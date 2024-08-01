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Kızıl İrlanda Setteri

Arkadaş canlısı ve dikkatli ifadesiyle ayırt edilen İrlanda Setteri, kızıl kürküyle hayranlarının dikkatini çeker.
Irish Red Setter adult black and white

Kızıl İrlanda Setteri Hakkında

Kızıl İrlanda Setteri neşeli, zeki, enerjik, sevecek ve sadık doğası sayesinde popülerlik kazanmış hızlı ve atletik bir köpektir.

Ana yurdunda aslen silah köpeği olarak yetiştirilen Kızıl İrlanda Setteri artık dünya çapında popüler bir aile köpeği haline gelmiştir ve gerek yetişkinler gerekse çocuklar için mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Hevesli / Zeki / Neşeli / Sevecen / Sadık / Dayanıklı / Çalışkan

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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