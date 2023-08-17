Hypoallergenic
Yaş / Köpek
Yetişkin köpekler için komple diyetetik konserve tam yem
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Doğru porsiyon nedir?
1 x 400g
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
HİDROLİZE PROTEİN
Gıdaların hipoalerjenik olmasını sağlayacak şekilde, düşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.
DERİ BARİYERİ
Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.
KOMPOZİSYON: bitkisel orjinli türevler, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hyavansal yağlar, et ve hayvansal türevler, mineraller. Protein kaynakları: hidrolize soya protein konsantresi, hidrolize kümes hayvanları türevleri. Karbonhidrat kaynağı: Bezelye nişastası.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 3000 IU, Vitamin D3 (3a671): 320 IU, E1 (Demir) (3b103): 11 mg, E2 (İyot) (3b202): 1 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 3.8 mg, E5 (Manganez) (3b502, 3b504):15 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 36 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2.5 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.4, Yağ: %3.5, Ham Kül: %2.0, Ham lifler: %1.5, Nem: %74.0, EPA & DHA: %0.12, Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %1.4.
|Köpeğin ağırlığı
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|(g)
|Ölçek
|2kg
|198
|2/4
|175
|2/4
|151
|2/4
|4kg
|334
|3/4
|294
|3/4
|253
|3/4
|6kg
|452
|1 + 1/4
|398
|1
|344
|3/4
|8kg
|561
|1 + 2/4
|494
|1 + 1/4
|426
|1
|10kg
|663
|1 + 3/4
|584
|1 + 2/4
|504
|1 + 1/4
|15kg
|899
|2 + 1/4
|791
|2
|683
|1 + 3/4
|20kg
|1115
|2 + 3/4
|981
|2 + 2/4
|848
|2
|25kg
|1318
|3 + 1/4
|1160
|3
|1002
|2 + 2/4
|30kg
|1512
|3 + 3/4
|1330
|3 + 1/4
|1149
|2 + 3/4
|35kg
|1697
|3 + 1/4
|1493
|3 + 3/4
|1290
|3 + 1/4
|40kg
|1876
|4 + 3/4
|1651
|4 + 1/4
|1425
|3 + 2/4
|45kg
|2049
|5
|1803
|4 + 2/4
|1557
|4
|50kg
|2217
|5 + 1/4
|1951
|5
|1685
|4 + 1/4
|55kg
|2382
|6
|2096
|5 + 1/4
|1810
|4 + 2/4
|60kg
|2542
|6 + 1/4
|2237
|5 + 2/4
|1932
|4 + 3/4
|70kg
|2854
|7 + 1/4
|2511
|6 + 1/4
|2169
|5 + 2/4
|80kg
|3154
|8
|2776
|7
|2397
|6