Leonberger
Leonberger hakkında
Leonberger ırkı, büyük cüssesine rağmen uysal, sevecen köpeklerdir. Harika aile köpekleri olurlar. Çocuklara karşı arkadaş canlısı, evdeki diğer hayvanlara karşı ise sabırlıdır.
Zeki, dayanıklı ve gözlemci Leonberger köpekleri, yabancıları çabucak tespit eden ve olağandışı bir durumda sahibini uyaran doğal bekçi köpekleri olurlar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-9 yıl
Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Oyuncu / Zeki
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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