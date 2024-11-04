Evinize kedi almaya karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı artılar ve eksiler vardır. Mesela uzun tüylü bir kedi, sizin ona verebileceğinizden daha fazla bakıma ihtiyaç duyabilir. Durum böyleyse, aralarından seçim yapıp evinize alabileceğiniz pek çok kısa tüylü kedi ırkı vardır.

Ancak kısa tüylü kedi dostunuzun da bakım ihtiyaçlarını tek başına halletmesini beklemeyin. Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olarak kedinizin tüylerinin sağlıklı ve parlak kalmasında siz de önemli bir rol oynayacaksınız.

Onları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı kısa tüylü kedi özelliklerini inceleyeceğiz.