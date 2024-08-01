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İngiliz Setteri

İngiliz Setterleri yüksek performans köpekleridir.
English Setter adult in black and white
    ErkekDişi
    BoyBoy
    65 - 69 cm61 - 65 cm
    KiloKilo
    29 - 36 kg20 - 25 kg
    Yaşam evresi
    Irk kökenleri çizimi

    Irkın kökenleri

    İngiliz Setteri, 14. yüzyılda, av kuşları için bir göstericiye ihtiyaç duyan avcılar tarafından Setting Spaniel olarak geliştirildi. Bu ırkın seçimi, iki adamın çabaları sayesinde 19. yüzyılda hız kazandı.

    Edward Laverack, ırkın babası olarak kabul edilirken, Richard Purcell Llewellin ise Llewellin Setter olarak bilinen ayrı bir soy üzerinde uzmanlaştı.

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