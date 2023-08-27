Yavru köpeğinizi ne zaman sütten kesmelisiniz?

Yavru köpekler sütten kesildiklerinde, besinlerini anne sütünden almayı bırakıp, kendi başlarına beslenmeye, ve katı mama yemeye başlarlar. Yavru köpeğin yaşamındaki anahtar gelişim evrelerinden olan sütten kesilme, genellikle 3. - 5. haftada olur. Bu haftalar, yavrunuzu sütten kesip hızla gelişen bedeninin besin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yavru köpek mamasına başlatmanız için ideal zamandır.

Barınaklardan, ya da yetiştiricilerden sahiplenilmiş yavrular, genellikle sütten kesilmiş olsalar da, yavrunuzu eve getirmeden önce durumun bu olduğundan emin olmanız önemlidir. Yavrularınız evde doğdularsa ya da annesini kaybetmiş bir yavru sahiplendiyseniz, sütten kesme işlemi de size kalacak demektir. Hiç panik yapmayın! Yavru köpeğinizi sütten kesmeye dair ihtiyacınız olan her şeyi, rehberimizde bulabilirsiniz!