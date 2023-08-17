ADULT LARGE DOG
Kuru / Köpek
Köpekler için diyetetik tam yem - Büyük ırk yetişkin köpekler için (25 kg üzeri) – 15 aydan büyük(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
13kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
KEMİK VE EKLEM DESTEĞİ
Sağlıklı kemik ve eklemlerin korunmasına yardımcı olmak için formüle edilmiştir.
SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.
ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ
Serbest radikalleri nötralize etmeye, dokuları ve hücreleri korumaya katkıda bulunan bir antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir.
KOMPOZİSYON: mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday unu, hayvansal yağlar, buğday gluten*, pirinç, hidrolize hayvansal proteinler, kurutulmuş domuz eti proteini, pancar küspesi, mineraller, soya yağı, balık yağı, bitkisel lifler, frukto-oligo-sakkaritler (%0.49), fermentasyondan elde edilen glukozamin (%0.099), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı) (%0.00096).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 21500 IU, Vitamin D3 (3a671): 1000 IU, Demir (3b103): 39 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.9 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 51 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.07 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25.0 - Yağ: %17.0 - Ham kül: %6.2 - Ham Lifler: %1.8 - Taurin: % 0.19 - Vitamin E: 480.0 mg/kg - Vitamin C: 290.0 mg/kg - Lutein: 5 mg/kg - EPA/DHA: %0.3 - Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %3.34
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.