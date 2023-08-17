Hypoallergenic

Hypoallergenic

Yaş / Köpek

Yetişkin köpekler için komple diyetetik konserve tam yem

Mevcut boylar

1 x 400g

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

HİDROLİZE PROTEİN

Gıdaların hipoalerjenik olmasını sağlayacak şekilde, düşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.

DERİ BARİYERİ

Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?