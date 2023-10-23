Biraz poodle'lardan bahsedelim
O çevik yürüyüşü, asil tavrı, o kıskanılası tüyleri. Poodle'ları köpek dünyasının süper modelleri olarak görüyor olabilirsiniz ancak oldukça eski olan bu ırk, dikkat çekici bir görünüşten çok daha fazlasına sahip! Bir zamanlar su kuşu avcılığı için yetiştirilen, son derece zeki hayvanlar olan poodle'lar, doğuştan atlettir ve doğaları gereği görev odaklıdırlar. Oyuncak, minyatür veya standart, hangi türden olduğu fark etmeksizin etraftaki en zeki köpeklerden olan bu hayvanlar, eğitime son derece yatkındır ve çeşitli köpek aktivitelerinde başarılıdır. Bu da onları harika birer arkadaş ve aile üyesi yapar.
Resmi adı: Poodle
Diğer adları: Caniche (Fransa - Türkiye'de "kaniş" olarak da bilinir.)
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları5 out of 5
Tüy dökme seviyesi1 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|33 - 43 cm
|33 - 43 cm
|Kilo
|Kilo
|11 - 12 kg
|10 - 11 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 12 ay
|12 ay ila 7 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 ila 16 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Poodle'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Doğal, asil bir zarafete sahip keskin zekalı, atletik hayvanlar olan poodle'lar; Oyuncak, Minyatür ve Standart olmak üzere üç farklı boyutta bulunabilen hayat dolu köpeklerdir.
Başlangıçta Avrupalı avcılar tarafından akarsulardan ve göllerden av hayvanı toplamak için kullanılan Poodle'lar; son derece dikkatli, memnun etmeye istekli ve görev odaklı hayvanlardır. İsmi Almanca'da su sıçratmak anlamına gelen "pudel" kelimesinden gelen, Fransızcada ise dişi ördek anlamında kullanılan "cane" kelimesinden türetilmiş caniche (kaniş) ismiyle bilinen bu köpeklerin sıçrama ve yüzme konusunda çok becerikli olması şaşırtıcı değildir.
Genel görünümleri hakkındaki yanılgılara, eski zamanlardan kalma spesifik bir "kırpma" uygulaması sebep olur. Bu uygulamada, hayvanın kritik bölgelerindeki tüyler suda sıcak tutmaları için uzun bırakılır, diğer bölgelerdeki tüyler ise daha hızlı yüzebilmesi için kısa tutulur. Tabii ki, bu göz alıcı görünümün arkasında estetik bir amaç da bulunur; Poodle'lar yüzyıllardır modaya meraklı kişilerin tercih ettiği bir arkadaş ve köpek gösterilerinde birinciliğe oynayan düzenli katılımcılardır.
Poodle'lar oldukça hassastır ve insanlara çok iyi uyum sağlar. Bu özellikleri, oldukça yüksek enerji seviyeleri ile birleştiğinde ilgi görmeyi ve komut almayı seven bir ırk karşımıza çıkar. Poodle'lar, sıkı eğitim ve düzenli egzersizle çocukların ve diğer hayvanların etrafında uslu davranan mükemmel arkadaşlar olabilir.
Poodle'lar hakkında 2 bilgi
1. Name that origin
Despite being emblematic of all that is French, Poodles actually made their European debut in Germany where they were bred for bird hunting. However, it seems the breed can be traced even farther back in time: images of what appear to be ancestors of the Poodle assisting their masters in various activities have been observed in Ancient Roman and Egyptian artifacts.
2. Güzellik uykusu
Bu çekici, akıllı ve atletik köpeklere yalnızca kısa bir gece uykusunun yetmesi adil olmazdı. Gerçekten de poodle'lar uykuyu çok severler; yavruların günlük uyku süresi 15 saat civarında olup yetişkinler günde yaklaşık 12-13 saat uyur. Bu nedenle, poodle'ınız uzun bir şekerleme yaptığında şaşırmayın, bu kadar güzel olmak için dinlenmek gerekir!
Irkın geçmişi
Poodle'ın kökenleri hakkındaki teoriler arasında atalarının Cermen kabileleriyle Asya bozkırlarından Avrupa'ya geldiğini ve 8. yüzyıldaki Moro işgali neticesinde Kuzey Afrika Berberileriyle birlikte Avrupa'ya seyahat ettiğini söyleyenler vardır. Durum ne olursa olsun, Poodle'lar çok uzun zamandır aramızdadır.
