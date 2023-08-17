ADULT
Kuru / Köpek
Köpekler için diyetetik tam yem - Orta Irk Yetişkin Köpekler için (11 ila 25 kg) – 12 aydan büyük(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
10kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
DERİ VE TÜYLER
Tüylerin uzamasını ve parlaklığını destekleyen besin ögeleri içerir.
SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formü
ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokuları ve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.
KOMPOZİSYON: mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, buğday unu, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, kurutulmuş domuz eti proteini, buğday gluten*, soya yağı, balık yağı, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler (%0.49), hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı) (%0.059).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 22000 IU, Vitamin D3 (3a671): 1010 IU, Demir (3b103): 40 mg, İyot (3b201, 3b202): 4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 52 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.06 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %23.0 - Yağ: %16.0 - Ham Kül: %6.1 - Ham lifler: %1.4 - Omega-6 yağ asitleri: %3.4 - Omega-3 yağ asitleri: %0.64 - EPA/DHA: %0.29 - Esansiyel yağ asidi (linoleik asid): %2.52 - Taurin: %0.19 - Her kg için: Vitamin C: 280.0 mg, Vitamin E: 480.0 mg
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.