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Avustralya Çoban Köpeği yavruları beyaz bir arka plan üzerinde oturuyorlar
Doğum-4 hafta

Yenidoğan

Yaşamın ilk günleri. Yavrular annelerine yakın durur ve zamanlarının çoğunu uyuyarak ve beslenerek geçirir.

Beslenme

Yavru köpeklerin doğduktan sonraki ilk 8 saat içinde düzenli meme emmeleri çok önemlidir. Bu, ihtiyaç duydukları kolostrumu (ilk süt) anne sütünden almalarını sağlar. Kolostrum, yavru köpeklerin hayatlarının ilk haftalarındaki gelişimleri ve bağışıklıkları için gereken antikor ve büyüme faktörlerini sağlar.

Jack Russell Terrier yavruları iç mekanda süt emiyorlar

Sağlık

Sorumlu bir üretici, tüm köpek yavruları için çok küçükten itibaren veteriner hekim kontrolünü düzenli hale getirir. Veteriner hekim doğum kusurlarını ve genel sağlık durumunu kontrol eder. Bu dönemin sonuna doğru kurtçuk tedavilerinin başlatılması uygundur.

Yenidoğan köpek yavrusu güvenli ellerde

Neonatal Davranışı

Büyümenin bu ilk aşamasında, yavrunun yaşamının büyük bölümü, beslenmek veya uyumakla geçer. Bu, sağlıklı gelişim için hayati öneme sahiptir ve yavruları ya da anneyi rahatsız etmemek için özen gösterilmelidir.

Yenidoğan Gelişimi

Yavruların gözleri doğumdan beş gün sonra açılmaya; kulakları ise ikinci haftanın sonuna doğru yavaş yavaş işitmeye başlar. İlk başta zayıf olan her iki duyu, yavrular geçiş dönemine (yaşamın üçüncü haftası) doğru ilerledikçe gelişir.

İçeride uyuyan yenidoğan köpek yavruları

Neonatal Ortamı

Yavru köpekler bu dönemde tüm zamanlarını annelerinden bir emekleme mesafesi uzaklıkta geçirirken, insanların düzenli bir şekilde ilgilenmeleri ve nazik davranmaları, yaşamlarının sonraki dönemlerinde insanlarla temas ve stres konularıyla daha etkili bir şekilde baş etmelerine yardımcı olacaktır.

Yenidoğan köpek yavrusu güvenli ellerde

Neonatal makaleleri

LABRADOR YAVRUSU MAMA YİYOR - START OF LIFE

Yavru köpeğinizi ne sıklıkla beslemelisiniz?

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Yavru köpeğin büyümesinin kilit aşamaları

Adult Jack Russell lying down in a dog bed with her newborn puppies.

Köpeğiniz: Evde doğurma ve ilk 48 saat

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Yavru köpek beslenmesinin püf noktaları

Pregnant Chihuahua standing on a sandy beach.

Hamile köpeğinizi neyle ve nasıl beslemeniz gerekir?

Yavru Köpek Mamaları - Royal Canin

Yavru köpeğiniz için özel mama

Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.

Yavru köpek ürünleri
Yavru Labrador Retriever beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz
4-8 hafta

Sütten Kesilme

Gözler açılıp ilk adımlar atılmaya başlandığında yavru köpekler yeni dünyalarını keşfetmeye başlar.

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