Yavru Köpeklerin Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Yavru köpeklerin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olmak neden önemlidir?

Çünkü anne sütünden gelen koruma sonsuza kadar sürmez. 12 haftalık olana kadar sütten aldığı antikorların seviyesi her gün azalırken yavru köpeğiniz giderek daha fazla keşfetmeye başlar ve böylelikle hala hassas olduğu bir dönemde yeni mikroplarla ve mikroorganizmalarla karşılaşır.

Anne sütünün artık yeterince koruma sağlamadığı ancak kendi bağışıklık sisteminin tam olarak devreye giremediği bu hassas dönemde yavru köpeğiniz enfeksiyon riskine hiç olmadığı kadar açıktır. Aslında bu özel dönem o kadar kritik ki adı bile var —bağışıklığı açığı olarak biliniyor ve genellikle 4 ile 12 haftalıkken ortaya çıkıyor.

Bu dönemde yavru köpeğinizin gelişmemiş ve desteklenmeyen bağışıklık sistemi biraz desteğe ihtiyaç duyar. Bu, yavru köpeğinizin mikroplar da dahil farklı antijenlere karşı korunması ve aşılama protokollerin desteklenmesi için gereklidir.