Yavru köpeğiniz neden mama yemiyor?
Yavru köpekleri beslemek genellikle çok kolaydır, zira çoğu yavru, onlara ne verirseniz büyük bir zevkle mideye indirecektir. Fakat yemeyi reddetmeleri can sıkıcı bir durumdur, ve altında pek çok sebep yatabilir. Bazı yavru köpekler, ağız ve diş sağlığı problemleri yaşıyor olabilirler- kırık diş gibi. Ödüle biraz fazla alışan bazı yavrular ise, yemek yerine bir ihtimal ödül maması verirsiniz diye bekliyor olabilir.
Yavru köpeğiniz tek bir öğüne burun kıvırdıysa, büyük ihtimalle endişelenmenizi gerektiren bir durum yoktur. Bununla birlikte, yavruların yemek yemeden 12 saatten fazla geçirmemesi gerekmektedir- aksi takdirde düşük kan şekerine karşı hassasiyet geliştirebilirler. Pomeranian ya da Malta gibi küçük ve oyuncak köpek ırklarının metabolisması, Cocker Spaniel ya da Dalmaçyalı gibi daha büyük ırklara kıyasla daha hızlı olduğundan, kan şekeri düşüklüğüne daha yatkındırlar.
Tabii aynı ırk içinde olsa bile her köpek farklı olabilir, ve yavru köpeklerin vücutlarındaki yağ stoğu, yetişkinlerinkinden azdır.
Unutmayın ki, yavru köpeğiniz mama kabını ikinci kez görmezden geldiyse, bir veteriner hekim ziyaretinin vakti gelmiş olabilir. Şimdi, normal beslenme alışkanlıkları nelerdir, ve yavrunuzda bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesi için neler yapabilirsiniz bir bakalım.
Yavru köpeğinizin beslenme alışkanlıkları
Yavru köpeğinizi, besin açısından dengeli bir mama ile, düzenli bir takvime göre besleyin. Bu sayede, ona sağlıklı bir yetişkinliğe giden yolda gerekli besinleri sağlamış olursunuz. Ayrıca, yavru köpekler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinme konusunda iyidirler.
Doğum sonrası: Doğum - 4 Hafta
Yeni doğan yavru köpekler, beden gelişimlerini destekleyecek besinleri, aynı zamanda onlara belli bir miktarda bağışıklık da sunan anne sütünden alırlar. Tabii büyüdükçe, bedenleriyle birlikte besin ihtiyaçları da değişir.
Karma beslenmeye ne zaman başlanmalıdır?
Yavru köpeğiniz, dünyaya gözlerini açtığında, etrafını keşfetmeye, ve kardeşleriyle oynamaya meraklı olacaktor. Bir noktada, annesinin mamasına da göz koymaya başlayabilir- bu, 4. - 6. hafta dolaylarında olabilir. Bu noktada, sütten kesilmesinin zamanı gelmiş demektir.
Sütten kesilme döneminde, yavrunuz yaş mamaya ek olarak, suyla yumuşatılıp çorbamsı kıvama gelecek şekilde ezilmiş katı mama da yiyebilir. Pek çok yavru köpek, 8. haftaya geldiklerinde kendi başına mama yiyebiliyor. Tabii burada, yavruların büyüyen bedenlerini ve gelişen bağışıklık sistemlerini destekleyecek, besin içeriği bakımından eksiksiz bir mama ile beslenmeleri gerekiyor.
8. haftada yavru köpekler
8. haftasında, yavru köpeğiniz tek başına beslenebilmeye başlayacak, ve artık kardeşlerinden ayrılıp yeni evine, yeni ailesinin yanına gidecek kadar olgunlaşmış olacak. Evinize geldiğinde, çevresindeki her şey yavrunuz için yeni, alışılmadık olacak: gelmesini sevinçle karşılayan aile üyeleri, yeni bir rutin, yeni kurallar, belki de kedi ve köpek kardeşler... Tüm bunlara yavru köpeğinizin gözlerinden baktığınızda, bu kadar büyük değişimler karşısında iştahının kesilmesi biraz daha anlaşılır hale gelir. Tabii yine de bir veteriner hekim ziyareti gerçekleştirerek herhangi bir sağlık sorunu olmadığından emin olmanızı tavsiye ederiz.
Bu dönem, aynı zamanda yavru köpek sahiplerinin yavaş yavaş eğitim sürecine başlama zamanlarıdır. Tabii bu eğitim seansları sırasında kendisine verilen ödül mamaları ona çok lezzetli geleceğinden, yavrunuz -daha fazla ödül alabileceği umuduyla- normal mamasını görmezden gelmeye başlayabilir. Ödül mamaları, yavrunuz onları ne kadar sevse de, onun özel besin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadıklarından, yalnızca eğitim seanslarında kullanılmalı, ve her zaman günlük yiyecekleri mama miktarından düşülmelidirler. Eğer bu konuda yeterli kadar tutarlı davranırsanız, yavrunuz da ne zaman ödül maması beklemesi gerektiğini kısa süre içinde öğrenecektir.
Yavru köpeğinizin mama yemek istememesinin sebepleri
Az önce de bahsettiğimiz gibi, yavru köpekler, gün içinde birkaç defa mama yemelidir. Eğer 12 saat geçmişse ve hala mama yemek istemiyorlarsa, bir sağlık problemleri olmadığından emin olmak için veteriner kliniğini ziyaret etmenin zamanı gelmiş demektir. Eğer sağlığı yerinde, her şey yolundaysa, yavrunuzun mama yemeyi reddetmesinin şunlar gibi sebepleri olabilir:
Yavru köpeğiniz mama seçiyor olabilir
Bazı köpeklerin yemek seçme eğilimi olduğundan, onlar için ideal mamayı bulmak biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Bununla birlikte, yavru köpekler -özellikle de Labrador yavruları- ne bulurlarsa yemeleriyle meşhurdur. Eğer yavrunuz yemeyi reddediyorsa, önce kendinize şu soruları sorabilirsiniz:
- Ödül mamasını yalayıp yutarken, mama kabına yanaşmıyor mu?
- Öğünler arasında sizin yemeklerinizden yemeye çalışıyor, ve/veya çok fazla ödül maması istiyor mu?
- Diş mi çıkarıyor?
Yemek seçen köpeğinize sağlıklı beslenme alışkanlıkları aşılamanın çeşitli yolları vardır. Örneğin, farklı bir mama deneyebilirsiniz. Ya da, biraz su ile yavru köpeklerin mamasını yumuşatabilirsiniz. Eğer yavru köpeğinizin mamasını değiştirmeyi düşünüyorsanız, bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin olmak ve geçişi nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için veteriner hekiminize danışın. Ayrıca, mamanın dokusunu değiştirmeyi, yani hem yaş hem kuru mama vermeyi de -ayrı ayrı, ya da aynı anda- düşünebilirsiniz.
Bir yavru köpeğin mama değiştirme süreci, ortalama 10 güne yayılmalı, adım adım ilerlemelidir. Bu süreçte, mide rahatsızlığı belirtilerine dikkat edin. Eğer yavrunuzun midesi rahatsızsa, kusuyor ya da ishal oluyorsa, bir önceki adıma dönün, ve 10 günlük süreci uzatın.
Mama geçiş takvimi
Yavru köpeğiniz ödül maması bekliyorsa, bunu yalnızca eğitim seanslarıyla sınırlı tutun; bu sayede, ne zaman ödül beklemesi gerektiğini de öğrenecektir.
Ona insan yiyeceği vermeyin. Yavru köpekler, sizin yediklerinize daha fazla ortak olabilecekleri düşüncesiyle de mamalarını yemeyi reddedebilirler. İnsan yiyecekleri, köpeklerin besin ihtiyaçlarını karşılamayacakları gibi, onlar için zararlı olabilecek bileşenler de içerebilirler. Bu yüzden, yavru köpeğinizi mamasıyla, ve eğitim seanslarında ödül mamasıyla beslemeye devam edin. Her halükarda, ona vereceğiniz her ödülü, günlük mama miktarından düşmeyi unutmayın.
Yavru köpeğiniz, 4. ve 6. aylar arasında diş dökecek- bu sayede yetişkin dişlerine yer açılacak. Köpeğinizin diş dökme ve çıkarma süreci rahatsız edici ve ağrı verici olabileceğinden, bu dönemde yemeyi ve çiğnemeyi -bebeklerde olduğu gibi- reddedebilir. Kırık bir diş, ya da dişleri arasına sıkışan küçük bir bitki parçası ya da kıymık da -bu, yaramaz yavrularda olmayacak bir durum değildir!- ona acı veriyor olabilir.
Yavru köpeğinizin diş çıkarma dönemi ağrılarını hafifletmek için, ona farklı dokularda mamalar, ya da çiğnemelik oyuncaklar verebilirsiniz. Buzdolabında bekletilmiş yenilebilir çiğnemelik ürünler veya yavru köpeklere yönelik oyuncaklar, diş etlerine de iyi gelebilir.
Yavru köpeğiniz annesinden ve kardeşlerinden ayrılalı çok zaman geçmediğini unutmayın. Yeni bir çevreye; yeni seslere, görüntü, koku ve insanlara alışma süreci anlaşılır şekilde stresli olabilir. Ayrılık anksiyetesi (annelerinden veya kardeşlerinden ayrılmanın etkisiyle ortaya çıkar) veya yeni bir ortama alışma süreci, yavru köpeklerin iştahını olumsuz etkileyebilir. Dikkat etmeniz gereken göstergeler nefes nefese kalma, titreme, yatık kuyruk ve kulaklar, esneme ve yalanmadır. Bunlara ek olarak, stres altındaki bir yavru; evin içine pisleme, agresifleşme gibi istenmeyen davranışlar da gösterebilir.
