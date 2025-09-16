Apartman köpekleri: Apartman yaşamına uygun ırklar hangileri?
Küçük bir apartman dairesinde yaşamak, köpek sahibi olmaya asla engel değildir. Ancak yaşam alanınızdan ve yaşam tarzınızdan mutlu olacak, apartman yaşamına uygun bir köpek ırkı seçmek denklemin sadece bir parçasıdır. Küçük de olsa dairenizin onun için uygun bir alan olmasını sağlamanız da bir o kadar önemlidir.
Her yeni köpek sahibi gibi siz de yeni hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üstleneceksiniz. Bunlardan en önemlileri, hayata en iyi şekilde başlamasına yardımcı olmak için doğru beslenme, bakım, eğitim ve sosyalleşmedir. Sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için düzenli veteriner hekim ziyaretleri önemlidir ve ilgi ve şefkate ihtiyaç duyacaktır (tabii bunların karşılığını kesinlikle verecektir).
Köpekler için diğer iki temel ihtiyaç ise elbette egzersiz ve güvenli ve rahat bir yaşam alanıdır. Bu iki ihtiyaç, apartmanda yaşayanların gözünü korkutabilir. Ancak doğru hazırlık ve araştırma, köpeğiniz ve kendiniz için ne yapmanız gerektiğini öğrenmenizi sağlayacaktır.
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Apartman yaşamına uygun köpek ırkları ve köpek dostu apartmanlar
Köpeğinizle mutlu bir apartman yaşamı için sekiz temel unsur
Egzersiz
Köpeğiniz, hem fiziksel hem de zihinsel uyarım için bol bol dışarıya çıkmaya ihtiyaç duyacaktır (tam olarak ne kadar ve ne sıklıkta koşturacağı ırkına ve yaşam evresine bağlı olacaktır).
Boyut
Sizin için en önemli faktör olmayabilir ancak görkemli bir İskoç Geyik Tazısı bir stüdyo dairede mutlu olmayacaktır (ve sadece yatağı yüz ölçümünün yarısını kaplarsa siz de mutlu olmazsınız).
Alan
Yukarıya bakın. Çok büyük olması gerekmez ama köpeğiniz kendisine ait olan ve sessiz zaman geçirmek için çekilebileceği bir alana ihtiyaç duyar. Minderi veya yatağı, oyuncakları ve su kabının olduğu bir alana...
Havlama
Bazı küçük ırk köpekler, özellikle yalnız bırakıldıklarında oldukça fazla havlama eğilimindedir. Hiçbir köpek uzun süre yalnız bırakılmamalıdır ama komşularınızla iyi ilişkilerinizi sürdürmek istiyorsanız ırk özellikleri hakkında saygın kaynaklardan araştırma yapmanız ve ardından özel ve tutarlı bir eğitim planı uygulamanız çok önemlidir.
Hassasiyet
Bir apartman dairesinde yaşarken köpeğinizin binadaki diğer sakinlerden gelen seslere alışması gerekecektir. Sakin bir köpek ırkı, çevrelerinden gelen gürültüye karşı ekstra hassas olduğu bilinen bir köpek ırkından daha iyi olacaktır. Her iki durumda da köpeğinizin iyiliğini için daha en başından itibaren onu sosyalleştirmeye odaklanın.
Güvenlik
Balkonunuz varsa güvenlik için kapalı ve köpek korumalı olduğundan emin olun. Özellikle yüksek bir kattaysanız alçak pencereler gibi şeylerin de uygun şekilde güvenli hâle getirilmesi gerekir.
Merdivenler
Daha büyük bir ırk seçerseniz, bir gün köpeğiniz ameliyat olursa veya kendine zarar verirse veteriner hekim ziyaretleri için onu merdivenlerden aşağı veya yukarı taşımanız gerekebileceğini unutmayın. Ayrıca, asansörsüz bir evde yaşıyorsanız egzersiz için sık sık dışarı çıkmaya ihtiyaç duyan bir ırk seçmeden önce iki kez düşünün.
Komşular
Binanızda köpeklere izin verildiğinden emin olun. Köpeğinizi yürüyüşler için gizlice dışarı çıkarmaya çalışmak herkes için stresli olacaktır. Hayvan dostu bir binada yaşadığınızdan emin olmak herkes için daha iyidir.