Dört asır önce Almanya'da kuş ve su hayvanı avcılığı konusunda yerini sağlamlaştırmış bir ırk olan Poodle'ın adı Almanca'da su sıçratmak anlamına gelen "pudel" veya "pudelin" kelimesinden gelmektedir. Eğitilebilir nitelikleri, atletik yetenekleri ve orantılı yapıları ile Poodle'lar, hızla oldukça popüler bir ırk haline gelmiştir.
Poodle'ların bu popülerliği, üreticilerin çeşitli kullanım amaçları için daha küçük versiyonlar (önce Minyatür ve ardından Oyuncak cinsleri) üretmeye başlamasıyla sonuçlandı. Fransızlar, av için standart Poodle'ı kullanırken orta boy Minyatür ırk trüf mantarı avcılığıyla ve Oyuncak ırk ise toplumun üst sınıflarından insanlara arkadaşlık etmekle görevlendirdi.
1874'te, İngiltere'deki Köpek Kulübü ilk Poodle kaydını yaptı ve kısa süre sonra 1886 yılında da Amerikan Köpek Kulübü kayıtlara başladı. Ancak ırk, uluslararası başarıya 2. Dünya Savaşı sonrası, özellikle de 1950'lerde erişti ve yirmi yıl boyunca ülkenin en tercih edilen yavru köpeği oldu.
Avrupa'daki varlıkları söz konusu olduğunda, Alman kökenli olsalar da Poodle'lar yaygın olarak Fransız şıklığının emsali olarak görülür ve dünya çapında düzenlenen yarışmalarda sıklıkla birincilik alırlar.
Baştan kuyruğa
Poodle'ların fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Yüz
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte poodle'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
Heyecan mı yoksa başka bir şey mi?
Poodle'lar, doğal olarak atletik ve oldukça aktif köpeklerdir. Bu nedenle hareketli olma işini bir adım öteye götürüp birden daireler çizerek koşturmaya başlarlarsa şaşırmayın! Bununla birlikte, koştukları sırada heyecandan ziyade gerginlik varsa nöbet geçiriyor olabilirler. Nöbetlerin pek çok olası nedeni vardır, bu nedenle olağan dışı bir şey fark ettiğiniz anda derhal veterinerinize gitmek herhangi bir sorunu erkenden fark etmenize yardımcı olacaktır.
Kalça çıkığı belirtilerine dikkat edin
Birçok ırk gibi Poodle'lar da kalçada deformasyon nedeniyle uyluğun kısmen kalça yuvası dışına kaydığı bir durum olan ve kalça çıkığı olarak da bilinen bu genetik bozukluktan mustarip olabilir. Olası belirtiler arasında hareket azalması, "seken tavşan" yürüyüşü ve/veya koşma, atlama, merdiven çıkma gibi aktivitelere isteksizlik yer alır.
Kalça çıkığı, kontrol edilmediği takdirde artrite ve nihayetinde topallamaya neden olabilir. İyi haber ise, veteriner hekiminizde çekilecek düzenli röntgenlerin ve yapılacak tam sağlık muayenelerinin, problemin erken farkına varmanızı sağlayıp köpeğinize destek olmak ve ona mümkün olan en iyi bakımı sağlamak adına iyi bir başlangıç olacağıdır.
Göz sorunları için gözünüzü dört açın
Özellikle minyatür ve oyuncak cinsi bazı poodle'larda gözlemlenen bir başka durum da PRA'dır (progresif retinal atrofi). PRA, retinanın kademeli olarak bozulmasına neden olabilecek bir dizi göz hastalığını kapsar. PRA'nın erken bir belirtisi, bazen gündüz de görülebilen gece körlüğüdür. Olası sorunlardan zamanında haberdar olmanız için veteriner hekiminizden bir PRA Optigen DNA testi istemeyi unutmayın.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir minyatür poodle için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve geçirebileceği hastalıklar ya da sahip olabileceği hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır.
İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vermek isteyeceği su molaları için yanınızda su getirin.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir.
Yavru bir minyatür poodle'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru minyatür poodle'ların bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme sürecinde bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir minyatür poodle'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır- bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve dışkı kalitesini artırır.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yoğun büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük tüketilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin minyatür poodle'lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak.
