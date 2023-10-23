Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Doğal, asil bir zarafete sahip keskin zekalı, atletik hayvanlar olan poodle'lar; Oyuncak, Minyatür ve Standart olmak üzere üç farklı boyutta bulunabilen hayat dolu köpeklerdir.

Başlangıçta Avrupalı avcılar tarafından akarsulardan ve göllerden av hayvanı toplamak için kullanılan Poodle'lar; son derece dikkatli, memnun etmeye istekli ve görev odaklı hayvanlardır. İsmi Almanca'da su sıçratmak anlamına gelen "pudel" kelimesinden gelen, Fransızcada ise dişi ördek anlamında kullanılan "cane" kelimesinden türetilmiş caniche (kaniş) ismiyle bilinen bu köpeklerin sıçrama ve yüzme konusunda çok becerikli olması şaşırtıcı değildir.

Genel görünümleri hakkındaki yanılgılara, eski zamanlardan kalma spesifik bir "kırpma" uygulaması sebep olur. Bu uygulamada, hayvanın kritik bölgelerindeki tüyler suda sıcak tutmaları için uzun bırakılır, diğer bölgelerdeki tüyler ise daha hızlı yüzebilmesi için kısa tutulur. Tabii ki, bu göz alıcı görünümün arkasında estetik bir amaç da bulunur; Poodle'lar yüzyıllardır modaya meraklı kişilerin tercih ettiği bir arkadaş ve köpek gösterilerinde birinciliğe oynayan düzenli katılımcılardır.

Poodle'lar oldukça hassastır ve insanlara çok iyi uyum sağlar. Bu özellikleri, oldukça yüksek enerji seviyeleri ile birleştiğinde ilgi görmeyi ve komut almayı seven bir ırk karşımıza çıkar. Poodle'lar, sıkı eğitim ve düzenli egzersizle çocukların ve diğer hayvanların etrafında uslu davranan mükemmel arkadaşlar olabilir.