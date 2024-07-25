Cane Corso’lar hakkında konuşalım
İhtişamlı bir ırk olan Cane Corso, sadık bir arkadaş ve korkusuz bir koruyucudur. Her zaman hevesli ve sadık olan ırkın inanılmaz kaslı vücudu ve keskin mizacı onu mükemmel bir bekçi köpeği yapar. Zaten ismi Latincede kabaca “güvenlik köpeği” anlamına gelir. Ve evet, sizi her zaman sevecektir. O soğuk bakışları havalı bir güven duygusu iletir ama unutmayın: Sert dış görünüşünün altında aslında şeker gibi duygusal bir köpek yatıyor.
Resmi adı: Cane Corso
Diğer adları: Cane Corso Italiano, İtalyan Saray Köpeği
Kökeni: İtalya
Salya akıtma eğilimi2 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Enerji Düzeyi*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|- 64 cm
|60 - 66 cm
|Kilo
|Kilo
|45 - 50 kg
|40 - 45 kg
|Yaşam evresi
|Yetişkinlik dönemi
|8 ay ila 2 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|2 ila 5 yaş
|5 yaşından itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Cane Corso’yu tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Biraz ürkütücü görünse de Cane Corso aslında çok naziktir. Hep sizi memnun etmek isteyen, inanılmaz derecede sadık bir dosttur. Güçlü bir vücut, büyük patiler, hacimli bir kafa, basık ağız ve burun anlamına gelen brakisefalik bir yüzle mastif ırkının bir üyesidir.
Büyük oyun sporları için geliştirilen ve baskın olmaya alışkın olan Corso’lar son derece zekidir, dolayısıyla ciddi ve baskın bir sahibe ihtiyaç duyarlar. Daha ilk zamanlardan itibaren son sözün kimde olduğunu öğretmek önemlidir. Cane Corso gibi büyük koruma köpekleri, dengeli bir mizaca sahip olmaları için aile üyeleri ve arkadaşlarla sosyalleştirilmelidir.
Irk; iz sürme, çeviklik, itaat ve koruma sporlarında yarışmak için biçilmiş kaftandır. Cane Corso’nun hayran olunacak pek çok özelliği vardır ve egzersiz ihtiyacı bunların başında gelir. Günde en az iki yürüyüş yapılmalıdır, eğer siz de seviyorsanız koşu yapmanız daha iyi olacaktır. Bu, öyle bir köşede sessiz sakin oturacak bir köpek değildir! Bu ırkın en mutlu olacağı yer, arazisi veya geniş bahçesi olan bir evdir.
Cane Corso her ne kadar harika bir aile köpeği olsa da başkalarına çok çabuk alışan bir köpek değildir. Köpek, sahibine çok bağlıdır ve başkalarıyla bağ kurmakta tereddüt eder. Cane Corso’nuzun en iyi özelliklerini ortaya çıkarmak için onu ilk zamanlardan itibaren aile üyelerinize ve arkadaşlarınıza alıştırın.
Cane Corso’lar hakkında 2 gerçek
1. Yemek zamanları sakin olmalı
Cane Corso gibi büyük ırklar, gastrik dilatasyon-volvulus (GDV) ya da genellikle şişkinlik olarak adlandırılan bir rahatsızlık yaşayabilirler. Aniden meydana gelen bu durum, çok hızlı yenen bir yemeğin ardından midenin bozulması ve gazla dolması yüzünden ortaya çıkar. Tedavi edilebildiği ancak ölümcül olabileceği için böyle bir durumda hemen tıbbi yardım alın. GDV belirtileri arasında şişkinlik, huzursuzluk ya da ani rahatsızlık bulunur. Alınacak en iyi önlem, düzenli veteriner ziyaretleri ve dikkatli beslemedir.
