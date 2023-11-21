Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Tatlı ve hafif, İran kedisi her detayıyla harika bir kedidir. Süper yumuşak tüyler, büyük aslan pençeleri ve "eek" diye hafifçe miyavlamaları onları çekici kediler yapar. Irk fark edilir bir şekilde sakindir ancak değişikliklerden hoşlanmaz. İran kedileri kelimenin tam anlamıyla evcildir.

Eski bir ırk olan İran kedisi, zamana yenik düşmeyip popülerliğini hala korumaktadır. Kökenleri eski adıyla Pers İmparatorluğu'na, şimdiki adıyla ise İran'a dayanmakta olup 1500'lü yıllardan beri ünleri dünyaya yayılmaktadır: Şu anda dünya çapında 200'den fazla İran kedisi çeşidi vardır.

Irk Fransa'da oldukça popülerdir, görkemli görünümleri adeta seçkin Fransız kültürünün harika bir eşlikçisidir.

İran kedileri, yumuşak pofuduk tüylerine rağmen fazla ilgiden ve zaman zaman insanların sarılmasından hoşlanmaz. Ve hoşnutsuzluklarını belli etmekten de çekinmezler! Ellerinizi bu kedilerden uzak tutmak zor olabilir ancak bu kediler özgür ruhludur ve kendi istekleriyle kucaklaşırlar. Uysal ve oldukça uyumlu hayvanlar olan İran kedileri, siz dışarıda onların krallıklarının ihtiyaçlarını görürken evde yalnız kalmakta bir sıkıntı yaşamazlar.