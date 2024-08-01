İngiliz Setteri, 14. yüzyılda, av kuşları için bir göstericiye ihtiyaç duyan avcılar tarafından Setting Spaniel olarak geliştirildi. Bu ırkın seçimi, iki adamın çabaları sayesinde 19. yüzyılda hız kazandı.

Edward Laverack, ırkın babası olarak kabul edilirken, Richard Purcell Llewellin ise Llewellin Setter olarak bilinen ayrı bir soy üzerinde uzmanlaştı.