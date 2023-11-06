Yavru köpeğinizin parazitlerini ne zaman ve nasıl döktürmelisiniz?
Yavru köpekler keşif meraklarıyla bilinir. İlgilerini çeken şeyleri koklar, yalar ve onlarla oynarlar. Tüm bu keşif çalışmalarının dezavantajlarından biri, köpeğinizin parazit kapma ihtimalidir. Yavru köpekler bu parazitlerle doğabilir ya da bunları diğer köpeklerin veya hayvanların dışkılarından, böceklerden, solucanlardan, sümüklü böceklerden ve salyangozlardan kapabilirler. Yavru bir köpeğin henüz olgunlaşmamış bağışıklık sistemi, parazitlerin neden olduğu hastalıklara karşı onu savunmasız bırakır. Neyse ki çoğu hastalık veterineriniz tarafından kolayca tedavi edilebilir.
İşte yavrularda parazit önlemeye ilişkin sık sorulan sorular.
Yavru köpeklerde parazit döktürme nedir?
Veteriner hekiminiz dışkı testini kullanarak yavru köpeğinizde parazit olduğundan emin olursa yetişkin parazitleri öldüren bir ilaç reçete edecektir. Solucanları veya iç parazitleri öldürmek için ilaç uygulanmasına parazit döktürme adı verilir.
Bununla birlikte, yavru köpeğinizin parazitlerini döktürmek yalnızca o anda yavru köpeğinizin vücudunda bulunan yetişkin parazitleri öldürür. Gelecekteki parazit istilalarını engellemez. Parazitleri yavru köpeklerden uzak tutmak için genel iyi sağlık yönetimi kapsamında düzenli bir parazit döktürme programı ve önleme rutininin uygulanması gerekir. Bunlar elbette yavru köpeğiniz için güvenlidir.
Köpeğiniz için parazit ilaçları çeşitli şekillerde sunulur: tabletler, leziz ödül mamaları, ağızdan verilen macunlar, doğrudan deriye uygulanan topikal sıvılar ve enjeksiyonlar. Çoğu parazit ilacını evde kendiniz uygulayabilirsiniz ancak önce parazitlerin tespit edilmesi gerekir (reçetesiz ürünlerin büyük bölümünün yetersiz olmasının nedeni de budur; sorunu körü körüne çözmeye çalışırlar). Parazitler tespit edildikten sonra veteriner hekiminiz yavru köpeğiniz için doğru ilacı ve yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre doğru dozu önerecektir.
Yavru köpeklerin günlük hayatlarında parazit kapmaları için daha en başından pek çok uygun durum vardır. Larvalar annenin kaslarında hareketsiz hâlde bekler ve hamilelik hormonlarıyla yeniden canlanır. Yetişkinlik aşamasına kadar büyür, annenin kanına göç eder ve plasenta veya annenin sütünden geçerler.
Yavru köpeğiniz parazitleri başka yollarla da kapabilir.
- Çimler, pireler, sivrisinekler, kemirgenler, kuşlar ve böcekler parazit yumurtaları barındırabilir. Yavru köpeğiniz oynarken yumurtalar tüylerine ve patilerine yapışır ve köpeğiniz kendi kendini temizlerken bu yumurtaları yutar.
- Enfekte olmuş hayvanlar ve kuşlar havuzların, su birikintilerinin ve göllerin sularına dışkılayarak arkalarında parazit, larva veya yumurta bırakırlar. Yavru köpeğiniz bu suları içerse parazitleri yutabilir.
- Yavru köpekler az pişmiş veya çiğ etten tenya kapabilir.
- Birçok parazit zoonozdur; hayvanlara ve insanlara bulaşabilirler.
Yuvarlak solucanlar ve kancalı kurtlar yaygındır ve yavru köpeğinizin midesinde ve bağırsaklarında yaşarlar. Parazitler, köpeğinizin bağırsaklarından geçen dışkıyla birlikte dışarı atılır. Yavru köpeğinizin dışkısında parazitler veya parazit parçaları görmenizin nedeni budur.
Yavru köpeklerde yaygın olarak bulunan parazit türleri
Yuvarlak solucanlar, yavru köpeğinizin bağırsaklarındaki sindirilmemiş yiyeceklerle beslenen bağırsak parazitleridir. Bunlar en yaygın ve tedavisi kolay olan parazitlerdir.
- Veteriner hekiminiz, yuvarlak solucanları tespit etmek için köpeğinizi test eder.
- Köpeğinizin dışkısında veya kuyruk bölgesinde parazitler veya parazit parçaları görebilirsiniz.
