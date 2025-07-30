Наше руководство по средним породам собак
Собаки среднего размера занимают особое место в сердцах многих потенциальных владельцев домашних животных. Их разносторонний характер и «правильный» размер делают их популярными среди семей и отдельных лиц. Собаки средних пород обычно весят от 11 до 24 кг (от 24 до 52 фунтов). Конечно, конкретные диапазоны веса и роста могут отличаться в зависимости от конкретной собаки.
Независимо от того, владеете ли вы собакой впервые или же хотите увеличить свою четвероногую семью, у вас может быть много причин выбрать собаку среднего размера.
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Какие бывают типы средних собак?
Спокойные
Спокойные породы собак среднего размера любят просто отдыхать со своей семьей и могут включать в себя нормандскую артезианскую или бассета, который также может относиться к крупной породе.
Общительные
Общительные собаки среднего размера известны своей способностью общаться с людьми и гончими. Среди них есть такие породы, как бигли, которые также могут быть маленькими собаками.
Семейные
Семейные собаки среднего размера — это ласковые и преданные собаки, которые обожают быть частью семьи, такие как английский сеттер или австралийская овчарка.
Спортивные
Охотничьи собаки среднего размера — это породы, которые любят проводить время на свежем воздухе, такие как бретонский спаниель или выжла, которые также могут быть крупными собаками.
Нелиняющий
Средние собаки, которые не линяют, являются лучшим вариантом для людей с аллергией и включают в себя такие породы, как пудели или португальская водяная собака.
Почему стоит выбрать собаку среднего размера?
Универсальность
Способные к адаптации собаки среднего размера могут хорошо себя чувствовать в небольших жилых помещениях и домах с просторными открытыми площадками. Они одинаково хорошо себя чувствуют в городе и на природе.
Потребности в физических упражнениях
При более умеренных потребностях в физических упражнениях собакам среднего размера, скорее всего, понравятся ежедневные прогулки, а также физические и интерактивные игры. Они потенциально отлично подходят для активных семей, которые ищут кого-то, с кем можно выйти на улицу.
Семейные
Собаки среднего размера — это золотая середина, а это значит, что они могут вписаться в самые разные домашние и семейные структуры. Однако помните, что детей никогда не следует оставлять наедине с собакой, и их дрессировка обязательна.
Обучаемость
Умные и стремящиеся угодить, собаки среднего размера относительно легко поддаются дрессировке с помощью методов положительного подкрепления.
Какие есть проблемы со здоровьем, на которые следует обратить внимание при работе с собаками среднего размера?
Как и у всех собак, у средних пород есть некоторые специфические проблемы со здоровьем. Ваш ветеринар будет лучшим союзником вашего щенка (помимо вас, конечно), помогая вам следить за здоровьем вашей собаки среднего размера с помощью регулярных осмотров и профилактического ухода. Заводчику также следовало генетически протестировать родителей вашего потенциального щенка на предмет возможных проблем со здоровьем. Вы можете поддержать здоровье своей собаки и помочь снизить риск развития некоторых проблем со здоровьем, обеспечив ей полноценное и сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, а также обстановку безопасности и заботы. Всё это должно способствовать долгой и здоровой жизни вашей собаки.
Имейте в виду следующие потенциальные проблемы:
Дисплазия тазобедренного сустава
Некоторые средние породы, например корги, могут быть подвержены дисплазии тазобедренного сустава. Это заболевание поражает тазобедренные суставы, где головка и суставная впадина неправильно прилегают и трутся друг о друга. Регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса и добавки для суставов могут помочь предотвратить или справиться с этим состоянием.
Инфекции уха
Породы с висячими ушами, особенно собаки, которые любят гулять на улице, такие как кокер-спаниели, могут быть подвержены ушным инфекциям, поэтому держите их уши чистыми и сухими и следите за любыми признаками проблемы. Регулярно проверяйте уши щенка на предмет грязи или мусора и чистите их, тщательно высушивая, чтобы не осталось лишней воды. Сообщите ветеринару на регулярном осмотре, если вы заметили покраснение ушей или же есть ваш пес постоянно качает головой или часто чешет уши.
Ожирение
Перекармливание и отсутствие физических упражнений могут привести к ожирению у собак среднего размера, что может вызвать другие проблемы со здоровьем и сократить продолжительность их жизни. Некоторые породы могут быть более склонны к ожирению, например лабрадоры и золотистые ретриверы, которых из-за различий в размерах считают собаками среднего и крупного размера. Регулярные визиты к ветеринару для контроля состояния организма и обеспечения регулярных физических упражнений необходимы для поддержания здорового веса.
Аллергия
У собак среднего размера, как и у всех собак, может развиться кожная аллергия или пищевая непереносимость, что приведет к зуду, выпадению шерсти и кожным инфекциям. В этом случае может помочь адаптированное питание. Содержание собаки в чистоте и отсутствие возможных аллергенов также может помочь предотвратить раздражение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы подозреваете, что у вашей собаки аллергия.
Сердечные заболевания
Некоторые породы собак среднего размера, такие как кокер-спаниели, могут быть предрасположены к дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). ДКМП — это состояние, которое может ухудшить способность сердца перекачивать кровь через сосудистую систему. Регулярные обследования сердца могут помочь в раннем выявлении и лечении.
Стоматологические проблемы
Пародонтоз часто встречается у собак, а средние породы могут быть подвержены стоматологическим проблемам без регулярного ухода за зубами, включая регулярную чистку зубов и визиты к ветеринару для проверки зубов вашей собаки.
Независимо от того, какую собаку среднего размера вы выберете, вы можете помочь поддержать ее здоровье, тесно сотрудничая с ветеринаром, чтобы обеспечить наилучшие результаты для своего щенка.
Какие физические особенности есть у собак среднего размера?
Внешний вид часто играет важную роль при выборе нового компаньона. Породы среднего размера имеют множество эстетических опций. Вот некоторые факторы, которые вы можете учитывать, когда дело доходит до внешнего вида вашей собаки среднего размера:
Собаки средних пород бывают разных окрасов и рисунков шерсти. Окрасы могут варьироваться от однотонных до разноцветных, а некоторые породы имеют специфические рисунки шерсти, которые делают их визуально яркими. Вот несколько распространенных окрасов собак средних пород:
- Белый: собаки среднего размера, такие как самоед и американская эскимосская собака
- Коричневый: породы среднего размера, такие как кокер-спаниель, чесапикский бей-ретривер и стандартный пудель
- Черный: породы среднего размера, такие как американский кокер-спаниель, австралийский келпи и бордер-колли
- Рыжий: такие породы, как австралийская овчарка и ирландский сеттер
- Серый: собаки среднего размера, такие как жесткошерстный словацкий пойнтер, который также может быть большим, и шнауцер
Популярные породы собак средних размеров
Эрдельтерьер
Их интеллект, энергия и ласковый характер делают их идеальными компаньонами для активных семей, которые понимают их жизнерадостный характер. Они также могут быть большими собаками.
Американский кокер-спаниель
Благодаря своему ласковому характеру и плюшевым длинным ушам кокер-спаниели могут стать прекрасными семейными компаньонами.
Сиба-ину
Эти уроженцы Японии известны своим умом, независимым характером и скоростью. Но их пушистая внешность, похожая на лису, может сделать их фаворитами среди любителей собак.
Бордер-колли
Очень умные и энергичные бордер-колли являются отличными пастухами и хорошо адаптируются к активным домашним хозяйствам.
Австралийская овчарка
Австралийские овчарки, известные своим потрясающим окрасом шерсти и интеллектом, отлично подходят для различных видов спорта и занятий.
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