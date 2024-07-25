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Bull Terrier’ler hakkında konuşalım

Bull Terrier, '(wo)adamın en iyi arkadaşı' köpek lakabını hak ediyor. Herkesi ve herkesi açık patileriyle karşılarlar, bu da onları sadık ve sevecen bir arkadaş yapar. Meşgul olmayı ve insanlarına olabildiğince yakın olmayı sevdikleri için, aksiyon nerede olursa olsun Bull Terrier'i bulacaksınız. Zekası, Bull Terrier'i harika bir oyun arkadaşı yapar ve tutarlı eğitimle Bull Terrier, çocuklarla çok iyi geçinebilen aile birimine hoş bir ektir.

Resmi adı: Bull Terrier

Diğer adları: English Bull Terrier, Bully, İngiliz Bull Terrier

Kökeni: Birleşik Krallık

Başını eğmiş bir Bull Terrier’in siyah beyaz yakın çekim portresi

  • Salya akıtma eğilimi

    1 out of 5

  • Tüy dökme seviyesi

    3 out of 5

  • Enerji Düzeyi*

    3 out of 5

  • Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk

    4 out of 5

  • Sıcak hava?

    4 out of 5

  • Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?

    4 out of 5

  • Aile Hayvanı mı?*

    5 out of 5

  • Yalnız kalabilir mi?*

    2 out of 5
*Evcil hayvanların uzun süre yalnız bırakılmamasını öneririz. Arkadaşlık, duygusal sıkıntıyı ve yıkıcı davranışları önleyebilir. Öneri almak için veteriner hekiminizle konuşun. Her evcil hayvan, aynı ırktan olanlar bile, farklıdır; ırk özelliklerine dair bu özet, genel bilgilendirme olarak değerlendirilmelidir. Evcil hayvanınızın mutlu, sağlıklı ve iyi huylu olması için, onun temel sağlık ihtiyaçlarını (tabii sosyal ve davranışsal ihtiyaçlarını da) karşılamanın yanı sıra onu eğitmenizi ve sosyalleştirmenizi de öneririz. Evcil hayvanlar asla bir çocukla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Daha fazla tavsiye için yetiştiricinize veya veteriner hekiminize danışın. Tüm evcil hayvanlar sosyaldir ve arkadaşlık etmeyi tercih eder. Bununla birlikte, erken yaşlardan itibaren yalnızlıkla başa çıkmaları öğretilebilir. Bunu yapmanıza yardımcı olması için veterinerinizin veya eğitmeninizin tavsiyesini alın.
Bull Terrier illüstrasyonu
ErkekDişi
BoyBoy
56 - 57 cm53 - 54 cm
KiloKilo
25 - 30 kg20 - 25 kg
Yaşam evresi
Yetişkinlik dönemi
1 ila 7 yaş
Olgunluk dönemiYaşlılık dönemi
7 ila 10 yıl10 yaş ve sonrası
Bebeklik dönemi
Doğumdan 2 aya
Zıplarken kameraya yakalanan Bull Terrier

Bir buğday tarlasının önünde sola bakan Bull Terrier
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Bull Terrier’ler hakkında 2 gerçek

1. Bay Yalnız

Bir Bull Terrier arkadaş olmayı tercih eder, bu nedenle iş seyahati veya evden uzakta geçen uzun günleri içeriyorsa bu sizin için uygun bir cins değildir. Kendilerini eğlendirmek için bırakılırsa, dişlerini geçirebilecekleri her şeyi yemeleri muhtemeldir. Bir Bull Terrier, 7/24 kesintisiz ilginizi beklemez, sadece insanların yanında olmayı severler! İsterseniz sosyal kelebekler.

2. Daha fazla egzersiz lütfen

Bir Bull Terrier sağlıklı kalmak için yalnızca fiziksel egzersize değil, günlük olarak zihinsel egzersize de ihtiyaç duyar. Bull Terrier’inizi koşulara veya uzun yürüyüşlere çıkarabilirsiniz (kaçmasını önlemek için her zaman tasmalı tutun) ama beyin hücrelerini çalıştıracak etkileşimli oyuncaklar da almalısınız. Bull Terrier, enerjisini mümkün olan her şekilde harcayacak, aktiviteleri onun için ne kadar eğlenceli hale getirirseniz size o kadar sadık olacaktır.