- Enfeksiyon, kontamine olmuş dışkı ve ortamlarla temas yoluyla, anne sütüyle ya da enfekte olmuş bir kemirgen, kuş veya böcek yendiğinde bulaşır.
- Yuvarlak solucanların belirtileri yavaş büyüme, anemi, mat tüyler, şişkin karın ve uyuşukluktur. Büyük istilalar kusma, ishal, iştah azalması, kilo kaybı ve hatta ölümcül olabilen bağırsak tıkanıklığına neden olabilir.
- Yuvarlak solucanlar zoonozdur; hayvanlara ve insanlara bulaşabilirler.
Kancalı kurtlar, sindirim yoluyla ve kontamine olmuş ortamlardan kapılabilir. Yavru köpeğin annesi de plasenta ya da süt yoluyla bu kurtları geçirebilir. Kancalı kurtlar, bağırsak duvarına ‘kanca atar’ ve yavru köpeğinizin kanıyla beslenerek köpeğinizin büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu besinleri tüketir.
- Dışkı yüzdürme testleri, kancalı kurtları tespit eder. Yavru köpeklerin birden fazla kez test edilmesi ve tedavi edilmesi gerekebilir.
- Tedavi, bir veteriner hekim tarafından reçete edilen geniş spektrumlu bir parazit ilacıdır.
- Yavru köpeğinizin dışkısında veya uyuduğu yerde kancalı kurtlar ve kancalı kurt parçaları görebilirsiniz.
- Parazit belirtileri halsizlik, kusma, kanlı ishal, kilo kaybı ve mat tüylerdir.
- İnsanlar, parazit yumurtalarıyla doğrudan temas sonucunda parazit kapabilirler.
Tenyalar, birden fazla parçadan oluşan uzun, yassı parazitlerdir. Her parçanın kendi üreme organları vardır. Pireler ve kemirgenler yumurtaları yer, daha sonra parazitler yumurtadan çıkarak bu canlıların içinde yaşamaya başlar.
- Yavru köpekler, pire yuttuklarında veya kontamine olmuş çiğ et yediklerinde tenya kapabilirler.
- Tenyalar yavru köpeğinizin dışkısında, anüs çevresindeki tüylerde ya da yavru köpeğinizin uyuduğu yerde bir ip veya pirinç tanesi gibi görünür.
- Parazitin anüs içindeki hareketleri yüzünden yavru köpeğinizin yerde ‘poposunun üstünde kaydığını’ görebilirsiniz.
- Dışkı testi, tenyaları tespit eder. Tedavi, veterineriniz tarafından reçete edilen bir enjeksiyon veya tablettir.
- İnsanlar, kontamine olmuş etleri yediklerinde ya da çevrelerinden tenya kapabilirler.
Kamçı kurtları, yavru köpeğinizin bağırsaklarında ve rektumunda yaşar ve yumurta bırakır. İsimleri, vücutlarının bir kamçıyı andırmasından gelmektedir. Kalın uç, yavru köpeğinizin vücuduna takılır ve rahatsızlığa neden olur.
- İstila belirtileri kanlı ishal, kilo kaybı ve anemidir. Çoğu köpek, kırbaç kurdu belirtisi göstermez ancak büyük bir istila yavru köpeğinizin sağlığı açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilir.
- Yavru köpekler bunları dışkı ile doğrudan temas yoluyla ya da kontamine olmuş alanlardaki kamçı kurdu yumurtalarını veya larvalarını yutarak kaparlar.
- Dışkı testleri, kamçı kurtlarını tespit eder ve çeşitli testler ve tedaviler gerekebilir.
- Normal tedavi yöntemi, geniş spektrumlu parazit ilacıdır.
Yavru köpeklerin parazitleri ne zaman döktürülür?
Enfekte olmuş yavru köpekler, yetişkin köpeklere kıyasla parazitlere daha şiddetli tepki verebilir. Parazitler, yavru köpeğinizin büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu besinlerle beslenir. Dolayısıyla yavru köpekler ilk parazit tedavisine çok küçük yaşlarda ihtiyaç duyarlar. Veterineriniz, yavru köpeğinizin ihtiyaçlarına uygun bir program belirleyecek ve yavru köpeğinizin parazitlerini döktürme sürecinde size yol gösterecektir.
Yavru köpeklerin parazitlerini döktürmek için en iyi zaman
Yavru köpeğinizde parazit olduğundan şüphelendiğiniz her zaman, yavru köpeğinizin parazitlerini döktürmek için en iyi zamandır. Çoğu köpek yavrusu daha iki haftalıkken ilk parazit ilacına ihtiyaç duyar. Çoğu yetiştirici ve kurtarıcı, yavru köpekler sütten kesilene ve yeni yuvalarına gitmeye hazır olana kadar bir parazit döktürme programı uygular.
