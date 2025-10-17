Hypoallergenic
Yaş Köpek Maması
Yetişkin köpekler için komple diyetetik konserve tam yem
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
HİDROLİZE PROTEİN
Gıdaların hipoalerjenik olmasını sağlayacak şekilde, düşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.
DERİ BARİYERİ
Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.
BESLENME BİLGİLERİ
KOMPOZİSYON: bitkisel orjinli türevler, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hyavansal yağlar, et ve hayvansal türevler, mineraller. Protein kaynakları: hidrolize soya protein konsantresi, hidrolize kümes hayvanları türevleri. Karbonhidrat kaynağı: Bezelye nişastası.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 3000 IU, Vitamin D3 (3a671): 320 IU, E1 (Demir) (3b103): 11 mg, E2 (İyot) (3b202): 1 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 3.8 mg, E5 (Manganez) (3b502, 3b504):15 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 36 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2.5 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.4, Yağ: %3.5, Ham Kül: %2.0, Ham lifler: %1.5, Nem: %74.0, EPA & DHA: %0.12, Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %1.4.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
|Köpeğin ağırlığı
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|2kg
|198
|2/4
|175
|2/4
|151
|2/4
|4kg
|334
|3/4
|294
|3/4
|253
|3/4
|6kg
|452
|1 + 1/4
|398
|1
|344
|3/4
|8kg
|561
|1 + 2/4
|494
|1 + 1/4
|426
|1
|10kg
|663
|1 + 3/4
|584
|1 + 2/4
|504
|1 + 1/4
|15kg
|899
|2 + 1/4
|791
|2
|683
|1 + 3/4
|20kg
|1115
|2 + 3/4
|981
|2 + 2/4
|848
|2
|25kg
|1318
|3 + 1/4
|1160
|3
|1002
|2 + 2/4
|30kg
|1512
|3 + 3/4
|1330
|3 + 1/4
|1149
|2 + 3/4
|35kg
|1697
|3 + 1/4
|1493
|3 + 3/4
|1290
|3 + 1/4
|40kg
|1876
|4 + 3/4
|1651
|4 + 1/4
|1425
|3 + 2/4
|45kg
|2049
|5
|1803
|4 + 2/4
|1557
|4
|50kg
|2217
|5 + 1/4
|1951
|5
|1685
|4 + 1/4
|55kg
|2382
|6
|2096
|5 + 1/4
|1810
|4 + 2/4
|60kg
|2542
|6 + 1/4
|2237
|5 + 2/4
|1932
|4 + 3/4
|70kg
|2854
|7 + 1/4
|2511
|6 + 1/4
|2169
|5 + 2/4
|80kg
|3154
|8
|2776
|7
|2397
|6