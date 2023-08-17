Gastrointestinal High Fibre

Gastrointestinal High Fibre

Kuru / Köpek

Yetişkin köpekler için tam yem

Mevcut boylar

2kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişinidestelemek için prebiyotikler ve dengeli lifiçeriğine sahip yüksek sindirilebilir formül.

YÜKSEK LİF

Bağırsak geçişini düzenlemeye yardımcıolmak için optimal lif karışımıyla hazırlananyüksek lif içerikli formül.

UYGUN ENERJİ İÇERİĞİ

Yüksek lif içeriğine rağmen uygun enerji seviyesi.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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