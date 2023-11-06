Yavru köpeğinizin parazitlerini ne zaman ve nasıl döktürmelisiniz?

Neyse ki parazitler genellikle kolayca tedavi edilebilir. Veteriner hekiminiz mevcut parazitlerin türünü tespit etmek için bir dışkı testi isteyecektir. Türü tespit ettikten sonra bir parazit döktürme ilacı ve programı reçete edecektir.

Parazit ilaçları genellikle geniş spektrumlu ilaçlardır, yani birçok parazit türü üzerinde etkilidirler. Parazit döktürme tabletleri veya macunları, yavru köpekler için sıvı parazit ilaçları, doğrudan deriye uygulanan pipetli ilaçlar ve leziz ödül mamaları gibi ilaç seçenekleri bulunmaktadır. Bazı parazit türleri için enjeksiyonlar kullanılır.

Bir parazit ilacının gelecekteki parazitleri de önlediği yönünde yaygın bir yanlış anlaşılma vardır. Parazit ilaçları yalnızca parazit döktürme sırasında var olan parazitleri öldürür. Yavru köpeğiniz her an parazitlerle temas edebilir ve daha fazla parazit ilacına ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla yavru köpeğiniz için düzenli bir parazit döktürme programı uygulamanız çok önemlidir.