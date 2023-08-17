Mini Ageing

Mini Ageing

Yaş / Köpek

Küçük ırk (1-10 kg arası) yaşlı köpekler için tam yem - 12 yaş üstü.

Mevcut boylar

12 x 85g

Doğru porsiyon nedir?

Sağlıklı yaşlanma

Serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan özel antioksidan kompleksi ile EPA-DHA içerir.

Böbrek sağlığı

Böbrek sağlığını desteklemek için uyarlanmış fosfor düzeyi bulunur.

Tüy sağlığı

Sağlıklı bir deriye sahip olmaya yarayan besin öğeleri içerir. EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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