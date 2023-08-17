Mini Ageing
Yaş / Köpek
Küçük ırk (1-10 kg arası) yaşlı köpekler için tam yem - 12 yaş üstü.
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
12 x 85g
Sağlıklı yaşlanma
Serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan özel antioksidan kompleksi ile EPA-DHA içerir.
Böbrek sağlığı
Böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış fosfor düzeyi bulunur.
Tüy sağlığı
Sağlıklı bir deriye sahip olmaya yarayan besin öğeleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, maya, sebzeler, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 200 IU, E1 (Demir): 6 mg, E2 (Iyot): 0,24 mg, E4 (Bakır): 1,9 mg, E5 (Manganez): 2 mg, E6 (Çinko): 20 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8,0 - Yağ: %5,5 - Ham kül: %1,3 – Ham lifler: %1,1 - Nem: %80,0 - Fosfor: %0,16 - EPA ve DHA: %0,12.
|Köpeğin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: kuru mama + yaş mama
|2 kg
|2+1/4 poşet
|1 poşet + 26 g
|4 kg
|3+3/4 poşet
|1 poşet + 59 g
|5 kg
|4+1/2 poşet
|1 poşet + 74 g
|6 kg
|5 poşet
|1 poşet + 88 g
|8 kg
|6+1/4 poşet
|1 poşet + 115 g
|10 kg
|7+1/2 poşet
|1 poşet + 140 g