Büyük (ve ekstra büyük) köpekler için rehberimiz
Büyük veya ekstra büyük köpek ırklarının cüsseleri, genellikle insanlara ön yargılı fikirler verebilir. Bununla birlikte, çoğu büyük köpek ırkı tatlı ve nazik bir mizaca sahiptir, bu da onları köpekseverler arasında popüler bir seçim hâline getirir. Tipik olarak 26 ila 44 kg (57 - 97 lbs) ağırlığındaki maksi veya büyük köpekler ve 45 kg (99 lbs) veya daha ağır olan ekstra büyük veya dev köpekler bu kategoriye dahildir. Büyük ve dev köpekler güçleri, dayanıklılıkları ve koruma içgüdüleriyle bilinirler. Bununla birlikte, şöhretlerine ve genellikle göz korkutucu boyutlarına rağmen büyük köpeklerin hepsi iyi bekçi köpekleri değildir. Her ırkın kendine özgü nitelikleri vardır; bazıları mükemmel bir bekçi köpeği olurken diğerleri kucak dostu olabilir.
Büyük veya dev ırk bir köpek sahiplenmeyi düşünüyorsanız, bu köpeklerin kendilerine has özelliklerini ve göz önünde bulundurmanız gereken sağlık hususlarını öğrenmelisiniz. Ayrıca büyük bir köpeğe sahip olmakla ilgili ön yargılarınız varsa, ideal ırkı bulabilmeniz için bunları da bir kenara bırakmalısınız. Ek olarak, her zaman olduğu gibi, her köpeğin farklı olduğunu ve kendine has özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalısınız.
Büyük köpek türleri neler?
Sakin büyük köpek ırkları
En sakin büyük köpek ırkları arasında, eğitim aldıktan sonra ailelerin sabırlı yoldaşları olarak bilinen Pyrenees Çoban Köpeği ya da köpek dünyasının 'nazik devlerinden' biri olarak bilinen Newfoundland gibi ırklar bulunur. İkisi de, köpeğin büyüklüğüne bağlı olarak ekstra büyük veya dev ırk kategorisine girebilir.
Aile köpekleri
Çocuklu aileler için ideal olan bir büyük köpek ırkı arıyorsanız şefkatli, uyumlu ve dikkatli olmasıyla bilinen, derin ve yankılı havlamalarıyla ailenin güvende kalmasına da yardımcı olan bir Saint Bernard sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Elbette hiçbir köpeği asla küçük çocuklarla yalnız bırakmamalısınız.
İş köpekleri
İş köpekleri, Alman Çoban Köpeği gibi zeki ve dengeli mizaca sahip ırkları da kapsayan yaygın bir büyük köpek ırkı türüdür.
Tazılar
Tazılar, hem orta hem de büyük ırk olabilen Bloodhound veya Bassett Hound da dâhil olmak üzere büyük köpek ırkları arasında çok yaygındır ve keskin koku alma duyuları sayesinde güçlü iz sürme yetenekleriyle bilinirler.
Bekçiler
Tüy dökmez
Tüy dökmeyen büyük köpekler arasında Airedale Terrier ve Barbet gibi ırklar bulunur. Her iki ırk da ortadan büyüğe ve maksiye kadar farklı boyutlara sahip olabilir ve çok fazla bakım gerektirir, ama diğerleri kadar çok tüy dökmez.
Devler
Eğer büyük ırklar size yeterince büyük gelmiyorsa Kangal Çoban Köpeği gibi dev köpek ırklarından birini düşünebilirsiniz.
Büyük ırk köpeklerle ilgili önyargılarla mücadele etmek
Büyük köpekler sık sık çeşitli ön yargılarla karşılaşırlar. Bunun nedeni, medyada süregelen yanlış yorumlamalar ve insanların söz konusu ırklarla deneyimlerinin sınırlı olmasıdır. Aslında her köpek benzersizdir ve her yavruda olduğu gibi genetik ve ırk bir noktaya kadar rol oynarken, davranışları eğitim ve çevre şekillendirir. Unutmamanız gereken tek şey, köpeğin boyutu ne olursa olsun ona her zaman saygılı ve nazik bir şekilde yaklaşmanız gerektiğidir.
Büyük ve ekstra büyük köpek ırkları ile ilgili bazı yaygın önyargılar şunlardır:
Saldırganlık
En yaygın ön yargılardan biri, büyük köpeklerin agresif veya tehlikeli olduğudur. Bazı ırklar koruyucu içgüdülere sahip olsa da saldırganlık yalnızca boyuta bağlı bir durum değildir. Doğru eğitim, sosyalleştirme ve bilinçli sahipliğin yanı sıra, insanların köpeklere yaklaşımı ve onlarla kurdukları etkileşim de köpeğin davranışlarında önemli bir rol oynar.
Kontrol etmede zorluk
Boyutları ve güçleri nedeniyle genellikle büyük köpeklerin kontrol edilmelerinin zor olduğu düşünülür. Bazı büyük köpekleri kontrol etmek için daha fazla fiziksel güç gerektiği kesinlikle doğru olsa da uygun eğitim ve tutarlı rehberlik ile kontrol edilmesi kolay, iyi huylu bir köpeğe sahip olabilirsiniz.
