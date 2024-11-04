CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet!

Büyük (ve ekstra büyük) köpekler için rehberimiz

Büyük veya ekstra büyük köpek ırklarının cüsseleri, genellikle insanlara ön yargılı fikirler verebilir. Bununla birlikte, çoğu büyük köpek ırkı tatlı ve nazik bir mizaca sahiptir, bu da onları köpekseverler arasında popüler bir seçim hâline getirir. Tipik olarak 26 ila 44 kg (57 - 97 lbs) ağırlığındaki maksi veya büyük köpekler ve 45 kg (99 lbs) veya daha ağır olan ekstra büyük veya dev köpekler bu kategoriye dahildir. Büyük ve dev köpekler güçleri, dayanıklılıkları ve koruma içgüdüleriyle bilinirler. Bununla birlikte, şöhretlerine ve genellikle göz korkutucu boyutlarına rağmen büyük köpeklerin hepsi iyi bekçi köpekleri değildir. Her ırkın kendine özgü nitelikleri vardır; bazıları mükemmel bir bekçi köpeği olurken diğerleri kucak dostu olabilir.

Büyük veya dev ırk bir köpek sahiplenmeyi düşünüyorsanız, bu köpeklerin kendilerine has özelliklerini ve göz önünde bulundurmanız gereken sağlık hususlarını öğrenmelisiniz. Ayrıca büyük bir köpeğe sahip olmakla ilgili ön yargılarınız varsa, ideal ırkı bulabilmeniz için bunları da bir kenara bırakmalısınız. Ek olarak, her zaman olduğu gibi, her köpeğin farklı olduğunu ve kendine has özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalısınız.

Reading time5 dakika
Yeşil çimlerin üzerinde golden retriever ile küçük kız.

Büyük köpek türleri neler?

Büyük köpekler, benzersiz özelliklere ve kişiliklere sahip farklı ırklardan gelir. Büyük köpek ırkları listesine baktığınızda, son derece sakin ırkların yanı sıra iş köpekleri, çoban köpekleri ve tazıları da göreceksiniz. Peki, farklı büyük köpek türlerinden bazıları nelerdir?
1/7

Sakin büyük köpek ırkları

En sakin büyük köpek ırkları arasında, eğitim aldıktan sonra ailelerin sabırlı yoldaşları olarak bilinen Pyrenees Çoban Köpeği ya da köpek dünyasının 'nazik devlerinden' biri olarak bilinen Newfoundland gibi ırklar bulunur. İkisi de, köpeğin büyüklüğüne bağlı olarak ekstra büyük veya dev ırk kategorisine girebilir.

Pyrenees Çoban Köpeği ile yazın dağ manzarası.
2/7

Aile köpekleri

Çocuklu aileler için ideal olan bir büyük köpek ırkı arıyorsanız şefkatli, uyumlu ve dikkatli olmasıyla bilinen, derin ve yankılı havlamalarıyla ailenin güvende kalmasına da yardımcı olan bir Saint Bernard sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Elbette hiçbir köpeği asla küçük çocuklarla yalnız bırakmamalısınız.

Arkasında doğa bitki örtüsü olan yetişkin Saint Bernard köpeği
3/7

İş köpekleri

İş köpekleri, Alman Çoban Köpeği gibi zeki ve dengeli mizaca sahip ırkları da kapsayan yaygın bir büyük köpek ırkı türüdür.

Macaristan'da bir ormanda Alman Çoban Köpeği
4/7

Tazılar

Tazılar, hem orta hem de büyük ırk olabilen Bloodhound veya Bassett Hound da dâhil olmak üzere büyük köpek ırkları arasında çok yaygındır ve keskin koku alma duyuları sayesinde güçlü iz sürme yetenekleriyle bilinirler.

Bir tazının yakın çekimi
5/7

Bekçiler

Rottweiler gibi koruyucu köpek ırkları güçlü ve korumacıdır, yani sizi yakından izlerler.

Yeşil çimenlerin üzerinde Rottweiler köpeği
6/7

Tüy dökmez

Tüy dökmeyen büyük köpekler arasında Airedale Terrier ve Barbet gibi ırklar bulunur. Her iki ırk da ortadan büyüğe ve maksiye kadar farklı boyutlara sahip olabilir ve çok fazla bakım gerektirir, ama diğerleri kadar çok tüy dökmez.

