,93 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

Tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, büyük yetişkin köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, 15 ay - 8 yaş arası ve 26-44 kg ağırlığındaki tüm büyük ırk köpekler için uygundur. ROYAL CANİN® Maxi Adult Gravy, çok yüksek sindirilebilirliği için seçilmiş dengeli bir diyet lifi ve yüksek kaliteli protein kaynağı içerir. ROYAL CANİN® Maxi Adult Gravy, köpeğinizin yetişkin yılları boyunca güçlü kemiklerini ve sağlıklı eklemlerini desteklemeye ve korumaya yardımcı olan besinler içerir. Dahası, ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, yetişkin köpeğinizin sağlıklı deri ve tüy durumunu desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA gibi besinlerle de zenginleştirilmiştir. Her köpeğin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANİN® Maxi Adult, kuru mama olarak da mevcuttur. Karışık beslemeyi düşünüyorsanız, köpeğinizin optimum fayda sağlayacak şekilde hem yaş hem de kuru mamadan doğru miktarda almasını sağlamak için besleme yönergelerimizi takip etmeniz yeterlidir.

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FAYDALARI

YÜKSEK SİNDİRİLEBİLİRLİK

Sindirim sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekler.

KEMİK VE EKLEM DESTEĞİ

Büyük ırk köpeklerde sağlıklı kemik ve eklemlerin korunmasına yardımcı olur.

OMEGA 3: EPA-DHA

Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) ile zenginleştirilmiş formülü, sağlıklı deri oluşumuna yardımcı olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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