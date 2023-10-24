Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



British Shorthair her yönden harika bir kedidir ve ilk kez kedi sahiplenecek kişiler için muhteşem bir seçimdir. Yumuşacık kürkü bu ırkın çekici özelliklerinden yalnızca biridir; ayrıca kürklerinin 100 farklı deseni ve renk kombinasyonu olduğunu söylemeden geçmeyelim. O kocaman yuvarlak gözlere de büyüleyici demek az kalır.

Özgür ruhlu British Shorthair kedisi sakin ve çekingendir; tam bir İngiliz değil mi? Her açıdan düzgün, dik duruşlu olan bu ırk, özgür ruhlu bir mizacı olsa da, sahiplerine karşı çok sadık ve sıcakkanlıdır. British Shorthair kediler, bazen çok sevimli sakarlıklar yaparlar; şu an için çeviklik isteyen yarışmalarda dereceye giremeyeceklerini söylesek yeterli olur! Tabii bu ırkı böylesine sevimli yapan da bu gibi özellikleridir. Bu ırk en az üç yaşına gelene kadar fiziksel olgunluğa erişmez, hatta bu bazen beş yaşına kadar sürebilir.

British Shorthair'lerin, ince yapılı ve huysuz olmaktan daha ziyade, yumuşacık ve pofuduk oldukları söylenebilir, ama yine de: British Shorthair'lerin bazen komik olabilen kişilikleri vardır (düşünsenize, bir kediden bahsediyoruz!) Yavru kedilerin birinci yaş enerjisi ikinci yaşa girerken azalır. Ayrıca, yetişkin erkekler diğer kedi ırklarına kıyasla daha aktiftir; ancak bütün yönleri hesaba katıldığında bu ırk -hem kendi hem de sizin hayatınızın herhangi bir aşamasında- bakmak için muhteşem bir evcil hayvandır.