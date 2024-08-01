Mastif
Mastif hakkında
Sağlam karakterli olan Mastifler, asalet ve cesaretin nadir bir birleşimidir. Bu sakin köpekler insanlara karşı sevecendir ve boyutlarına rağmen çocuklara karşı nazik oldukları bilinmektedir.
Mastifler, tamamen yetişmiş erkeklerden bile daha ağır geldiği bilinen güçlü, yapılı köpeklerdir. Dikkatli, koruyucu doğaları ve heybetli görünümleri sayesinde dünya genelinde güvenlik ve bekçi köpeği olarak kullanılırlar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Sakin / Korumacı / Çekingen
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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