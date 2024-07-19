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Avustralya Çoban Köpeği

Bu çoban köpeği, adına rağmen gerçekte ilk kez ABD'deki çiftlik sahipleri tarafından kullanılmıştır. O zamandan beri dünya genelinde popüler hale gelmiş bir ırktır.

Avustralya Çoban Köpeği hakkında

Avustralya Çoban Köpekleri, güçlü sürü gütme ve koruma içgüdüleriyle zeki ve çalışkan köpeklerdir. Bu sadık arkadaşlar yaşam doludur ve tüm gün çalışacak dayanıklılığa sahiptir.

Özenli, neşeli ve çeviktirler. Yabancıların yanında biraz çekingen olmakla birlikte, sakin ve iyi huylu köpeklerdir. Asla saldırganlık göstermezler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Çevik / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Sadık / Sessiz

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir spor köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur

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