Biraz British Shorthair'lerden bahsedelim
Resmi adı: British Shorthair
Diğer adları: British Blue, Shorthair
Kökeni: Büyük Britanya
Tüy uzunluğu2 out of 5
Tüy dökme seviyesi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Enerji Düzeyi*2 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|- cm
|- cm
|Kilo
|Kilo
|6 - 9 kg
|4 - 6 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
British Shorthair'i tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
British Shorthair her yönden harika bir kedidir ve ilk kez kedi sahiplenecek kişiler için muhteşem bir seçimdir. Yumuşacık kürkü bu ırkın çekici özelliklerinden yalnızca biridir; ayrıca kürklerinin 100 farklı deseni ve renk kombinasyonu olduğunu söylemeden geçmeyelim. O kocaman yuvarlak gözlere de büyüleyici demek az kalır.
Özgür ruhlu British Shorthair kedisi sakin ve çekingendir; tam bir İngiliz değil mi? Her açıdan düzgün, dik duruşlu olan bu ırk, özgür ruhlu bir mizacı olsa da, sahiplerine karşı çok sadık ve sıcakkanlıdır. British Shorthair kediler, bazen çok sevimli sakarlıklar yaparlar; şu an için çeviklik isteyen yarışmalarda dereceye giremeyeceklerini söylesek yeterli olur! Tabii bu ırkı böylesine sevimli yapan da bu gibi özellikleridir. Bu ırk en az üç yaşına gelene kadar fiziksel olgunluğa erişmez, hatta bu bazen beş yaşına kadar sürebilir.
British Shorthair'lerin, ince yapılı ve huysuz olmaktan daha ziyade, yumuşacık ve pofuduk oldukları söylenebilir, ama yine de: British Shorthair'lerin bazen komik olabilen kişilikleri vardır (düşünsenize, bir kediden bahsediyoruz!) Yavru kedilerin birinci yaş enerjisi ikinci yaşa girerken azalır. Ayrıca, yetişkin erkekler diğer kedi ırklarına kıyasla daha aktiftir; ancak bütün yönleri hesaba katıldığında bu ırk -hem kendi hem de sizin hayatınızın herhangi bir aşamasında- bakmak için muhteşem bir evcil hayvandır.
British Shorthair hakkında 2 bilgi
1. Diğer mavi ırklarla karıştırmayın
British Shorthair kedilerin mavimsi gri güzel rengi bu ırkın en belirgin özelliği olarak bilinse de, bu kediler sık sık popüler mavi Rus kedisiyle, Chartreux'la veya daha yumuşak tonlu Birman kedisi ile karıştırılırlar. Öte yandan British Shorthair ırkının tüyleri koyu kırmızı, çinçilla gümüş rengi ve bembeyaz olmak üzere 100 farklı renkte ve desende olabilir.
2. Kalın paltolar bu sezon çok popüler!
British Shorthair kedilerin yoğun kürk yapıları onlara kendine has bir pelüş görünümü verir, ama fazla tüylüdür: Başka bir deyişle, gevşek kürkleri, diğer kedi ırklarına göre santimetrekare başına daha fazla tüy içerir. Vücut sıcaklığı kürklerinin kalınlığından dolayı aşırı artabileceği için de kucaklanmaktan pek hoşlanmazlar.
Irkın tarihçesi
İngiliz kökenlerine rağmen, başlangıçta evcil ırk ile vahşi kedi melezi olan British Shorthair'lerin kökleri Antik Roma'ya kadar dayanır. Cat Fanciers' Association tarafından 1980 yılına kadar resmi şekilde gösteri ırkı olarak tanınmamalarına rağmen, bu kedilerin Avrupa'nın en eski ırk olduğu düşünülmekte. Başlangıçta ustalıkla fare yakalama yetenekleriyle övgüleri toplasalar da, bu kediler günümüzde evin neşesi olma rolünü üstlenmiştir.
Çoğumuz bu ırkı Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında kitabındaki efsanevi Cheshire Kedisi'nden ve Çizmeli Kedi çocuk masalındaki cesur kediden tanırız.
Avrupa'nın belgelenmiş ilk resmi gösterisi, 1871 yılında Londra'daki Crystal Palace'ta gerçekleşmiştir. Gösterinin "En İyi Kedi"si bir British Shorthair olmuştur- hem de 14 gibi ileri bir yaşta!
Baştan kuyruğa
British Shorthair'in fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar British Shorthair kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
İç mekanda bırakılmaları daha iyidir
Uysal doğalarından dolayı British Shorthair'ların çoğunlukla iç mekan kedisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu sayede bu kedileri yırtıcılardan -bunlar tilki, rakun gibi vahşi hayvanlar olabileceği gibi yüksek avlanma içgüdülerine sahip komşu köpekleri de olabilir- korumak da mümkün olur. Ayrıca kedinizi iç mekanda tutarak Lyme hastalığı ve yaygın parazitler gibi dışarıda hemen yakalanabileceği hastalıklara karşı da korumuş olursunuz.
Pek atletik sayılmaz…
British Shorthair kediler çok sevimli, çok uysal hayvanlardır, fakat çeviklik iddialı oldukları bir alan değildir. Hayata karşı kayıtsız bir tutum takınan bu ırk, arkasına yaslanıp etrafında olup biteni gözlemlemeye eğilimlidir, bu yüzden de kolayca kilo alabilir. British Shorthair sahipleri olarak bu durumdan hoşnut olsak da sağlıklarını gözetmek söz konusu olduğunda dikkatli olmamız gerekir. Kedinizin formda kalmasını sağlamak için onunla düzenli olarak oynayın. Evinizde ve -gözetiminiz altındayken- bahçede dolaşmasına izin verin. Ödül mamasını asgari düzeyde tutmak, ve küçük, ölçülü öğünler ile beslemek kedinizin olabildiğince fit kalmasını sağlamanın en iyi yoludur.
Diş eti hastalığına dikkat edin
Bu ırkın gingivite -diş eti iltihabı- eğilimi vardır. Gingivit, diş etlerinin tahriş olması şeklinde kendini gösterir ve yaygın görülür. Neyse ki bu hafif diş eti hastalığı hemen veteriner hekime koşmayı gerektirmez- yine de her tıbbi duruma karşı olduğu gibi buna karşı da dikkatli olunmalı ve gereken müdahalede bulunulmalıdır. British Shorthair'inizin dişlerini haftada en az bir defa fırçalayarak hem dişlerde hem de diş etlerinde tartar oluşumunu önleyebilirsiniz. Her gün fırçalamak ideal olsa da kediniz bu konuda pek uyumlu olmayabilir...
Sağlıklı diyet ile daha sağlıklı kediler
Irka özel bir beslenme rutini, British Shorthair kedilerin sağlığını ve güzelliğini korumada çok önemli bir role sahiptir. Mama, hayati fonksiyonları destekleyecek enerjiyi sağlar. British Shorthair'ler için eksiksiz bir beslenme formülü, uyarlanmış bir besin dengesi içermelidir. Bu şekilde beslenmeleri, onlara ne eksik ne de fazla olan bir diyet sunar. Eksik veya fazla beslenme, kedinizin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. British Shorthair'inize önerilen günlük mama miktarını bir defada vermeniz, kedinizin kendi tüketimini düzenlemesini sağlar. British Shorthair'lerin durgun yapıları ve kolayca kilo alma eğilimleri göz önüne alındığında çok küçük yaştan itibaren özel bir diyet uygulanması ve günlük porsiyonların doğru büyüklükte olması çok önemlidir. Bu öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Kedinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişikliklerin, keşiflerin ve yeni karşılaşmaların zamanıdır. British Shorthair yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin kedilerinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada incelenebilir:
Oluşum
Doğumdan 4 aya
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı veya anne sütünden katı mamaya geçiş yapması demektir. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kediler henüz çiğneyemezler, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya uyarlanmış yaş mama) sıvı ve katı yiyecekler arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur. British Shorthair yavrularının bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim sistemi yavaş yavaş olgunlaşır; on iki aylık olduğunda ise sindirim becerileri tam olgunluğa erişmiş olur. Kediler bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Doğumdan sonraki 4 ila 12 hafta
