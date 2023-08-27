Yavru köpeğinizi ne zaman sütten kesmelisiniz?
Yavru köpekler sütten kesildiklerinde, besinlerini anne sütünden almayı bırakıp, kendi başlarına beslenmeye, ve katı mama yemeye başlarlar. Yavru köpeğin yaşamındaki anahtar gelişim evrelerinden olan sütten kesilme, genellikle 3. - 5. haftada olur. Bu haftalar, yavrunuzu sütten kesip hızla gelişen bedeninin besin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yavru köpek mamasına başlatmanız için ideal zamandır.
Barınaklardan, ya da yetiştiricilerden sahiplenilmiş yavrular, genellikle sütten kesilmiş olsalar da, yavrunuzu eve getirmeden önce durumun bu olduğundan emin olmanız önemlidir. Yavrularınız evde doğdularsa ya da annesini kaybetmiş bir yavru sahiplendiyseniz, sütten kesme işlemi de size kalacak demektir. Hiç panik yapmayın! Yavru köpeğinizi sütten kesmeye dair ihtiyacınız olan her şeyi, rehberimizde bulabilirsiniz!
Yavru köpeğinizin değişen besin ihtiyaçları
Yavru köpeğiniz hızla büyüyecek- pek çok yavru, ilk 7 - 8 günlerinde, ağırlıklarının iki katına ulaşır! Bu hızlı büyüme sürecinde, yavruların, aynı boyutlardaki bir yetişkin köpeğe kıyasla iki kat daha fazla enerjiye ihtiyacı olacak.
Başlarda, yavru köpekler gelişimleri, konforları ve bağışıklıkları için ihtiyaç duyacakları besin ve antikorları anne sütünden alacaklar. Sütten kesilme sürecinde ise, belli miktarlarda kalsiyum, fosfor, ve proteine ihtiyaç duyacaklar. Bu süreçte, yavru köpekler için özel olarak üretilmiş, eksiksiz besin desteği sunan bir mama ile beslenmeleri, ilerde sağlıklı ve mutlu yetişkinler olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm besinleri almalarına yardımcı olacaktır.
Yeni doğmuş köpekler
Yeni doğmuş köpekler, oldukça savunmasızdır. Henüz göremediklerinden, dokunma ve koku alma duyularıyla annelerini bulurlar. Zamanlarının çoğunu, uyuyarak geçirirler. Bu aşamada, sindirim ve bağışıklık sistemleri de gelişmemiştir. İhtiyaçları olan besinleri ve bağışıklığı, anne sütünden alırlar.
2. haftalarında yavru köpekler
Yavru köpeğinizin gözleri, aşağı yukarı ikinci haftasında açılacaktır- iki göz aynı anda açılmayabilir. Gözleri tamamen açıldıktan sonra, yavru köpekler etraflarında olup bitene karşı daha dikkatli olur, ayağa kalkmayı öğrenir, ve yavaş yavaş, düşe kalka etrafta gezinmeye başlar. Üçüncü haftalarında, artık kutularından dışarı atlayıp annelerinin peşinden gitmeye başlayabilirler!
3. haftalarında yavru köpekler
3. - 4. haftaları dolaylarında, yavru köpeğiniz yeni bir gelişim evresine ulaşmış olacak: bebek dişleri -ya da süt dişleri- çıkmaya başlayacak. Anneleri, bu küçük ama sivri dişler emzirme sürecini zorlaştırabileceğinden, bu dönemde yavrularını itmeye başlayabilir. Yavrular, bu dönemde ayrıca annelerinin mamasıyla da ilgilenmeye başlayabilirler.
4. haftalarında yavru köpekler
3. - 4. haftalarına geldiklerine, yavru köpekler yürüyüp koşabilir, sakarca da olsa oyun oynamaya başlayabilirler. Annelerinin mamasıyla ilgilenmeye başladıkları zaman, onları sütten kesmeye de başlayabilirsiniz demektir. Diğer yavrular ve köpekler ile sosyalleşmeleri çok önemli olduğu gibi, yavruların küçük yaşta diğer insanlar ile sosyalleşmeleri de gerekmektedir. Tabii yavrularıyla yakınlaşmanız annelerini rahatsız edebileceğinden, yavrularını sizinle paylaşmaya alışırken onun sınırlarına saygı gösterin, ve tepkilerini iyi okuyun.
