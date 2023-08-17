Anallargenic Small Dog Test
Kuru Köpek Maması
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
KOMPOZİSYON: Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, mısır, hayvansal yağlar, mısır gluten, bitkisel protein izolat*, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, soya yağı, fsilyum kabuğu ve tohumları, mayalar ve ilgili parçalar, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkarit kaynağı), hodan yağı, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 51 mg, E6 (Çinko): 154 mg, E8 (Selenyum): 0.08 mg, Taurin: 2.58 g. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Duyusal katkılar: Çay özü (polifenoller kaynağı): 0.6 g. Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %31, Yağ: %20, Kül: %7.4, Ham lifler: %5. Her kg için: Omega 6 yağ asitleri: 48.7 g, Omega 3 yağ asitleri: 10.1 g, EPA/DHA dahil: 3,5 g
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.