Kürklü kahverengi barbet
7/7

Devler

Eğer büyük ırklar size yeterince büyük gelmiyorsa Kangal Çoban Köpeği gibi dev köpek ırklarından birini düşünebilirsiniz.

Kışın Kangal köpeği

Büyük ırk köpeklerle ilgili önyargılarla mücadele etmek

Büyük köpekler sık sık çeşitli ön yargılarla karşılaşırlar. Bunun nedeni, medyada süregelen yanlış yorumlamalar ve insanların söz konusu ırklarla deneyimlerinin sınırlı olmasıdır. Aslında her köpek benzersizdir ve her yavruda olduğu gibi genetik ve ırk bir noktaya kadar rol oynarken, davranışları eğitim ve çevre şekillendirir. Unutmamanız gereken tek şey, köpeğin boyutu ne olursa olsun ona her zaman saygılı ve nazik bir şekilde yaklaşmanız gerektiğidir.

Büyük ve ekstra büyük köpek ırkları ile ilgili bazı yaygın önyargılar şunlardır:

1/5

Saldırganlık

En yaygın ön yargılardan biri, büyük köpeklerin agresif veya tehlikeli olduğudur. Bazı ırklar koruyucu içgüdülere sahip olsa da saldırganlık yalnızca boyuta bağlı bir durum değildir. Doğru eğitim, sosyalleştirme ve bilinçli sahipliğin yanı sıra, insanların köpeklere yaklaşımı ve onlarla kurdukları etkileşim de köpeğin davranışlarında önemli bir rol oynar.

büyük beyaz labrador ve çocuk
2/5

Kontrol etmede zorluk

Boyutları ve güçleri nedeniyle genellikle büyük köpeklerin kontrol edilmelerinin zor olduğu düşünülür. Bazı büyük köpekleri kontrol etmek için daha fazla fiziksel güç gerektiği kesinlikle doğru olsa da uygun eğitim ve tutarlı rehberlik ile kontrol edilmesi kolay, iyi huylu bir köpeğe sahip olabilirsiniz.

açık havada beyaz Labrador'u ile bir adam
3/5

Yüksek enerji

Büyük köpeklerin genellikle yüksek enerjili ve sürekli egzersiz isteyen köpekler oldukları düşünülür. Bazı ırklar gerçekten de aktiftir ve düzenli fiziksel aktivite gerektirir, diğerleri ise daha sakin mizaçlara sahip olabilir ve daha rahat bir yaşam tarzından keyif alabilirler.

Küçük Toy Terrier ile büyük Saint Bernard köpeği
4/5

Ailelere uygun olmamaları

Herhangi bir köpeği çocuklu bir aileye entegre etmenin en önemli kısmı, köpeği doğru bir şekilde eğittiğinizden ve sosyalleştirdiğinizden emin olurken, çocuklara da ailenin köpek üyesiyle nasıl saygılı bir şekilde etkileşimde bulunacaklarını öğretmektir. Köpeğin büyüklüğü veya eğitimi ne olursa olsun, hiçbir çocuğu yetişkin gözetimi olmadan asla bir köpekle yalnız bırakmamalısınız. Nazik ve sabırlı olan büyük köpeklerin büyük bölümü, eğitildikten sonra her aileye harika bir katkı sağlayacaktır.

sonbaharda Berner Sennenhund'un yanında bir kız çocuğu
5/5

Daha kısa ömür

Bu ön yargı, daha büyük ırk köpekler için ne yazık ki doğrudur. Boyutları nedeniyle daha hızlı yaşlanırlar ve dolayısıyla daha küçük ırklar kadar uzun yaşamazlar. Bununla birlikte, her köpek farklıdır ve köpeğinizin sağlığını korursanız yaşam süresinin uzamasına yardımcı olabilirsiniz.

evde köpekle bir kişi
Prague Ratter ve İrlanda Kurt Köpeği birlikte açık havada

Dünyadaki en büyük köpek ırkının hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

En uzunundan en ağırına, American Kennel Club'a göre dört ayaklı dostlarımızın en görkemlilerini birlikte keşfedelim.

Büyük veya ekstra büyük bir ırka sahip olmanın, köpeğinizin sağlıklı ve mutlu bir aile üyesi olmasına yardımcı olmak için doğru beslenme, eğitim, sosyalleşme ve veteriner hekim bakımı gibi sorumluluklarla birlikte geldiğini unutmamalısınız.

