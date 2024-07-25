Bull Terrier’ler hakkında konuşalım
Bull Terrier, '(wo)adamın en iyi arkadaşı' köpek lakabını hak ediyor. Herkesi ve herkesi açık patileriyle karşılarlar, bu da onları sadık ve sevecen bir arkadaş yapar. Meşgul olmayı ve insanlarına olabildiğince yakın olmayı sevdikleri için, aksiyon nerede olursa olsun Bull Terrier'i bulacaksınız. Zekası, Bull Terrier'i harika bir oyun arkadaşı yapar ve tutarlı eğitimle Bull Terrier, çocuklarla çok iyi geçinebilen aile birimine hoş bir ektir.
Resmi adı: Bull Terrier
Diğer adları: English Bull Terrier, Bully, İngiliz Bull Terrier
Kökeni: Birleşik Krallık
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?4 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|56 - 57 cm
|53 - 54 cm
|Kilo
|Kilo
|25 - 30 kg
|20 - 25 kg
|Yaşam evresi
|Yetişkinlik dönemi
|1 ila 7 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|7 ila 10 yıl
|10 yaş ve sonrası
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Bull Terrier’ler hakkında 2 gerçek
1. Bay Yalnız
Bir Bull Terrier arkadaş olmayı tercih eder, bu nedenle iş seyahati veya evden uzakta geçen uzun günleri içeriyorsa bu sizin için uygun bir cins değildir. Kendilerini eğlendirmek için bırakılırsa, dişlerini geçirebilecekleri her şeyi yemeleri muhtemeldir. Bir Bull Terrier, 7/24 kesintisiz ilginizi beklemez, sadece insanların yanında olmayı severler! İsterseniz sosyal kelebekler.
2. Daha fazla egzersiz lütfen
Bir Bull Terrier sağlıklı kalmak için yalnızca fiziksel egzersize değil, günlük olarak zihinsel egzersize de ihtiyaç duyar. Bull Terrier’inizi koşulara veya uzun yürüyüşlere çıkarabilirsiniz (kaçmasını önlemek için her zaman tasmalı tutun) ama beyin hücrelerini çalıştıracak etkileşimli oyuncaklar da almalısınız. Bull Terrier, enerjisini mümkün olan her şekilde harcayacak, aktiviteleri onun için ne kadar eğlenceli hale getirirseniz size o kadar sadık olacaktır.
Irkın tarihçesi
Bull Terrier'in sahneye ilk çıktığı 1835 yılına geri saralım. Bir Bulldog ve bir İngiliz Terrier (artık soyu tükenmiş) arasında bir melez olan Bull Terrier, köpek dövüşü ringindeki gücü ve başarısıyla biliniyordu.
1860 yılında James Hinks adlı bir İngiliz, yeni bir trend belirleyen beyaz kaplamalı bir Bull Terrier yaratmak için yola çıktı. Birdenbire cins, İngiltere'deki seçkin beyefendilerin sahip olması gereken bir arkadaş haline geldi. Bu, insanlara karşı ağırbaşlı tavırları ve aynı zamanda ringde vahşi olmaları nedeniyle "Beyaz Şövalye" lakaplarını almalarına yol açtı.
Neyse ki köpek dövüşleri geçmişte kaldı ama Bull Terrier her zamanki gibi tatlı ve dost canlısı olmaya devam ediyor. Üstelik göstermekten korkmadığı şaşkın bir tarafı da var. Amerikan Kennel Club (AKC), ırkı ilk olarak 1885’te II. Nellie adında bir Bull Terrier ile kaydetti. 1936’da renkli Bull Terrier çeşidi resmi olarak tanındı ve 1992’de Minyatür Bull Terrier ayrı bir ırk olarak kaydedildi.
Çoğu insan, uzak akrabaları olan American Staffordshire Terrier ve Staffordshire Bull Terrier gibi günümüzün Bull Terrier’lerinin de bir çeşit köpek gladyatörü olduğuna inanıyor. Cesur mu? Evet. Aktif olmayı seviyor mu? Ona da evet. Ama gerçekte Bull Terrier ömür boyu yanınızda olacak sevecen ve sadık bir dosttur.