Yüksek enerji
Büyük köpeklerin genellikle yüksek enerjili ve sürekli egzersiz isteyen köpekler oldukları düşünülür. Bazı ırklar gerçekten de aktiftir ve düzenli fiziksel aktivite gerektirir, diğerleri ise daha sakin mizaçlara sahip olabilir ve daha rahat bir yaşam tarzından keyif alabilirler.
Ailelere uygun olmamaları
Herhangi bir köpeği çocuklu bir aileye entegre etmenin en önemli kısmı, köpeği doğru bir şekilde eğittiğinizden ve sosyalleştirdiğinizden emin olurken, çocuklara da ailenin köpek üyesiyle nasıl saygılı bir şekilde etkileşimde bulunacaklarını öğretmektir. Köpeğin büyüklüğü veya eğitimi ne olursa olsun, hiçbir çocuğu yetişkin gözetimi olmadan asla bir köpekle yalnız bırakmamalısınız. Nazik ve sabırlı olan büyük köpeklerin büyük bölümü, eğitildikten sonra her aileye harika bir katkı sağlayacaktır.
Daha kısa ömür
Bu ön yargı, daha büyük ırk köpekler için ne yazık ki doğrudur. Boyutları nedeniyle daha hızlı yaşlanırlar ve dolayısıyla daha küçük ırklar kadar uzun yaşamazlar. Bununla birlikte, her köpek farklıdır ve köpeğinizin sağlığını korursanız yaşam süresinin uzamasına yardımcı olabilirsiniz.
Dünyadaki en büyük köpek ırkının hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?
En uzunundan en ağırına, American Kennel Club'a göre dört ayaklı dostlarımızın en görkemlilerini birlikte keşfedelim.
- İrlanda Kurt Köpeği, boyuna göre dünyadaki en büyük köpek ırkı ünvanına sahiptir
- Nazik bir dev olarak bilinir, dik ve gururlu bir duruşu vardır ve erkeklerin boyu omuz hizasında 81 cm'e (32 inç) ulaşabilir.
- İrlanda Kurt Köpekleri, Antik Roma'dan bugüne uzun bir geçmişe sahiptir.
- Yabancılara karşı pek de temkinli olmadıkları için, en iyi bekçi köpekleri oldukları söylenemez.
- Ekstra büyük ırklar arasında, büyük ve sevecen yol arkadaşları olan Saint Bernard ve Danua bulunur.
- Erkek Saint Bernard'ların boyları omuz hizasında 76 cm (30 inç) veya daha fazla olabilir.
- Erkek Danua'ların boyu 81 cm'e (31 inç) ulaşabilir.
- Boerboel, hem erkekler hem de dişilerde, ağırlığa göre en büyük köpek ırkıdır.
- Hem erkek hem de dişi Boerboel'ler 68 ila 90 kg (150-200 lbs) veya daha fazla ağırlığa sahip olabilir.
- Boerboel'ler, evlerini ve ailelerini korkusuzca korumalarıyla bilinirler ve kolayca eğitilebilirler.
Neden büyük bir köpek istiyorsunuz?
Evinize büyük boy bir köpek almak istemenizin çeşitli nedenleri olabilir. Bunu yapmadan önce göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz bazı önemli faktörler vardır. Örneğin:
Alan
Büyük köpeklerin geniş alanlara ihtiyaç duyacağına inanılsa da Presa Canario gibi bazı köpekler iyi bir yürüyüş yaptıkları sürece tüm gün apartman dairesinde uzanıp keyif çatabilirler. Wirehaired Slovakian Pointer gibi diğer büyük köpek ırkları ise açık havaya ihtiyaç duyarlar. Bu ırkın köpekleri, aynı zamanda orta boy kategorisine de dahil olabilir.
Koruma içgüdüleri
Hangi büyük köpek ırklarının aileler için uygun olduğunu araştırıyorsanız, koruyucu olarak görev yapmalarını umuyor olabilirsiniz. Bu, köpeğe bağlı olarak orta boy da olabilen Doberman gibi bazı büyük ırklarda görülen yaygın bir özelliktir. Bununla birlikte, İrlanda Kurt Köpeği gibi bazı büyük köpeklerin sadece kocaman sevgi yumakları olduğunu da unutmamalısınız.
Zeka
Büyük köpeklerin çoğu son derece zeki ve eğitilebilirdir. Genellikle sürü gütme ve iz sürme gibi becerilere sahiptirler. Bu da onları harika bir iş köpeği hâline getirirken aynı zamanda ailenin bir parçası olmaktan da keyif almalarını sağlar.
Eğlenceli kişilikler
Boyutlarına rağmen birçok büyük ırk oyuncudur; hep bir yavru köpekmiş gibi hareket eder ve evinize neşe ve kahkaha katarlar.
Maceracı
Doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız büyük ırk köpeğiniz bir numaralı macera yoldaşınız olacaktır. Sadece size ayak uyduracak dayanıklılığa sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda egzersizden keyif de alırlar.
