Bugünkü konumuz İran kedisi
Asil, seçkin ve tabii kabarık tüylü İran kedisi, en popüler kedi ırklarından biri olarak herkesin kalbini kazanıyor. O küçük ağız yapılarından kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa göz alıcı tüylerinden mi? Peki ya zarif tavırları? İçinde yaşadığı evleri sessiz ihtişamıyla süsleyen bu orta büyüklükteki ırk söz konusu olduğunda cevap yukarıdakilerin hepsi oluyor ve İran kedileri, hareketli bir ortam yerine sessiz bir evi tercih ederek ideal kucak kedisi rolünü üstleniyorlar.
Resmî adı: İran kedisi
Diğer adları: Persian Longhair, Longhair
Kökeni: İran (Acemistan)
Tüy uzunluğu5 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Bakım ihtiyaçları5 out of 5
Enerji Düzeyi*2 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*2 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|- cm
|- cm
|Kilo
|Kilo
|5 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
İran kedisini tanıyalım
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Tatlı ve hafif, İran kedisi her detayıyla harika bir kedidir. Süper yumuşak tüyler, büyük aslan pençeleri ve "eek" diye hafifçe miyavlamaları onları çekici kediler yapar. Irk fark edilir bir şekilde sakindir ancak değişikliklerden hoşlanmaz. İran kedileri kelimenin tam anlamıyla evcildir.
Eski bir ırk olan İran kedisi, zamana yenik düşmeyip popülerliğini hala korumaktadır. Kökenleri eski adıyla Pers İmparatorluğu'na, şimdiki adıyla ise İran'a dayanmakta olup 1500'lü yıllardan beri ünleri dünyaya yayılmaktadır: Şu anda dünya çapında 200'den fazla İran kedisi çeşidi vardır.
Irk Fransa'da oldukça popülerdir, görkemli görünümleri adeta seçkin Fransız kültürünün harika bir eşlikçisidir.
İran kedileri, yumuşak pofuduk tüylerine rağmen fazla ilgiden ve zaman zaman insanların sarılmasından hoşlanmaz. Ve hoşnutsuzluklarını belli etmekten de çekinmezler! Ellerinizi bu kedilerden uzak tutmak zor olabilir ancak bu kediler özgür ruhludur ve kendi istekleriyle kucaklaşırlar. Uysal ve oldukça uyumlu hayvanlar olan İran kedileri, siz dışarıda onların krallıklarının ihtiyaçlarını görürken evde yalnız kalmakta bir sıkıntı yaşamazlar.
İran kedisi hakkında 2 bilgi
1. İran'dan gelmelerine rağmen...
Aşırı sıcaklık, İran kedileri için bir sorundur.
Irkın sevimli lüleleri göz önüne alındığında bu düşünce şaşırtıcı değildir ancak
ırk, aşırı güneşten uzak durması için iç mekanda tutulmalıdır.
2. Sürünün en iyisi
Kuzey Amerika'nın önde gelen kedi kulüplerinden Cat Fanciers Association'a göre, İran kedileri Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler ırktır ve dünya genelinde de dördüncü sıradadır. Bu ırk düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değildir.
Irkın tarihçesi
Seçkin, akıllı, özgüvenli; İran kedileri bunların hepsi ve daha fazlasıdır. İran kedileri, 17. yüzyılda İtalyan maceracı Pietro Della Valle tarafından keşfedildi. Della Valle, eski adıyla Pers İmparatorluğu ve şimdiki adıyla İran'da bu kedi ırkını ilk kez görüp Avrupa'ya dönerken onu da yanında getirdi.
İşte 1600'lerin başlarında Avrupa'ya attıkları bu adımla beraber bu kedilerin popülaritesi kıtanın her yerine yayıldı, ve bir heykeli andıran görünümlerini ve meşhur uzun tüylerini korumak için üretime başlandı. Kral 15. Louis de bu ırka oldukça düşkündü; 1700'lü yıllarda Fransa'daki kraliyet mahkemesine bu ırkı tanıttı.