Daha küçük, daha düşük enerjili ve daha sessiz köpek ırkları: Apartman yaşamının yıldızları
Düşük enerjili köpek ırkları
Zorlukları anlamak
Hiç şüphesiz, Newfoundland veya İrlanda Kurt Köpeği gibi bol miktarda egzersize ihtiyaç duyan çok büyük ırklar apartmanda yaşayanlar için çok da uygun seçenekler olmayabilir. Onları dışarı çıkarmak için yeterli zaman ve enerji ayırabilecek olsanız bile bu son derece nazik ve şefkatli köpekler yeni evlerinde uzanmak ve rahatlamak için bolca alana ihtiyaç duyacaklardır.
Köpeğinizin boyutu, seçiminizdeki tek faktör değildir
Egzersiz ve dinlenme
Kıvrak Tazılar hızlarıyla meşhur olabilir ancak uzaklara kaçıp gitmedikleri zamanlarda (unutmayın: bu ırk için egzersiz, güvenli bir şekilde çitle çevrili bir alanda yaptırılmalıdır) evde uzanmaktan da son derece keyif alırlar.
Alan küçükse daha küçük düşünün
Sizi durduran tek şey boyut olmayabilir ama yaşadığınız alan gerçekten küçükse apartman yaşamına çok uygun olduğu bilinen daha küçük, daha düşük enerjili köpek ırklarından bazılarını değerlendirmek isteyebilirsiniz.
İşte apartman dairelerine son derece uygun oldukları bilinen bazı ırklar:
Russian Toy Terrier
İtalyan Tazısı
Narin ve nazik İtalyan Tazıları bolca egzersize ihtiyaç duyar ancak yürüyüşler arasında kıvrılıp yatmayı da severler (ideal olarak kucağınızda: dost canlısı köpeklerdir).
Pomeranian
Boyları küçük ama karakterleri büyüktür. Pomeranian'lar muhteşem bekçi köpekleridir, bu nedenle havlama konusunda özenli bir eğitime ihtiyaç duyarlar.
Maltese
Küçük Maltese'ler fiziksel anlamda fazla yer kaplamaz ama varlıklarını hissettirir ve mükemmel refakatçi köpekler olarak bilinirler.
Bichon Frisé'ler
Küçük ve az tüy döken Bichon Frisé'ler oyuncu ve enerjiktir. Bir apartman dairesine son derece güzel uyum sağlayabilirler ancak oyalanmak için bolca oyuna ve egzersize ihtiyaç duyarlar.
Cairn Terrier
Hayat dolu ve meraklı Cairn Terrier'ler İskoçya'nın engebeli arazilerinden geliyor olsalar da günümüzde düzenli egzersizle apartman dairelerinde de mutlu bir hayat sürebiliyorlar.
Bolognese
Soğukkanlı ve sadık (bir yandan da oyuncu) Bolognese köpekleri, apartmanda yaşayanlar için sakin ev arkadaşlarıdır.
Eğitim önemlidir: Köpeğinizin havlamasını kontrol etmesine yardımcı olun
Havlama söz konusu olduğunda eğitim, köpeğinizin ırkından daha belirleyici bir faktördür. Doğru erken eğitim ve sosyalleşme (bunlar köpeğinizin iyiliği için zaten çok önemlidir), biraz havlamanın çok da sorun olmayacağını bilen sosyal bir köpeğe sahip olmanızı sağlayacaktır.
Hangi ırkı seçerseniz seçin, havlamayı makul bir seviyede tutmanız çok önemlidir (sonuçta apartman hayatı komşular demektir). İki küçük ırk olan Uzun Tüylü Chihuahua ve Yorkshire Terrier, çok fazla egzersize ihtiyaç duymadıkları için ideal apartman köpekleridir ama genellikle havlama eğilimi olan ırklar olarak bilinirler. Benzer şekilde, İskoç Terrier'ler de harika bekçi köpekleri olarak bilinir. Eğitim ve sosyalleşme daha ilk günden itibaren önemlidir (elbette bu, apartman dairesinde yaşamıyor olsanız bile tüm köpekler için geçerlidir).
Köpeğiniz için doğru olan şey ne?
Apartman dairesinde yaşıyorsanız köpek sahibi olma yolculuğunuza başlamadan önce zaman ayırarak ırkı ne olursa olsun bir köpek sahibi olmakla ilgili mevcut tüm bilgileri ve ipuçlarını dikkatlice incelemeniz iyi bir fikirdir.
Nerede yaşıyor olursanız olun, köpek sahibi olmak büyük bir adımdır. Büyük ya da küçük, sessiz ya da oyuncu, seçtiğiniz köpek uzun yıllar sizinle birlikte yaşayacaktır. İhtiyaçları konusunda araştırma yapmanız, sizinle birlikte geçireceği hayatına sorunsuz ve mutlu bir başlangıç yapmasına yardımcı olacaktır.
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