Sizin için ideal olan köpeği belirlemek söz konusu olduğunda, boyutlar önemli bir faktördür.

İster küçücük bir Pomeranian ister büyük bir Afgan Tazısı, ister dev bir Danua sahiplenmeyi düşünüyor olun, köpekler söz konusu olduğunda boyut önemlidir. Genel sağlık durumları ve beklenen yaşam sürelerinden enerji seviyelerine ve mizaçlarına kadar, müstakbel köpek dostunuzu seçerken size uygun boyutlardaki ırkı bulmanız çok önemlidir.

Bir köpeği hayatınıza almak, kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluğun yanı sıra önemli sorumlulukları da beraberinde getirir. Her köpek ırkı benzersizdir ve kendine has ihtiyaçları olabilir. Ancak düzenli egzersiz, doğru beslenme ve zihinsel uyarım dâhil gibi genel bakım uygulamaları, köpeklerin ırklarından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.

Unutmayın, köpeğinizi seçerken iki tarafı da düşünmelisiniz: Onun ihtiyaçları sizinkilerle, sizin ihtiyaçlarınız da onunkilerle eşleşmelidir.