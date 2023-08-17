ADULT SMALL DOG

ADULT SMALL DOG

Kuru / Köpek

Köpekler için diyetetik tam yem -  Küçük ırk yetişkin köpekler için (10 kg’a kadar) – 10 aydan büyük (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

2kg

4kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

DİŞ SAĞLIĞI

Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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