Yavru köpekleri sütten kesme rehberi
Çoğu yavru, etrafını keşfedecek kadar hareketlendiği zaman, annesinin yemeğine göz dikmeye de başlar. Bu sırada annenin süt üretimi azalırken, yavrunun da laktoz sindirim kapasitesi yavaş yavaş azalacaktır. İşte bu, yavru köpeğiniz için sütten kesilme dönemidir. Sütten kesilme, 8. - 10. haftada tamamlanır; artık yavrular düzenli olarak kuru ve yaş mama yiyecek, ve beslenmek istedikleri zaman gözlerini annelerine dikmeyi bırakacaktır.
1. Sütten kesme vakti geldi mi?
Sütten kesilme sürecine, köpeğinize, yavru köpek sütü yerine geçecek bir gıda ile ıslatılıp çorbamsı kıvama getirilmiş kuru ya da yaş mama vererek başlayabilirsiniz. Burada seçeceğiniz mamanın yavru köpeklerin gelişim ihtiyaçlarına göre üretilmiş olması önemlidir. Bu karışımı çorbamsı bir kıvama getirdiğinizde, yavru köpeğiniz de yalamak, emmek ve çiğnemek arasındaki farkı öğreneceği bu evrede onu rahatça içebilecektir.
2. Yavru köpeğinizin mama yemesine yardımcı olun
İlk başta, parmağınızla karışımdan bir miktar alıp, yavrunuzun ağzına götürebilirsiniz- tabii ki burada ellerinizin temiz olması gerekiyor. İdeal senaryo, yavrunuzun parmağınızdaki mama karışımını yalaması olacaktır. Parmağınızı emmeye de çalışabilir, ki yemeyi öğrendiği bu evrede bu oldukça normaldir. Yalayarak yemeği öğrenene kadar, bu yöntemi uygulamayı sürdürebilirsiniz.
3. Zorla güzellik olmaz
Her yavru köpek, yeni bir beslenme biçimini hemen kabullenmeyecektir. Eğer sizin yavrunuz için de bu durum geçerliyse, sabırlı olun ve mamayı parmağınızdan yalayana kadar, bu parmakla tattırma yöntemini uygulamaya devam edin. Eninde sonunda, kardeşlerinin yediğini göre yavrunuz da onlardan cesaret alacak, bu da mama kabına geçiş sürecine katkı sağlayacaktır.
4. Püre yapmak işe yarayabilir
Yavrular 5. - 7. haftalarına geldiklerinde, anneleri onlardan biraz daha uzaklaşacaktır. Püreyi yavru köpek sütünü ya da suyu daha az ekleyerek -tabii yine mamayı parçaladığınızdan emin olarak- hazırlayabilirsiniz. Sıvı miktarını, mama bütün halde kalana kadar azaltabilirsiniz. Yavrular rahatça yiyip bitirene kadar, püreyi yumuşak tutun. En sonunda, ıslatılmış mamadan kuru mama tanelerine geçiş yapabilirsiniz.
Yavru köpeğinizi ne sıklıkla beslemelisiniz?
Yavru köpeğinize gereğinden az ya da fazla mama verip vermediğinizi anlamak için, düzenli kilo kontrolü yapabilirsiniz. Yavru köpekler mama tüketimlerini kendi başlarına düzene sokamayacaklarından, bunu onlar için sizin yapmanız gerekecek.
Yetersiz beslenmek, yavruların iskelet bütünlüğünde ve vücut fonksiyonlarında, ileride sağlık sorun problemlerine açacak yetersizlikler ortaya çıkarabilir. Diğer yandan, yavruları aşırı beslemek de obeziteye sebep olabilir, bu da gelişmekte olan kemik ve eklemlerine fazla yük binmesi demektir. Obezitenin başka sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği de unutulmamalıdır.
Veteriner hekiminiz, size yavru köpeğinize ne miktarda mama vermeniz gerektiğini söyleyebilir. Ayrıca, mama paketinde de porsiyon kontrolüne dair öneriler bulabilirsiniz. Bu öneriler, köpeğinizin ırkına ve boyutlarına göre değişecektir. Örneğin, bir Toy Poodle, bir Boxer'a kıyasla çok daha az yiyecektir. Bir Boxer ise, Toy Poodle'a uygun miktarlarda yediğinde, yetersiz beslenmiş olacaktır. Miktara ek olarak, farklı ırklar için, besin ihtiyaçları da farklılık gösterecektir.