1871'de Londra'da düzenlenen Crystal Palace Kedi gösterisi, o zamanın hükümdarı Kraliçe Victoria'nın İran kedilerinin karakterlerine çok düşkün olması nedeniyle ırkın popülaritesini daha da artırdı.
Yıllarca süren üreme sürecinin ardından çok sevilen İran kedilerinin orijinal görünümleri yerini şimdiki görünümlerine bıraktı. Yıllar boyunca yalnızca parlak, ipeksi, gri tüylere sahip olan ırk, geçireceği iki genetik değişiklikten ilkine 1882 yılında maruz kaldı ve Chinchilla tarzı, oldukça popüler gri benekli beyaz tüy yapısı ortaya çıktı (ırk artık çok çeşitli tüy renkleri ve kombinasyonlar barındırmaktadır). 1942'de ise başka bir genetik değişiklik sonucu brakisefal tarzı yüz ortaya çıktı; ırk, bugün de bildiğimiz ve sevdiğimiz basık yüzlü görünümünü aldı. Çıkık burun, üreticiler ve hayranlar için çekici olsa da nefes alma ve solunum konularında zorluk yaşatmakta ve İran kedilerinin sağlığı açısından problem teşkil etmektedir.
Tepeden kuyruğa
İran kedisinin fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Irka özgü özelliklerden sağlığına genel bakışa kadar İran kedinizle ilgili bazı ilginç bilgileri bir araya getirdik
They are prone to kidney disease.
İran kedilerinin bünyeleri dayanıklıdır ancak tüm kediler gibi endişe verici belirli hastalıkları vardır. Onlar için önemli bir endişe, polikistik biçimde yani bir organ içerisinde birçok kist oluşması şeklinde ortaya çıkabilen böbrek hastalıklarıdır. Bu durumun her üç İran kedisinden birinde meydana geldiği söylenmektedir. Bu hastalık, kediniz için doğru veteriner hekim bakımı, uygun diyet ve yeterli miktarda egzersiz ile yüksek oranda tedavi edilebilir.
Climbers they are not.
İran kedilerinin en sevdikleri boş zaman aktivitesi zıplamak, tırmanmak veya oturma odasında yeni zirveler keşfetmek değildir. Aksine, kanepede size eşlik etmeyi ve etrafı seyretmeyi severler Oyun oynamayı her kedi kadar sevseler de, ileri geri hızla koşmak yerine mobilyaların üzerinde hareketsiz durmanın verdiği konforu tercih ederler. İran kedileri için koşmak, aşina olmadıkları bir aktivitedir. Bunun yerine yürümeyi tercih ederler. Ne de olsa kendilerini kanıtlamak gibi bir dertleri yoktur.
Sevimli yüz hatları, onlar için sorun teşkil edebilir
Hoş düğme burunları göze hitap etse de, İran kedileri için nefes alma sorunlarına neden olur. Irk, brakisefal olarak bilinen bir yüz yapısına sahiptir, yani yüzü kısa olduğu için burnuyla birlikte içeri itilmiş gibi basık bir görünüm alır. Genetik çıkık burun değişikliği, üreticiler ve hayranlar için ırka ait en sevilen özelliklerden biri olsa da İran kedilerinin sağlığı açısından özellikle nefes alma ve solunum konularında zorluk yaşatabilir.
Sağlıklı diyet ile daha sağlıklı kediler
İran kedilerin sağlığını ve güzelliğini korumada, ırka özgü beslenme büyük bir rol oynar. Mama hayati fonksiyonları destekleyen enerjiyi sağlar. Kediler için eksiksiz bir beslenme formülünde, ırkları göz önüne alınarak ayarlanmış dengeli besinler bulunmalıdır. Kediler bu niteliklerde bir mamayla beslendiklerinde ne eksik ne de fazla olan bir beslenme düzenine sahip olurlar. Eksik veya fazla beslenme, kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir.
İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Önerilen günlük mama porsiyonunun tamamını bir kerede vererek İran kedinize kendi tüketimini düzenleme imkanı tanırsınız.
