Uzun tüylü kediler ve bakımları hakkında bilinmesi gereken altı şey
İster yavru bir kedi alın ister barınaktan bir kedi sahiplenin, ister belirli bir safkan ırkı ister melez bir ırkı tercih edin, kedi sahibi olmak büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, yeni evcil hayvanınızın ırk özellikleri ne olursa olsun geçerlidir. Ama evinize uzun tüylü bir kedi almanız, bilmeniz gereken bazı ekstra bakım sorumluluklarını beraberinde getirecektir.
Bu rehberimizde, uzun tüylü kedilerin onları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı özelliklerini inceleyeceğiz.
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1- Uzun tüylü kediler: Çeşitli ırklar
Geniş kapsamlı bir kategori olan uzun tüylü kedi ırklarında bol miktarda çeşitlilik bulacaksınız:Sibirya ve Neva Masquerade ırkları, Rusya ve Kuzey Avrupa'nın soğuk ormanlarındaki şartlarda hayatta kalmak üzere hava koşullarına dayanıklı ve etkileyici kürklerle evrim geçirmiştir. Balinese kedilerinin kökenleri, daha sonra kendisi de bir ırk olarak tanınan Siyam kedilerinin ara sıra uzun tüylü olarak doğan yavrularına uzanmaktadır.
Tüm bu kedi ırklarının ve diğerlerinin ortak bir yönü vardır: Güzel görünen ancak belirli miktarda bakım gerektiren kalın, uzun tüylü kürkler.
2- Kedinizi serin tutun
Pek çok uzun tüylü kedi ırkı zaman içinde aşırı soğuğa dayanacak şekilde evrim geçirmiştir. Ancak buzlu Sibirya ormanlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan o etkileyici kürk, kedinizin daha ılıman iklimlerde fazla sıcak hissetmesine neden olabilir.
Uzun tüylü kedilerin kalın kürkleri, sıcaklık yükseldiğinde onları çok fazla ısınma riskiyle karşı karşıya bırakır.
Kedinizin yüksek sıcaklıklara maruz kalma riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı basit önlemler vardır. Sahipleri olarak uzun tüylü kedileri yazın nasıl serin tutacağınızı öğrenmeniz önemlidir:
Çoğu ırk yaz aylarında tüy dökse de uzun tüylü kedilerin tüylerini kesmek daha da serin kalmalarına yardımcı olabilir (bunu profesyonel bir hayvan kuaförüne de yaptırabilirsiniz).
Kedinizin her zaman bol miktarda taze, temiz suya erişimi olduğundan emin olun. İdeal olarak evde birkaç yere birkaç farklı kaplar bırakın.
Kediniz güneşlenmekten hoşlanıyor olsa bile istediği zaman içeri geçip serinlemek için gölgelik bir alan bulabilmelidir.
Kedilerde sıcak çarpması belirtileri arasında nefes nefese kalma, anksiyete, kuru diş etleri, denge kaybı ve kusma bulunur. Bu belirtileri fark ederseniz derhâl veteriner hekiminize ulaşın.
Neyse ki hava sıcaklığı çok uç noktalara düşmediği sürece, uzun tüylü kedinizin kalın kürküyle kışın üşüme ihtimali çok düşüktür.
3- Dökülen tüylere hazırlıklı olun
Uzun tüylü bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız yeni evcil hayvanınızın (bazı durumlarda oldukça fazla) tüy dökeceğinin farkında olmalısınız. Bazıları mevsimsel olarak tüy dökse de ev kedileri tüm yıl boyunca tüy dökebilirler.
Uzun tüylü kediler, kısa tüylü olanlardan daha mı fazla tüy döker? Hayır, bu aslında bir efsanedir ve uzun tüylü kediler kısa tüylü kedilerden daha bile az tüy dökebilirler. Ancak tüyleri uzun olduğundan, eninde sonunda evinizin her yerine yayılacak olan o tüy topakları genellikle daha görünür olur.
4- Uzun tüylü kediler: Bir bakım rehberi
Uzun tüylü kedinizin tüyleriyle ilgilenmeniz, bakımının önemli bir parçasıdır. Bu, (her ne kadar bunlar da önemli olsa da) sadece düzgün görünmesini sağlamak ya da evinizi süsleyen tüy miktarını kısıtlamakla ilgili değildir: Bakım, kedinizin sağlığı ve mutluluğu için hayati önem taşır.
Tabii ki bu işte yalnız değilsiniz: kediler, yalanmalarıyla meşhurdurlar. Yavru kediler bakım sanatını daha küçük yaşlarda annelerinden öğrenirler. Araştırmalar, kedilerin toplam zamanlarının yaklaşık %4'ünü (ya da uyumadıkları/dinlenmedikleri zamanın %8'ini) kendi bakımlarına harcadıklarını göstermektedir. Papilla adı verilen küçük çıkıntılarla kaplı sert dilleri, tüyleri için bir tarak görevi görerek ölü tüyleri, deriyi ve kiri temizler.
Ancak sahipleri tarafından taranmaları, gösterdikleri çabaya destek olur ve başlıca üç avantaj sağlar:
1.
Kir, parazit ve ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olmak, deri tahrişi ve enfeksiyon riskini azaltır.
