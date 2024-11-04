Kısa tüylü kediler ve bakımları hakkında bilinmesi gereken altı şey
Evinize kedi almaya karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı artılar ve eksiler vardır. Mesela uzun tüylü bir kedi, sizin ona verebileceğinizden daha fazla bakıma ihtiyaç duyabilir. Durum böyleyse, aralarından seçim yapıp evinize alabileceğiniz pek çok kısa tüylü kedi ırkı vardır.
Ancak kısa tüylü kedi dostunuzun da bakım ihtiyaçlarını tek başına halletmesini beklemeyin. Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olarak kedinizin tüylerinin sağlıklı ve parlak kalmasında siz de önemli bir rol oynayacaksınız.
Onları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı kısa tüylü kedi özelliklerini inceleyeceğiz.
1. Her şekil, her boyut
Hayatınızı paylaşabileceğiniz pek çok kısa tüylü kedi ırkı olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir. Sarılmayı çok sevenlerden daha oyuncu olanlara, işte daha az bakım gerektirmesiyle bilinen dört kedi ırkı.
Abyssinian
Sevecen Abyssinian (Habeş Kedisi) çok az bakıma ihtiyaç duyar. Haftada bir kez taramanız tüylerini parlak ve temiz tutacaktır. Böylece ikiniz de daha fazla oyun zamanının keyfini çıkarabilirsiniz çünkü bu, her zaman hareket hâlinde olmayı seven, hayat dolu bir kedi ırkıdır.
Bengal
Benekli kısa kürkü, Bengal kedisine biraz vahşi bir görünüm katar. Bu aynı zamanda oyuncu mizacına da çok uygun bir görünümdür. Bengal kedileri ayrıca çok sosyaldir ve diğer evcil hayvanlarla ve aile üyeleriyle iyi geçinirler. Tahmin ettiğiniz gibi bu parlak kürk çok az bakım gerektirir. Haftada bir kez taramanız yeterli olacaktır. Ayrıca bu kediler çok az tüy dökerler.
Birman Kedisi
Birman kedisinin kısa ve şık tüylerine vurulmamak çok zordur. Bu kendinden emin kedi, sahiplerine yakın kalarak oynamayı ve yükseklerde gezinmeyi sever. Eşsiz görünümü ve sevecen kişiliğiyle Birman kedileri popüler bir kedi ırkı hâline gelmiştir. Bu özellikler yetmedi mi? Bu şık kediler, çok az bakım gerektirirler. Tek gereken, tüylerin parlaklığını korumak için yumuşak bir fırçayla haftada bir kez taramaktır.
Siyam
Kısa, parlak tüyleri ve büyük, sivri kulakları sayesinde bir Siyam kedisini anında tanıyabilirsiniz. Bakım söz konusu olduğunda, ölü tüylerden kurtulmak için haftada bir kez taramanız yeterli olacaktır. Ayrıca çok fazla tüy dökmezler.
2. Bakım yapın
Bakım söz konusu olduğunda kediniz yavruluktan yaşlılığa kadar yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. Onu pozitif bir şekilde ne kadar erken alıştırırsanız, bakım yapılırken kendini o kadar rahat hissedecektir. Kedinize göre uyarlanmış doğru araçlara sahip olduğunuzdan emin olmanız da önemlidir.
Bakım gereksinimleri ne kadar az olursa olsun, genel sağlığı için kedinizin kürkünü temiz tutmanız çok önemlidir. Kendi görünüşlerine kesinlikle özen gösteriyor olsalar da yardımınıza hayır demezler. Hatta biraz mırıldanma ile ödüllendirilebilirsiniz bile!
Kısa tüylü kedinizin bakımlarını yapmanız, görünümünü korumanın ötesinde başka faydalar da sağlayabilir:
● Bire bir vakit geçirme imkânı verir
● Kedinizin dolaşımının rahatlamasına yardımcı olabilir
● Kas elastikiyetinin artmasına yardımcı olabilir
● Tüylerini yumuşatarak daha rahat etmesini sağlar
Bakım, yalnızca kedinizin tüylerini taramaktan daha fazlasını gerektirir. Sahibi olarak kulaklarını kontrol edip temizlemeli, dişlerini düzenli olarak fırçalamalı (eğer izin verirse ideal olarak her gün) ve gerektiğinde tırnaklarını kesmelisiniz.
