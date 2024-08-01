Sağlam karakterli olan Mastifler, asalet ve cesaretin nadir bir birleşimidir. Bu sakin köpekler insanlara karşı sevecendir ve boyutlarına rağmen çocuklara karşı nazik oldukları bilinmektedir.

Mastifler, tamamen yetişmiş erkeklerden bile daha ağır geldiği bilinen güçlü, yapılı köpeklerdir. Dikkatli, koruyucu doğaları ve heybetli görünümleri sayesinde dünya genelinde güvenlik ve bekçi köpeği olarak kullanılırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler