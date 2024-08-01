Bu sosyal kediler son derece oyuncudur ve koşmayı, kovalamayı ve oyuncaklarla oynamayı çok severler. Çocuklar, köpekler ve diğer evcil hayvanlar dahil tüm arkadaşlıklara bayılırlar.

Yerden kitaplığın tepesine tek seferde atlayamayabilirler ancak onları daha küçük adımlarla oraya götüren bir yol bulduklarında zıplama yeteneklerini ve zekalarını gösterirler.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler