Maxi Puppy Gravy Yavru Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Köpekler için tam yem – Büyük ırk köpek yavruları için (yetişkin ağırlığı 26-44kg) – 15 aylığa kadar
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ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy, büyük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, yetişkin ağırlığı 26-44 kg'a ulaşması gereken 2 ila 15 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel mama, büyük ırk, büyüme dönemindeki yavru köpekler için mükemmel boyut, doku ve tada sahip olarak tasarlanmış iştah açıcı sos içinde taneler içerir. Bu formül, yavru köpeklerin bağışıklık sistemi hala gelişirken doğal savunma mekanizmasını desteklemeye yardımcı olan C ve E Vitamini gibi besin öğeleri içerir. Formül ayrıca yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış Omega-3 yağ asitleri (DHA gibi) ile zenginleştirilmiştir. Yararlı prebiyotikler ve yüksek sindirilebilirlikli proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy ayrıca iyi bir sindirim için bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy yavru köpeğinize olumlu bir duyusal deneyim sunar, sağlıklı sıvı alımını destekler ve ROYAL CANIN® Maxi Puppy kuru mama ile karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 15 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak uyarlanmış bir beslenme şekline ihtiyaç duyacaktır. Bu aşamada, kuru mama veya sos içinde taneler halinde sunulan ROYAL CANIN® Maxi Adult'a geçebilirsiniz.
FAYDALARI
Süt dişleri için yumuşak doku
Büyüme dönemindeki büyük ırk yavru köpekler için mükemmel tane boyutu, doku ve tat.
Güçlü bağışıklık sistemi
İçeriğindeki E ve C vitaminlerini içeren bilimsel olarak kanıtlanmış bir kompleksin eklenmesiyle yavru köpeğinizin sağlıklı bağışıklık sisteminin gelişimini destekler.
Beyin gelişimi
Yavru köpeğin beyin gelişimini desteklediği ve erken dönem yavru köpek eğitimi sırasında öğrenmeyi teşvik ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir omega-3 yağ asidi (DHA) ile zenginleştirilmiştir.
Mikrobiyom desteği
Sindirim sağlığı için bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı dengesini sağlamaya yardımcı olan prebiyotikler (MOS) ve yüksek sindirilebilirlikli proteinlerin kombinasyonunu içerir.
BESLENME BİLGİLERİ
<style> table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 20px; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } </style> <title>Örnek Tablo</title> Yalnızca Yaş Mama (Günlük Poşet)
|
Yaş (ay) /
Yetişkin hedef kilosu
|2 ay
|3 ay
|4 ay
|5 ay
|6 ay
|7 ay
|8 ay
|9 ay
|10 ay
|11 ay
|12 ay
|13 ay
|14 ay
|30 kg
|8
|10
|11
|12
|13.5
|13.5
|12.5
|11.5
|10.5
|9.5
|9.5
|9.5
|9.5
|32 kg
|8
|10.5
|11.5
|12.5
|14
|14
|13
|12
|11
|10
|10
|10
|10
|34 kg
|8.5
|10.5
|11.5
|13
|14.5
|14.5
|13.5
|12.5
|11.5
|10.5
|10.5
|10.5
|10.5
|35 kg
|8.5
|11
|12
|13.5
|15
|15
|14
|13
|12
|11
|10.5
|10.5
|10.5
|36 kg
|8.5
|11
|12
|13.5
|15
|15
|14.5
|13.5
|12.5
|11.5
|11
|11
|11
|38 kg
|8.5
|11
|12
|14
|16
|16
|15
|14
|13
|12
|11.5
|11.5
|11
|40 kg
|9
|11.5
|12.5
|14.5
|16.5
|16.5
|15.5
|14.5
|13.5
|12.5
|12
|12
|11.5
Karışık: Günlük Kuru Mama (g) + Yaş Mama (Ooşet)
|Yaş (ay) / Yetişkin hedef kilosu
|Yaş mama
|2 ay
|3 ay
|4 ay
|5 ay
|6 ay
|7 ay
|8 ay
|9 ay
|10 ay
|11 ay
|12 ay
|13 ay
|14 ay
|30 kg
|1
|241g
|311g
|342g
|381g
|417g
|418g
|387g
|358g
|323g
|290g
|288g
|287g
|285g
|32 kg
|1
|246g
|319g
|352g
|397g
|439g
|440g
|407g
|378g
|341g
|307g
|305g
|303g
|301g
|34 kg
|1
|250g
|328g
|362g
|413g
|462g
|462g
|428g
|397g
|360g
|324g
|321g
|319g
|317g
|35 kg
|1
|253g
|332g
|367g
|422g
|473g
|473g
|438g
|407g
|369g
|332g
|330g
|327g
|325g
|36 kg
|1
|255g
|336g
|372g
|430g
|483g
|484g
|452g
|420g
|389g
|363g
|338g
|335g
|332g
|38 kg
|1
|260g
|345g
|382g
|446g
|504g
|505g
|472g
|440g
|407g
|380g
|354g
|351g
|347g
|40 kg
|1
|265g
|354g
|392g
|462g
|525g
|527g
|492g
|459g
|425g
|397g
|370g
|367g
|362g