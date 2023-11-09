Yavru Köpeklerin Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?
Yavru köpeğinizin bağışıklığı yetişkin bir köpekten ne kadar farklıdır?
Gelişmemiş (zayıf) bir bağışıklık sistemiyle doğan yavru köpekler, hayatta kalmak ve doğal bağışıklıklarını güçlendirmek için annelerinin ürettiği çok özel bir sütün desteğine ihtiyaç duyarlar. Kolostrum olarak adlandırılan bu benzersiz süt doğumdan hemen sonra üretilir ve dünyayla yeni tanışan bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antikorlar içerir. Annelerinin besleyemediği yavru köpekler, anne sütüne çok yakın bir formülle geliştirilen ikame sütle beslenebilirler.
Yavru köpeklerin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olmak neden önemlidir?
Çünkü anne sütünden gelen koruma sonsuza kadar sürmez. 12 haftalık olana kadar sütten aldığı antikorların seviyesi her gün azalırken yavru köpeğiniz giderek daha fazla keşfetmeye başlar ve böylelikle hala hassas olduğu bir dönemde yeni mikroplarla ve mikroorganizmalarla karşılaşır.
Anne sütünün artık yeterince koruma sağlamadığı ancak kendi bağışıklık sisteminin tam olarak devreye giremediği bu hassas dönemde yavru köpeğiniz enfeksiyon riskine hiç olmadığı kadar açıktır. Aslında bu özel dönem o kadar kritik ki adı bile var —bağışıklığı açığı olarak biliniyor ve genellikle 4 ile 12 haftalıkken ortaya çıkıyor.
Bu dönemde yavru köpeğinizin gelişmemiş ve desteklenmeyen bağışıklık sistemi biraz desteğe ihtiyaç duyar. Bu, yavru köpeğinizin mikroplar da dahil farklı antijenlere karşı korunması ve aşılama protokollerin desteklenmesi için gereklidir.
Beslenme nasıl yardımcı olur?
Belirli antioksidanlar ve prebiyotiklerle özel hazırlanan doğru besin öğeleri (bağırsaklardaki yararlı bakterilerin yemeği), doğal bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca yavru köpeğinizin bağışıklık sisteminin gelişmesi için beslenmelerinde belirli vitaminler de bulunmalıdır. Çok şey anlattığımızın farkındayız ama anladığınızı da biliyoruz. Unutmayın, bu dönem yalnızca bir kez yaşanıyor ve yavru köpeğinizin bağışıklık sisteminin gelişmesini desteklemek için başka şansınız olmayacak – yaşam boyu sürecek tek ve biricik doğal bağışıklık sistemi söz konusu!
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