ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, büyük yetişkin köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, 15 ay - 8 yaş arası ve 26-44 kg ağırlığındaki tüm büyük ırk köpekler için uygundur. ROYAL CANİN® Maxi Adult Gravy, çok yüksek sindirilebilirliği için seçilmiş dengeli bir diyet lifi ve yüksek kaliteli protein kaynağı içerir. ROYAL CANİN® Maxi Adult Gravy, köpeğinizin yetişkin yılları boyunca güçlü kemiklerini ve sağlıklı eklemlerini desteklemeye ve korumaya yardımcı olan besinler içerir. Dahası, ROYAL CANIN® Maxi Adult Gravy, yetişkin köpeğinizin sağlıklı deri ve tüy durumunu desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA gibi besinlerle de zenginleştirilmiştir. Her köpeğin bireysel tercihlerini karşılamak için ROYAL CANİN® Maxi Adult, kuru mama olarak da mevcuttur. Karışık beslemeyi düşünüyorsanız, köpeğinizin optimum fayda sağlayacak şekilde hem yaş hem de kuru mamadan doğru miktarda almasını sağlamak için besleme yönergelerimizi takip etmeniz yeterlidir.