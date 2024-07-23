Bu bekçi köpekleri, büyük ve sağlam bir yapıya sahiptir, uzun yürüyüşler ve egzersiz için uygun olmalarını sağlayan kuvvetleri ve atletik vücutları vardır. Akita, onları dünya çapında popüler kılan asil ve onurlu bir ifadeye sahiptir.

Beyaz hariç tüm kürk renkleri "urajiro" olarak adlandırılır. Bu ifade burun kenarlarının, yanakların, çene altının, boynun, göğsün, göbeğin, kuyruğun alt tarafının ve bacakların iç kısmının beyazımsı tüylerle kaplı olduğu anlamına gelir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler