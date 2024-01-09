Fark Yaratan İnsanlar

7500 çalışanımızın başarılı olabileceği harika iş yerleri oluşturmak ve bunları sürdürmek için sürekli çalışıyoruz. Bu, insan haklarına saygı gösterilmesini ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara bağlılığımızın sürdürülmesini garantiye almayı kapsıyor.

Bu programın bir parçası olarak, çalışanlarımıza insan hakları değerlerimiz ve beklentilerimizi açıklayan Global Etik ve Uyumluluk Kılavuzumuz hakkında eğitim veriyor, tüm çalışanların işyerinde yaşadıkları konuları anonim olarak rapor edebilecekleri yerel bir kamu denetçisine erişebilmelerini sağlıyor ve İnsan hakları performansımızı değerlendirmek veya herhangi bir sorunun ele alındığından emin olmak adına tüm iş yerlerine erişebilen bağımsız denetçiler görevlendiriyoruz.