2.
Kedinizin tüylerinin birbirine dolaşmasını önlemeniz; hareket ederken derisini çekiştirebilecek ağrılı dolanmalar, düğümler ve kıtıklaşmış tüy katmanları şeklinde ortaya çıkabilecek sorunları azaltır. Aşırı kıtık oluşumu durumlarında uzun tüylü kedinizin tüy katmanlarından kurtulmak için profesyonel bir kuaföre ihtiyacı olabilir. En iyisi, işlerin o aşamaya gelmesine izin vermemektir.
3.
Ölü tüylerin temizlenmesi, kedinin bağırsağını tıkarsa tehlikeli olabilecek ve özellikle uzun tüylü kedi ırkları için risk teşkil eden tüy topaklarının oluşma riskini azaltır.
Bilinmesi gerekenler: Bakıma dair önemli bilgiler
Kedinizi küçük yaşlardan itibaren bakıma alıştırmalısınız. Ancak kediler yaşlandıkça taramanın daha da önemli hâle geldiğini unutmayın. Yaşlı kediler, genç kedilere kıyasla kürkleriyle daha az ilgilenme eğiliminde olacaklarından, biraz yardıma ihtiyaç duyabilirler.
Uzun tüylü kedinizin tüy bakımını ne sıklıkla yapacağınız ve ne tür bir tarak kullanacağınız onun ırkına, büyüklüğüne, mizacına ve tüylerinin ne kadar kabarık ve uzun olduğuna bağlı olacaktır.
Kediniz gerginse veya taranmaktan hoşlanmıyor gibi görünüyorsa işe önce ona sarılarak başlamayı deneyin, yavaş yavaş kısa bir tarama seansına geçin ve kediniz o duyguya alıştıkça süreyi uzatın.
Kum kabını kullandığında temiz kalmasına yardımcı olmak ve o hassas bölgede deri tahrişlerini önlemek için uzun tüylü kedinizin popo kısmındaki tüyleri kesmeniz gerekebilir.
Dışarıda dolaşan kedilerin kürklerinde çim tohumu veya böcek gibi kalıntılar olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek, tahriş veya enfeksiyon riskini azaltır.
Aklınızda herhangi bir şüphe varsa veteriner hekiminizden tavsiye alabilirsiniz. Uzun tüylü kediniz için profesyonel bir pet kuaföründen de hizmet almak isteyebilirsiniz. İster köpeklerin olmadığı sessiz, sakin bir pet kuaför salonu ister evde bakım yapan bir kuaför olsun, araştırma yaptığınızdan ve kediniz için doğru olanı seçtiğinizden emin olun.
5- Sağlıklı kürk, sağlıklı kedi
Elbette bununla bitmiyor ama tüylerini ve derisini iyi durumda tutmak, bir kedinin genel sağlığı için çok önemlidir. Özenli bakımın yanı sıra beslenme de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır.
Uzun tüylü kediniz, hayatının her aşamasında gerekli besinlerle dolu sağlıklı bir diyete ve doğru enerji ve protein dengesine ihtiyaç duyar. Bunları doğru yapmanız, genel sağlık durumunun iyi kalmasına yardımcı olmanın yanı sıra derisinin ve tüylerinin de en iyi formda kalmasını sağlayacaktır.
- Protein alımı, tüylerin ve derinin yenilenmesi açısından önemlidir.
- Omega-3 ve Omega-6 gibi temel yağ asitleri, kedilerin derisinin iyi durumda, tüylerinin de parlak kalmasına yardımcı olur.
- Bazı durumlarda, tüy yumaklarının oluşumunu azaltmak üzere özel olarak formüle edilmiş mamalar uzun tüylü kedilere çok iyi gelebilir. Tavsiye almak için veteriner hekiminizle görüşebilirsiniz.
6- Uzun tüylü kediler ve sahipleri
Uzun tüylü kedilerin alerjisi olan kişilerde daha şiddetli reaksiyonlara neden olduğu yönündeki söylentiler sadece bir efsanedir. Alerjiye neden olan şey kedinin tüyleri değil, kedinin derisi ve salyasında bulunan Fel d 1 proteinidir. Elbette kedi kendini yaladığında bu protein evin her tarafına yayılır.
Kedinizi düzenli olarak taramanız, evinize yayılan (salyayla kaplı) tüy miktarını azaltacaktır. Uzun tüylü Sibirya kedisi, şaşırtıcı bir şekilde diğerlerine göre daha az alerji tepkisine neden olan kedi ırklarından biridir. Bunun sebebi muhtemelen protein seviyelerinin daha düşük olmasıdır ama bu konu hâlâ araştırılmaktadır.
Kedi sahiplenmeye karar vermek büyük bir adımdır ve yeni evcil hayvanınızı eve getirmek heyecan verici bir andır. Uzun tüylü bir kedinin ne tür bir özel bakıma ihtiyaç duyacağı hakkında daha fazla bilgi edinmeniz, geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.
Alacağınız bakım ve sağlık ipuçlarıyla uzun tüylü kedinizin yeni yuvasına kolayca alışmasını sağlayabilir, siz de kedi sahibi olarak yeni hayatınıza kolay ve keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.
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