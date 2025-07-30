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Наше руководство по средним породам собак

Собаки среднего размера занимают особое место в сердцах многих потенциальных владельцев домашних животных. Их разносторонний характер и «правильный» размер делают их популярными среди семей и отдельных лиц. Собаки средних пород обычно весят от 11 до 24 кг (от 24 до 52 фунтов). Конечно, конкретные диапазоны веса и роста могут отличаться в зависимости от конкретной собаки.

Независимо от того, владеете ли вы собакой впервые или же хотите увеличить свою четвероногую семью, у вас может быть много причин выбрать собаку среднего размера.

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Бассет-хаунд, бегающий на открытом воздухе

Какие бывают типы средних собак?

Когда речь идет о собаках среднего размера, имеется в виду разнообразная группа пород, каждая из которых обладает отличительными чертами, темпераментом и характером, которые могут соответствовать различному образу жизни и предпочтениям владельцев. Если вы ищете собаку среднего размера, вот некоторые породы, которые вы можете выбрать:
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Спокойные

Спокойные породы собак среднего размера любят просто отдыхать со своей семьей и могут включать в себя нормандскую артезианскую или бассета, который также может относиться к крупной породе.

Мальчик сидит и обнимает свою гончую собаку в траве на заднем дворе
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Общительные

Общительные собаки среднего размера известны своей способностью общаться с людьми и гончими. Среди них есть такие породы, как бигли, которые также могут быть маленькими собаками.

бигль, лежащий на зеленой траве летом
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Семейные

Семейные собаки среднего размера — это ласковые и преданные собаки, которые обожают быть частью семьи, такие как английский сеттер или австралийская овчарка.

Щенок английского сеттера на улице летом на траве
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Спортивные

Охотничьи собаки среднего размера — это породы, которые любят проводить время на свежем воздухе, такие как бретонский спаниель или выжла, которые также могут быть крупными собаками.

Бретонский спаниель, стоящий на берегу пруда в лучах солнца
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Нелиняющий

Средние собаки, которые не линяют, являются лучшим вариантом для людей с аллергией и включают в себя такие породы, как пудели или португальская водяная собака.

Портрет белой собаки породы большой королевский пудель. На улице
Помните, что хотя черты породы могут указывать на общее поведение, каждая отдельная собака будет иметь свой собственный характер. Потратьте время на встречи и общение с разными собаками, чтобы убедиться, что выбранная вами собака не только соответствует вашему образу жизни и дому, но и ваш дом и образ жизни подходят для выбранной собаки.

Почему стоит выбрать собаку среднего размера?

Собаки среднего размера находятся как раз между маленькими и большими и могут быть привлекательны для многих людей. Вот несколько вещей, о которых следует подумать, чтобы убедиться, что вы подходите для породы среднего размера:

Универсальность

Способные к адаптации собаки среднего размера могут хорошо себя чувствовать в небольших жилых помещениях и домах с просторными открытыми площадками. Они одинаково хорошо себя чувствуют в городе и на природе.

Потребности в физических упражнениях

При более умеренных потребностях в физических упражнениях собакам среднего размера, скорее всего, понравятся ежедневные прогулки, а также физические и интерактивные игры. Они потенциально отлично подходят для активных семей, которые ищут кого-то, с кем можно выйти на улицу.

Семейные

Собаки среднего размера — это золотая середина, а это значит, что они могут вписаться в самые разные домашние и семейные структуры. Однако помните, что детей никогда не следует оставлять наедине с собакой, и их дрессировка обязательна.

Обучаемость

Умные и стремящиеся угодить, собаки среднего размера относительно легко поддаются дрессировке с помощью методов положительного подкрепления.

Венгерская выжла в осеннюю пору в поле

Какие есть проблемы со здоровьем, на которые следует обратить внимание при работе с собаками среднего размера?

Как и у всех собак, у средних пород есть некоторые специфические проблемы со здоровьем. Ваш ветеринар будет лучшим союзником вашего щенка (помимо вас, конечно), помогая вам следить за здоровьем вашей собаки среднего размера с помощью регулярных осмотров и профилактического ухода. Заводчику также следовало генетически протестировать родителей вашего потенциального щенка на предмет возможных проблем со здоровьем. Вы можете поддержать здоровье своей собаки и помочь снизить риск развития некоторых проблем со здоровьем, обеспечив ей полноценное и сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, а также обстановку безопасности и заботы. Всё это должно способствовать долгой и здоровой жизни вашей собаки.

Имейте в виду следующие потенциальные проблемы:

Некоторые средние породы, например корги, могут быть подвержены дисплазии тазобедренного сустава. Это заболевание поражает тазобедренные суставы, где головка и суставная впадина неправильно прилегают и трутся друг о друга. Регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса и добавки для суставов могут помочь предотвратить или справиться с этим состоянием.

Породы с висячими ушами, особенно собаки, которые любят гулять на улице, такие как кокер-спаниели, могут быть подвержены ушным инфекциям, поэтому держите их уши чистыми и сухими и следите за любыми признаками проблемы. Регулярно проверяйте уши щенка на предмет грязи или мусора и чистите их, тщательно высушивая, чтобы не осталось лишней воды. Сообщите ветеринару на регулярном осмотре, если вы заметили покраснение ушей или же есть ваш пес постоянно качает головой или часто чешет уши.