 

Kapsamlı dev köpek ırkı kitaplığımızı buradan keşfedebilirsiniz:

Daha fazlasını keşfedin

 

Neden büyük bir köpek istiyorsunuz?

Evinize büyük boy bir köpek almak istemenizin çeşitli nedenleri olabilir. Bunu yapmadan önce göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz bazı önemli faktörler vardır. Örneğin:

1/5

Alan

Büyük köpeklerin geniş alanlara ihtiyaç duyacağına inanılsa da Presa Canario gibi bazı köpekler iyi bir yürüyüş yaptıkları sürece tüm gün apartman dairesinde uzanıp keyif çatabilirler. Wirehaired Slovakian Pointer gibi diğer büyük köpek ırkları ise açık havaya ihtiyaç duyarlar. Bu ırkın köpekleri, aynı zamanda orta boy kategorisine de dahil olabilir.

Sonbaharda parkta Samoyed köpeğin yanında çocuk.
2/5

Koruma içgüdüleri

Hangi büyük köpek ırklarının aileler için uygun olduğunu araştırıyorsanız, koruyucu olarak görev yapmalarını umuyor olabilirsiniz. Bu, köpeğe bağlı olarak orta boy da olabilen Doberman gibi bazı büyük ırklarda görülen yaygın bir özelliktir. Bununla birlikte, İrlanda Kurt Köpeği gibi bazı büyük köpeklerin sadece kocaman sevgi yumakları olduğunu da unutmamalısınız.

Nehir kıyısında duran İrlanda Kurt Köpeği
3/5

Zeka

Büyük köpeklerin çoğu son derece zeki ve eğitilebilirdir. Genellikle sürü gütme ve iz sürme gibi becerilere sahiptirler. Bu da onları harika bir iş köpeği hâline getirirken aynı zamanda ailenin bir parçası olmaktan da keyif almalarını sağlar.

Beyaz Labrador'una sarılmış bir kadın
4/5

Eğlenceli kişilikler

Boyutlarına rağmen birçok büyük ırk oyuncudur; hep bir yavru köpekmiş gibi hareket eder ve evinize neşe ve kahkaha katarlar.

Havada zıplayan Bernese Dağ Köpeği
5/5

Maceracı

Doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız büyük ırk köpeğiniz bir numaralı macera yoldaşınız olacaktır. Sadece size ayak uyduracak dayanıklılığa sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda egzersizden keyif de alırlar.

Çimlerin üzerinde duran Saint Bernard köpeği

Büyük köpeklerde hangi sağlık sorunları ortaya çıkabilir?

Aileniz için büyük bir köpek almayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken bazı sağlık sorunları/riskleri vardır. Her köpek benzersizdir ve bu durum sağlık sorunları için de geçerlidir ancak büyük köpek ırkları arasında yaygın olan ve her müstakbel köpek sahibinin bilmesi gereken bazı sorunlar vardır. Artritli köpekler için tedavi dâhil olmak üzere düzenli veteriner hekim kontrolleri ve uygun bakım, bu potansiyel sorunların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

 

Büyük köpek ırklarında hangi fiziksel özellikleri bulabilirsiniz?

Büyük boy köpekler; kürk tipleri, renkleri ve yüz özellikleri de dâhil olmak üzere görünüm açısından etkileyici bir dizi farklılığa sahiptir. Farklı büyük köpek ırklarını değerlendirirken bazı görünümler sizi diğerlerinden daha fazla çekiyorsa aşağıdaki faktörler kararınızda rol oynayabilir.

Kürk tipi söz konusu olduğunda bazı insanlar uzun tüylü büyük köpekleri tercih ederken bazıları kısa tüylü ırkları tercih edebilir. Sadece beğendiğiniz kürk tipinin estetik duruşunu değil, bakım ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduğunuzdan emin olmalısınız. Büyük, tüylü köpek ırklarıyla ilgileniyorsanız İngiliz Çoban Köpeği sizin için uygun olabilir. Daha ipeksi bir kürk istiyorsanız kalın, suya dayanıklı çift kürklü bir Newfoundland size hitap edebilir.

Kürk tipinin yanı sıra tüy rengi de köpek seçiminde rol oynayabilecek önemli bir estetik unsurdur. Borzoi gibi bazı ırklar, göz alıcı renk kontrastları taşır. Bir Dalmaçyalı'nınsa benekli kürküyle kalabalığın arasından sıyrılacağından emin olabilirsiniz. Tek renkli kürkler ilginizi çekiyorsa Komondor gibi beyaz, kabarık tüylü bir köpek ya da Siyah Rus Terrier  gibi siyah bir köpek ırkı size hitap edebilir.

