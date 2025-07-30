Собаки среднего размера занимают особое место в сердцах многих потенциальных владельцев домашних животных. Их разносторонний характер и «правильный» размер делают их популярными среди семей и отдельных лиц. Собаки средних пород обычно весят от 11 до 24 кг (от 24 до 52 фунтов). Конечно, конкретные диапазоны веса и роста могут отличаться в зависимости от конкретной собаки.

Независимо от того, владеете ли вы собакой впервые или же хотите увеличить свою четвероногую семью, у вас может быть много причин выбрать собаку среднего размера.