Bu öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Kedinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve karşılaşmaların yaşandığı bir dönemdir. İran kedisi yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin kedilerden daha yüksektir. Yavru dönemlerinde vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerji ve besine ihtiyaç duyulur. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada incelenebilir:
Gelişme - Doğumdan 4 aya kadar:
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı veya anne sütünden katı mamaya geçiş yapması demektir. Bu süreç doğal olarak süt dişlerinin çıkmaya başladığı 3 ila 6. haftalara denk gelir. Bu aşamada kediler henüz katı besinleri çiğneyemediğinden, yumuşak bir mama (ıslatılmış kuru mama taneleri veya özel yaş mama) sıvıdan katıya geçişi kolaylaştırır.
Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra annenin kolostrumu (ağız sütü adıyla da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir.
Yavru kediler oldukça yoğun ve son derece hassas bir büyüme döneminden geçerler, ve bu dönemde sindirim bozukluklarına yatkın olurlar. Bu dönemde hem temel büyüme ihtiyacını karşılamak için yeterli enerji hem de olgunlaşmakta olan sindirim sistemini desteklemek için yüksek sindirilebilirliğe sahip proteinler içeren bir diyet gereklidir. Fruktooligosakkaritler gibi prebiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sağlığını güçlendirebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi.
Yavru kedinin mamasında sinir sistemi ve beynin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olan Omega 3 yağ asitleri -EPA ve DHA- bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum Sağlama - 4 ila 12 ay:
Dördüncü aydan itibaren kedinin büyümesi yavaşladığından daha düşük yağ oranına sahip bir mama önerilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir.
Yavru kedinin 4 ile 7. aylar arasında dökülen süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, mama tanesinin yavru kediyi çiğnemeye teşvik edebilecek boyutta olması gerekir.
İran kedisi yavrularının bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar gelişmeye devam eder. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı bağışıklık sisteminin gelişimini destekleyebilir.
Sindirim sistemi aşama aşama gelişir, ve sindirim fonksiyonları 12. aya doğru tam olgunluğa erişmiş olur. Kedi bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Yetişkin İran kedisi beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Cildin bariyer rolünü güçlendirmesi hedeflenen besinlerle zenginleştirilmiş takviyelerle birlikte cilt sağlıklarının ve uzun, gösterişli tüylerinin güzelliğinin korunması, aynı amanda tüylerinin renginin, parlaklığının ve yumuşaklığının iyice ön plana çıkmasına yardımcı olunması. Özel ayarlanmış lif içeriği sayesinde bakım sırasında yutulan tüylerin kolayca atılmasının sağlanması, böylece tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak. İç mekan kedileri olan İran kedileri kısmen hareketsizdir ve ipeksi tüyleri için haftada 30 saatten fazla zaman harcayabilirler, bu da genellikle tüy yumaklarıyla baş etmelerine neden olur
Sağlıklı bir idrar yolu sisteminin korunmasına yardımcı olunması. İran kedilerinin idrar sisteminin çalışma şekli, onları diğer kedilere göre böbrek taşı oluşumuna daha yatkın hale getirir.
İyi sindirilebilen proteinler ve prebiyotikler kullanarak optimal sindirimin desteklenmesi ve bağırsak florasının dengelenmesi
Mama boyutunun, şeklinin ve dokusunun, kedinin dilinin alt kısmıyla gerçekleştirdiği mama alma şekline uygun olduğundan emin olunması. İran kedilerinin brakisefal çeneleri vardır; bu geniş, yuvarlak bir kafa ve düz bir profil ile ayırt edilir.
The food shape should maximize the contact with the tongue and improve adherence, easing the cat’s ability to grasp it.
