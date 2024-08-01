Kızıl İrlanda Setteri
Kızıl İrlanda Setteri Hakkında
Kızıl İrlanda Setteri neşeli, zeki, enerjik, sevecek ve sadık doğası sayesinde popülerlik kazanmış hızlı ve atletik bir köpektir.
Ana yurdunda aslen silah köpeği olarak yetiştirilen Kızıl İrlanda Setteri artık dünya çapında popüler bir aile köpeği haline gelmiştir ve gerek yetişkinler gerekse çocuklar için mükemmel bir arkadaştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Hevesli / Zeki / Neşeli / Sevecen / Sadık / Dayanıklı / Çalışkan
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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