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Yavru köpeğiniz neden mama yemiyor?

Yavru köpekleri beslemek genellikle çok kolaydır, zira çoğu yavru, onlara ne verirseniz büyük bir zevkle mideye indirecektir. Fakat yemeyi reddetmeleri can sıkıcı bir durumdur, ve altında pek çok sebep yatabilir. Bazı yavru köpekler, ağız ve diş sağlığı problemleri yaşıyor olabilirler- kırık diş gibi. Ödüle biraz fazla alışan bazı yavrular ise, yemek yerine bir ihtimal ödül maması verirsiniz diye bekliyor olabilir.

Yavru köpeğiniz tek bir öğüne burun kıvırdıysa, büyük ihtimalle endişelenmenizi gerektiren bir durum yoktur. Bununla birlikte, yavruların yemek yemeden 12 saatten fazla geçirmemesi gerekmektedir- aksi takdirde düşük kan şekerine karşı hassasiyet geliştirebilirler. Pomeranian ya da Malta gibi küçük ve oyuncak köpek ırklarının metabolisması, Cocker Spaniel ya da Dalmaçyalı gibi daha büyük ırklara kıyasla daha hızlı olduğundan, kan şekeri düşüklüğüne daha yatkındırlar.

Tabii aynı ırk içinde olsa bile her köpek farklı olabilir, ve yavru köpeklerin vücutlarındaki yağ stoğu, yetişkinlerinkinden azdır.

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Çimde oturan Labrador yavrusu

Unutmayın ki, yavru köpeğiniz mama kabını ikinci kez görmezden geldiyse, bir veteriner hekim ziyaretinin vakti gelmiş olabilir. Şimdi, normal beslenme alışkanlıkları nelerdir, ve yavrunuzda bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesi için neler yapabilirsiniz bir bakalım.

Yavru köpeğinizin beslenme alışkanlıkları

Yavru köpeğinizi, besin açısından dengeli bir mama ile, düzenli bir takvime göre besleyin. Bu sayede, ona sağlıklı bir yetişkinliğe giden yolda gerekli besinleri sağlamış olursunuz. Ayrıca, yavru köpekler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinme konusunda iyidirler.

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Doğum sonrası: Doğum - 4 Hafta

Yeni doğan yavru köpekler, beden gelişimlerini destekleyecek besinleri, aynı zamanda onlara belli bir miktarda bağışıklık da sunan anne sütünden alırlar. Tabii büyüdükçe, bedenleriyle birlikte besin ihtiyaçları da değişir.

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Karma beslenmeye ne zaman başlanmalıdır?

Yavru köpeğiniz, dünyaya gözlerini açtığında, etrafını keşfetmeye, ve kardeşleriyle oynamaya meraklı olacaktor. Bir noktada, annesinin mamasına da göz koymaya başlayabilir- bu, 4. - 6. hafta dolaylarında olabilir. Bu noktada, sütten kesilmesinin zamanı gelmiş demektir.

Sütten kesilme döneminde, yavrunuz yaş mamaya ek olarak, suyla yumuşatılıp çorbamsı kıvama gelecek şekilde ezilmiş katı mama da yiyebilir. Pek çok yavru köpek, 8. haftaya geldiklerinde kendi başına mama yiyebiliyor. Tabii burada, yavruların büyüyen bedenlerini ve gelişen bağışıklık sistemlerini destekleyecek, besin içeriği bakımından eksiksiz bir mama ile beslenmeleri gerekiyor.

Australian Labradoodle feeding newborn puppies
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8. haftada yavru köpekler

8. haftasında, yavru köpeğiniz tek başına beslenebilmeye başlayacak, ve artık kardeşlerinden ayrılıp yeni evine, yeni ailesinin yanına gidecek kadar olgunlaşmış olacak. Evinize geldiğinde, çevresindeki her şey yavrunuz için yeni, alışılmadık olacak: gelmesini sevinçle karşılayan aile üyeleri, yeni bir rutin, yeni kurallar, belki de kedi ve köpek kardeşler... Tüm bunlara yavru köpeğinizin gözlerinden baktığınızda, bu kadar büyük değişimler karşısında iştahının kesilmesi biraz daha anlaşılır hale gelir. Tabii yine de bir veteriner hekim ziyareti gerçekleştirerek herhangi bir sağlık sorunu olmadığından emin olmanızı tavsiye ederiz.

Bu dönem, aynı zamanda yavru köpek sahiplerinin yavaş yavaş eğitim sürecine başlama zamanlarıdır. Tabii bu eğitim seansları sırasında kendisine verilen ödül mamaları ona çok lezzetli geleceğinden, yavrunuz -daha fazla ödül alabileceği umuduyla- normal mamasını görmezden gelmeye başlayabilir. Ödül mamaları, yavrunuz onları ne kadar sevse de, onun özel besin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadıklarından, yalnızca eğitim seanslarında kullanılmalı, ve her zaman günlük yiyecekleri mama miktarından düşülmelidirler. Eğer bu konuda yeterli kadar tutarlı davranırsanız, yavrunuz da ne zaman ödül maması beklemesi gerektiğini kısa süre içinde öğrenecektir.