Bazı insanların büyük ırkları sevmesinin nedeni, asil duruşları ve nazik mizaçlarıyla bilinen Danua'larda olduğu gibi görkemli ve heybetli yapılarıdır. Bazı insanlar ise İngiliz Pointer gibi daha kaslı ve atletik yapılı büyük ırkları severler.

Estetik açıdan bakıldığında belirli köpek ırklarındaki ayırt edici özellikler birçok insanı kendine çeker. Büyük sarkık kulakları olan Bloodhound ya da etkileyici bir kafa şekline sahip Afgan Tazısı gibi ırklar, müstakbel dört ayaklı dostunuzun benzersiz olmasını istiyorsanız sizi kalbinizden vurabilir.

Popüler büyük köpek ırkları

1/4

Akita

Zengin bir Japon mirasına sahip Akita'lar büyük ve güçlü köpeklerdir. Heybetli görünümlerine ve güçlü sadakat duygularına rağmen Akita'lar şaşırtıcı derecede nazik ve sabırlı olabilirler, ancak diğer yandan özgür ruhludurlar.

Yeşil bir arka planda Akita Inu
2/4

Aidi

Tedbirli bir karaktere sahip olan kaslı ve güçlü yapılı bu köpekler, Kuzey Afrika'daki Atlas Dağları'nda çiftlik hayvanlarını korumak için yetiştirilmişlerdir. Aidi'ler, kendi boyutlarındaki çoğu köpek gibi günlük yürüyüşlerden, oyunlardan ve fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmalarına yardımcı olabilecek etkileşimli etkinliklerden hoşlanırlar.

Çimenlerin üzerinde yatan beyaz Aidi
3/4

Danua

Görkemli duruşları ve nazik doğaları ile bilinen bu köpekler, en popüler büyük ırklar arasındadır. Büyüklüklerine rağmen Danua'ların tatlı ve şefkatli bir mizacı vardır, bu da iyi eğitimli oldukları sürece onları harika aile arkadaşları yapar. İnsan aile üyelerine karşı sadakatleri ve sevgileriyle tanınır ve ömür boyu sürecek güçlü bağlar kurarlar.

Yeşil arka planda siyah Danua.
4/4

Saint Bernard

Nazik ve şefkatli doğaları nedeniyle çok sevilen ve oldukça popüler olan büyük köpeklerdir. Heybetli görünümlerine rağmen Saint Bernard'lar özellikle çocuklara karşı oldukça nazik ve sabırlıdır. Sıcak ve sevgi dolu kişilikleri ve cesaretle dolu geçmişleri Saint Bernard'ları hayatlarını paylaşmak için büyük ve nazik bir dev arayanlar için değerli bir seçim hâline getirmektedir.

Yetişkin ve genç Saint Bernard köpekleri

Kapsamlı büyük köpek ırkları kitaplığımızı burada inceleyin:

Daha fazlasını keşfedin

Büyük ve dev köpek ırkları, size küçük köpeklerin sunduğu her şeyi sunabilir; sadece boyutları daha büyüktür. Bu ırklar söz konusu olduğunda, o klişe sözde olduğu gibi, sevecek daha çok şeyiniz vardır! Eğitildikten sonra harika aile üyeleri olabilirler. Bazı ırklar atletik bir sahip ile muhteşem bir uyum gösterebilirler,​ bazılarıysa sadece sahipleriyle sakince vakit geçirmeyi sevdikleri için daha evcimen insanlara daha uygun olabilirler. Her ırk ve her köpek benzersizdir. Yaşam tarzınıza ve ailenize en uygun köpeği bulmak için biraz araştırma yaptığınızdan emin olun. Bol egzersiz, boyutlarına ve özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş sağlıklı beslenme ve düzenli veteriner hekim muayeneleri, muhteşem köpek dostunuzla uzun ve tatmin edici bir hayat sürme şansınızı artırır.

 

İlgili Makaleler

Yazın yolda yürüyen Pomeranian Spitz yavrusu

Küçük apartman daireleri için hangi köpek ırkları daha uygun?

Daha fazla oku
canicross'a-katılan-köpek-adam

Aktif evcil hayvan sahiplerine uygun koşu köpekleri

Daha fazla oku

Bu sayfayı beğenin & paylaşın