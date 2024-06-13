Deri Tahrişi ve Kaşıntıya Eğimli Köpekler İçin

Deri tahrişi, köpeklerin veteriner hekime götürülmesinin en yaygın nedeni... Hassas bir deri köpeğinizin sık sık kaşınmasına neden olur, bu da cildine zarar vererek enfeksiyon oluşmasına yol açabilir. Kaşıntıya eğimli köpekler için özel olarak geliştirilmiş bir beslenme çözümü olan Royal Canin Dermacomfort Care, köpeğinizin cilt sağlığını mümkün olan en iyi durumda tutmanıza, ve yaşam kalitesini iyileştirmenize yardımcı olabilir. Tüm boyutlardaki köpekler için uygun olan, yaş ve kuru mama alternatifleriyle sizlere sunulan Royal Canin Dermacomfort Care, kanıtlanmış başarısıyla hassas derili köpekler için ideal çözüm.

Azaltılmış alerjen formülü ile özel olarak seçilmiş proteinler kullanılarak dikkatli şekilde hazırlanmıştır. Köpeğinizin derisinin rahatlamasına yardımcı olan, deriyi çevresel tahriş edicilere karşı koruyan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Köpeğinizin deri ve tüy bütünlüğünün ve sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Royal Canin Dermacomfort Care

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