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Leonberger

Leonberger yetiştirilirken, üreticisinin Leonberg'in armasındaki aslana benzeyen bir köpek yaratmayı hedeflediğine inanılır.
Leonberger adult in black and white

Leonberger hakkında

Leonberger ırkı, büyük cüssesine rağmen uysal, sevecen köpeklerdir. Harika aile köpekleri olurlar. Çocuklara karşı arkadaş canlısı, evdeki diğer hayvanlara karşı ise sabırlıdır.

Zeki, dayanıklı ve gözlemci Leonberger köpekleri, yabancıları çabucak tespit eden ve olağandışı bir durumda sahibini uyaran doğal bekçi köpekleri olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-9 yıl
Soğukkanlı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Oyuncu / Zeki

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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