Yavru köpeğinizde stres ve anksiyeteyi hafifletmek için yapabileceklerinizden bazıları
- Yemek zamanından bir saat önce, ona egzersiz yaptırın. Bu onu sakinleştirecek, aynı zamanda iştahını açacaktır.
- Mama yeme noktasını değiştirin. Gürültüden, aktif aile üyelerinden ve diğer evcil hayvanlardan (kediler dahil) uzak, sessiz sakin bir yer, onu sakinleştirebilir ve anksiyetesine iyi gelebilir. Bazı yavrular, kafeslerinde daha güvenli hisseder, ve orada yemeyi tercih ederler.
- Eğer yavru köpeğinizin gösterdiği stres belirtileri endişe vericiyse ve bu konuda yardım/tavsiyeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, alışma sürecini olabildiğince sorunsuz hale getirmeye yardımcı olması için veteriner hekiminize danışabilirsiniz.
Yavru köpeğiniz, havanın sıcak olduğunda, soğuk aylarda sevdiğinden daha hafif mamaları tercih edebilir. Sıcak havalarda, beden işlevleri için daha az enerjiye ihtiyacı vardır. Bu, köpeğinizin mama yememesine sebep olabilse de geçici bir etkendir ve havalar serinlediğinde genellikle kendi kendine ortadan kalkar.
- Yavru köpeğinizi günün daha serin saatlerinde beslemeyi deneyin, ve bol sıvı aldığından emin olun. Sıvı kaybı yaşayan bir yavu kolayca hastalanabilir.
- Eğer ona ihtiyacı olduğundan fazla mama verdiyseniz ya da öğün aralarında çok fazla ödül maması yemesine göz yumduysanız, yavru köpeğiniz aç hissetmeyebilir.
- Yavru köpeğinizi rutin yemek saatlerinde besleyin, ve beslenme zamanı dışında fazla yiyecek vermeyerek mamasını bitirmesi için teşvik edin. Bu sayede, tuvalet saatlerini de daha kolay düzene oturtabilirsiniz.
- Yemek zamanında, köpeğinize mamasını bitirmek için 20 dakika tanıyın. Bu sayede, yemek vaktinde yemeyi, ve öğün aralarında acıkmayı beklemeyi öğrenecektir.
- Fazla yemek vermekten kaçınmak için, mama kabında belirtilen beslenme rehberine uyun. Tabii yavrunuzun ne kadar yemesi gerektiğinden emin olamıyorsanız da, mutlaka veteriner hekiminiz ile konuşun.
Yavru köpeğinizin yeme rutini düzene oturana kadar, ödül mamaları arada sırada verilmeli, ve günlük mama miktarından düşülmelidir.
Hastalanan, ağrı çeken ya da ağız ve diş sağlığı problemleri yaşayan bir yavru köpek, mama yemek istemeyebilir. Yavru köpeğiniz 12 saat boyunda mama yemeyi reddediyorsa, sorunun ne olduğunu öğrenebilmek için en kısa sürede veteriner hekiminizi ziyaret etmelisiniz.
6 aylıktan küçük yavrular, henüz tamamen katı mamaya geçmeye hazır olmayabilirler- ideali, hala anneleriyle olmalarıdır. Yetiştirdiğiniz yavru köpeğin annesi yoksa, onu katı mamaya geçirmeden önce veteriner hekiminizle sağlığı ve besin ihtiyaçları hakkında konuşmanız gerekmektedir.
Mama yemeyen yavru köpekler için hangi durumlarda veteriner hekiminizle görüşmelisiniz?
Eğer yavru köpeğiniz 12 saatten uzun süredir yemek yemiyorsa, veteriner hekiminizi arayabilirsiniz. Veteriner hekimizin, yavru köpeğinizin yeniden yemeye başlamasına yardımcı olabilir, potansiyel problemleri fark edebilir, ve size içinizi rahatlatacak bilgiler verebilir.
- Yavru köpeğinizde kusma ve ishal varsa (yavru köpekler çok çabuk sıvı kaybedebilir.)
- Enerjisinde azalma varsa
- Kardeşlerinde hastalık belirtisi varsa
- Yememesi gereken bir şeyi yediyse
- Yürüyüş şeklinde bir anormallik, enerki kaybı, halsizlik, nöbet geçirme gibi bir durumlar varsa- bu, hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması) göstergesi olabilir. Küçük ve oyuncak ırk köpekler, buna çok yatkındır.
Gördüğünüz gibi, yavru köpekler, pek çok sebepten ötürü mama yemeyi reddedebilir. Bu, her zaman büyük bir problem değildir. Fakat yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, veteriner hekiminizi arayın ve yavrunuzu muayeneye götürün.
İlgili makalelere göz atın
Bu sayfayı beğenin & paylaşın