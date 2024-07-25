Bull Terrier'in sahneye ilk çıktığı 1835 yılına geri saralım. Bir Bulldog ve bir İngiliz Terrier (artık soyu tükenmiş) arasında bir melez olan Bull Terrier, köpek dövüşü ringindeki gücü ve başarısıyla biliniyordu.

1860 yılında James Hinks adlı bir İngiliz, yeni bir trend belirleyen beyaz kaplamalı bir Bull Terrier yaratmak için yola çıktı. Birdenbire cins, İngiltere'deki seçkin beyefendilerin sahip olması gereken bir arkadaş haline geldi. Bu, insanlara karşı ağırbaşlı tavırları ve aynı zamanda ringde vahşi olmaları nedeniyle "Beyaz Şövalye" lakaplarını almalarına yol açtı.

Neyse ki köpek dövüşleri geçmişte kaldı ama Bull Terrier her zamanki gibi tatlı ve dost canlısı olmaya devam ediyor. Üstelik göstermekten korkmadığı şaşkın bir tarafı da var. Amerikan Kennel Club (AKC), ırkı ilk olarak 1885’te II. Nellie adında bir Bull Terrier ile kaydetti. 1936’da renkli Bull Terrier çeşidi resmi olarak tanındı ve 1992’de Minyatür Bull Terrier ayrı bir ırk olarak kaydedildi.

Çoğu insan, uzak akrabaları olan American Staffordshire Terrier ve Staffordshire Bull Terrier gibi günümüzün Bull Terrier’lerinin de bir çeşit köpek gladyatörü olduğuna inanıyor. Cesur mu? Evet. Aktif olmayı seviyor mu? Ona da evet. Ama gerçekte Bull Terrier ömür boyu yanınızda olacak sevecen ve sadık bir dosttur.