Gastrointestinal High Fibre
Kuru / Köpek
Yetişkin köpekler için tam yem
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
2kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişinidestelemek için prebiyotikler ve dengeli lifiçeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.
YÜKSEK LİF
Bağırsak geçişini düzenlemeye yardımcıolmak için optimal lif karışımıyla hazırlananyüksek lif içerikli formül.
UYGUN ENERJİ İÇERİĞİ
Yüksek lif içeriğine rağmen uygun enerji seviyesi.
KOMPOZİSYON: bitkisel lifler, pirinç, hayvansal yağlar, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday, mısır gluten, kurutulmuş domuz eti proteini*, buğday gluten*, mineraller, hidrolize edilmiş kümes hayvanları karaciğeri, pancar küspesi, soya yağı, balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, maya ürünleri, hidrolize edilmiş hayvansal proteinler, frukto-oligo-sakkaritler (%0.5), hidrolize edilmiş maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı) (%0.2), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 16500 IU, Vitamin D3: 1100 IU, Demir (3b103): 47 mg, İyot (3b201, 3b202): 4.7 mg, Bakır (3b405, 3b406): 14 mg, Manganez (3b502, 3b504): 61 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 143 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.09 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
Analitik Bileşenleri: Protein: %23.0, Yağ: %16.0, Ham kül: %7.4, Ham lif: %11.1 – EPA/DHA: %0.31.
|Zayıf
|Normal
|Aşırı Kilolu
|Köpeğin Kilosu (kg)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|2
|65
|6/8
|57
|5/8
|50
|5/8
|4
|110
|1+2/8
|97
|1+1/8
|83
|7/8
|6
|149
|1+5/8
|131
|1+4/8
|113
|1+2/8
|8
|185
|2+1/8
|163
|1+7/8
|140
|1+5/8
|10
|218
|2+4/8
|192
|2+1/8
|166
|1+7/8
|15
|296
|3+3/8
|260
|2+7/8
|225
|2+4/8
|20
|367
|4+1/8
|323
|3+5/8
|279
|3+1/8
|25
|434
|4+7/8
|382
|4+2/8
|330
|3+6/8
|30
|498
|5+5/8
|438
|4+7/8
|378
|4+2/8
|35
|559
|6+2/8
|492
|5+4/8
|425
|4+6/8
|40
|618
|7
|544
|6+1/8
|469
|5+2/8
|45
|675
|7+5/8
|594
|6+6/8
|513
|5+6/8
|50
|730
|8+2/8
|643
|7+2/8
|555
|6+2/8
|55
|784
|8+7/8
|690
|7+6/8
|596
|6+6/8
|60
|837
|9+3/8
|737
|8+2/8
|636
|7+1/8
|70
|940
|10+5/8
|827
|9+3/8
|714
|8
|80
|1039
|11+6/8
|914
|10+2/8
|789
|8+7/8