Kedi ve köpek- ilk karşılaşma

Yavru köpeğinizin mama yemek istememesinin sebepleri

Az önce de bahsettiğimiz gibi, yavru köpekler, gün içinde birkaç defa mama yemelidir. Eğer 12 saat geçmişse ve hala mama yemek istemiyorlarsa, bir sağlık problemleri olmadığından emin olmak için veteriner kliniğini ziyaret etmenin zamanı gelmiş demektir. Eğer sağlığı yerinde, her şey yolundaysa, yavrunuzun mama yemeyi reddetmesinin şunlar gibi sebepleri olabilir:

mama yiyen Golden Retriever yavrusu

Yavru köpeğiniz mama seçiyor olabilir

Bazı köpeklerin yemek seçme eğilimi olduğundan, onlar için ideal mamayı bulmak biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Bununla birlikte, yavru köpekler -özellikle de Labrador yavruları- ne bulurlarsa yemeleriyle meşhurdur. Eğer yavrunuz yemeyi reddediyorsa, önce kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

  • Ödül mamasını yalayıp yutarken, mama kabına yanaşmıyor mu?
  • Öğünler arasında sizin yemeklerinizden yemeye çalışıyor, ve/veya çok fazla ödül maması istiyor mu?
  • Diş mi çıkarıyor?

Yemek seçen köpeğinize sağlıklı beslenme alışkanlıkları aşılamanın çeşitli yolları vardır. Örneğin, farklı bir mama deneyebilirsiniz. Ya da, biraz su ile yavru köpeklerin mamasını yumuşatabilirsiniz. Eğer yavru köpeğinizin mamasını değiştirmeyi düşünüyorsanız, bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin olmak ve geçişi nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için veteriner hekiminize danışın. Ayrıca, mamanın dokusunu değiştirmeyi, yani hem yaş hem kuru mama vermeyi de -ayrı ayrı, ya da aynı anda- düşünebilirsiniz.

Bir yavru köpeğin mama değiştirme süreci, ortalama 10 güne yayılmalı, adım adım ilerlemelidir. Bu süreçte, mide rahatsızlığı belirtilerine dikkat edin. Eğer yavrunuzun midesi rahatsızsa, kusuyor ya da ishal oluyorsa, bir önceki adıma dönün, ve 10 günlük süreci uzatın.

 

 

Mama geçiş takvimi

 


Yavru köpeğiniz ödül maması bekliyorsa, bunu yalnızca eğitim seanslarıyla sınırlı tutun; bu sayede, ne zaman ödül beklemesi gerektiğini de öğrenecektir.

Ona insan yiyeceği vermeyin. Yavru köpekler, sizin yediklerinize daha fazla ortak olabilecekleri düşüncesiyle de mamalarını yemeyi reddedebilirler. İnsan yiyecekleri, köpeklerin besin ihtiyaçlarını karşılamayacakları gibi, onlar için zararlı olabilecek bileşenler de içerebilirler. Bu yüzden, yavru köpeğinizi mamasıyla, ve eğitim seanslarında ödül mamasıyla beslemeye devam edin. Her halükarda, ona vereceğiniz her ödülü, günlük mama miktarından düşmeyi unutmayın.

Dışarıda, çimlerde oturan iki yavru köpek

Mama yemeyen yavru köpekler için hangi durumlarda veteriner hekiminizle görüşmelisiniz?

Eğer yavru köpeğiniz 12 saatten uzun süredir yemek yemiyorsa, veteriner hekiminizi arayabilirsiniz. Veteriner hekimizin, yavru köpeğinizin yeniden yemeye başlamasına yardımcı olabilir, potansiyel problemleri fark edebilir, ve size içinizi rahatlatacak bilgiler verebilir.

  • Yavru köpeğinizde kusma ve ishal varsa (yavru köpekler çok çabuk sıvı kaybedebilir.)
  • Enerjisinde azalma varsa
  • Kardeşlerinde hastalık belirtisi varsa
  • Yememesi gereken bir şeyi yediyse
  • Yürüyüş şeklinde bir anormallik, enerki kaybı, halsizlik, nöbet geçirme gibi bir durumlar varsa- bu, hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması) göstergesi olabilir. Küçük ve oyuncak ırk köpekler, buna çok yatkındır.

Gördüğünüz gibi, yavru köpekler, pek çok sebepten ötürü mama yemeyi reddedebilir. Bu, her zaman büyük bir problem değildir. Fakat yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, veteriner hekiminizi arayın ve yavrunuzu muayeneye götürün.

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