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Köpek ırkı boyutları: Doğru uyumu bulmak

Sizin için ideal olan köpeği belirlemek söz konusu olduğunda, boyutlar önemli bir faktördür.

İster küçücük bir Pomeranian ister büyük bir Afgan Tazısı, ister dev bir Danua sahiplenmeyi düşünüyor olun, köpekler söz konusu olduğunda boyut önemlidir. Genel sağlık durumları ve beklenen yaşam sürelerinden enerji seviyelerine ve mizaçlarına kadar, müstakbel köpek dostunuzu seçerken size uygun boyutlardaki ırkı bulmanız çok önemlidir.

Bir köpeği hayatınıza almak, kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluğun yanı sıra önemli sorumlulukları da beraberinde getirir. Her köpek ırkı benzersizdir ve kendine has ihtiyaçları olabilir. Ancak düzenli egzersiz, doğru beslenme ve zihinsel uyarım dâhil gibi genel bakım uygulamaları, köpeklerin ırklarından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.

Unutmayın, köpeğinizi seçerken iki tarafı da düşünmelisiniz: Onun ihtiyaçları sizinkilerle, sizin ihtiyaçlarınız da onunkilerle eşleşmelidir.

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Sonbaharda Alman çoban köpeği ile Pembroke welsh corgi yavrusu

Yeni ev arkadaşınızın boyutlarını belirlemek

Köpekler, genellikle, boy ve kilolarıyla belirlenen boyutlara göre gruplanırlar. Bu rehberde, farklı boyutlardaki köpek ırklarından, bunların karakteristik özelliklerinden, ve tabii ki çok önemli olan sağlık ihtiyaçlarından bahsedeceğiz. Bu bilgiler ile, siz de sizin için ideal yol arkadaşını daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

 

'Büyük köpek' neye göre belirlenir?

Köpeğinizi 'büyük köpek' yapan şey nedir? Öncelikle tabii ki boyutları. Büyük ırk kategorisi için bazı genel kurallar vardır.

Kilo

Ortalama olarak, büyük köpeklerin ağırlığı 25 kg ile 44 kg (55-97 lbs) arasındayken dev köpek ırklarının ağırlığı 45 kg veya daha fazladır (99 lbs veya daha fazla)

Bilmekte fayda var

 

Büyük köpek ırkları mercek altında


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Labrador Retriever

Dost canlısı mizacıyla tanınan, hem aktif ailelerin ev köpeği hem de rehber köpek olmaya uygun, cana yakın ve sosyal köpeklerdir. Ayrıca orta boy bir köpek ırkı olarak değerlendirilebilecek boyutlarda da olabilirler.

Labrador retreiver parkta
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Dalmaçya köpeği

Enerjik, sadık, aktif, göz alıcı benekleri olan, sahipleriyle birlikte her zaman maceraya hazır köpeklerdir.

Yazın açık havada Dalmaçyalı köpeği
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Alman Çoban Köpeği (Kurt Köpeği)

Bağlılıkları, güçleri ve çeviklikleri ile bilinen, zeki bir ifadeye sahip cesur iş köpekleri...

Sonbaharda oynayan Alman Çoban Köpeği
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Golden Retriever

Nazik bir mizaca sahip, coşkulu ve hayat dolu bu köpekler, sevgi almaya ve karşılığında sevgi vermeye hevesli, gerçekten uyumlu bir ırk olma eğilimindedir. Ayrıca daha küçük ve orta ırk olarak değerlendirilebilecek boyutlarda da olabilirler.

Bir köpeğin portresi
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Greyhound

Zarif, uzun boylu (ama ağır değil) ve sakin mizaçlı bu köpekler, egzersiz ihtiyaçları karşılandığında çok az bakım gerektiren hayvanlar olabilirler ve saatte 70 kilometre hıza kadar koşmadıkları zamanlarda sahipleriyle birlikte dinlenebilirler!

bir yaz günü parkta whippet portresi
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Rhodesian Ridgeback

Çevik ve neşeli ama çekingen ve temkinli de olan Ridgeback'ler eğitildikten sonra harika aile köpekleri ve koruyucu bekçi köpekleri olabilirler. Tabii ki hiçbir köpeği yetişkin gözetimi olmaksızın küçük bir çocukla yalnız bırakmamalısınız.

rhodesian-ridgeback-köpeği

 Büyük köpek ırklarının seçilmesi, sahiplenilmesi ve bakımlarının yapılmasıyla ilgili tüm konular hakkında daha fazla bilgiyi ayrıntılı incelememizde bulabilirsiniz. Büyük köpek ırkı kitaplığını buradan keşfedebilirsiniz:

 

Daha fazlasını keşfedin

Ne çok büyük ne çok küçük: Orta boy köpek ırkları

Orta boy köpek ırkları, aktif oyun için yeterince güçlü ve etkileşim için yeterince nazik olmak arasında mükemmel bir denge kurarlar. Düzenli yürüyüşlerden, oyunlardan ve diğer aktivitelerden hoşlanırlar ve uygun eğitim ve sosyalleşmenin ardından mükemmel aile köpekleri olabilirler. Diğer boyutlardaki köpeklerde olduğu gibi, ailenizin yeni köpek üyesini seçerken yaşam tarzınızı ve evinizin büyüklüğünü mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Kilo

Ortalama olarak, orta boy köpeklerin ağırlığı 11 ile 25 kg (24 ile 55 lbs) arasındadır

Bilmekte fayda var

 

Orta boy köpek ırkları mercek altında


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İngiliz Cocker Spaniel

Nazik ve şefkatli bir mizaca sahip bu köpekler, yeterince sosyalleşip eğitildiklerinde çocuklarla iyi geçinme eğilimindedirler ve son derece zeki köpekler oldukları için öğretilenleri hızla öğrenirler.

