Ormanların tahrip edilmesine olan etkimizi azaltmaya büyük önem veriyoruz. Bu hedefe, Brezilya soyasını, kendi tedarik zincirlerinde arazinin bilinçli bir şekilde kullanılmasına yönelik katı kriterleri karşılayan tedarikçilerden temin ederek ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz, Brezilya'dan satın aldığımız soyanın %100'ünün Brezilya Orman Yasasına uygun işletmelerden gelmesini sağlamaktır. Bunu başarmak için önde gelen soya tedarikçileriyle ortaklıklar geliştiriyoruz.

Ek olarak, soya üretiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını, işlenmesini ve ticaretini destekleyen bir sivil kuruluş olan RTRS'nin üyesiyiz. Amacımızı gerçekleştirmek için hem RTRS hem de ProTerra ile birlikte çalışıyoruz. 2018'in sonunda, satın aldığımız Brezilya kökenli soyanın %100'ü Brezilya Orman Yasası ile uyumlu olacaktır.