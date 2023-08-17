ADULT

ADULT

Kuru / Köpek

Köpekler için diyetetik tam yem -  Orta Irk Yetişkin Köpekler için (11 ila 25 kg) – 12 aydan büyük(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

10kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

DERİ VE TÜYLER

Tüylerin uzamasını ve parlaklığını destekleyen besin ögeleri içerir.

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI

Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formü

ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ

Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokuları ve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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