Büyük köpeklerde hangi sağlık sorunları ortaya çıkabilir?
Aileniz için büyük bir köpek almayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken bazı sağlık sorunları/riskleri vardır. Her köpek benzersizdir ve bu durum sağlık sorunları için de geçerlidir ancak büyük köpek ırkları arasında yaygın olan ve her müstakbel köpek sahibinin bilmesi gereken bazı sorunlar vardır. Artritli köpekler için tedavi dâhil olmak üzere düzenli veteriner hekim kontrolleri ve uygun bakım, bu potansiyel sorunların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.
Alman Çoban Köpeği gibi pek çok büyük köpek, kalça çıkığına yatkın olabilir. Bu genetik rahatsızlık, kalça ekleminin kötü şekillenmesinden kaynaklanır ve osteoartrite yol açar. Tutukluktan egzersiz yapmaktan kaçınmaya kadar değişen semptomların görülebildiği bu rahatsızlıkta iyi kilo yönetimi ve eklem takviyeleri yardımcı olabilir. Saygın yetiştiricilerden gelen yavru köpekler, potansiyel sahiplerin hazırlıklı olmasına yardımcı olmak için bu genetik sorunlara karşı taranır.
Danua gibi derin göğüslü köpek ırkları, köpeğinizin midesinin ve ardından karnının aniden ve yaşamı tehdit edecek şekilde şiştiği bir durum olan şişkinliğe daha yatkındır. Şişkinlik genellikle çok hızlı ve çok fazla yemekten ya da yemek saatine çok yakın bir zamanda egzersiz yapmaktan kaynaklanır. Daha küçük öğünler vererek ve yemeklerden hemen sonra tempolu egzersizden kaçınarak bu sorunun oluşma riskini azaltabilirsiniz.
Büyük köpeklerin büyüklüğü ve ağırlığı, kalça çıkığına neden olmanın yanı sıra eklemlerine ekstra baskı uygulayabilir ve bu da osteoartrit gibi durumlara yol açabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumasını sağlamak ve eklem takviyeleri vermek, bu köpeklerinrahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Bu, birçok büyük köpek ırkı, özellikle de boyutlarındaki çeşitlilik nedeniyle hem orta hem de büyük köpek ırkları olarak değerlendirilebilen Labrador ve Golden Retriever gibi ırklar için önemli bir endişe kaynağı olabilir. Aşırı kilo, eklemlere yük bindirerek diğer sağlık sorunlarını daha da kötüleştirir. Köpeğiniz fazladan kilo taşıyorsa kalp rahatsızlıkları dâhil olmak üzere diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Obeziteyi önlemek için köpeğinizin beslenmesini takip edin, düzenli egzersiz yapmasını sağlayın ve özel bir beslenme planı için bir veteriner hekime danışın. Düzenli kontrollerde köpeğinizin genel sağlığı için kilo ve beslenme hakkında konuşmalar yapmalısınız.
Büyük köpek ırklarında hangi fiziksel özellikleri bulabilirsiniz?
Büyük boy köpekler; kürk tipleri, renkleri ve yüz özellikleri de dâhil olmak üzere görünüm açısından etkileyici bir dizi farklılığa sahiptir. Farklı büyük köpek ırklarını değerlendirirken bazı görünümler sizi diğerlerinden daha fazla çekiyorsa aşağıdaki faktörler kararınızda rol oynayabilir.
Popüler büyük köpek ırkları
Akita
Zengin bir Japon mirasına sahip Akita'lar büyük ve güçlü köpeklerdir. Heybetli görünümlerine ve güçlü sadakat duygularına rağmen Akita'lar şaşırtıcı derecede nazik ve sabırlı olabilirler, ancak diğer yandan özgür ruhludurlar.
Aidi
Tedbirli bir karaktere sahip olan kaslı ve güçlü yapılı bu köpekler, Kuzey Afrika'daki Atlas Dağları'nda çiftlik hayvanlarını korumak için yetiştirilmişlerdir. Aidi'ler, kendi boyutlarındaki çoğu köpek gibi günlük yürüyüşlerden, oyunlardan ve fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmalarına yardımcı olabilecek etkileşimli etkinliklerden hoşlanırlar.
Danua
Görkemli duruşları ve nazik doğaları ile bilinen bu köpekler, en popüler büyük ırklar arasındadır. Büyüklüklerine rağmen Danua'ların tatlı ve şefkatli bir mizacı vardır, bu da iyi eğitimli oldukları sürece onları harika aile arkadaşları yapar. İnsan aile üyelerine karşı sadakatleri ve sevgileriyle tanınır ve ömür boyu sürecek güçlü bağlar kurarlar.
Saint Bernard
Nazik ve şefkatli doğaları nedeniyle çok sevilen ve oldukça popüler olan büyük köpeklerdir. Heybetli görünümlerine rağmen Saint Bernard'lar özellikle çocuklara karşı oldukça nazik ve sabırlıdır. Sıcak ve sevgi dolu kişilikleri ve cesaretle dolu geçmişleri Saint Bernard'ları hayatlarını paylaşmak için büyük ve nazik bir dev arayanlar için değerli bir seçim hâline getirmektedir.
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