Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Şimdi ne yapıyoruz? Border Collie konuşabilseydi ondan en çok duyacağımız şey bu olurdu. Bu ırk son derece enerjiktir ve neredeyse sürekli hareket halinde olmak ister, dolayısıyla aynı özellikleri taşıyan bir sahiple mükemmel bir uyum sağlar. Bu köpek apartman hayatını pek sevmez, çünkü Border Collie’nin sıra dışı bir enerjisi vardır. Koşacak alan ve yapacak iş bulabildiği tarlalar, çiftlikler veya diğer ortamlar onun için idealdir.

Hafif yapılı Border Collie, çoban ırkının timsali gibidir ve koyunlara ya da hiç beklemediğiniz bir anda size diktiği gözleriyle o meşhur “çoban gözü”ne sahiptir. Açık ara en çevik ve atik köpeklerden biridir.

Irkın adı, İngiltere ve İskoçya arasında yer alan, koşullara uyum sağlayacak bir köpek yetiştirilmesini gerektiren engebeli Highland topraklarındaki Borders bölgesinden gelmektedir. Tüm gün koyun gütmek mi? Hiç sorun değil!

İliklerine kadar sadık olan Border Collie’ler, etrafta yabancılar varken son derece sevimli bir şekilde sessiz kalabilirler. Görevler ve işler geldikçe kısa sürede ısınırlar. Border Collie’lerin davranışları coşkulu olsa da dengesiz değildir, oldukça tahmin edilebilir ve güvenilir bir ırktır. Bu ırk, çeviklik ve itaat yarışmaları için biçilmiş kaftandır. Bu yarışmalar, ırkın son derece atletik yapısını sergileyebildiği muhteşem fırsatlardır.