Avustralya Çoban Köpeği
Bu çoban köpeği, adına rağmen gerçekte ilk kez ABD'deki çiftlik sahipleri tarafından kullanılmıştır. O zamandan beri dünya genelinde popüler hale gelmiş bir ırktır.
Avustralya Çoban Köpeği hakkında
Avustralya Çoban Köpekleri, güçlü sürü gütme ve koruma içgüdüleriyle zeki ve çalışkan köpeklerdir. Bu sadık arkadaşlar yaşam doludur ve tüm gün çalışacak dayanıklılığa sahiptir.
Özenli, neşeli ve çeviktirler. Yabancıların yanında biraz çekingen olmakla birlikte, sakin ve iyi huylu köpeklerdir. Asla saldırganlık göstermezler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Çevik / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Sadık / Sessiz
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Çevik / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Sadık / Sessiz
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir spor köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Harika bir spor köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Bu sayfayı beğenin & paylaşın