Bir Bull Terrier portresinin siyah beyaz ön yüzü
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Irkın tarihçesi

Bull Terrier'in sahneye ilk çıktığı 1835 yılına geri saralım. Bir Bulldog ve bir İngiliz Terrier (artık soyu tükenmiş) arasında bir melez olan Bull Terrier, köpek dövüşü ringindeki gücü ve başarısıyla biliniyordu.

1860 yılında James Hinks adlı bir İngiliz, yeni bir trend belirleyen beyaz kaplamalı bir Bull Terrier yaratmak için yola çıktı. Birdenbire cins, İngiltere'deki seçkin beyefendilerin sahip olması gereken bir arkadaş haline geldi. Bu, insanlara karşı ağırbaşlı tavırları ve aynı zamanda ringde vahşi olmaları nedeniyle "Beyaz Şövalye" lakaplarını almalarına yol açtı.

Neyse ki köpek dövüşleri geçmişte kaldı ama Bull Terrier her zamanki gibi tatlı ve dost canlısı olmaya devam ediyor. Üstelik göstermekten korkmadığı şaşkın bir tarafı da var. Amerikan Kennel Club (AKC), ırkı ilk olarak 1885’te II. Nellie adında bir Bull Terrier ile kaydetti. 1936’da renkli Bull Terrier çeşidi resmi olarak tanındı ve 1992’de Minyatür Bull Terrier ayrı bir ırk olarak kaydedildi.

Çoğu insan, uzak akrabaları olan American Staffordshire Terrier ve Staffordshire Bull Terrier gibi günümüzün Bull Terrier’lerinin de bir çeşit köpek gladyatörü olduğuna inanıyor. Cesur mu? Evet. Aktif olmayı seviyor mu? Ona da evet. Ama gerçekte Bull Terrier ömür boyu yanınızda olacak sevecen ve sadık bir dosttur.

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Tepeden kuyruğa

Bull Terrier’lerin fiziksel özellikleri

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1.Baş

Yüz, düz bir alınla yumurta gibi ovaldir

2.Kulaklar

Kulaklar diktir ve sivri uçludur

3.Gözler

Gözler küçük boyutlu ve üçgen şeklindedir

4.Tüy

Tüyler kısa, parlak, ışıltılıdır ve dokunulduğunda fırça hissi verir

5.Gövde

Yuvarlak vücut şekli ve geniş omuzları ile tıknazdır
Bir kayanın üzerinde uzaklara bakan Bull Terrier
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Dikkat edilmesi gerekenler

Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Bull Terrier’iniz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz

Cilt tipi: hassas

Boğa Teriyerleri genel olarak oldukça sağlıklı bir cinstir, ancak dikkat edilmesi gereken bir şey hassas ciltlerdir, özellikle de beyaz önlüklü olanlar. Cins ayrıca toz, polen veya yıkama deterjanları ile temas alerjisine sahip olabilir. Haftalık fırçalama sırasında, veterineriniz tarafından kolayca tedavi edilebilecek kızarıklık veya tahrişlere dikkat edin. Bull Terrier'inizin iyi hissetmesini sağlamak için gerekirse uzun süreli tedavi seçenekleri de vardır!

Etrafında dönen

Genç Boğa Teriyerleri (6 aylık +) bazen kuyruklarını kovalama takıntısı geliştirebilirler. Genellikle bu, sıkıldıklarına işaret eder, bu durumda basit bir çözüm vardır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha fazla egzersiz! Bull Terrier'inizle bir oyun oynayın veya dışarıda güzel bir yürüyüş yaparak dikkatlerini dağıtın. Bu işe yaramazsa, kendi başınıza bir kuyruk dönüşüne girmeyin. Ya köpek arkadaşınıza yardımcı olacak bir ilaç önerecek ya da sizi güvenilir bir davranışçıya yönlendirecek olan veterinerinize danışın.

Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek

Bull Terrier için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır.

İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin.

Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.

Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.

Yavru Bull Terrier’in enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Yavru Bull Terrier’in bağışıklık sistemi 12 aylık olana kadar yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Bull Terrier’inkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.

Benzer şekilde, bir yavru köpeğin dişleri - süt dişlerinden başlayarak veya ilk dişler, sonra daimi dişler - kuru mamanın boyutunu, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu kısa büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük porsiyonların üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.

Yaşamları boyunca Bull Teriyerlere insan gıdaları veya yağlı atıştırmalıklar vermekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, günlük yemek ödeneğinden alınan kuru mamalarla ödüllendirin ve aşırı kilo alımını önlemek için paketin üzerinde yazan beslenme kurallarına sıkı sıkıya uyun.

Yetişkin Bull Terrier’ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:

Yüksek oranda sindirilebilir malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak

Yüksek kaliteli protein ve dengeli bir besinsel lif kaynağı ile optimum sindirilebilirliği teşvik eder

Esansiyel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), esansiyel amino asitler ve B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak.

Doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için, antioksidan kompleksi ile zenginleştirilmiş ve mannan-oligosakkaritler içeren bir formül önerilir.

Bull Terrier’ler yaklaşık 7 yaşlarında ilk yaşlanma belirtilerini göstermeye başlar. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formül, canlılığının korunmasına, kondroitin ve glukozamin gibi belirli besinler ise kemiklerin ve eklemlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte sindirim kapasitesinde değişiklikler ve özel beslenme gereksinimleri ortaya çıkar, bu nedenle yaşlı Bull Terrier’ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, yaşlanmayla bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı vücut hücrelerini korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.

Yüksek kaliteli protein. Yaygın olarak kabul edilen bir yanılgının aksine, gıdadaki protein içeriğini düşürmenin böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az faydası vardır. Ek olarak, yaşlı köpekler, genç köpeklere göre diyet proteini kullanmada daha az etkilidir. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonunun kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.

Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.

Tüy kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.

Yaşlandıkça, köpekler diş problemlerinden daha fazla muzdariptir. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için kuru mamalarının şekli, boyutu ve sertliği çenelerine göre ayarlanmalıdır.

Çimlerde duran Bull Terrier
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BULL TERRIERİNİZİN BAKIMI

Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları

Bull Terrier’inizin bakımlarını yapmak en az ırkın kendisi kadar keyiflidir. Kısa tüylerinin haftada bir taranması, güzel görünmesini sağlamak için yeterlidir. Kulaklarını kire karşı düzenli olarak kontrol edin, dişlerini fırçalayın ve tırnaklarını sık sık kesin. Bull Terrier’inizin egzersiz yapması için günlük yarım saat ila bir saatlik seanslar gerekir. Birlikte uzun bir yürüyüşe çıkın ve cebinize bir top koyun. Bull Terrier, sportif ataları sayesinde itaat, iz sürme ve çeviklik egzersizlerinde büyük başarı gösterir. Bir Bull Terrier’i eğitirken sabırlı ve kararlı olmalısınız. En önemli nokta, eğitim seanslarının eğlenceli olmasıdır. Angarya gibi gelmediği sürece köpeğiniz çoğu şeyi yapacaktır. Bull Terrier, eğitildikten sonra bile yüksek av güdüleri nedeniyle diğer köpeklerin yanında tasmalı tutulmalıdır.

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BULL TERRIER HAKKINDA HER ŞEY

Önerilen Irklar

İnce Yüzlü Pirene Çoban Köpeği

Havanese adult black and white

Havanese

Griffon belge adult black and white

Brüksel Griffonu

Pumi adult black and white

Pumi

Lhasa Apso adult in black and white

Lhasa Apso

Border Terrier adult in black and white

Border Terrier

Bu konu hakkında daha fazla bilgi

Kaynaklar
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
  2. Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Royal Canin BHN Ürün Kitabı
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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