Chow Chow
Salya akıtma eğilimi3 out of 5
Tüy dökme seviyesi1 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk1 out of 5
Sıcak hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|48 - 56 cm
|46 - 51 cm
|Kilo
|Kilo
|20 - 31 kg
|20 - 31 kg
|Yaşam evresi
|Yetişkinlik dönemi
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Chow Chow’lar hakkında 2 gerçek
Tepeden kuyruğa
Chow Chow’ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
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Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Chow Chow’unuz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Chow Chow için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.
İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.
Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.
Yavru Chow Chow’un enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Chow Chow’un bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Chow Chow’unkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavru köpeğin dişleri - süt dişlerinden başlayarak veya ilk dişler, sonra daimi dişler - kuru mamanın boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısa büyüme aşaması aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle, gıdanın yüksek bir enerji içeriğine (Kcal/100g gıda olarak ifade edilir) sahip olması gerekirken, diğer tüm besinlerin konsantrasyonları da özel olarak formüle edilmiş bir büyüme gıdasında normalden daha yüksek olacaktır. Altı aylık olana kadar günlük ödeneğin üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yaşamları boyunca Chow Chow’ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine onları günlük porsiyonlarından alınan kuru mama taneleriyle ödüllendirin ve aşırı kilo alımını önlemek için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına harfiyen uyun.
Yetişkin Chow Chow’lar için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek içerikler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir seviyede tutarak ideal bir vücut ağırlığını korumak.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir besinsel lif kaynağı ile optimum sindirimi teşvik etmek.
Zenginleştirilmiş esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA ve DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminleri ile cilt ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olur.
Doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş ve mannan-oligosakkaritler içeren bir formül önerilir.
Chow Chow’lar 7 yaşından sonra ilk yaşlanma belirtilerini göstermeye başlar. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılığının korunmasına, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişiklikler ve özel beslenme gereksinimleri ortaya çıkar, bu nedenle yaşlı Chow Chow’lar için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, yaşlanmayla bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı vücut hücrelerini korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın olarak kabul edilen bir yanılgının aksine, gıdadaki protein içeriğini düşürmenin böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az faydası vardır. Ek olarak, yaşlı köpekler, genç köpeklere göre diyet proteini kullanmada daha az etkilidir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Cildin ve tüylerin sağlığının korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek oranda belirli eser elementler.
Tüy kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşlandıkça, köpekler diş problemlerinden daha fazla muzdariptir. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için kuru mamalarının şekli, boyutu ve sertliği çenelerine göre ayarlanmalıdır.
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Chow Chow’lar hakkında her şey
Önerilen Irklar
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Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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