Yavru köpek beslenme takvimi
Yavru köpeğiniz bir yetişkin olduğunda, onu günde iki öğün besleyerek ihtiyacı olan kalori ve besinleri sağlayabilirsiniz. Küçük ve oyuncak köpek ırkları, yetişkinliğe 7. - 9. aylarda ulaşırken, büyük ve dev ırklar 15. - 24. aylara kadar gelişmeye devam eder, ve o zamana kadar da yavru köpek mamasıyla beslenmeye ihtiyaç duyarlar.
Sütten kesilmeyle ilgili bilmeniz gereken ipuçları
- Sütten kesilme, yavru köpeklerin annelerinden beslenmeyi bırakıp katı mama yemeye başladığı dönemdir. Köpekler bu dönemde emzirmeyi bırakıp yalayarak ve çiğneyerek beslenmeye geçiş yapar, ama bazı köpekler için bunu öğrenmek kolay değildir. Bu süreçte sabırlı olun, ve aklınızda yavrunuzun sütten kesilmesiyle ilgili sorular varsa, veteriner hekiminize danışın.
- Çoğu ırk köpek, sütten kesilme sürecine 4. - 5. haftada girer. Eğer yavru köpeklerinin büyüyor, kilo alıyor ve anneleri de onları beslemekten memnun görünüyorsa, korkmayın. Anne -ya da bebekleri- hazır olduğunda, sütten kesilme başlayacaktır. Annelerinden ayrı yavruları ise, gerekiyorsa, ortalama 3. haftalarında sütten kesebilirsiniz.
- Yavru köpekler düzenli olarak katı mama yiyor, ve artık beslenme için annelerine bakmıyorlarsa, sütten kesilme süreci tamamlanmış demektir.
- Katı mama tanelerini veya yaş mamayı iyice ezip, sıvı kıvam vermek için de yavru köpekler için özel olarak üretilmiş süt ekleyin. Birkaç gün sonra da, yavru köpek sütü yerine su ekleyebilirsiniz. Sütten kesilme süreci boyunca karışımı sulandırabilir, bu sistemi yavru köpeğiniz artık yaşına uygun yumuşak, yaş ya da katı mamaya geçiş yapabilecek hale gelene kadar uygulayabilirsiniz.
- Yavrular yemeyi öğrenene kadar, sulandırılmış karışımı her birine ayrı ayrı vermek daha kolay olabilir.
- İlk başta, parmağınızla karışımdan bir miktar alıp, yavru köpeğinizin ağzına götürebilirsiniz. Buna, yavrunuz parmağınızdaki mama karışımını yalamaya başlayana kadar devam devam edebilirsiniz. Yavru köpekler, mamayı yalama konusunda ustalaştıktan sonra, yavaş yavaş mama kabına da geçiş yapabilirler!
- Ağır, ve sığ kaseleri tercih edin. Yavru köpekler oldukça sakardır, ve mamalarının üzerine düşerlerse, mamaya gömülmemelidirler.
- Bakmanız gereken çok sayıda yavru varsa, hepsinin payını alabilmesi için büyük mama kaselerini tercih edin. İştahla yiyorlarsa, mama için mücadele vermemeleri adına, her birini ayrı bir kaseyle besleyebilirsiniz.
- Yavruları gereğinden fazla beslememek adına, onlara sık sık, ve az mama verin. (Tabii ki mama paketinde yazanlara veya veteriner hekiminizin tavsiyelerine uyarak.)
- Ortalık pislenecek! Yavru köpekler keşif yapmak için mama kaselerine tırmanacaktır. Anneleri geldiğinde ise, onları temizleyip kalan mamayı da bitirecektir.
- Başlarda, günün ilk öğünleri, son yemeklerinin üzerinden uzun zaman geçen yavrular acıkmış olacağından daha kolay olacaktır.
- Yavru köpeğinizin yedikten sonra titremeye başladığını görürseniz, endişelenmeyin. Yemeklerden sonra vücut ısıları değişir, ve yavrular yediklerini sindirirken titreyebilirler. Eğer huzursuzsanız, her zaman veteriner hekiminize danışabilirsiniz.
Köpeğiniz ister kardeşleriyle birlikte, ister bakımınıza muhtaç tek başına bir yavru olsun, sütten kesilme çok önemlidir. Bununla birlikte, endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Veteriner hekiminize danışarak, yavrunuzu gözlemleyerek, ve rehberimizdeki bilgileri uygulayarak, annesinden beslenmeden bağımsız beslenmeye geçiş sürecini başarıyla atlatabilirsiniz.
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