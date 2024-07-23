CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Doberman

Doberman'lar, II. Dünya Savaşı'nda ateş altındayken sergiledikleri cesaretlerinden dolayı kendilerini cesur ve özgüvenli köpekler olarak tanıtmıştır.
Doberman adult black and white

Doberman hakkında

Doberman'lar orta büyüklükte, güçlü köpeklerdir. Gururlu ve sakin bir köpek olan Doberman'ların kararlı bir ifadesi vardır.

Ailelerine bağlı, arkadaş canlısı ve sakin olan bu köpekler, genellikle etraflarında olup bitenlere çok dikkat eden, özgüvenli ve dengeli cesur köpeklerdir. 

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Sadık / Dikkatli / Çalışkan / Dayanıklı / Özgüvenli / Sosyal / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çocuklara karşı uysal
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar

Bu sayfayı beğenin & paylaşın