Doberman
Doberman'lar, II. Dünya Savaşı'nda ateş altındayken sergiledikleri cesaretlerinden dolayı kendilerini cesur ve özgüvenli köpekler olarak tanıtmıştır.
Doberman hakkında
Doberman'lar orta büyüklükte, güçlü köpeklerdir. Gururlu ve sakin bir köpek olan Doberman'ların kararlı bir ifadesi vardır.
Ailelerine bağlı, arkadaş canlısı ve sakin olan bu köpekler, genellikle etraflarında olup bitenlere çok dikkat eden, özgüvenli ve dengeli cesur köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Sadık / Dikkatli / Çalışkan / Dayanıklı / Özgüvenli / Sosyal / Soğukkanlı
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Sadık / Dikkatli / Çalışkan / Dayanıklı / Özgüvenli / Sosyal / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çocuklara karşı uysal
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Bu sayfayı beğenin & paylaşın