Açık havada bir duvarın yanında oturan kırmızı İngiliz Cocker Spaniel yavrusu
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Border Collie

Olağanüstü sürü yetenekleri ve çalışma hevesleri ile tanınan bu son derece zeki köpekler, zihinsel ve fiziksel uyarımlarla gelişirler ve dolayısıyla aktif sahipler için muhteşem yol arkadaşları olabilirler.

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Breton Epanyöl

Nazik ve dost canlısı bir mizaca sahip, neşeli ve çevik köpeklerdir. Brittany Spaniel'ler (Bretonya Epanyölleri), açık hava etkinliklerinden keyif alırlar ve tüm maceralarınızda size eşlik etmekten mutluluk duyarlar.

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Poodle

Küçükten büyüğe pek çok boyuta sahip olan bu zarif ve zeki köpekler eğitime son derece açıktır ve aynı zamanda arkadaş canlısı ve asil doğalarıyla bilinirler. Poddle'lar her ailenin sevgi dolu bir parçası olabilirler.

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Welsh Corgi

Küçük boyutlarda da olabilen bu orta boy köpekler, coşkulu bir mizaca sahiptir. Corgi'ler kendilerini sahiplerine adar ve aileleriyle birlikte etkinliklere katılmaya her zaman heveslidirler.

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Orta boy köpek ırklarının seçilmesi, sahiplenilmesi ve bakımlarının yapılmasıyla ilgili tüm konular hakkında daha fazla bilgiyi ayrıntılı incelememizde bulabilirsiniz. Orta boy köpek ırkı kitaplığımızı buradan keşfedebilirsiniz:

 

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Küçük köpekler, büyük karakterler

Küçük köpek ırkları, arkadaşlık söz konusu olduğunda genellikle çok avantajlı olabilirler. Sevimli ve genellikle kucak seven doğalarıyla bilinen küçük köpekler, şehir yaşamı için çok uygundur ve sınırlı açık alana sahip apartman dairelerinde rahatça yaşayabilirler. Bazı küçük köpekler, minyon yapılarına rağmen coşkulu olup, büyük köpeklere benzer mizaçlarıyla boyutlarını fazlasıyla telafi ederler.

Kilo

Ortalama olarak, ekstra küçük ırkların ağırlığı 4 kg'dan (8 lbs) azken küçük ırkların ağırlığı 4 kg ile 10 kg (11 ila 22 lbs) arasındadır

Bilmekte fayda var

 

Küçük köpek ırkları mercek altında


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Uzun Tüylü Chihuahua

En küçük köpek ırklarından biridir ve ekstra küçük boyutları ama büyük karakteri ile tanınır. Genellikle sadıktır ve eğitildikten sonra bireyler veya aileler için harika bir arkadaş olur. Bununla birlikte, bu mini köpek ırkı, onu istemeden ezebilecek veya incitebilecek küçük çocukların bulunduğu evler için uygun olmayabilir.

Bahçede duran uzun tüylü chihuahua portresi
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Border Terrier

Küçük boyutlu ve güçlü karakterli Border Terrier'ler sevecen ve enerjik köpeklerdir. Korkusuzdurlar ve çevrelerine karşı her zaman tetikte olan mükemmel bekçi köpekleri olabilirler.

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Pomeranian

Neşeli, dikkatli, büyük karakterleri olan küçük köpekler... Pomeranian'lar kendinden emin ve zekidir, bu da onları hızlı öğrenen, keyifli ve eğlenceli yol arkadaşları hâline getirir.

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West Highland White Terrier

Kendinden emin ve hayat dolu West Highland White Terrier'ler ya da Westie'ler şefkatli ve özgür ruhlu köpeklerdir. Çevrelerini keşfetmeye bayılırlar.

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Küçük köpek ırklarının seçilmesi, sahiplenilmesi ve bakımlarının yapılmasıyla ilgili tüm konular hakkında daha fazla bilgiyi ayrıntılı incelememizde bulabilirsiniz. Küçük köpek ırklarını keşfetme maceranıza buradan başlayabilirsiniz:

 

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Boyut, sadece faktörlerden biridir

Küçük bir French Bulldog'dan büyük bir Old English Sheepdog'a kadar her köpek bir bireydir. Dolayısıyla ırkın yanı sıra, diğer açılardan da size en uyumlu köpeği bulmaya çalışın. Yerel barınaklardaki veya kurtarma kuruluşlarındaki sahiplendirme seçeneklerini araştırın; iyi bir yuvaya ihtiyacı olan ama daha önce düşünmediğiniz veya bilmediğiniz bir boyuttaki ya da ırktaki köpeklere karşı da gözlerinizi -ve zihninizi- açık tutun. Ayrıca unutmayın ki pek çok melez köpek de harika bir can yoldaşı olabilir.

Doğru araştırma, dikkatlice değerlendirme ve sabır, ırkı veya boyutu ne olursa olsun aileniz için mükemmel köpeği bulmanıza yardımcı olacaktır.

Belirli köpek ırkı boyutları hakkında daha fazla bilgi için köpek ırkı boyut ve köpek ırkı ağırlık tablomuza göz atın

 

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