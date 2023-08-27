Yavru köpeğiniz neden mama yemiyor?

Yavru köpekleri beslemek genellikle çok kolaydır, zira çoğu yavru, onlara ne verirseniz büyük bir zevkle mideye indirecektir. Fakat yemeyi reddetmeleri can sıkıcı bir durumdur, ve altında pek çok sebep yatabilir. Bazı yavru köpekler, ağız ve diş sağlığı problemleri yaşıyor olabilirler- kırık diş gibi. Ödüle biraz fazla alışan bazı yavrular ise, yemek yerine bir ihtimal ödül maması verirsiniz diye bekliyor olabilir.

Yavru köpeğiniz tek bir öğüne burun kıvırdıysa, büyük ihtimalle endişelenmenizi gerektiren bir durum yoktur. Bununla birlikte, yavruların yemek yemeden 12 saatten fazla geçirmemesi gerekmektedir- aksi takdirde düşük kan şekerine karşı hassasiyet geliştirebilirler. Pomeranian ya da Malta gibi küçük ve oyuncak köpek ırklarının metabolisması, Cocker Spaniel ya da Dalmaçyalı gibi daha büyük ırklara kıyasla daha hızlı olduğundan, kan şekeri düşüklüğüne daha yatkındırlar.

Tabii aynı ırk içinde olsa bile her köpek farklı olabilir, ve yavru köpeklerin vücutlarındaki yağ stoğu, yetişkinlerinkinden azdır.