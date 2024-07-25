Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Biraz ürkütücü görünse de Cane Corso aslında çok naziktir. Hep sizi memnun etmek isteyen, inanılmaz derecede sadık bir dosttur. Güçlü bir vücut, büyük patiler, hacimli bir kafa, basık ağız ve burun anlamına gelen brakisefalik bir yüzle mastif ırkının bir üyesidir.

Büyük oyun sporları için geliştirilen ve baskın olmaya alışkın olan Corso’lar son derece zekidir, dolayısıyla ciddi ve baskın bir sahibe ihtiyaç duyarlar. Daha ilk zamanlardan itibaren son sözün kimde olduğunu öğretmek önemlidir. Cane Corso gibi büyük koruma köpekleri, dengeli bir mizaca sahip olmaları için aile üyeleri ve arkadaşlarla sosyalleştirilmelidir.

Irk; iz sürme, çeviklik, itaat ve koruma sporlarında yarışmak için biçilmiş kaftandır. Cane Corso’nun hayran olunacak pek çok özelliği vardır ve egzersiz ihtiyacı bunların başında gelir. Günde en az iki yürüyüş yapılmalıdır, eğer siz de seviyorsanız koşu yapmanız daha iyi olacaktır. Bu, öyle bir köşede sessiz sakin oturacak bir köpek değildir! Bu ırkın en mutlu olacağı yer, arazisi veya geniş bahçesi olan bir evdir.

Cane Corso her ne kadar harika bir aile köpeği olsa da başkalarına çok çabuk alışan bir köpek değildir. Köpek, sahibine çok bağlıdır ve başkalarıyla bağ kurmakta tereddüt eder. Cane Corso’nuzun en iyi özelliklerini ortaya çıkarmak için onu ilk zamanlardan itibaren aile üyelerinize ve arkadaşlarınıza alıştırın.