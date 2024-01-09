CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

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Fark Yaratan İnsanlar

Günümüzde, zorla çalıştırılan yaklaşık 21 milyon yetişkin ve 85 milyon çocuk dahil yaklaşık 2,2 milyar kişi günde 2 ABD dolarının altında yaşamaktadır.

Ayrıca, dünyadaki tedarik zincirleri için gıda üretimi yapan yaklaşık 200 milyon küçük çiftçinin büyük bölümü yoksulluk içinde yaşamaktadır. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda değer yaratmak ve bu amaç odağında birlikte çalışarak gücümüzü artırmaktır.


Genç veteriner hekimler ile ortaklık

Gelişmekte olan birçok pazarda, yükselen evcil hayvan popülasyonuna oranla az veteriner kliniği bulunmaktadır. Bu nedenle, veteriner fakültelerinde öğrenim görmekte olan genç öğrencilere, gelecekte kendi kliniklerini işletebilmeleri ve etkin yönetebilmeleri için imkanlar sağlayarak hekim olma yolculuklarında onlara destek olmak için çalışıyoruz. 2018'de Endonezya’da yaptığımız başarılı pilot çalışmanın ardından bu çalışmayı, diğer coğrafyalara da genişletmek istiyoruz.

Çalışma hayatının iyileştirilmesi

Royal Canin olarak, değer zincirimizde yer alan küçük işletmelerin çalışma hayatını gelir yönünden ve insan hakları bakımından 2025 yılına kadar iyileştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, tedarik zincirlerimizde çalışan herkesin iyi bir yaşam standardı yakalayabilmeleri  için yeterli gelir elde edebilmesini sağlamaktır. Küçük ölçekli çiftçilerle nadiren de olsa doğrudan ilişki içinde yer alırız ve onların çalışmalarımız  için olan öneminin farkındayız. Özellikle şimdiki nesil küçük ölçekli çiftçilerin refah düzeyinin yükseltilmesine odaklanırken gelecek neslin, ilerleme kaydetmeyi sağlayan bir meslek olarak çiftçiliğe bağlı kalmak için motive olmasını da hedefliyoruz.

Sürdürülebilir çalışma ortamı

İş yerinde kendi amacınıza göre yaşamak, ROYAL CANIN deneyiminin bir parçasıdır. Royal Canin'de sürdürülebilirlik şampiyonlarından oluşan GoGreen adında bir topluluğumuz var. Geri dönüşüm konuları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede, çevre ve toplum dostu çözümleri uygulamak için gönüllü çalışıyorlar. 2020 yılı itibarıyla bu programı çevremizdeki diğer şirketlerle ortak olarak paylaşmayı ve her Royal Canin ofisinde bir GoGreen topluluğu oluşturmayı amaçlıyoruz.


Evcil hayvan dostu ofisler

Royal Canin olarak, evcil hayvanların dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğine olan inancımıza dayanarak bir rol model olarak liderlik etmeyi ve evcil hayvan dostu bir işveren olmayı taahhüt ediyoruz. İş arkadaşlarımızın evcil hayvanlarını ofise getirmelerini sağlamak, gerçekten hayvan merkezli bir ofis kültürü oluşturmak ve evcil hayvana sahip olmayı teşvik etmek için mükemmel bir destektir. 2020 yılına kadar tüm ofislerimiz evcil hayvan dostu ofis olacaktır.


Mars Marka Elçisi Programı

Mars, Inc. çalışanları, işimiz ve etkilediğimiz yaşamlar arasında karşılıklı faydaya dayanan bir denge kurararak dünyayı daha iyi bir yer haline dönüştürmeye yönelik farklı projelerde bireysel veya gruplar bazında sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Mars ‘Marka Elçisi Programı’ kapsamında, gönüllü yer almak istedikleri projeleri belirleyip şirket sponsorluğunda bu projelerde çalışabiliyor ve kendi yaşadıkları yerlerde kalıcı ve anlamlı ilişkiler kurma fırsatlarını değerlendirebiliyorlar. 

2020 yılına kadar Royal Canin çalışanlarının %15’inin Mars Marka Elçisi Programı’nda yer alması amaçlarımız arasındadır. Program, tüm alanlardan seçilen katılımcıların beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanırken, dünya çapında güçlü ortaklıklar için de zemin hazırlamaktadır.


Sorumlu iş yeri

7500 çalışanımızın başarılı olabileceği harika iş yerleri oluşturmak ve bunları sürdürmek için sürekli çalışıyoruz. Bu, insan haklarına saygı gösterilmesini ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara bağlılığımızın sürdürülmesini garantiye almayı kapsıyor.

Bu programın bir parçası olarak, çalışanlarımıza insan hakları değerlerimiz ve beklentilerimizi açıklayan Global Etik ve Uyumluluk Kılavuzumuz hakkında eğitim veriyor, tüm çalışanların işyerinde yaşadıkları konuları anonim olarak rapor edebilecekleri yerel bir kamu denetçisine erişebilmelerini sağlıyor ve İnsan hakları performansımızı değerlendirmek veya herhangi bir sorunun ele alındığından emin olmak adına tüm iş yerlerine erişebilen bağımsız denetçiler görevlendiriyoruz.


Sağlıklı Gezegen

Bilim ve inovasyon rehberliğinde ilerleyen bir işletme olarak amacımız, gelecekte daha bir dünya için bugün daha az israf etmektir.
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Sağlık Odaklı Yaşam

Evcil hayvanların sıhhatlerini güçlendirme, ortaklarımızla birlikte onlara daha iyi bir dünya yaratma olan ana amacımızın çatısını oluşturan sağlıklı beslenme için çalışma gücümüzü artırıyor.
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