Bakım ritüelinin kediniz için keyifli olması beklense de kedinizde rahatsızlık belirtisi olup olmadığına dikkat etmeniz önemlidir. Bu belirtiler arasında şunlar sayılabilir:
● Aşırı kuyruk sallama
● Kulaklarının pozisyonunda değişiklik
● Sizden uzaklaşmaya çalışması
Bu belirtileri gördüğünüzde, onun isteklerine saygı gösterin ve bakım seansını sonlandırın. Nasıl olsa bir dahaki sefere tekrar deneyebilirsiniz.
3. Kısa tüylü kediler ve insan alerjileri
Kedi alerjileri söz konusu olduğunda, sanılanın aksine hiçbir kedi %100 hipoalerjenik değildir.
Bunun nedeni, alerjenin doğrudan kedi tüylerinden gelmemesidir. Alerjen, Fel d 1 adı verilen alerjenik bir protein aracılığıyla kedi salyası ve kedi kepeğinden gelir. Tüm kediler bu proteini üretir ve kendilerini yaladıklarında tüylerine ve kepeklerine bulaştırırlar. Sonuç olarak evin içine yayılır ve alerjik reaksiyonların tetiklenmesine neden olabilir.
Bu, alerjiniz olsa bile kısa tüylü bir kediyle yaşayamayacağınız anlamına gelmez. Tüylerini düzenli bir biçimde, ideal olarak açık havada taramanız, tüy ve kepek dökülmesini minimumda tutmanıza yardımcı olacaktır. Elektrik süpürgesini biraz daha sık kullanmanız, evinizi olabildiğince tüysüz tutmanıza yardım edecektir.
4. Sağlıklı bir kiloda kalmasını sağlayın
5. Soğuğa dikkat
Kedinizin üşüdüğünü gösteren bazı yaygın belirtiler şunlardır:
- Titreme... Tıpkı insanlar gibi kediler de bulundukları ortam yeterince sıcak değilse titrerler.
- Zihinsel kapasitede azalma... Kediniz normalden daha az dikkatli görünüyorsa bu, ısınmaya ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir.
- Soğuk vücut bölümleri... Kedinizin patileri, kulak uçları veya kuyruğunun normalden daha soğuk olduğunu hissederseniz bu normal değildir.
- Yorgunluk... Üşüyen kediler, yorgunluk belirtileri gösterebilir.
6. Her hava koşulunda, her mevsim: Rahat olmasını sağlayın
Kediniz ısınmak için içeride daha fazla zaman geçiriyorsa ona yardımcı olun. Isıtmalı bir yatak alabilir ya da yatakta yanınıza kıvrılmasına izin verebilirsiniz. Sfenks gibi kısa tüylü ve tüysüz kediler için ekstra bir kat yumuşak, rahat, kedi dostu bir kıyafet bile gerekebilir.
Bununla birlikte, soğuk aylarda kedinizin kilo almasını önlemek için dikkatli olmalısınız. Yılın geri kalanında dışarıya daha fazla çıkmaya alışkınsa hareketsiz kalması kilo almasına neden olabilir. Onunla oyunlar oynayarak aktif kalmasını sağlayın.
Bırakın güneş içeri girsin
Yine de dışarıyı seyretmek istiyorsa kedi ağacını hava akımı olmayan bir pencerenin yanına kurabilirsiniz. Dışarısı soğuk olsa bile kediniz güneş ışığının keyfini çıkarabilir.
Sıcak aylarda ise durum farklıdır. Kısa tüylü kediniz fazla tüy sorunu yaşamayacak olsa da güneş yanığı olmaması için kedi güneş kremi almayı düşünebilirsiniz.
İlgili Makaleler
Bu sayfayı beğenin & paylaşın