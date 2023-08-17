ADULT SMALL DOG
Kuru / Köpek
Köpekler için diyetetik tam yem - Küçük ırk yetişkin köpekler için (10 kg’a kadar) – 10 aydan büyük (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
4kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
DİŞ SAĞLIĞI
Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirimi destekleyen, prebiyotikler de içeren yüksek oranda sindirilebilir formül.
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday unu, hayvansal yağlar, buğday gluten*, hindiba posası, kurutulmuş domuz eti proteini, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler (%0.49), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 29500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 43 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 55 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.09 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g, Pentasodyum trifosfat: 3.5 g, Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25.0, Yağ: %16.0, Ham kül: %7.5, Ham Lifler: %1.5, Kalsiyum: %0.92, EPA/DHA: %0.3, Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %3.09.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.