Küçük köpek ırkları, yetişkin yaşta oral ve dental bozukluklara; daha doğrusu dental plak ve tartar birikimine maruz kalırlar. Minyatür poodle'ın dişleri ve çenelerinin oldukça fazla korumaya ihtiyacı vardır. Daha fazla çiğnemeye teşvik etmek için tasarlanmış bir mama tanesinin şekli ve dokusu, dental plağın oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül ise tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak günlük oral hijyeni destekleyebilir. Küçük köpek ırkları, yemek seçen köpekler olarak tanınırlar. Özel formül ve aromaların yanı sıra özel bir dokuya sahip mama tanesi boyutu da iştahlarını canlandırır. Küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimlidir; sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan minyatür poodle'lar için, sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları dışkı kokusunu ve hacmini azaltmaya yardımcı olur. İç mekanda yaşam genellikle daha az egzersiz anlamına geldiğinden, daha düşük enerji ihtiyaçlarını karşılayan uyarlanmış bir kalori içeriği ve yağ metabolizmasını destekleyen L-karnitin içeren bir diyet, ideal kilonun korunmasına yardımcı olabilir. İnsan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, köpeğinizi günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Minyatür poodle'lar, 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, enerjilerini korumaya yardımcı olur ve uyarlanmış bir fosfor içeriği böbrek sistemlerini destekler. Yaşlanmaya sindirim kapasitelerinde değişiklik ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle daha yaşlı minyatür poodle'lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Üstelik yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanırlar. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının zaman içinde bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mamalarının büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Mama tanesi şeklinin köpeğinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenmiş olması, besin alımını azaltmayı destekleyerek sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olabilir.
Poodle'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Eğitim söz konusu olduğunda, Poodle'lar sınıf birincileridir. Poodle'lar keskin zekaları, atletik yatkınlıkları ve memnun etme konusundaki yoğun istekleri sayesinde hızlı öğrenir ve kendilerine bir iş verilmesine bayılır.
Ek olarak, erken eğitim ve sosyalleştirme de yüksek enerjilerini yönlendirmelerine ve sahiplenme eğilimlerini engellemelerine yardımcı olur. Son derece duyarlı olduklarından ödül maması ve/veya favori oyuncaklarla ödüle dayalı eğitim, onlara bir şeyler öğretmek için mükemmel bir yaklaşımdır. Poodle'lar, insanların etrafında olmaktan hoşlanır ve makul miktarda egzersize ihtiyaç duyarlar. Uzun süre yalnız bırakılan bir Poodle, bir süre sonra yıkıcı davranışlar sergileyebilir. Unutmayın, meşgul bir Poodle ilerleme kaydeden bir Poodle'dır!
Poodle, sahibinin çok çeşitli zevklerine uyacak şekilde şekillendirilebilen kalın, çok kıvırcık, ve dökülmeyen tüylere sahip bir ırktır. Bununla birlikte, Poodle edinmek isteyenler, bu ırkın estetik bakımının birçok kişinin profesyonellerden yardım almayı tercih ettiği ciddi bir sorumluluk olduğunu da bilmelidir. Ayrıca, Poodle'lara her üç ila altı haftada bir bakım yapılması gerektiğinden ciddi masraflar oluşabilir. Bazı sahipler, bakımı daha kolay kısa bir kesim seçer; ancak bu durumda tüyler hızla keçeleşebileceğinden bu durum bile düzenli fırçalama gerektirir.
Sonuç olarak Poodle, çoğunlukla dökülmeyen tüylere sahip olduğundan alerjisi olan kişiler için iyi bir seçimdir!
Poodle'lar, yakacak çokça enerji ile doğuştan gelen çevikliklerinin ve atletik yeteneklerinin tadını çıkarır. Bu nedenle, fiziksel sağlıklarının iyi durumda olması için ölçülü, düzenli egzersiz yapmalıdırlar. Poodle'ınızın günde en az bir ila üç saat egzersiz yapması önerilir. Fiziksel aktivitelerden büyük fayda sağladıkları için uzun yürüyüşler, koşular, bir şeyler getirme ve yüzme, Poodle'ların tüm bu enerjiyi yönlendirmesine yardımcı olmanın yalnızca birkaç harika yoludur.
7/7
Poodle'lar hakkında her şey
"Orta" miktarda havladıkları kabul edilmekle birlikte, Poodle'lar asla sebepsiz yere havlamaz. Havlama sebepleri arasında uzun süre boyunca yalnız kalma, yoldan geçenler, heyecan vb. sayılabilir. Neyse ki bu köpekler, erken yaşlarda başlayacak sıkı bir eğitime son derece iyi yanıt verir ve havlamayı bastırmayı öğrenebilirler.
Tek kelimeyle, evet. Gün boyunca aktif kalmayı seven özgür ruhlu hayvanlar olmalarına rağmen -ki sahipleri bu özelliklerini takdir eder- Poodle köpeklerinin bir başka yönü daha vardır- genelde günün sonunda sahiplerinin yanına sokulmaya istekli olurlar.
Poodle'ınız için özel beslenme
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hastaneleri https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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