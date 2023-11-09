Yenidoğan
Yaşamın ilk günleri. Yavrular annelerine yakın durur ve zamanlarının çoğunu uyuyarak ve beslenerek geçirir.
Beslenme
Yavru köpeklerin doğduktan sonraki ilk 8 saat içinde düzenli meme emmeleri çok önemlidir. Bu, ihtiyaç duydukları kolostrumu (ilk süt) anne sütünden almalarını sağlar. Kolostrum, yavru köpeklerin hayatlarının ilk haftalarındaki gelişimleri ve bağışıklıkları için gereken antikor ve büyüme faktörlerini sağlar.
Sağlık
Sorumlu bir üretici, tüm köpek yavruları için çok küçükten itibaren veteriner hekim kontrolünü düzenli hale getirir. Veteriner hekim doğum kusurlarını ve genel sağlık durumunu kontrol eder. Bu dönemin sonuna doğru kurtçuk tedavilerinin başlatılması uygundur.
Neonatal Davranışı
Büyümenin bu ilk aşamasında, yavrunun yaşamının büyük bölümü, beslenmek veya uyumakla geçer. Bu, sağlıklı gelişim için hayati öneme sahiptir ve yavruları ya da anneyi rahatsız etmemek için özen gösterilmelidir.
Yenidoğan Gelişimi
Yavruların gözleri doğumdan beş gün sonra açılmaya; kulakları ise ikinci haftanın sonuna doğru yavaş yavaş işitmeye başlar. İlk başta zayıf olan her iki duyu, yavrular geçiş dönemine (yaşamın üçüncü haftası) doğru ilerledikçe gelişir.
Neonatal Ortamı
Yavru köpekler bu dönemde tüm zamanlarını annelerinden bir emekleme mesafesi uzaklıkta geçirirken, insanların düzenli bir şekilde ilgilenmeleri ve nazik davranmaları, yaşamlarının sonraki dönemlerinde insanlarla temas ve stres konularıyla daha etkili bir şekilde baş etmelerine yardımcı olacaktır.
Yavru köpeğiniz için özel mama
Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.
Sütten Kesilme
Gözler açılıp ilk adımlar atılmaya başlandığında yavru köpekler yeni dünyalarını keşfetmeye başlar.