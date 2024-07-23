Border Collie'lerden bahsedelim
“Koşmak için doğdum.” Parlak gözleri ve canlı görünümüyle altta yatan enerji kaynağına dair ipuçları veren bir ırk olan Border Collie’nin mantrası bu olabilir. Sevecen ve sadık bir dost olan Border Collie, koşucular ya da spor düşkünleri için ideal bir yol arkadaşıdır. Irkın sürekli hareket halinde olma ihtiyacını düşündüğümüzde, sahibi ne kadar atletikse o kadar iyidir.
Resmi adı: Border Collie
Diğer adları: Collie
Kökeni: İskoçya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Sıcak hava?4 out of 5
Soğuk hava?4 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?1 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|48 - 56 cm
|46 - 53 cm
|Kilo
|Kilo
|13.5 - 25 kg
|13.5 - 25 kg
|Yaşam evresi
|Yetişkinlik dönemi
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Border Collie'yi tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Şimdi ne yapıyoruz? Border Collie konuşabilseydi ondan en çok duyacağımız şey bu olurdu. Bu ırk son derece enerjiktir ve neredeyse sürekli hareket halinde olmak ister, dolayısıyla aynı özellikleri taşıyan bir sahiple mükemmel bir uyum sağlar. Bu köpek apartman hayatını pek sevmez, çünkü Border Collie’nin sıra dışı bir enerjisi vardır. Koşacak alan ve yapacak iş bulabildiği tarlalar, çiftlikler veya diğer ortamlar onun için idealdir.
Hafif yapılı Border Collie, çoban ırkının timsali gibidir ve koyunlara ya da hiç beklemediğiniz bir anda size diktiği gözleriyle o meşhur “çoban gözü”ne sahiptir. Açık ara en çevik ve atik köpeklerden biridir.
Irkın adı, İngiltere ve İskoçya arasında yer alan, koşullara uyum sağlayacak bir köpek yetiştirilmesini gerektiren engebeli Highland topraklarındaki Borders bölgesinden gelmektedir. Tüm gün koyun gütmek mi? Hiç sorun değil!
İliklerine kadar sadık olan Border Collie’ler, etrafta yabancılar varken son derece sevimli bir şekilde sessiz kalabilirler. Görevler ve işler geldikçe kısa sürede ısınırlar. Border Collie’lerin davranışları coşkulu olsa da dengesiz değildir, oldukça tahmin edilebilir ve güvenilir bir ırktır. Bu ırk, çeviklik ve itaat yarışmaları için biçilmiş kaftandır. Bu yarışmalar, ırkın son derece atletik yapısını sergileyebildiği muhteşem fırsatlardır.
Bull Terrier’ler hakkında 2 gerçek
1. Kaçış sanatında usta olabilir.
Border Collie’nin bitmek bilmeyen enerjisi ve merakı, kokuları takip etmesine ve başını alıp gitmesine neden olabilir. Çitlerle çevrilmiş bir alanda tutarak ve gözünüzü ondan ayırmayarak güvende kalmasını sağlayın.
2. Border Collie için sınırlara dikkat edin
Yani İskoçya ile İngiltere arasındaki sınırda; çünkü Border Collie'nin son derece atletik yapısı ve çevikliği, burada bulunan engebeli Highland arazisi ve bölgede çok ihtiyaç duyulan koyun gütme faaliyetleri için çok uygundu.
Irkın tarihçesi
Border Collie’ler, kökenlerinin dayandığı Birleşik Krallık’ta uzun bir geçmişe sahiptir. Onlardan önceki çok sayıda sürü ve çoban köpeği soyundan gelirler. 17. yüzyılda ortaya çıkan bu ırk, garip bir şekilde 20. yüzyıla kadar resmi olarak tanınmamıştır. İsmi, ırkın İngiltere ile İskoçya arasındaki sınırda (border) yer alan engebeli Highland topraklarında çoban köpeği olarak kullanılmasına dayanmaktadır. İsmin “Collie” kısmı ise çoban köpeklerine atıfta bulunmakta ve İskoç lehçesinden gelmektedir.
Irk geliştikçe belirli coğrafi bölgelere göre kollara ayrılmıştır: Welsh Sheepdog’lar (Galler Çoban Köpekleri), Northern Sheepdog’lar (Kuzey Çoban Köpekleri), Highland Collie’ler (Sakallı Collie’ler) ve Scotch Collie’ler (İskoç Collie’leri).
1860'ta İngiltere'de ikinci köpek gösterisi yapıldı ve İskoç Çoban Köpekleri gösterildi.
Border Collie'ler, ister ticari bir ortamda ister bir ev ortamında olsun, çeviklikleri ve çobanlık yetenekleri nedeniyle hala çok değer görmektedir.Border Collie'nin olağan üstü zekası ve hız ihtiyacı, dünya çapındaki çeviklik yarışmalarını kazanmalarını sağlamıştır.
Tepeden kuyruğa
Bull Terrier’lerin fiziksel özellikleri
3.Gövde
2.Baş
1.Kulaklar
4.Kuyruk
2.Baş
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Bull Terrier’iniz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz
Dikkat: Oyun oynayan çocuklar sürüye katılabilir
Havlama, dişleme ve dürtme gibi davranışlar açık alanda sorun olmasa da evde Border Collie’nin iş moduna girmesine neden olabilir. Köpeğinizi daha en başından itibaren etrafta çocuklar varken eğitin, böylece kuzular ile küçük kuzular arasındaki farkı anlayabilir.
