Doberman'lar orta büyüklükte, güçlü köpeklerdir. Gururlu ve sakin bir köpek olan Doberman'ların kararlı bir ifadesi vardır.

Ailelerine bağlı, arkadaş canlısı ve sakin olan bu köpekler, genellikle etraflarında olup bitenlere çok dikkat eden, özgüvenli ve dengeli cesur köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler