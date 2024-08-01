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Mastif

Guinness Rekorlar Kitabı, Zorba olarak bilinen 155 kg ağırlığındaki oldukça ağır Mastif'i dünyanın en büyük köpeği olarak kabul eder.
Mastiff adult in black and white

Mastif hakkında

Sağlam karakterli olan Mastifler, asalet ve cesaretin nadir bir birleşimidir. Bu sakin köpekler insanlara karşı sevecendir ve boyutlarına rağmen çocuklara karşı nazik oldukları bilinmektedir.

Mastifler, tamamen yetişmiş erkeklerden bile daha ağır geldiği bilinen güçlü, yapılı köpeklerdir. Dikkatli, koruyucu doğaları ve heybetli görünümleri sayesinde dünya genelinde güvenlik ve bekçi köpeği olarak kullanılırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Sakin / Korumacı / Çekingen

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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