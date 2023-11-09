Kilo Ver, Hayat Kaliteni Artır
Dünya genelindeki kedilerin ve köpeklerin %40’ından fazlası fazla kiloludur. Her ne kadar bu derece yaygın olsa da, aşırı kilo durumunu fark etmek maalesef her zaman kolay olmuyor. Bununla birlikte, bu durumu tersine çevirebilir ve kedinizin ya da köpeğinizin sağlıklı kilosuna kavuşmasında rol üstlenebilirsiniz. Sağlıklı kilonun korunması birçok faydayı da beraberinde getirecektir:
- Belirli hastalıkların gelişimine ilişkin risklerde azalma
- Kireçlenme sorunu yaşayan köpeklerde kilo kaybı klinik belirtilerde iyileşme sağlayabilir
- Canlılık ve aktivite düzeylerinde artış
- Veteriner hekim masraflarında düşüş
Peki evcil hayvanınızın sağlıklı kilosuna yeniden kavuşmasını nasıl sağlayabilirsiniz?
Öncelikle, veteriner hekiminizle birlikte doğru beslenme çözümünü seçmeniz son derece önemlidir.
ROYAL CANIN® Satiety Weight Management, fazla kilolu yetişkin kedilerde ve köpeklerde sağlıklı kilo kaybına ve muhafazasına destek olmak için özel olarak tasarlanan tam ve dengeli bir beslenme formülüdür. Yalnızca 2 ila 4 haftada, kedinizin veya köpeğinizin daha enerjik, hareketli ve interaktif olduğunu fark edeceksiniz.
Kişiye özel kilo kontrolü programı
Doğru formülü seçmenin yanı sıra, veteriner hekiminiz kilo verme sürecinde ve sonrasında kişiye özel bir beslenme programıyla size aşağıdaki konularda ilave destek sağlayabilir:a
1. Anlamak...
evcil hayvanınızın mevcut vücut kondisyon skorunu anlamak.
2. Belirlemek...
evcil hayvanınızın ırkına, yaşına ve aktivite düzeyine uygun bir kilo hedefleyerek kilo verme sürecinin ilerleyen dönemlerinde değiştirilebilecek şekilde doğru beslenme ve günlük porsiyon miktarı dahil olmak üzere optimal beslenme rutinini belirlemek.
3. Değerlendirmek...
evcil hayvanınızın evdeki ortamının yanı sıra sahipleriyle ve ailesiyle ilişkilerini değerlendirmek.
4. Değiştirmek...
evcil hayvanınızın her zaman yemek ya da ödül istediği anlamına gelmeyen ancak ilgi, sevilme ya da fiziksel aktivite ve oyun gibi farklı bir ödül türünü işaret edebilecek olan yalvarma alışkanlığının üstesinden gelmek için evcil hayvanınızın aldığı ödül veya atıştırmalık sayısını ya da türünü değiştirmek.
5. Belirlemek...
evcil hayvanınız için doğru aktivite düzeyini ve doğal içgüdülerini harekete geçiren oyunlardan dışarıda keşif gezilerine kadar yeterli egzersizi evcil hayvanınızın rutinine nasıl dahil edeceğinizi belirlemek.
Uygulaması kolay, daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek, evcil hayvanınızın daha sağlıklı bir kiloya kavuşmasını sağlar.
Sağlıklı kilonun korunması, evcil hayvanınızın uzun ve sağlıklı bir ömür sürmesine yardımcı olabilir. İyi habere gelirsek, kilo kaybı sürecinde size eşlik edecek bir desteğiniz var. Hemen şimdi veterinerinizle ROYAL CANIN® Satiety Weight Management ve evcil hayvanınızın ihtiyaçlarına uygun kilo kontrolü programı hakkında görüşün ve evcil hayvanınızın kilo vermesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olun.