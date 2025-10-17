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Hypoallergenic

Yaş Köpek Maması

Yetişkin köpekler için komple diyetetik konserve tam yem

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Mevcut boylar

1 x 400 gg 400 x 1

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

HİDROLİZE PROTEİN

Gıdaların hipoalerjenik olmasını sağlayacak şekilde, düşük moleküler ağırlıklı hidrolize protein.

DERİ BARİYERİ

Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?