Minyatür Pinscher
Minyatür Pinscher hakkında
Minyatür Pinscher'ler, Alman Pinscher'lerinin hiçbir cücelik belirtisi göstermeyen daha küçük versiyonudur. Bu zarif, düz tüylü köpekler korkusuz ve atılgandır. Küçük olduklarının farkında değilmiş gibi görünürler.
Sahipleriyle güçlü bağ kuran bu köpekler tek kişinin, çiftlerin veya daha büyük çocukları olan ailelerin yaşadığı evlere kolayca uyum sağlar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Özgüvenli / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
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