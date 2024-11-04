İster yavru bir kedi alın ister barınaktan bir kedi sahiplenin, ister belirli bir safkan ırkı ister melez bir ırkı tercih edin, kedi sahibi olmak büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, yeni evcil hayvanınızın ırk özellikleri ne olursa olsun geçerlidir. Ama evinize uzun tüylü bir kedi almanız, bilmeniz gereken bazı ekstra bakım sorumluluklarını beraberinde getirecektir.

Bu rehberimizde, uzun tüylü kedilerin onları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı özelliklerini inceleyeceğiz.