Yetişkin İran kedisi beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Cildin bariyer rolünü güçlendirmesi hedeflenen besinlerle zenginleştirilmiş takviyelerle birlikte cilt sağlıklarının ve uzun, gösterişli tüylerinin güzelliğinin korunması, aynı amanda tüylerinin renginin, parlaklığının ve yumuşaklığının iyice ön plana çıkmasına yardımcı olunması. Özel ayarlanmış lif içeriği sayesinde bakım sırasında yutulan tüylerin kolayca atılmasının sağlanması, böylece tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak. İç mekan kedileri olan İran kedileri kısmen hareketsizdir ve ipeksi tüyleri için haftada 30 saatten fazla zaman harcayabilirler, bu da genellikle tüy yumaklarıyla baş etmelerine neden olur
Sağlıklı bir idrar yolu sisteminin korunmasına yardımcı olunması. İran kedilerinin idrar sisteminin çalışma şekli, onları diğer kedilere göre böbrek taşı oluşumuna daha yatkın hale getirir.
İyi sindirilebilen proteinler ve prebiyotikler kullanarak optimal sindirimin desteklenmesi ve bağırsak florasının dengelenmesi
Mama boyutunun, şeklinin ve dokusunun, kedinin dilinin alt kısmıyla gerçekleştirdiği mama alma şekline uygun olduğundan emin olunması. İran kedilerinin brakisefal çeneleri vardır; bu geniş, yuvarlak bir kafa ve düz bir profil ile ayırt edilir.
The food shape should maximize the contact with the tongue and improve adherence, easing the cat’s ability to grasp it.
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanabilir. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği -yani dokusu- artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Tüm kediler için en iyi enerji seviyesinin -yaşlanma sürecinde olanlar da dahil olmak üzere- yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
İran kedinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
İran kedisi de her kedi gibi günlük olarak fazla miktarda aktiviteye ihtiyaç duyar ve kedinizle oyun oynamak bu ihtiyaca iyi gelir. Kedi oyuncakları her yerde satılmaktadır. Çıngıraklı toplar ve sallanan ipler, oyuncu arkadaşınızın hareket etmesine ve kan dolaşımını koruyarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Doğrusunu söylemek gerekirse, İran kedileri hareketsiz durmaktan da son derece keyif alır ancak günlük egzersizlerini yapmaları formda ve fit kalmaları için önemlidir.
İran kedisinin bakımı nasıl yapılır? Oldukça özenle. Irk, imzası niteliğindeki uzun tüyleri ile ünlüdür ancak belirtmek gerekir ki tüylerinin harika görünmesi ve kedinizin sağlığını korumak için çaba sarf etmeniz gerekir. İlk olarak İran kedinizin tüylerini her gün taramalısınız. Bunu yapmak, düğümleri ve dolaşmaları kontrol altında tutacaktır. Kürkünün ipeksi üst ve alt kısımlarının zararlı kirlerden ve mikroplardan uzak tutulması için her ay banyo yapılmalı, banyodan sonra ise kurutma ve tarama işlemleri uygulanmalıdır. İran kedisinin kürkünün geriye doğru fırçalanması, doğal yağlarının eşit olarak dağılmasına yardımcı olacaktır. Tabii ki, İran kedinizin tırnaklarını gerektiği kadar sıklıkta kesmeniz de sağlıklarını korumaya yardımcı olacaktır.
İran kedinizi eğitmek, inanılmaz derecede cana yakın doğaları sayesinde kolaydır. Bu ırk, karşısındakini memnun etmeyi sevdiği için komutları kolay anlar ve uygular. Kedi tuvaleti, mama porsiyonları, kanepede yalnız kalma. Sabır gösterildiği ve hafif disiplin aşılandığında bunları tamamen anlarlar. Irk çok duyarlıdır, bu nedenle ne söylediğinizi dinlemek çok da sorun teşkil etmez.
7/7
İran kedisi hakkında her şey
Mırrkemmel!! Irk, tamamen göründüğü
gibidir: Sokulgan, arkadaş canlısı, cana yakın ve daima bir oyuncağın veya lezzetli
bir ödül mamasının peşinde. İran kedilerinin mizacı olağanüstüdür. Sevimli bakışları ve cana yakın davranışları
ile onlara evlerin hükümdarları diyebilirsiniz.
Bir İran kedisi kucağınıza oturmazsa hiçbir
kedi oturmaz! İran kedileri oldukça arkadaş canlısıdır ve şefkatli ve içten olarak bilinirler. Bu
ırk, nazik tarafını göstermekte asla zorluk çekmez.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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