Перекармливание и отсутствие физических упражнений могут привести к ожирению у собак среднего размера, что может вызвать другие проблемы со здоровьем и сократить продолжительность их жизни. Некоторые породы могут быть более склонны к ожирению, например лабрадоры и золотистые ретриверы, которых из-за различий в размерах считают собаками среднего и крупного размера. Регулярные визиты к ветеринару для контроля состояния организма и обеспечения регулярных физических упражнений необходимы для поддержания здорового веса.

У собак среднего размера, как и у всех собак, может развиться кожная аллергия или пищевая непереносимость, что приведет к зуду, выпадению шерсти и кожным инфекциям. В этом случае может помочь адаптированное питание. Содержание собаки в чистоте и отсутствие возможных аллергенов также может помочь предотвратить раздражение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы подозреваете, что у вашей собаки аллергия.

Некоторые породы собак среднего размера, такие как кокер-спаниели, могут быть предрасположены к дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). ДКМП — это состояние, которое может ухудшить способность сердца перекачивать кровь через сосудистую систему. Регулярные обследования сердца могут помочь в раннем выявлении и лечении.

Пародонтоз часто встречается у собак, а средние породы могут быть подвержены стоматологическим проблемам без регулярного ухода за зубами, включая регулярную чистку зубов и визиты к ветеринару для проверки зубов вашей собаки.

Независимо от того, какую собаку среднего размера вы выберете, вы можете помочь поддержать ее здоровье, тесно сотрудничая с ветеринаром, чтобы обеспечить наилучшие результаты для своего щенка.

Портрет щенка английского кокер-спаниеля на фоне цветов

Какие физические особенности есть у собак среднего размера?

Внешний вид часто играет важную роль при выборе нового компаньона. Породы среднего размера имеют множество эстетических опций. Вот некоторые факторы, которые вы можете учитывать, когда дело доходит до внешнего вида вашей собаки среднего размера:

Вы можете выбрать любой образ, который хотите, от пушистых собак среднего размера до собак с более длинной или короткой шерстью. Когда дело доходит до типа шерсти, вы также должны учитывать климат и потребности в уходе. Например, собаки с короткой шерстью, такие как немецкие гончие, могут подойти для более теплого климата, в то время как густая шерсть, такая как у сибирских хаски или американских эскимосских собак, может подойти для более прохладных регионов. А если вы ищете более пушистую или кудрявую шерсть, вам может понравиться барбет, который бывает как среднего, так и большого размера.

Собаки средних пород бывают разных окрасов и рисунков шерсти. Окрасы могут варьироваться от однотонных до разноцветных, а некоторые породы имеют специфические рисунки шерсти, которые делают их визуально яркими. Вот несколько распространенных окрасов собак средних пород:

Средние собаки могут различаться по размеру и строению тела. Некоторые из них могут иметь более атлетическое телосложение, например, басенджи, которые также являются маленькими собаками, в то время как другие более коренастые, как корги. Вы также можете найти стройные и спортивные породы, такие как доберманы, и множество других вариантов формы и размеров тела.
У собак среднего размера могут быть различные черты морды, которые способствуют их уникальному внешнему виду, от проникновенных и выразительных глаз до уникальных мимических морщин, как у шарпеев.
У многих собак среднего размера уникальные уши, которые могут быть опущенными, как у американского фоксхаунда, или висячими, как у американского водяного спаниеля. Есть также много собак среднего размера с заостренными ушами, таких как чирнеко дель этна или сикоку.

Популярные породы собак средних размеров

Узнайте больше об этих популярных породах среднего размера:
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Эрдельтерьер

Их интеллект, энергия и ласковый характер делают их идеальными компаньонами для активных семей, которые понимают их жизнерадостный характер. Они также могут быть большими собаками.

Эрдельтерьер бежит
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Американский кокер-спаниель

Благодаря своему ласковому характеру и плюшевым длинным ушам кокер-спаниели могут стать прекрасными семейными компаньонами.

Американский кокер-спаниель на зеленой траве
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Сиба-ину

Эти уроженцы Японии известны своим умом, независимым характером и скоростью. Но их пушистая внешность, похожая на лису, может сделать их фаворитами среди любителей собак.

сиба-ину бегает и играет в летнем парке
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Бордер-колли

Очень умные и энергичные бордер-колли являются отличными пастухами и хорошо адаптируются к активным домашним хозяйствам.

Бордер-колли бегает по лугу зимой
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Австралийская овчарка

Австралийские овчарки, известные своим потрясающим окрасом шерсти и интеллектом, отлично подходят для различных видов спорта и занятий.

Австралийская овчарка у озера осенью

Изучите библиотеку средних пород здесь:

Узнать больше
Как и все остальные, собаки среднего размера принесут много радости и общения любому, кто возьмет их в свой дом. Вы можете найти собаку, соответствующую вашему образу жизни и домашнему укладу, но обязательно обратитесь к ветеринарам, профессиональным заводчикам и центрам усыновления и убедитесь, что ваш дом и образ жизни точно так же подходят для той собаки, которую вы хотели бы взять.

 

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