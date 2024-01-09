Fark Yaratan İnsanlar
Günümüzde, zorla çalıştırılan yaklaşık 21 milyon yetişkin ve 85 milyon çocuk dahil yaklaşık 2,2 milyar kişi günde 2 ABD dolarının altında yaşamaktadır.
Ayrıca, dünyadaki tedarik zincirleri için gıda üretimi yapan yaklaşık 200 milyon küçük çiftçinin büyük bölümü yoksulluk içinde yaşamaktadır. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda değer yaratmak ve bu amaç odağında birlikte çalışarak gücümüzü artırmaktır.
Genç veteriner hekimler ile ortaklık
Çalışma hayatının iyileştirilmesi
Sürdürülebilir çalışma ortamı
İş yerinde kendi amacınıza göre yaşamak, ROYAL CANIN deneyiminin bir parçasıdır. Royal Canin'de sürdürülebilirlik şampiyonlarından oluşan GoGreen adında bir topluluğumuz var. Geri dönüşüm konuları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede, çevre ve toplum dostu çözümleri uygulamak için gönüllü çalışıyorlar. 2020 yılı itibarıyla bu programı çevremizdeki diğer şirketlerle ortak olarak paylaşmayı ve her Royal Canin ofisinde bir GoGreen topluluğu oluşturmayı amaçlıyoruz.
Evcil hayvan dostu ofisler
Royal Canin olarak, evcil hayvanların dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğine olan inancımıza dayanarak bir rol model olarak liderlik etmeyi ve evcil hayvan dostu bir işveren olmayı taahhüt ediyoruz. İş arkadaşlarımızın evcil hayvanlarını ofise getirmelerini sağlamak, gerçekten hayvan merkezli bir ofis kültürü oluşturmak ve evcil hayvana sahip olmayı teşvik etmek için mükemmel bir destektir. 2020 yılına kadar tüm ofislerimiz evcil hayvan dostu ofis olacaktır.
Mars Marka Elçisi Programı
Mars, Inc. çalışanları, işimiz ve etkilediğimiz yaşamlar arasında karşılıklı faydaya dayanan bir denge kurararak dünyayı daha iyi bir yer haline dönüştürmeye yönelik farklı projelerde bireysel veya gruplar bazında sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Mars ‘Marka Elçisi Programı’ kapsamında, gönüllü yer almak istedikleri projeleri belirleyip şirket sponsorluğunda bu projelerde çalışabiliyor ve kendi yaşadıkları yerlerde kalıcı ve anlamlı ilişkiler kurma fırsatlarını değerlendirebiliyorlar.
2020 yılına kadar Royal Canin çalışanlarının %15’inin Mars Marka Elçisi Programı’nda yer alması amaçlarımız arasındadır. Program, tüm alanlardan seçilen katılımcıların beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanırken, dünya çapında güçlü ortaklıklar için de zemin hazırlamaktadır.
Sorumlu iş yeri
7500 çalışanımızın başarılı olabileceği harika iş yerleri oluşturmak ve bunları sürdürmek için sürekli çalışıyoruz. Bu, insan haklarına saygı gösterilmesini ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara bağlılığımızın sürdürülmesini garantiye almayı kapsıyor.
Bu programın bir parçası olarak, çalışanlarımıza insan hakları değerlerimiz ve beklentilerimizi açıklayan Global Etik ve Uyumluluk Kılavuzumuz hakkında eğitim veriyor, tüm çalışanların işyerinde yaşadıkları konuları anonim olarak rapor edebilecekleri yerel bir kamu denetçisine erişebilmelerini sağlıyor ve İnsan hakları performansımızı değerlendirmek veya herhangi bir sorunun ele alındığından emin olmak adına tüm iş yerlerine erişebilen bağımsız denetçiler görevlendiriyoruz.