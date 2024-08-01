Munchkin
Munchkin hakkında
Bu sosyal kediler son derece oyuncudur ve koşmayı, kovalamayı ve oyuncaklarla oynamayı çok severler. Çocuklar, köpekler ve diğer evcil hayvanlar dahil tüm arkadaşlıklara bayılırlar.
Yerden kitaplığın tepesine tek seferde atlayamayabilirler ancak onları daha küçük adımlarla oraya götüren bir yol bulduklarında zıplama yeteneklerini ve zekalarını gösterirler.
Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy: Kısa tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Oyuncu / Sosyal / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç mekanda yaşamaya oldukça elverişlidir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
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