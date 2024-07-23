Akita
Akita'lar yanında biri olmasından hoşlansa da oldukça özgür ruhlu ve sakindir, ayrıca tereddüt etmeden inisiyatif alabilir.
Akita hakkında
Bu bekçi köpekleri, büyük ve sağlam bir yapıya sahiptir, uzun yürüyüşler ve egzersiz için uygun olmalarını sağlayan kuvvetleri ve atletik vücutları vardır. Akita, onları dünya çapında popüler kılan asil ve onurlu bir ifadeye sahiptir.
Beyaz hariç tüm kürk renkleri "urajiro" olarak adlandırılır. Bu ifade burun kenarlarının, yanakların, çene altının, boynun, göğsün, göbeğin, kuyruğun alt tarafının ve bacakların iç kısmının beyazımsı tüylerle kaplı olduğu anlamına gelir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Sadık / Sakin / İtaatkar
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Soğukkanlı / Sadık / Sakin / İtaatkar
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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