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Munchkin

Munchkinler benzersiz, kısa bacaklı boylarıyla bilinir ancak hayranlarının kalbini kazanan şey oyuncu, uyum sağlayabilen doğalarıdır.
Munchkin adult black and white

Munchkin hakkında

Bu sosyal kediler son derece oyuncudur ve koşmayı, kovalamayı ve oyuncaklarla oynamayı çok severler. Çocuklar, köpekler ve diğer evcil hayvanlar dahil tüm arkadaşlıklara bayılırlar.

Yerden kitaplığın tepesine tek seferde atlayamayabilirler ancak onları daha küçük adımlarla oraya götüren bir yol bulduklarında zıplama yeteneklerini ve zekalarını gösterirler.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Oyuncu / Sosyal / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

 
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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