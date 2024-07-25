Chow Chow için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.

İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.

Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.

Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.

Yavru Chow Chow’un enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Chow Chow’un bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Chow Chow’unkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.

Benzer şekilde, bir yavru köpeğin dişleri - süt dişlerinden başlayarak veya ilk dişler, sonra daimi dişler - kuru mamanın boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısa büyüme aşaması aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle, gıdanın yüksek bir enerji içeriğine (Kcal/100g gıda olarak ifade edilir) sahip olması gerekirken, diğer tüm besinlerin konsantrasyonları da özel olarak formüle edilmiş bir büyüme gıdasında normalden daha yüksek olacaktır. Altı aylık olana kadar günlük ödeneğin üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.