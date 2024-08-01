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Minyatür Pinscher

Minyatür Pinscher'ler dikkatli, neşeli, özgüvenli ve dengelidir; bu da onları ideal aile köpeği ve refakatçi yapar.
Miniature Pinscher adult black and white

Minyatür Pinscher hakkında

Minyatür Pinscher'ler, Alman Pinscher'lerinin hiçbir cücelik belirtisi göstermeyen daha küçük versiyonudur. Bu zarif, düz tüylü köpekler korkusuz ve atılgandır. Küçük olduklarının farkında değilmiş gibi görünürler.

Sahipleriyle güçlü bağ kuran bu köpekler tek kişinin, çiftlerin veya daha büyük çocukları olan ailelerin yaşadığı evlere kolayca uyum sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Neşeli / Hevesli / Özgüvenli / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar

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