Minyatür Pinscher'ler, Alman Pinscher'lerinin hiçbir cücelik belirtisi göstermeyen daha küçük versiyonudur. Bu zarif, düz tüylü köpekler korkusuz ve atılgandır. Küçük olduklarının farkında değilmiş gibi görünürler.

Sahipleriyle güçlü bağ kuran bu köpekler tek kişinin, çiftlerin veya daha büyük çocukları olan ailelerin yaşadığı evlere kolayca uyum sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler