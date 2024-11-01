Küçük köpek ırkları, onları evlerine alan her insan için olasılıklarla dolu bir dünyanın kapılarını aralar ve bol bol neşe ve dostluk getirir. Her köpekte olduğu gibi bazı sağlık sorunları ve göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler olacağından, yeni ev arkadaşınızı sahiplenmeden önce her şeyi iyice anlamalısınız. Bu ırklar bazı aileler için harika olsalar da küçük çocukların köpeğinizle doğru bir şekilde nasıl etkileşime geçeceklerini bildiklerinden ve köpeğinizi eğittiğinizden emin olmalısınız. Ve yeni yürümeye başlayan bir çocuğunuz varsa olası ezilme kazalarını önlemek için Toy Poodle veya Yorkie gibi oyuncak büyüklüğündeki ırklardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Hangi ırkı seçerseniz seçin, evinize uygun bir köpek bulduğunuzdan emin olmak ve yıllar boyu sürecek sevgi ve sadakatin keyfini çıkarabilmek için yeterince araştırma yaptığınızdan emin olun.