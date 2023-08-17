CALM
Kuru / Köpek
15 kg’a kadar olan yetişkin köpekler için diyetetik tam yem (Özel amaçlı yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
4kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SAKİNLEŞTİRİCİ DESTEK
Stresli ortamlar ve sosyal durumlarda korkulu davranışlar sergileyen köpekler için hidrolize süt proteini ve L-triptofan içerir.
SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
DERİ BARİYERİ
Optimal deri sağlığıiçin, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.
S/O INDEX
Bu formül, idrar kesesinde struvit ve oksalat kristallerinin oluşumuna uygun olmayan bir ortam sağlamaya destek olur.
KOMPOZİSYON: pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday unu, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, hindiba posası, kurutulmuş domuz eti proteini*, mineraller, buğday gluten*, soya yağı, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler (%0.49), hidrolize süt proteini**, hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 30000 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 48 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.8 mg, Bakır (3b405, 3b406): 15 mg, Manganez (3b502, 3b504): 62 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.1 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25.0 - Yağ: %16 - Ham Kül: %7.1 - Ham lifler: %1.5 - L-triptofan: %0.26 - Omega-3 yağ asitleri: %0.68 - EPA/DHA: %0.30 - **Alfa-S1.0 tripsin-hidrolize sığır kazeini: 1.24 g/kg
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.