2. Çalışmak için yaşar
Cane Corso gibi bir köpeğin uyandığı andan itibaren meşgul tutulması gerekir. Evde yaşıyorsa imkânlar dâhilinde yapabileceği işleri yapmaktan ya da çiftlikte veya köyde yaşıyorsa mülkü ya da diğer hayvanları korumaktan büyük keyif alır, çünkü muhafızlık onun doğasında vardır. Bu, sahiplerine ve evine son derece bağlı bir köpektir.
Irkın tarihçesi
Büyüleyici Cane Corso, ana vatanı İtalya’da asaletini pekiştiren kökenleriyle uzun süredir asil bir ırk olarak görülmektedir. İtalya’daki geçmişi antik Roma’ya kadar uzanmaktadır. Güçlü, büyük mastif tipi köpekler yetiştiren eski Yunan Molossi kabilesinden geldiği düşünülen Molosus iş köpeği ırkının alt kategorisidir. Roma İmparatorluğu Yunanistan’da hüküm sürerken yerli İtalyanlar bu köpekleri daha da geliştirmek için evlerine götürdüler.
Cane Corso’nun daha da büyük ve korkusuz olduğu düşünülen ataları esasen savaş için kullanıldı. İtalya’nın savaştan çekilmesiyle birlikte Cane Corso asırlar boyunca çiftlikleri korumak ve spor için kullanıldı. Sanayileşmenin başlamasıyla birlikte Corso’ların sayıları azaldı ve yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde neredeyse nesilleri tükendi.
Bir grup köpek meraklısı sayesinde Cane Corso ırkı hayatta kaldı, 1988 yılında ABD kıyılarına ulaştı ve 2010 yılında AKC tarafından tanındı.
Tepeden kuyruğa
Cane Corso’ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Tüy
5.Kuyruk
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirli ırk özelliklerinden sağlık durumuna genel bakışa kadar Cane Corso’nuz hakkında bazı ilginç bilgileri burada bulabilirsiniz
Farklı şekillerde yoğunluk
Cane Corso’lar korkutucu bir görünüme sahip olsalar da sahiplerine dizginlenemez bir bağlılık gösteren, inanılmaz derecede sevecen köpeklerdir. Hayat dolu ve dikkatli bakışları, içlerinde bulunan sadakati ve kocaman kalplerini gösterir. Eğitimlerde gereğinden fazla sert komutlar yerine nazik tekrarlar yapmanın daha iyi olacağını hiç unutmayın.
Homurdandın mı sen?
Cane Corso’nun en etkileyici ve şaşırtıcı özelliklerinden biri, geleneksel havlamalar yerine sesleri ve kelimelere benzer ifadeleri kullandığı iletişim becerisidir. Her ne kadar sert görünüyor olsa da bu ırk genellikle dilini dışarı çıkarıp sesler çıkararak ve bazen de homurdanarak bir şeyler anlatmaya çalıştığında çok komik bir hâl alır. Bu da bu sevimli ve zarif ırkı ekstra özel kılan diğer özelliklerden yalnızca biridir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Cane Corso için mama seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır: yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi, fizyolojik durum ve potansiyel hastalıklar veya hassasiyetler dahil olmak üzere sağlık durumu.Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılayan enerjiyi sağlar. Eksiksiz bir beslenme formülü, köpek üzerinde hiçbir olumsuz etkiye yol açmaması için ne eksiği ne de fazlası olan özel bir besin dengesine sahip olmalıdır. Dev boy köpek ırklarında midenin genellikle bir öğün sırasında aşırı beslenmeden kaynaklanan fazla gaz nedeniyle aşırı gerildiği ve döndüğü bir rahatsızlık olan gastrik dilatasyon-volvulus (GDV) riski daha yüksek olduğundan yavrular için günlük miktarın üç öğüne bölünmesi ve bu rutinin yetişkinlik yıllarında da sürdürülmeye çalışılması önerilir.
İyi idrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken, köpeğinizin sık su molaları için yanınızda su getirin. Enerji alımının da iklim koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Kışın dışarıda yaşayan bir köpeğin enerji ihtiyacı artar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa, lütfen veterinerinize özel bir diyet önerecek olan veterinerinize danışın.