Yavru köpeğinizin parazitlerinin düzgün şekilde döktürüldüğünden emin olamıyorsanız parazit döktürme programına başlamak için zaman kaybetmeksizin veterinerinizden kontrol randevusu alın.
Yavru köpeklerde parazitler nasıl döktürülür?
Neyse ki parazitler genellikle kolayca tedavi edilebilir. Veteriner hekiminiz mevcut parazitlerin türünü tespit etmek için bir dışkı testi isteyecektir. Türü tespit ettikten sonra bir parazit döktürme ilacı ve programı reçete edecektir.
Parazit ilaçları genellikle geniş spektrumlu ilaçlardır, yani birçok parazit türü üzerinde etkilidirler. Parazit döktürme tabletleri veya macunları, yavru köpekler için sıvı parazit ilaçları, doğrudan deriye uygulanan pipetli ilaçlar ve leziz ödül mamaları gibi ilaç seçenekleri bulunmaktadır. Bazı parazit türleri için enjeksiyonlar kullanılır.
Bir parazit ilacının gelecekteki parazitleri de önlediği yönünde yaygın bir yanlış anlaşılma vardır. Parazit ilaçları yalnızca parazit döktürme sırasında var olan parazitleri öldürür. Yavru köpeğiniz her an parazitlerle temas edebilir ve daha fazla parazit ilacına ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla yavru köpeğiniz için düzenli bir parazit döktürme programı uygulamanız çok önemlidir.
Yavru köpekler için en iyi parazit ilacı. Böyle bir şey var mı?
Üzgünüz ancak yavru köpekler için en iyi parazit ilacı diye bir şey yoktur. İlaç, var olan parazitin türüne bağlıdır. Yaş, kilo ve sağlık da başlıca diğer faktörlerdir. Veteriner hekiminiz, yavru köpeğinizin ihtiyaç duyduğu parazit ilacını reçete edecektir.
Reçetesiz satılan parazit ilaçları her zaman etkili olmaz. Doz yanlış ayarlanabilir veya aktif bileşenler etkisiz olabilir. En güvenli ve en etkili parazit ilaçları, veteriner tarafından önerilen ilaçlardır.
Yavru köpeğinizin parazitlerini döktürdükten sonra ne beklemelisiniz?
Çoğu parazit ilacı son derece güvenlidir ve nadiren şiddetli yan etkilere neden olur. Ancak sizi endişelendiren bazı şeyler fark edebilirsiniz. Veterinerinizle bunlar hakkında her zaman konuşabilirsiniz.
- Parazit ilacından sonra parazitler atılırken iki hafta boyunca yavru köpeğinizin dışkısında ölü parazitler olabilir.
- Tüm parazitler tek seferde öldüğünden bağırsaklar iltihaplanarak mide rahatsızlığı, ishal veya kusmaya neden olabilir. Yavru köpeğiniz iki veya üç gün içinde normale dönmelidir.
Yavru köpekler için doğal parazit tedavileri
Diyatomlu toprak, parazitlere karşı yaygın olarak kullanılan bir evde tedavi yöntemidir. Fakat tüm parazitleri öldürmek konusunda her zaman etkili değildir. Parazitler tedavi edilmezse veya tedavi etkili olmazsa yavru köpeğinizin sağlığı riske girer. En iyi tedavi yöntemini veteriner hekiminiz belirleyecektir.
Gelecekte köpeğinizdeki parazit istilalarını önlemek için sekiz ipucu
1. Düzenli bir parazit döktürme programı uygulayın
2. Zamanı geldiğinde aşıları yaptırın
3. Yavru köpeğinizin dışkısını hemen alın ve eldiven kullanın
4. Dışkıya dokunduktan sonra ya da enfekte olmuş bir köpek yavrusu veya hayvanla birlikteyken ellerinizi sabunla yıkayın
5. Her gün temiz içme suyu sağlayın
6. Yavru köpeğinizin diğer hayvanların, kuşların veya böceklerin dışkısını barındırabilecek su birikintilerinden, göllerden ve havuzlardan su içmesini engelleyin
7. Enfekte olabilecek çok sayıda köpek veya hayvanın sık sık gittiği yerlere çok gitmemeye çalışın
8. Parazitlere karşı test yapacağından yıllık veteriner ziyaretlerinizi atlamayın
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