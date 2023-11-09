Kilo Ver, Hayat Kaliteni Artır

Dünya genelindeki kedilerin ve köpeklerin %40’ından fazlası fazla kiloludur. Her ne kadar bu derece yaygın olsa da, aşırı kilo durumunu fark etmek maalesef her zaman kolay olmuyor. Bununla birlikte, bu durumu tersine çevirebilir ve kedinizin ya da köpeğinizin sağlıklı kilosuna kavuşmasında rol üstlenebilirsiniz. Sağlıklı kilonun korunması birçok faydayı da beraberinde getirecektir:

Belirli hastalıkların gelişimine ilişkin risklerde azalma

Kireçlenme sorunu yaşayan köpeklerde kilo kaybı klinik belirtilerde iyileşme sağlayabilir

Canlılık ve aktivite düzeylerinde artış

Veteriner hekim masraflarında düşüş