Border Collie'ler nefessiz kalana kadar koşarlar
Evet, gerçekten. Border Collie’lerin koşma ve gütme arzusu genetiktir. Bu ırk ekstra dayanıklıdır ve kucaklaşmayı da sever, ama ancak iş bittikten sonra. Köpeğinizin bolca geniş alan bulunan doğru bir ortamda yetişmesini sağlayarak bu ihtiyacı karşılayabilirsiniz.
Ani el hareketleri, düşündüğünüzden daha fazla anlama gelebilir.
Sahipler ve yetiştiriciler, Border Collie’ye ne yapması gerektiği konusunda talimat vermek için belli belirsiz hareketlerden faydalanırlar ve sonuç olarak köpekler komutları neredeyse önceden tahmin edebilirler. Köpeğinizin çevresinde yapılan hareketlere dikkat edin, çünkü bu hareketler köpeğiniz tarafından tamamen farklı bir şekilde yorumlanabilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Border Collie için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.
İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.
Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.
Yavru Border Collie’nin enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Border Collie’nin bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Border Collie’ninkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavru köpeğin dişleri - süt dişlerinden başlayarak veya ilk dişler, sonra daimi dişler - kuru mamanın boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısa büyüme aşaması aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle, gıdanın yüksek bir enerji içeriğine (Kcal/100g gıda olarak ifade edilir) sahip olması gerekirken, diğer tüm besinlerin konsantrasyonları da özel olarak formüle edilmiş bir büyüme gıdasında normalden daha yüksek olacaktır. Altı aylık olana kadar günlük ödeneğin üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Border Collie'leri insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten yaşamları boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Border Collie'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir besinsel lif kaynağı ile optimum sindirilebilirliği teşvik eder
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak.
Doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş ve mannan-oligosakkaritler içeren bir formül önerilir.
Bordir Collie'ler 7 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formül canlılıklarını korumaya, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığını korumaya yardımcı olur. Yaşlanmaya ayrıca sindirim kapasitelerinde değişme ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle daha yaşlı Border Collie'ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler antioksidan özelliğe sahip olduğundan vücuttaki hücreleri yaşlanmayla ilişkili oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın olarak kabul edilen bir yanılgının aksine, gıdadaki protein içeriğini düşürmenin böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az faydası vardır. Ek olarak, yaşlı köpekler, genç köpeklere göre diyet proteini kullanmada daha az etkilidir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.
Tüy kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşlandıkça, köpekler diş problemlerinden daha fazla muzdariptir. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için kuru mamalarının şekli, boyutu ve sertliği çenelerine göre ayarlanmalıdır.
BULL TERRIERİNİZİN BAKIMI
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
Aşırı atletik yapısı, ırkın ayırt edici özelliğidir. Doğuştan yüksek motivasyona sahip olan Border Collie ne kadar egzersiz yaparsa o kadar iyidir. Çeviklik, itaat, iz sürme ve takım yarışmaları, hatta sadece sürekli hareket halinde olmak bile bu ırk için son derece uygundur. En iyisi, günlük yoğun aktivitedir.
Border Collie’nizin bakımı, tahmin edeceğiniz üzere biraz çaba gerektirecektir. Aktif bir ırk olduğundan, tercih edebileceğimizin aksine her zaman temiz kalmaz. Sert ile yumuşak arasında değişebilen tüylere sahip bu ırkı haftada bir ya da iki kere taramak, kıtıkları gidererek güzel görünmelerini ve her şeye hazır olmalarını sağlar.
Border Collie’den daha kolay eğitilebilen çok az köpek vardır. Çok zeki olan ve sizi sürekli memnun etmek isteyen köpeğinizin hayatı boyunca itaat eğitimi verilebilir. Irk, etrafındaki yeni insanlara ve köpeklere karşı temkinli olabileceğinden onu daha en başından itibaren sosyalleştirdiğinizden emin olun. Her zaman bir işe ihtiyaç duyan bu ırk için çeviklik eğitimi ve yarışmalar biçilmiş kaftandır. Meşgul bir Border Collie, mutlu bir Border Collie’dir.
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Border Collie'ler hakkında her şey
Border Collie'ler hakkında her şey
Çok bir şeyi değil! Border Collie'lerin en büyük dezavantajı,
sürekli aktiviteye ihtiyaç duymalarıdır. Irkın kökenleri sürü gütmeye
dayanır ve bu köpekler zaman zaman “fanatik bir işkolik” olarak adlandırılmışlardır. Sonuç olarak,
huylu huyundan vazgeçmez diyebiliriz. Border Collie'nin zekası onları
zaman zaman zorlu hale getirir ve şehir yaşamı için pek uygun değildirler. Bir çiftlik sahibi
değilseniz dostunuzu birden fazla günlük yürüyüşle veya özgürce koşabilecekleri
çitle çevrili bir bahçeyle meşgul tutun. Çeviklik dersleri ve ileri düzey itaat eğitimi, Border Collie'nin
aktivite düzeyiyle iyi uyum sağlar.
Border Collie sahibi olmak
harika bir karar olabilir. Harika bir mizaca sahip bu neşeli köpekler,
çocuk canlısı ve son derece oyuncudur. İnsanlarla birlikte olmaya iyi
uyum sağlayan bu ırkın çobanlık güdüsü, bazen insanlara bile yansıyabilir! Tüm
köpeklerde olduğu gibi, küçük yaşta sosyalleştirme ve eğitim çok önemlidir.
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Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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