Tepeden kuyruğa
Bull Terrier’lerin fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Kulaklar
3.Gözler
4.Tüy
5.Gövde
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Bull Terrier’iniz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz
Cilt tipi: hassas
Boğa Teriyerleri genel olarak oldukça sağlıklı bir cinstir, ancak dikkat edilmesi gereken bir şey hassas ciltlerdir, özellikle de beyaz önlüklü olanlar. Cins ayrıca toz, polen veya yıkama deterjanları ile temas alerjisine sahip olabilir. Haftalık fırçalama sırasında, veterineriniz tarafından kolayca tedavi edilebilecek kızarıklık veya tahrişlere dikkat edin. Bull Terrier'inizin iyi hissetmesini sağlamak için gerekirse uzun süreli tedavi seçenekleri de vardır!
Etrafında dönen
Genç Boğa Teriyerleri (6 aylık +) bazen kuyruklarını kovalama takıntısı geliştirebilirler. Genellikle bu, sıkıldıklarına işaret eder, bu durumda basit bir çözüm vardır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha fazla egzersiz! Bull Terrier'inizle bir oyun oynayın veya dışarıda güzel bir yürüyüş yaparak dikkatlerini dağıtın. Bu işe yaramazsa, kendi başınıza bir kuyruk dönüşüne girmeyin. Ya köpek arkadaşınıza yardımcı olacak bir ilaç önerecek ya da sizi güvenilir bir davranışçıya yönlendirecek olan veterinerinize danışın.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bull Terrier için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.
İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.
Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.
Yavru Bull Terrier’in enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Bull Terrier’in bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Bull Terrier’inkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Benzer şekilde, bir yavru köpeğin dişleri - süt dişlerinden başlayarak veya ilk dişler, sonra daimi dişler - kuru mamanın boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısa büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yaşamları boyunca Bull Teriyerlere insan gıdaları veya yağlı atıştırmalıklar vermekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, günlük yemek ödeneğinden alınan kuru mamalarla ödüllendirin ve aşırı kilo alımını önlemek için paketin üzerinde yazan beslenme kurallarına sıkı sıkıya uyun.
Yetişkin Bull Terrier’ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Yüksek oranda sindirilebilir malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak
Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir besinsel lif kaynağı ile optimum sindirilebilirliği teşvik eder
Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak.
Doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş ve mannan-oligosakkaritler içeren bir formül önerilir.
Bull Terrier’ler yaklaşık 7 yaşlarında ilk yaşlanma belirtilerini göstermeye başlar. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılığının korunmasına, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişiklikler ve özel beslenme gereksinimleri ortaya çıkar, bu nedenle yaşlı Bull Terrier’ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, yaşlanmayla bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı vücut hücrelerini korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın olarak kabul edilen bir yanılgının aksine, gıdadaki protein içeriğini düşürmenin böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az faydası vardır. Ek olarak, yaşlı köpekler, genç köpeklere göre diyet proteini kullanmada daha az etkilidir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonunun kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.
Tüy kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşlandıkça, köpekler diş problemlerinden daha fazla muzdariptir. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için kuru mamalarının şekli, boyutu ve sertliği çenelerine göre ayarlanmalıdır.
BULL TERRIERİNİZİN BAKIMI
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
7/7
BULL TERRIER HAKKINDA HER ŞEY
%100 evet. Bull Terrier, tüm aile üyelerine eşit şekilde bağlı olma yeteneğine sahip sevecen bir köpektir. Bull Terrier'in aynı zamanda yaramaz bir yanı vardır, bu da onları eğlenceli bir arkadaş yapar ve daha büyük çocuklarla oynayarak kendilerini yormaktan memnundurlar. Bull Terrier'e yavruyken iyi sosyal beceriler öğretmek, sonuna kadar sadık olan sakin bir arkadaşla sonuçlanacaktır.
Sevdiklerini korumak söz konusu olduğunda Bull Terrier sınıfının en iyisidir. Irkın kaslı fiziği, özellikle de Bull Terrier’in nadiren kullandığı gürültülü havlamalarıyla birleştiğinde, potansiyel hırsızlar için genellikle yeterince caydırıcıdır. Yine de uyarmak isteriz: Bull Terrier’in doğal koruma içgüdüleri daha fazla geliştirilmemelidir; bu ırkı dövüşçü olarak değil, dost olarak yetiştirin.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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