Annenin kolostrumu (ilk süt olarak da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler oldukça yoğun ve son derece hassas bir büyüme döneminden geçerler, ve bu dönemde sindirim bozukluklarına yatkın olurlar. Bu dönemde diyetleri yalnızca temel büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için enerji açısından zengin olmakla kalmamalı, aynı zamanda hâlâ olgunlaşmakta olan sindirim sistemlerine besin sağlamak üzere yüksek oranda sindirilebilir protein içermelidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlıklarını da destekleyebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedinin yiyeceğinde, doğru nöro-beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri (EPA-DHA) bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum Sağlama: 4 aydan 12 aya kadar
Dördüncü aydan itibaren yavru kedilerin büyümesi yavaşlar. Ayarlanmış protein içeriğine ve hassas bir şekilde dengelenmiş vitamin ve minerallere sahip yiyecekler, kasların ve kemiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine -ve böylece sağlıklı bir büyüme sürecine- destek olur. Sağlıklı yağ metabolizmasına katkı sağlayan L-karnitin ilavesi de faydalı olabilir. British Shorthair yavrularının bu dönemdeki enerji gereksinimi hâlâ yüksektir. Yağ oranı düşük yiyecekler tavsiye edilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir. Yavru kedinin 4 ile 7. aylar arasında dökülen süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakır. British Shorthair yavrularının, yetişkin dişleri çıktığında, yeterince büyük boyutlarda olan ve dokusuyla kavramalarını kolaylaştıran özel tasarlanmış ay şeklinde mama taneleri ile beslenmeleri gerekir. Bu özel mama taneleri, onları çiğnemeye teşvik ederek ağız hijyenlerini destekler. British Shorthair yavrularının bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim sistemi yavaş yavaş olgunlaşır; on iki aylık olduğunda ise sindirim becerileri tam olgunluğa erişmiş olur. Kedi bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı üriner işlevi sürdürmenin yanı sıra yetişkin British Shorthair'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
İdeal kas kütlesini korumaya ve eklem sağlıklarını desteklemeye katkıda bulunarak büyük vücutlarına gerekli bakımı sağlamak.
Hedeflenen besinlerle zenginleştirilmiş takviyelerle cilt sağlıklarının ve son derece kalın ve kısa tüylerinin güzelliğinin korunmasına yardımcı olmak.
Kolay kavrayabilecekleri bir şekil ve boyuta, ve onları çiğnemeye teşvik edecek bir dokuya sahip olacak şekilde özel olarak tasarlanmış mama taneleri ile ağız hijyenini desteklemek British Shorthair kediler mamalarını çiğnemeden yutma eğilimindedirler. Bu nedenle diş eti iltihabı gibi diş hastalıklarına yatkındırlar.
Optimal seviyelerde taurine, L-karnitin, EPA-DHA ve antioksidan gibi içerikler ile kalp sağlığını korumak. British Shorthair kedilerde kalıtsal bir hastalık olan hipertrofik kardiyomiyopati, yani kalp duvarlarının kalınlaşması görülebilir. Bu hastalığı ekokardiyogram testiyle kolayca tespit etmek mümkündür.
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanır. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği -yani dokusu- artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Yaşlanma sürecindekiler de dahil olmak üzere, tüm kedilerde ideal enerji seviyesinin, yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı kediler, yağ içeriği biraz daha yüksek olan bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, evde yaşayan kedilerin obezite riskini azaltmaz. Kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
British Shorthair'inizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
İç mekanda bırakılmaları daha iyidir
Uysal doğalarından dolayı British Shorthair'ların çoğunlukla iç mekan kedisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu sayede bu kedileri yırtıcılardan -bunlar tilki, rakun gibi vahşi hayvanlar olabileceği gibi yüksek avlanma içgüdülerine sahip komşu köpekleri de olabilir- korumak da mümkün olur. Ayrıca kedinizi iç mekanda tutarak Lyme hastalığı ve yaygın parazitler gibi dışarıda hemen yakalanabileceği hastalıklara karşı da korumuş olursunuz.
Pek atletik sayılmaz…
British Shorthair kediler çok sevimli, çok uysal hayvanlardır, fakat çeviklik iddialı oldukları bir alan değildir. Hayata karşı kayıtsız bir tutum takınan bu ırk, arkasına yaslanıp etrafında olup biteni gözlemlemeye eğilimlidir, bu yüzden de kolayca kilo alabilir. British Shorthair sahipleri olarak bu durumdan hoşnut olsak da sağlıklarını gözetmek söz konusu olduğunda dikkatli olmamız gerekir. Kedinizin formda kalmasını sağlamak için onunla düzenli olarak oynayın. Evinizde ve -gözetiminiz altındayken- bahçede dolaşmasına izin verin. Ödül mamasını asgari düzeyde tutmak, ve küçük, ölçülü öğünler ile beslemek kedinizin olabildiğince fit kalmasını sağlamanın en iyi yoludur.
Diş eti hastalığına dikkat edin
Bu ırkın gingivite -diş eti iltihabı- eğilimi vardır. Gingivit, diş etlerinin tahriş olması şeklinde kendini gösterir ve yaygın görülür. Neyse ki bu hafif diş eti hastalığı hemen veteriner hekime koşmayı gerektirmez- yine de her tıbbi duruma karşı olduğu gibi buna karşı da dikkatli olunmalı ve gereken müdahalede bulunulmalıdır. British Shorthair'inizin dişlerini haftada en az bir defa fırçalayarak hem dişlerde hem de diş etlerinde tartar oluşumunu önleyebilirsiniz. Her gün fırçalamak ideal olsa da kediniz bu konuda pek uyumlu olmayabilir...
Ah o güzel pelüş kürkü yok mu! Bakmaya doyulmayan o güzelliğin bakımı da bir o kadar basit. British Shorthair'lerin bakımı gayet zahmetsiz bir iştir. Sık ve yumuşak tüylerinin haftada bir kez fırçalanması yeterlidir. İlkbahar ve sonbahardaki mevsimsel tüy dökme dönemlerinde güzelliğini korumak için fırçalama sıklığını artırabilirsiniz. Son derece yumuşak olan tüyleri, çift kürkleri olmadığından, tek katmanda bulunur.
Rahat tavırlarına rağmen, British Shorthair'lerin yüksek zeka ve sağlam sadakat gibi pek çok olumlu özelliği vardır. Bu karakter özellikleri göz önüne alındığında, bu ırkın eğitimi kolaydır ve onlara uygun komutlara ilişkin içgörü sahibi oldukları kanıtlanmıştır. Tabii canları isterse.
7/7
British Shorthair'ler hakkında her şey
Oldukça arkadaş canlısı olsalar da kucaklanmaktan pek hoşlanmazlar. Aradaki fark şu: British Shorthair'ler kalın bir kürke sahip olduklarından ötürü kucak kedisi olmaya uygun değillerdir. Çünkü çok fazla kucaklamak bu kedilerin vücut sıcaklığının aşırı artmasına yol açar. Dolayısıyla, halinden memnun bir arkadaş olarak yanınızda oturmayı tercih ederler. Bilinen özelliklerinden biri şudur: evde sahiplerinin peşinde dolaşmak.
Bu ırk, beslenmesine dikkat edildiği ve
sağlığını ideal seviyede tutacak yeterli egzersiz yaptığı takdirde
oldukça uzun yaşar; ömrü 7 ila 12 yıldır.
British Shorthair'iniz için özel beslenme
Bu konuda ayrıntılı bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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