Yavru Cane Corso’nun enerji, protein, mineraller ve vitaminler açısından gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Vücudunu korumak, aynı zamanda büyümek ve gelişmek için enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Cane Corso yavruları büyürken bağışıklık sistemleri yavaş yavaş gelişir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı, doğal savunma sisteminin gelişimini destekleyebilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Cane Corso’nunkinden farklıdır: Sindirim sistemi henüz olgunlaşmamıştır, bu nedenle etkili bir şekilde kullanılacak yüksek düzeyde sindirilebilir proteinlerin sağlanması önemlidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler ve iyi bir dışkı kalitesi sağlar.
Uzun ve yoğun bir büyüme döneminden geçen dev ırk yavruları, özellikle uzuv bozukluğu, kemik deformasyonu ve eklem lezyonu dahil kemik ve eklem sorunlarına karşı daha savunmasızdır.
Büyümenin ilk kısmı (8 aya kadar), kaslar da büyümeye başlasa da, esas olarak kemik gelişimi ile ilgilidir. Bu, çok fazla yiyen (çok fazla enerji alan) bir yavru köpeğin çok fazla kilo alacağı ve çok hızlı büyüyeceği anlamına gelir. Yüksek büyüme oranını desteklerken aynı zamanda aşırı kilo alımını önleyen ayarlanmış kalori içeriğine sahip bir gıda, bu riskleri en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Büyümenin bu ilk aşamasında enerji ve mineral dengesi (kalsiyum ve fosfor), kemik konsolidasyonunu ve sağlıklı eklemlerin gelişimini desteklemek için kemik mineralizasyonuna katkıda bulunacaktır. Mamadaki kalsiyum içeriğinin arttırılması gerekmesine rağmen, dev ırk yavru köpekler aşırı kalsiyum alımına karşı daha hassastır. Büyüme yaşındaki köpekler için formüle edilmiş eksiksiz mamalara veteriner hekiminizin önerisi dışında herhangi bir madde eklemenin en iyi ihtimalle gereksiz, en kötü ihtimalle de hayvan için tehlikeli olduğunu bilmek gerekir.
Birçok dev boy köpek ırkı gibi Cane Corso’lar da sindirim hassasiyetine yatkındır. Vücut ağırlıkları, yaşamları boyunca eklemlerinde stres yaratabilir. Cane Corso’nun beslenmesi, optimum sindirimin desteklenmesine yardımcı olmak için yüksek kaliteli protein ve dengeli diyet liflerinin yanı sıra kemiklerinin ve eklemlerinin sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak için glukozamin, kondroitin ve antioksidanlar içermelidir. EPA-DHA gibi omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş bir formül, cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı kalp işlevini desteklemek üzere uygun şekilde uyarlanmış taurin içeriği de önemlidir.
Cane Corso’ları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine onları günlük porsiyonlarından alınan kuru mama taneleriyle ödüllendirin ve pakette belirtilen besleme kılavuzlarına harfiyen uyun.
Cane Corso’nuzun bakımı
Bakım, eğitim ve egzersizle ilgili ipuçları
7/7
Cane Corso’lar hakkında her şey
Cane Corso, fiziksel olarak güçlü bir ırktır. Yeni sahipleri hem köpek sahibi olma hem de büyük bir hayvanı idare etme konusunda oldukça deneyimli olmalıdır. Cane Corso ırkının en iyi özelliklerini ortaya çıkarmak için doğru eğitim şarttır.
Asil ve sofistike bir şey icat etme işini İtalyanlara bırakın (bu sefer köpek formunda). İyi özelliklerini geliştirmek üzere yıllar boyunca melezlenmiş olsa da Cane Corso belirli iki ırkın birleşimi değildir. Bu köpek aslen savaş ve güvenlik için kullanıldığı antik Roma’dan gelmektedir.
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Kaynaklar
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskıları
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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