Sağlıklı Gezegen
2020'ye kadar %100 sürdürülebilir balık tedariği
2020 yılına kadar tedarik ediyor olduğumuz balık ve deniz ürünlerimizin %100'ünü, sürdürülebilir kaynaklardan sağlayacağız. Kendimizi, tedarik zincirimizde sürdürülebilir uygulamaları araştırmaya ve uygulamaya adadık. Çalışmalarımız arasında üçüncü taraf sertifikalı kaynaklardan (IFFO RS...) kaynak temin edilmesi ve sürdürülebilir bir balık tedarik zinciri oluşturmak için tedarikçilerimiz ile balıkçılık geliştirme programında (FIP) işbirliği yapılması bulunur. Ayrıca, besin maddelerine odaklanmak ve balık ve deniz ürünleri kaynaklarını mümkün olduğunca değiştirmek için araştırmalar yapmaktayız. 2018'de, balık ve deniz ürünlerimizin %90'ından fazlasını sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ettik.
Brezilya orman yasasına uyma
Ormanların tahrip edilmesine olan etkimizi azaltmaya büyük önem veriyoruz. Bu hedefe, Brezilya soyasını, kendi tedarik zincirlerinde arazinin bilinçli bir şekilde kullanılmasına yönelik katı kriterleri karşılayan tedarikçilerden temin ederek ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz, Brezilya'dan satın aldığımız soyanın %100'ünün Brezilya Orman Yasasına uygun işletmelerden gelmesini sağlamaktır. Bunu başarmak için önde gelen soya tedarikçileriyle ortaklıklar geliştiriyoruz.
Ek olarak, soya üretiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını, işlenmesini ve ticaretini destekleyen bir sivil kuruluş olan RTRS'nin üyesiyiz. Amacımızı gerçekleştirmek için hem RTRS hem de ProTerra ile birlikte çalışıyoruz. 2018'in sonunda, satın aldığımız Brezilya kökenli soyanın %100'ü Brezilya Orman Yasası ile uyumlu olacaktır.
Ham maddelerimizin tamamının çevresel etkilerini 2020 yılına kadar analiz ediyoruz
250'den fazla ham maddemiz için karbon ve su ayak izlerinin yanı sıra arazi kullanımın durumlarını da analiz ediyoruz. Bu, çevresel etkilerimizi göz önünde bulundurarak ürün formülasyonumuzu ve kaynak stratejilerimizi en uygun hale getirmemize olanak verecek.
Enerji verimliliğinin artırılması
Doğrudan gerçekleştirilen operasyonlarımızdaki fosil yakıt tüketimini 2040'a kadar sonlandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için dört başlık belirledik: Operasyonel verimlilik: Uygulama ve davranışlarda yapacağımız değişiklikler sayesinde enerji kullanımının, su kullanımının ve israfın azaltılması. Sermaye verimliliği: Daha verimli ekipman ve süreçlere yatırım yapılması. Yeni teknoloji: İş yapma biçimimizi değiştiren yeniliklerin geliştirilip uygulanması. Yenilenebilir enerji: Daha temiz enerji üretimi için ortaklarla işbirliği yapılması.
ABD'deki fabrikalarımız, bir rüzgar çiftliği tarafından desteklenmektedir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde güneş veya rüzgar enerjisi kullanımı için süregelen çeşitli planlarımız bulunmaktadır.
Sıfır atık uygulaması
2015'ten beri tüm fabrikalarımızda "sıfır atık" uygulaması sürdürülüyor. Hedefimiz yalnızca bu uygulamayı korumak değil, atıklarımızın mutlak değerini azaltarak geri dönüştürülebilirliğini iyileştirmeye devam etmektir.
Su yoğunluğunun azaltılması
Suyun her damlası kıymetlidir ve üretim sürecimizde suya ihtiyaç duyulmaktadır. Tesislerimizden bazıları Arjantin, Çin, Güney Afrika, Fransa veya ABD gibi su sıkıntısı yaşayan bölgelerde bulunuyor. Su alımımızı sürdürülebilir bir seviyeye getirmek ve üretim ağımızdaki su yoğunluğumuzu küresel olarak azaltmak için bu tesislerde iyileştirmelere odaklanıyoruz.
İkincil ambalaj taahhüdümüz (kağıt hamuru ve kağıt)
Ormanlar, karbon rezervleri açısından önemli bir işlev görür. Bakir orman örtüsünün yok edilmesi ise sera gazı emisyonlarında ciddi artışlara yol açar. Ayrıca ormanlar, bilinen bitki ve hayvan türlerinin yarısının yaşam alanıdır. Yerel yağış şekillerini düzenler, kırsal alanlarda milyonlarca kişiye geçim sağlarlar.
Ambalajlar, birincil ambalaj (torba, kese) ve ikincil ambalaj (özellikle karton) olarak ikiye ayrılabilir. 2020 itibariyle kağıt hamuru ve kağıt bazlı ambalajlarımızın tamamının sertifikalı, doğrulanmış ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilmesini sağlama taahhüdünde bulunduk.
Geri dönüştürülebilir birincil ambalaj taahhüdü (torbalar ve poşetler)
ROYAL CANIN ürünlerini paketlemek için kullanılan torbaların ve poşetlerin 2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir olacağını taahhüt ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, ambalajlarımızı daha az malzeme ve daha az mürekkep kullanıp boş alanı azaltarak ekolojik olarak duyarlı bir şekilde yeniden tasarlamak için büyük çaba sarf ettik. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda küresel olarak geri dönüşüme uygun ambalaj sunmaktır.
Ambalaj tedarikçilerimizle sürdürdüğümüz uzun vadeli işbirliği sayesinde, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlara yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Ambalaj endüstrisinde küresel bir hareket sağlamak için Avrupa'daki CEFLEX, ABD'deki Ellen MacArthur Vakfı veSürdürülebilir Ambalaj koalisyonu gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.